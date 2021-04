650 W mocy, wysoka sprawność energetyczna, a do tego w pełni modularne okablowanie – nowa wersja zasilacza Cooler Master MWE Gold zapowiada się naprawdę ciekawie. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest to model godny polecenia.

4,1/5 Plusy - wysoka sprawność energetyczna,; - stabilne napięcia,; - całkowicie modularne okablowanie,; - długie, estetyczne wiązki,; - 5 lat gwarancji. Minusy - niższa jakość zastosowanych komponentów,; - mógłby być nieco tańszy.

Na rynku nie brakuje mocnych zasilaczy, które poradzą sobie z superwydajnymi komputerami do grania czy rozbudowanymi stacjami roboczymi. Większość z nas jednak nie potrzebuje topowych modeli – do standardowych, gamingowych konfiguracji wystarczy markowa konstrukcja o obciążalności 550 - 850 W.

Tak się składa, że taki zasilacz trafił do naszej redakcji – to model z serii Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular, która zastępuje popularną linię Cooler Master Cooler Master MWE Gold Full Modular. Producent twierdzi, że druga rewizja zasilaczy została bardziej dopracowana i ma spełnić oczekiwania wymagających klientów. Jak jest w praktyce?

Czym się różnią zasilacze Cooler Master MWE Gold? Obecnie w ofercie producenta znajdziemy cztery różne serie zasilaczy o podobnym oznaczeniu. Warto zatem wyjaśnić czym się różnią Cooler Master MWE Gold - pierwsza rewizja zasilaczy, w której zastosowano okablowanie przymocowane na stałe

Cooler Master MWE Gold Full modular - pierwsza rewizja zasilaczy, w której zastosowano modularne okablowanie

Cooler Master MWE Gold V2 - druga rewizja zasilaczy, w której zastosowano okablowanie przymocowane na stałe

Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular - druga rewizja zasilaczy, w której zastosowane modularne okablowanie

Porównanie zasilaczy Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular

Seria Cooler Master MWE Gold - V2 Full Modular obejmuje modele o mocy 550 W, 650 W, 750 W i 850 W, więc zainteresowani mogą dobrać jednostkę do specyfikacji (i „prądożerności”) komputera. Poniżej znajdziecie porównanie parametrów poszczególnych wersji.

Model Cooler Master MWE Gold 550W V2 Full Modular Cooler Master MWE Gold 650W V2 Full Modular Cooler Master MWE Gold 750W V2 Full Modular Cooler Master MWE Gold 850W V2 Full Modular Moc 550 W 650 W 750 W 850 W Sprawność (certyfikat 80 PLUS) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) PFC aktywna aktywna aktywna aktywna Standard: ATX 2.41 ATX 2.41 ATX 2.41 ATX 2.41 Okablowanie całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX Wentylator 120 mm (HDB) 120 mm (HDB) 120 mm (HDB) 120 mm (HDB) Współczynnik MTBF >100 000 godzin >100 000 godzin >100 000 godzin >100 000 godzin Zabezpieczenia » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP Wymiary: 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat Cena 369 zł 399 zł 439 zł 529 zł

Ceny zasilaczy Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular

Modele Cooler Master MWE Gold - V2 Full Modular reprezentują średni segment zasilaczy – ceny poszczególnych wersji kształtują się następująco:

Cooler Master MWE Gold 550 - V2 Full Modular - 369 zł

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular - 399 zł

Cooler Master MWE Gold 750 - V2 Full Modular - 439 zł

Cooler Master MWE Gold 850 - V2 Full Modular - 529 zł

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular - budowa zasilacza

Do naszej redakcji trafił model Cooler Master MWE Gold 550 - V2 Full Modular o mocy 650 W – to jednostka, która poradzi sobie z wydajnymi konfiguracjami do grania (niestraszne mu będą zestawy np. z procesorem AMD Ryzen 9 5900X i kartą graficzną GeForce RTX 3070).

Zasilacz na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Producent zastosował czarną, blaszaną obudowę, na której znalazło się oznaczenie modelu oraz jego parametry elektryczne. Cooler Master MWE Gold - V2 Full Modular ma 160 mm długości, więc jest ciut większy od standardowych konstrukcji ATX.

Na górnej ściance umieszczono druciany grill, pod którym schowano 120-milimetrowy wentylator (jego szczegółową specyfikację znajdziecie w rozdziale poświęconym wnętrzu konstrukcji).

Jakie wtyczki zasilające oferuje model Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular?

ATX12V 24 pin – długość: 61 cm

EPS12V 8 pin – długość: 65 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 60 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 55/67 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 55/67 cm

4x SATA – długość: 51/63/75/87 cm

4x SATA – długość: 51/63/75/87 cm

4x MOLEX – długość: 50/62/74/86 cm

Liczba wtyczek jest adekwatna do oferowanej mocy, a długość kabelków nie powinna sprawiać problemów nawet w większych obudowach (warto jednak zauważyć, że wtyczki PCIe 6+2 pin zamontowano po dwie na tym samym przewodzie).

Producent zastosował estetyczne, taśmowe wiązki - prawie wszędzie mamy do czynienia z przewodami o przekroju 18AWG (jedynie PCIe do pierwszej wtyczki korzystają z grubszych 16AWG, a niektóre kabelki w ATX12V to cieńsze 22AWG).

Moc, sprawność, zabezpieczenia

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular oferuje 650 W mocy znamionowej i prawie cała ta wartość jest dostępna dla linii 12 V. Nie powinno być zatem problemów z zasileniem bardziej energochłonnych procesorów czy kart graficznych. W przypadku mniej ważnych linii - 3,3 V i 5 V łączna obciążalność wynosi 100 W.

Dodatkowym atutem modelu Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular ma być wysoka sprawność energetyczna – producent chwali się certyfikatem 80 PLUS Gold (dla napięcia wejściowego 115 V). Jak to wygląda w praktyce?

Certyfikat 80 PLUS Gold (115 V) Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular 80 PLUS Platinum (115 V) Sprawność - 10% obciążenia - 85,76% Sprawność - 20% obciążenia 87% 90,06% 90% Sprawność - 50% obciążenia 90% PFC ≥ 0,90 90,87% 92% PFC ≥ 0,95 Sprawność - 100% obciążenia 87% 88,39% 89%

Według pomiarów firmy przydzielającej certyfikaty sprawności 80 PLUS, zasilacz rzeczywiście spełnia wymagania „złotej” sprawności. Mało tego! Nawet blisko mu do spełnienia wymagań „platynowej” normy.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jednostka została wyposażona we wszystkie najważniejsze mechanizmy ochrony: OCP (nadprądowe), OVP (przepięciowe), UVP (podnapięciowe), SCP (zwarciowe), OTP (temperaturowe) i OPP (przeciążeniowe).

Budowa zasilacza - strona pierwotna i wtórna

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Model Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular bazuje na platformie zaprojektowanej przez firmę Huizhou Xin Hui Yuan Tech (ta sama konstrukcja została wykorzystana w pierwszej rewizji zasilacza, ale producent zwiększył maksymalną temperaturę pracy z 45 do 50 stopni Celsjusza). Jakość wykorzystanych komponentów stoi na średnim poziomie.

Zmienił się też wentylator. W nowej wersji do chłodzenia jednostki wykorzystano 120-milimetrowy model Ong Hua HA1225M12F-Z z łożyskiem HDB, który ma cechować się cichszą pracą – krzywa została tak zaprogramowana, że do 50% obciążenia jednostki pracuje on z obniżoną prędkością, a obroty zwiększają się dopiero przy mocniejszym wykorzystaniu (maksymalnie jest to 1500 RPM).

Po stronie pierwotnej zastosowano dwa filtry EMI (część elementów przymocowano do gniazda sieciowego). Naturalnie mamy też podstawowe zabezpieczenia – przy wtyku zasilania znalazł się bezpiecznik (zabezpieczający przed zwarciem), a na głównym laminacie umieszczono termistor NTC z przekaźnikiem (chroniący przed dużymi prądami rozruchowymi).

Mostek prostowniczy przymocowano do niewielkiego radiatora. Z kolei układ odpowiedzialny za aktywną korekcję mocy (APFC) wykorzystuje dwa tranzystory Advanced Power Electronics AP65SL190D i diodę (niestety nie byliśmy w stanie odczytać jej oznaczenia). Elementy przymocowano do większego radiatora.

Główny kondensator wyprodukowała firma Ltec - mamy do czynienia z modelem z serii HP (470 µF/400 V) certyfikowanym do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza.

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular wykorzystuje topologię całego mostu z układem rezonansowym LLC – producent zastosował tutaj cztery tranzystory Champion Microelectronic GPT13N50DG (wszystkie są chłodzone niedużym radiatorem).

Po stronie wtórnej znajdziemy konwertery DC-DC z synchronicznym kontrolerem PWM (uPI Micro Power Intellect uP3861P). Tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 i 5 V zamontowano na pionowej płytce drukowanej, a sekcję dla linii 12 V przeniesiono na rewers głównego laminatu (jest ona chłodzona zgiętymi blaszkami wyprowadzonymi nad główne PCB).

Filtrowaniem napięć zajmuje się bateria kondensatorów – mamy tutaj do czynienia z elektrolitycznymi modelami Ltec i Elite oraz polimerowymi Chinsan. W rogu laminatu znalazł się układ Infinno IN1S313I-DAG, który odpowiada za zabezpieczenia OVP, UVP i SCP.

Gniazda do wpięcia modularnego okablowania umieszczono na osobnej płytce drukowanej (producent zastosował tam kilka kondensatorów filtrujących marki Elite).

Test zasilacza Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocno podkręconym procesorem AMD Ryzen 7 1700 (3,9 GHz @ 1,4 V), płytą główną Gigabyte Aorus GA-X370-Gaming 5 i kartą graficzną Radeon RX Vega 64 - to konfiguracja, która symuluje bardzo wydajny komputer do grania. Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech scenariuszy: spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej. Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 45 be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 45 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 46 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 47 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 48 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 48 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 50 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 51

Pobór mocy: GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 336 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 342 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 347 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 347 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 348 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 352 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 357 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 370 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 371 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 373

Pobór mocy: CPU + GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 491 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 502 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 516 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 517 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 521 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 523 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 530 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 531 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 539 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 542

Testy poboru mocy bez większego zaskoczenia - zgodnie z przewidywaniami, wysoka sprawność energetyczna przełożyła się na dobre niskie wskazania (są one zbliżone do innych modeli z certyfikatem 80 PLUS Gold).

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia (spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej). Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Wskazania na poszczególnych liniach bez problemu mieściły się w normie, a regulacjawynosiła około 1% - to dobry wynik jak na ten segment zasilacza.

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular - na pierwszy rzut oka jest dobrze

Cooler Master MWE Gold V2 650W Full Modular to zasilacz, który pozornie powinien zainteresować spore grono klientów. Specyfikacja „na papierze” wgląda dobrze, a do tego możemy liczyć na całkiem dobrą cenę. Dopiero po zagłębieniu się w szczegóły widać skąd się biorą oszczędności.

MWE Gold V2 650W Full Modular to ulepszona wersja wcześniejszego modelu MWE Gold 650W Full Modular – jednostka sprawdzi się w wydajnych zestawach do gier. Sporym atutem jest całkowicie modularne okablowanie, co powinno ułatwić składanie sprzętu (szczególnie, że zastosowane wiązki są długie i estetycznie wykonane).

Jednostka bazuje na tej samej platformie co pierwsza rewizja, ale producent podniósł maksymalną temperaturę pracy i zastosował cichszy wentylator. Jakość użytych komponentów stoi jednak raczej na średnim poziomie – to właśnie tutaj poczyniono oszczędności (dobrze chociaż, że zdecydowano się na 5-letnią gwarancję).

Mimo to zasilacz oferuje naprawdę dobre parametry – możemy liczyć na wysoką sprawność energetyczną (a więc też niższy pobór energii elektrycznej) i stabilne napięcia wyjściowe. Pod tym względem sprzęt naprawdę nas zaskoczył. Mamy nadzieję, że w trakcie dłuższego użytkowania te parametry się nie popsują.

Cooler Master MWE Gold V2 650W Full Modular w polskich sklepach kosztuje 399 złotych, co czyni go jedną z tańszych konstrukcji o tych parametrach. Można jednak znaleźć nieco tańsze modele konkurencji (np. Chieftec Polaris, Chieftronic PowerUp, czy SilentiumPC Supremo FM2), więc konieczne byłoby jeszcze lekkie obniżenie ceny.

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular - ocena końcowa:

wysoka sprawność energetyczna

stabilne napięcia

całkowicie modularne okablowanie

długie, estetyczne wiązki

5 lat gwarancji



niższa jakość zastosowanych komponentów

mógłby być nieco tańszy

82% 4,1/5

