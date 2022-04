Jaki procesor powinien być w telefonie w 2022 roku? Który procesor w smartfonie jest najlepszy? Który mobilny CPU jest dobry do gier, a który nadaje się do oglądania filmów 4K? Tutaj znajdziesz odpowiedź na pytanie z jakim procesorem warto kupić telefon.

Ranking procesorów mobilnych w telefonach

Technologia komputerowa od dziesięcioleci dąży do miniaturyzacji. Kiedyś zajmowały one duże pomieszczenie, potem całą szafę, później mieściły się pod biurkiem, a teraz możemy je nosić w kieszeni.

Smartfon to po prostu miniaturowy komputer obsługiwany dotykowo, który do prawidłowej pracy wymaga przede wszystkim procesora i pamięci. Pytanie tylko jaki mobilny CPU jest najlepszy? Który nadaje się do gier i filmów 4K, a który jest optymalnym wyborem na każdą okazję? Przekonajmy się.

Lepszy procesor w Androidzie czy iPhone?

Oba rodzaje smartfonów mają dobre procesory, ale widać też między nimi pewne różnice. Apple samo projektuje swoje procesory, które w połączeniu z zamkniętym systemem zapewniają lepszą optymalizację działania. To z kolei skutkuje niższym zużyciem energii, przy zachowaniu bardzo wysokiej wydajności. Nie da się ukryć, że pod względem relacji mocy obliczeniowej do energochłonności procesory Apple A15 należą w 2022 roku do najlepszych.

Jeszcze ciekawiej wygląda kwestia w bardzo wydajnych procesorach Apple M1, ale one są stosowane w tabletach i laptopach, a nie smartfonach. Zapewne zmieni się to w przyszłości, bo dla Apple większy sens ma ujednolicenie procesorów, niż tworzenie oddzielnych dla smartfonów.

Na szczęście zwolennicy Androida też mogą liczyć na znakomite osiągi. Idealnym przykładem są procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz Snapdragon 888. Co ważne, można je znaleźć nawet w telefonach za mniej niż 2000 zł.

Najlepszy procesor w telefonie flagowym

Poniższe wyniki są zbliżone do maksymalnych, ale nie koniecznie maksymalne. Mogą się różnić w zależności od modelu smartfona, niekiedy o kilka, a w ekstremalnych przypadkach nawet o kilkanaście procent.

[GeekBench 5 - jeden rdzeń / wiele rdzeni - im więcej, tym lepiej, podane wartości są przybliżone]

Apple A15 Bionic - 1740 / 4800

- 1740 / 4800 Apple A14 Bionic - 1600 / 4120

- 1600 / 4120 MediaTek Dimensity 9000 - 1280 / 4410

- 1280 / 4410 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 1240 / 3760

- 1240 / 3760 Qualcomm Snapdragon 888+ - 1160 / 3680

- 1160 / 3680 Samsung Exynos 2200 - 1130 / 3550

- 1130 / 3550 Snapdragon 888 - 1120 / 3550

[Antutu 9 - im więcej, tym lepiej, podane wartości są przybliżone]

MediaTek Dimensity 9000 - około 1000000

- około 1000000 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - około 1000000

- około 1000000 Samsung Exynos 2200 - 880000 - 885000

- 880000 - 885000 Qualcomm Snapdragon 888+ - 840000 - 860000

- 840000 - 860000 Apple A15 Bionic - 822000 - 845000

- 822000 - 845000 Snapdragon 888 - 820000 - 830000

W telefonach z Androidem dominuje Snapdragon 8 Gen 1, ale w niedalekiej przyszłości będzie pojawiało się coraz więcej smartfonów z konkurencyjnym procesorem MediaTek Dimensity 9000. Bardzo popularny pozostaje też Snapdragon 888, a w iPhonach oczywiście Apple A15. Każdy z nich jest znakomity i nadaje się doskonale do gier, filmów i zaawansowanych aplikacji.

Dobry procesor w telefonie klasy średniej

W smartfonach za około 1900 - 2500 zł też można znaleźć najlepsze procesory, np. Snapdragon 888. Jednak warto zdecydowanie podkreślić, że jeśli telefon jest dobrze zoptymalizowany i ma szybką pamięć RAM i masową, to topowy procesor nie jest potrzebny.

Nawet wymagającym osobom wystarczy zazwyczaj SoC taki jak Qualcomm Snapdragon 778G, 870, 860 albo MediaTek Dimensity 920. Są one często spotykane w tańszych telefonach klasy średniej do około 1500 zł.

[GeekBench 5 - jeden rdzeń / wiele rdzeni - im więcej, tym lepiej, podane wartości są przybliżone]

Snapdragon 870 5G - 999 / 3220

- 999 / 3220 Snapdragon 778G 5G - 805 / 2990 - optymalny wybór w nowoczesnym telefonie

- 805 / 2990 - optymalny wybór w nowoczesnym telefonie Snapdragon 860 - 760 / 2710

- 760 / 2710 MediaTek Dimensity 920 - 810 / 2050

- 810 / 2050 Snapdragon 695 5G - 700 / 2010

- 700 / 2010 Snapdragon 750G 5G - 640 / 1880

- 640 / 1880 Snapdragon 690 - 600 / 1800

- 600 / 1800 Snapdragon 765G 5G - 600 / 1660

Jaki procesor w tanim telefonie?

A jaki procesor jest dobry w telefonie do około 1000 zł w 2022 roku? Tutaj trzeba już pamiętać o pewnych ograniczeniach. Wciąż możemy dostać telefony z procesorami wspierającymi łączność 5G, ale można już odczuć niższą wydajność w stosunku do telefonów klasy średniej za około 1500 zł lub więcej.

[GeekBench 5 - jeden rdzeń / wiele rdzeni - im więcej, tym lepiej, podane wartości są przybliżone]

MediaTek Dimensity 800U 5G - 600 / 1780

- 600 / 1780 Snapdragon 732G - 560 / 1790

- 560 / 1790 MediaTek Dimensity 700 5G - 560 / 1710

- 560 / 1710 Snapdragon 480+ 5G - 540 / 1660

- 540 / 1660 MediaTek Helio G95 - 510 / 1670

- 510 / 1670 MediaTek Helio G90T - 500 / 1600

- 500 / 1600 Snapdragon 678 - 530 / 1540

- 530 / 1540 Snapdragon 680 4G - 380 / 1520

- 380 / 1520 MediaTek Helio G80 - 380 / 1400

Redmi Note 11 to przykład dobrego taniego telefonu za mniej niż 1000 zł.

Warto zapamiętać jedną, podstawową zasadę: wyższa liczba w nazwie procesora zazwyczaj oznacza model wydajniejszy lub nowocześniejszy. Przykład: Snapdragon 888 > 778 > 480 i analogicznie Apple A15 > A14 > A13 itd. Aczkolwiek nie zawsze jest to takie proste, bo np. Snapdragon 680 może być gorszy od Snapdragona 678 w niektórych zastosowaniach.

Jaki procesor do gier w telefonie z 2022 roku?

Wiele osób używa telefonu dobrego do grania. Na przykład każdy nowy iPhone nadaje się to do tego świetnie, bo tytuły wydawane na zamknięty system iOS są zazwyczaj lepiej zoptymalizowane, niż na Androida. Procesor Apple A15 Bionic należy do elity najlepszych procesorów. Oczywiście są też imponująco dobre telefony do grania z Androidem - na przykład Asus ROG Phone 5S, ale realnie większość smartfonów flagowych jest dobra do mobilnego gamingu. Warto jednak upewnić się, że oprócz dobrego procesora w telefonie będziemy mieć również szybką pamięć masową np. UFS 3.1, wystarczająco dużo miejsca na dane np. 128 GB lub więcej oraz sporo pamięci RAM np. 8 GB lub więcej (nie do końca dotyczy to iPhone).

Najlepsze procesory mobilne do gier:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 888 / 888+

Apple A15 Bionic

MediaTek Dimensity 9000

Samsung Exynos 2200

Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 865 / 865+

Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 860

RAM też jest ważny w telefonie

Pamiętajmy, że CPU nie jest jedyną rzeczą, która ma wpływ na sprawność działania i wydajność. Ogromne znaczenie ma też pamięć masowa i pamięć operacyjna (RAM). Telefon z Androidem powinien mieć minimum 4 GB RAM w klasie niższej, 6 GB w klasie średniej i 8 GB w klasie wyższej. Im więcej, tym lepiej - RAMu nigdy za dużo. W przypadku smartfonów Apple nie musimy się zastanawiać nad RAM'em. Przykładowo iPhone 13 ma 4 GB, a iPhone 13 Pro ma 6 GB i oba dają sobie doskonale radę w 2022 roku, konkurując z najlepszymi smartfonami z Androidem.

Jaki procesor w smartfonie do filmów 4K?

Po pierwsze: smartfon, który odtwarza filmy 4K nie musi mieć wyświetlacza 4K. Wsparcie dla filmów 4K zazwyczaj oznacza, że procesor w smartfonie jest na tyle wydajny, że radzi sobie z dekodowaniem nagrań 4K Ultra HD. Najczęściej jednak obraz jest przeskalowywany w dół do rozdzielczości wyświetlacza w telefonie. Pośrednio oznacza to również, że filmy streamowane np. z YouTube lub Netflix nie będą włączały się w 4K, lecz w Full HD lub HD.

Po drugie: smartfony, które nagrywają filmy 4K mogą je również odtwarzać. Nie oznacza to jednak, że poradzą sobie z każdym wideo 4K, każdym formatem, kodowaniem i przepływnością (bitrate). Ponadto wsparcie dla 4K nie musi oznaczać, że smartfon wyświetli filmy 4K UHD bezprzewodowo lub przewodowo na podłączonym telewizorze lub monitorze (przez Wi-Fi lub HDMI).

Procesor do filmów w telefonie z 2022 roku powinien być wydajny i dość nowoczesny. Najlepsze będą nowe procesory Snapdragon z serii 8 (np. 888, 865) lub ewentualnie 7 (np. 778G), a także układy Apple A15. Wiele jednak zależy od oprogramowania i innych ograniczeń. Wybierając telefon z dobrym procesorem do filmów Ultra HD warto za każdym razem zapoznać się z informacjami na stronie producenta oraz specyfikacją danego procesora.