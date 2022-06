Jak zablokować numer telefonu? Jak pozbyć się uciążliwego telemarketera? Jak zablokować przychodzące rozmowy i inny spam telefoniczny. Tutaj znajdziesz odpowiedź. Porady pokazujemy na telefonie z systemem Android oraz iPhone.

Dzwoni nieznany numer: odbierasz czy odrzucasz?

Od czasu do czasu do każdego z nas dzwoni nieznany numer. Odbierasz takie połączenia, czy nie? Może to być coś ważnego, albo zupełnie przeciwnie. Może dzwonić natrętny telemarketer, który “wylosował” twój numer i chce cię zaprosić na pokaz kosmetyków, garnków, materaca, albo sztućców. Lepiej nie tracić w ogóle czasu na rozmowę z takimi typami.

Czy można rozpoznać, że połączenie telefoniczne jest niechcianym spamem? Okazuje się, że tak. Jest to prostsze niż sądzisz. Oto kilka sposobów, jak sprawdzić i zablokować numer telemarketera.

Podejrzenie spamu - co to oznacza? Jeśli w czasie połączenia przychodzącego wyświetla się napis Podejrzenie spamu, to znaczy, że ten numer telefonu został zgłoszony przez wiele osób, jako niepożądany. Zazwyczaj jest to telefon od telemarketera, czyli zwykła strata czasu, ale w niektórych przypadkach może to być również próba oszustwa lub wyłudzenia. Spam telefoniczny należy blokować.

Jak rozpoznać nieznany numer na telefonie z Androidem?

Wiele telefonów ma już wbudowane funkcje rozpoznające spam telefoniczny. Jeśli korzystasz z aplikacji Telefon Google, która ma filtr antyspamowy, możesz przynajmniej liczyć na wyświetlenie napisu Spam przy nieznanym numerze, podczas połączenia przychodzącego oraz w historii połączeń. Program może również zidentyfikować numer i wyświetlić nazwę firmy.

Wchodząc w menu ustawień aplikacji zyskujemy też dostęp do opcji ID rozmówcy i spam. Tutaj można włączyć funkcję identyfikacji spamu oraz numerów firmowych. Ponadto w Ustawieniach jest też opcja Zablokowane numery i tutaj można dodatkowo odmówić połączeń z numerami ukrytymi.

Jeśli nie masz tej aplikacji, to możesz ją zainstalować za darmo ze sklepu Google Play.



zainstaluj Telefon Google

Dobra aplikacja do rozpoznawania numerów i blokowania połączeń

Jednym z najlepszych programów do blokowania spamu telefonicznego, jest “Odebrać telefon?”. Może automatycznie rozpoznawać numery w przypadku połączeń przychodzących. Jeśli stwierdzi, że numer został wielokrotnie zgłoszony przez społeczność jako spam, to może go zablokować, bez konieczności jego odrzucania (aktywna ochrona).

Opcjonalnie, jeśli sobie tego życzymy, to program może działać na zasadzie biernej ochrony. Wtedy będzie tylko wyświetlać ostrzeżenia o spamie, ale nie będzie blokować ich samoczynnie.



zainstaluj Odebrać telefon?

Jak zablokować numer telefonu w telefonie Samsung?

Użytkownicy wielu modeli smartfonów firmy Samsung są w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ mają już fabrycznie zainstalowany filtr antyspamowy. Funkcja nosi nazwę ID rozmówcy i ochrona przed spamem. Można ją włączyć w Ustawieniach połączeń.

Telefony Samsung opierają rozpoznawanie spamu na aplikacji Hiya (numery zgłoszone przez społeczność). Standardowo funkcja ta nie blokuje połączeń całkowicie, tylko informuje użytkownika o tym, że dany numer jest często zgłaszany jako spam. Samsung oferuje też też dostęp do listy blokowanych numerów (zarówno połączenia telefoniczne, jaki i SMS).

Aplikację Hiya można też zainstalować na innych telefonach. Pobierzesz ją za darmo ze sklepu Play.



zainstaluj Hiya na Androida

Jak zablokować numer telefonu na iPhone?

Otwieramy aplikację Telefon, wchodzimy w zakładkę Ostatnie (na dolnym pasku), dotykamy symbolu “i” po prawej stronie danego numeru lub nazwy i z listy opcji wybieramy Blokuj tę osobę. Na końcu potwierdzamy, wybierając Blokuj kontakt.

Na iPhone można też zainstalować wspomnianą wyżej aplikację Hiya, która z pewnością rozszerzy systemową funkcjonalność systemu iOS.



zainstaluj Hiya na iPhone

