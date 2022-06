Właściwie cała historia Androida związana jest z plikami apk. W sieci możemy znaleźć sporo sprzecznych informacji na temat zagadnienia, jakim jest instalowanie plików APK na smartfonie. Wyjaśnijmy więc, czym są pliki APK, jak z nich korzystać i czy należy się tego obawiać.

Pliki APK, czyli Android Package Kit

Przede wszystkim warto odpowiedzieć na pytanie, co to są pliki APK. Jest to rozwinięcie formatu .jar i oznacza paczkę plików. Pozwalają na kopiowanie oprogramowania na urządzenia z systemem Android i instalowanie go.

W systemie Android użytkownik może samodzielnie instalować pliki, tak jak ma to miejsce na komputerach z Windows. Nie zrobimy tego natomiast np. na smartfonach Apple z iOS.

Co zrobić z takim plikiem? Po znalezieniu interesującego nas oprogramowanie (zwykle aplikacji lub gry) z rozszerzeniem .apk (nazwa_pliku.apk) ściągamy je do pamięci swojego telefonu. Następnie uruchamiamy plik, co rozpoczyna instalację. Wcześniej należy jednak wejść w ustawienia naszego telefonu i zezwolić na instalowanie plików z nieznanych źródeł. Domyślnie większość telefonów z Androidem nie pozwala bowiem na instalowanie żadnych aplikacji i gier spoza sklepu Google Play (lub np. zbioru aplikacji Samsunga lub innego producenta - w zależności od posiadanego modelu).

W menu wybieramy Biometria i zabezpieczenia

Następnie: Zainstaluj nieznane aplikacje, gdzie dajemy uprawnienia do instalowania oprogramowania spoza oficjalnych źródeł.

Sklep Google Play a pliki apk

Według wielu osób jedną z największych zalet systemu Android jest rozbudowany sklep Google Play. Zawiera sporo gier, aplikacji i innych treści, które jednym kliknięciem pobierzemy na swój telefon. Cały proces jest bezpieczny, a większość oprogramowania dostępnego w sklepie Google Play ma wysoką jakość. Wiele z nich możemy też zainstalować zupełnie za darmo, a nawet płatne aplikacje kosztują zwykle tylko kilka złotych.

Zdecydowana większość użytkowników znajdzie interesujące ich oprogramowanie w sklepie Google Play. To szybki, bezpieczny i prosty sposób na podniesienie funkcjonalności swojego telefonu.

Choć rozbudowany sklep z wieloma darmowymi aplikacjami jest jedną z największych zalet systemu Android, ten ma też inny plus. Dla wielu użytkowników, szczególnie tych bardziej zaawansowanych, dużym atutem jest otwartość systemu Android.

Co to znaczy, że Android jest otwartym systemem?

Producenci oprogramowania mogą pójść dwiema drogami. Pierwsza z nich zakłada ściśle określony sposób instalowania dodatkowego oprogramowania. W zamkniętym systemie (np. iOS) pliki instalujemy jedynie przy pomocy wbudowanego do systemu sklepu (tu: AppStore). Takie podejście ma sporo zalet, między innymi producent ma pełną kontrolę nad tym, jakie pliki użytkownicy mogą instalować. Jest to też bezpieczniejsze rozwiązanie - jest mniejsza szansa, że zainstalujemy złośliwe oprogramowanie, na przykład wirusa.

Zupełnie inną drogą poszli twórcy Androida - Google. Android to otwarty system operacyjny. Możemy w nim pobierać aplikacje i gry tak, jak ma to miejsce w systemie Apple. Drugą możliwością jest natomiast samodzielne instalowanie oprogramowania. Tu wracamy do plików APK, które są do tego niezbędne.

Po co instalować oprogramowanie z plików APK?

Część czytelników zapewne zastanawia się teraz - po co instalować oprogramowanie z plików apk, skoro sklep Google Play jest tak rozbudowany? Pliki APK, czyli oprogramowanie pochodzące z alternatywnych źródeł okazują się przydatne w kilku przypadkach, między innymi:

potrzebnej Ci aplikacji nie ma w sklepie Google Play. Czasem oprogramowanie nie jest dostępne w oficjalnym sklepie z aplikacjami. Dotyczy to też często pierwszych wersji (wersja beta, aplikacja testowa, itp.) oprogramowania.

potrzebujesz innej wersji pliku, niż jest w sklepie Google Play. Twórcy oprogramowania mogą je aktualizować, na przykład dodając nowe funkcje lub dostosowując ich działanie do najnowszych smartfonów. Czasami jednak wolisz mieć starszą wersję. Powodów może być kilka: masz stary telefon, nowa aplikacja nie działa poprawnie lub po prostu Ci się nie podoba. Pobranie aktualnej wersji z Google Play nie będzie możliwe, możesz jednak poszukać pliku .apk z konkretną wersją oprogramowania, która Ci najbardziej odpowiada.

jesteś twórcą aplikacji. Wiele osób zawodowo, ale także amatorsko tworzy własne oprogramowanie. W celu zainstalowania go na smartfonie i przetestowania, czy działa poprawnie, musisz zainstalować oprogramowanie z pliku apk. Dopiero w pełni działająca wersja może zostać dodana do sklepu Google Play.

lubisz się “bawić” oprogramowaniem. Wiele osób hobbystycznie zajmuje się różnymi modyfikacjami oprogramowania, czy innymi przeróbkami softu.

Jak znaleźć pliki APK? Instalacja aplikacji z pliku APK

Jeśli planujesz zainstalować oprogramowanie z pliku APK, zacznij od sprawdzenia ustawień w swoim smartfonie. W związanych z bezpieczeństwem ustawieniach Twojego telefonu znajdziesz opcję instalowania aplikacji z zewnętrznych/nieznanych źródeł. Należy ją włączyć. Następnie przechodzimy do poszukiwania interesującego oprogramowania w formie pliku apk.

Serwis APKMirror jest jednym z miejsc, gdzie możesz znaleźć pliki apk z oprogramowaniem dla Androida.

W Internecie istnieje oczywiście także wiele innych miejsc, skąd możesz pobrać takie pliki. Użytkownicy wymieniają się nimi na forach, możesz też wyszukiwać ich bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki Google. Niektórzy twórcy oprogramowania (aplikacji, gier) dają możliwość pobrania plików apk bezpośrednio z ich stron www. Gdy znajdziesz interesującą aplikację apk, musisz ją pobrać do pamięci swojego urządzenia.

Następnym krokiem jest uruchomienie aplikacji z pliku APK. System Android zapyta, czy chcesz zezwolić na instalację, należy zatwierdzić tę operację. Proces instalacji jest automatyczny, o kolejnych krokach poinformują Cię stosowne powiadomienia. Być może w trakcie instalacji będzie trzeba zatwierdzić jakieś opcje w celu kontynuowania.

Oprogramowanie z plików APK - czy jest bezpieczne?

Główną różnicą pomiędzy instalowaniem aplikacji z plików apk a pobieraniem oprogramowania z Google Play jest źródło. Google zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a obsługa Google Play dba o to, by w sklepie znajdowały się jedynie bezpieczne aplikacje z zaufanych źródeł. Nie oznacza to, że w przypadku każdej aplikacji w Google Play mamy 100% pewności, że nie pobierzemy wirusa lub innego złośliwego oprogramowania. Możemy jednak w pełni zaufać oprogramowaniu z Google Play. A jak jest w przypadku aplikacji z plików APK?

Google nie bierze odpowiedzialności za oprogramowanie dostępne w zewnętrznych źródłach. Użytkownik instaluje pliki apk na własną odpowiedzialność.

Te dwa powody mogą zniechęcić wielu użytkowników do instalowania oprogramowania apk. Jeśli źródło nie jest Ci znane, a jednocześnie nie czujesz się ekspertem w kwestii smartfonów i ich oprogramowania - zrezygnuj z instalowania plików APK. Ta opcja przeznaczona jest dla raczej zaawansowanych użytkowników. Wszystkie osoby decydujące się na pobieranie oprogramowania w formie plików apk powinni zachować czujność i kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

Kiedy warto zaufać aplikacjom APK?

Są jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Jeśli znajdziesz pliki APK na stronie znanych Ci firm, czy rozpoznawalnych twórców oprogramowania, nie musisz obawiać się instalacji tych plików. Tak, jak w przypadku Sklepu Play Google stoi za dostępnym tam oprogramowaniem, to twórcy aplikacji apk ręczą za ich poprawne działanie i bezpieczeństwo.

W niektórych przypadkach to sam producent Twojego smartfona może zalecić Ci ściągnięcie jakiegoś pliku w formie aplikacji APK. Zdarza się tak, jeśli są pewne problemy z działaniem niektórych funkcji i programów. Jeśli producent jakiejś aplikacji nie dostosował jej działania do modelu Twojego telefonu, obsługa techniczna może Ci zalecić instalację konkretnego pliku .apk.

Zainstalowałem aplikację APK i mam problem z działaniem smartfona - co teraz?

Największym ryzykiem w przypadku instalacji plików APK jest uszkodzenie smartfona. Mowa właściwie o oprogramowaniu i działaniu sprzętu. Co zrobić gdy plik APK uszkodzi smartfon? Czasem wystarczy po prostu odinstalować oprogramowanie i usunąć pliki apk z pamięci smartfona. Warto też wtedy przeskanować pamięć telefonu pod kątem złośliwego oprogramowania - z pewnością szybko znajdziesz darmowe aplikacje, które to zrobią.

Jeżeli i to nie pomoże, być może potrzebne będzie zresetowanie urządzenia. Niestety, może to oznaczać utratę część danych i plików. Wiele z nich powinno się jednak udać odzyskać, szczególnie gdy regularnie tworzyć kopie zapasowe. Jeżeli i to nie pomoże i nie wiesz, co zrobić, oddaj swój telefon do serwisu.

Pliki APK na Androida - podsumowanie

W niniejszym artykule zawarliśmy podstawowe informacje na temat plików APK, ich instalacji i związanych z tym zagrożeń. Zagadnienie jest oczywiście znacznie bardziej rozbudowane, w przypadku plików APK warto jednak znać podstawowe informacje: