Testujemy chłodzenie Corsair A115. Producent mówi o topowym coolerze CPU, który ma oferować bardzo dobrą wydajność, wysoką kulturę pracy, ale przy okazji wyróżniać się przemyślaną konstrukcją. Tylko czy osiągi rzeczywiście uzasadniają bardzo wysoką cenę sprzętu?

4,2/5

Jakie kupić chłodzenie do procesora? Może warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Corsair - amerykańska marka głównie kojarzona jest z chłodzeniami wodnymi typu AiO, ale w swojej ofercie ma także tradycyjne, powietrzne coolery CPU. Niedawno w ofercie producenta pojawił się nowy model: Corsair A115, który jest zachwalany jako topowa konstrukcja dla najbardziej wymagających klientów. Sprawdzamy, jak sprzęt wypada w praktyce.

Corsair A115 - specyfikacja chłodzenia

Corsair A115 to potężna, dwuwieżowa konstrukcja, która ma konkurować z najwydajniejszymi coolerami dostępnymi na rynku - mówimy tutaj o modelach typu be quiet! Dark Rock Pro 5, Deepcool Assassin IV czy Noctua NH-D15. Jakość wykonania jest bardzo dobra, a niektórym może przywodzić na myśl radiatory firmy Noctua.

Corsair A115 to potężne chłodzenie, które z całą pewnością zalicza się do czołówki coolerów CPU

Chłodzenie wykorzystuje dwa wieżowe radiatory z aluminiowymi żeberkami, które połączono sześcioma miedzianymi rurkami cieplnymi o grubości 6 mm.

Całość utrzymano w czarnej kolorystyce, dzięki czemu sprzęt prezentuje się naprawdę ładnie. Szkoda jednak, że widać tutaj zakończenie ciepłowodów, bo w tej klasie produktu oczekiwalibyśmy jednak czegoś ładniejszego (szczególnie że to ta cześć coolera, która będzie eksponowana przez panel boczny obudowy).



Radiatory, ciepłowody i wentylatory utrzymano w czarnej kolorystyce



Obdwa wentylatory są mocowane na specjalnych szynach, które pozwalają na łatwą regulację i demontaż

Chłodzenie wspomagają dwa 140-milimetrowe wentylatory Corsair AF140 ELITE. Dzięki technologii AirGuide, łopatki zapobiegają powstawaniu zawirowań i koncentrują przepływ powietrza przez żeberka, wspomagając ogólny obieg powietrza w obudowie. Obydwa śmigiełka mają regulowaną prędkość obrotową w zakresie 400 – 1600 RPM ±10%, co według specyfikacji przekłada się na przepływ powietrza 15,3 – 84,5 CFM i generowany hałas 5 – 33,9 dBA. Wentylatorki można podłączyć do jednego gniazda na płycie głównej za pomocą dodawanego w zestawie rozgałęziacza.

Producent zastosował specjalny system mocowania wentylatorów, który pozwala łatwo regulować ich położenie w pionie - takie rozwiązanie poprawia kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM (przy czym podniesienie wentylatora oznacza też większą wysokość całego chłodzenia - to już w standardzie jest dosyć duże, bo mówimy prawie o 165 mm). W razie potrzeby można dołożyć trzecie śmigiełko z tyłu (wentylator i szyny montażowe do wentylatora trzeba jednak dokupić we własnym zakresie)



Producent fabrycznie naniósł na podstawę pastę termoprzewodzącą

Podstawa chłodzenia została wykonana z miedzi i ma lekko wypukły kształt, co teoretycznie ma poprawiać możliwości odprowadzania ciepła z procesora. Warto zaznaczyć, że producent już fabrycznie naniósł tutaj pastę termoprzewodzącą Corsair XTM70 - to wygodne rozwiązanie, bo nie musimy się trudzić z nakładaniem pasty, jednak w zestawie przydałaby się dodatkowa tubka z myślą o przyszłym odświeżeniu komputera lub modernizacji sprzętu.



Wszystykie elementy montażowe spakowano do papierowych woreczków

Producent zastosował ulepszony system mocowania HoldFast 2.0, który ma ułatwiać montaż coolera, a przy tym poprawiać styk radiatora z procesorem i efektywniej odprowadzać ciepło. W zestawie znajdziemy zapinki montażowe dla najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel (LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700) i AMD (AM4, AM5).

Sam montaż coolera jest dosyć prosty, więc nie powinien sprawiać poważniejszych problemów (przyda się długi śrubokręt - szkoda, że nie ma go w zestawie). Ciekawostką jest montaż wentylatorów na szynach, który szczególnie sprawdzi się w ciasnych obudowach. Szkoda jednak, że w zestawie nie dostajemy papierowej instrukcji montażu (trzeba zeskanować kod QR, a poszczególne kroki instalacji sprawdzić na stronie producenta).

Model Corsair A115 Radiator 2x wieżowy

(aluminiowy) Rurki cieplne 6x 6 mm

(miedziane) Wentylatory 2x Corsair AF140 ELITE Łożysko Fluid Dynamic Bearing Prędkość obrotowa 400 – 1600 RPM ±10% Generowany hałas 5 - 33,9 dBA Przepływ powietrza 15,3 - 84,5 CFM Ciśnienie statyczne 0,1 - 1,73 mm-H2O Kompatybilność » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 Maksymalna wydajność TDP 270 W Wymiary 155 x 153 x 164,8 mm Waga 1550 g Dodatkowe » rozgałęziacz wentylatorów Cena 499 zł

Test chłodzenia Corsair A115

Producent deklaruje, że chłodzenie Corsair A115 poradzi sobie z procesorami o współćzynniku TDP do 270 W. Jak jest w praktyce? Cooler przetestowaliśmy na platformie, która może być przykładem wydajnego komputera z mocnym, gorącym procesorem ze średniej półki.

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). Za kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów odpowiadała płyta główna (złącze CPU FAN - standardowa krzywa obrotów dla wentylatora). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 25 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

Parametry chłodzenie Corsair A115 porównaliśmy do coolera be quiet! Dark Rock Elite (chłodzenia powietrznego podobnej klasy), Endorfy Fortis 5 (chłodzenia powietrznego ze średniej półki) oraz zestawu chłodzenia cieczą be quiet! Pure Loop 2 FX 280 (chłodzenia wodnego AiO w zbliżonej cenie).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Corsair A115

(max. 49 dB) 47

15 be quiet! Dark Rock Elite (Performance)

(max. 36 dB) 48

10 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16 Endorfy Fortis 5 ARGB

(max. 36 dB) 53

20 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

Corsair A115

(max. 49 dB) 7

5 be quiet! Dark Rock Elite (Performance)

(max. 36 dB) 10

6 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 21

16 Endorfy Fortis 5 ARGB

(max. 36 dB) 24

9 obciążenie

spoczynek

Corsair A115 najlepiej poradził sobie ze schłodzeniem procesora Ryzen 9 3900 XT. Niskie temperatury zostały jednak okupione kiepską kulturą pracy - przy mocnym obciążeniu procesora, obydwa wentylatory osiągały maksymalną prędkość obrotową 1600 RPM, co już skutkowało wysokim poziomem generowanego hałasu. Obniżenie prędkości do około 1200 RPM pozwoliło zmniejszyć hałas do około 40 dBA.

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 68

12 Corsair A115

(max. 49 dB) 69

17 be quiet! Dark Rock Elite (Performance)

(max. 36 dB) 70

11 Endorfy Fortis 5 ARGB

(max. 36 dB) 100*

20 obciążenie

spoczynek throttling

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

Corsair A115

(max. 49 dB) 14

10 be quiet! Dark Rock Elite (Performance)

(max. 36 dB) 17

6 Endorfy Fortis 5 ARGB

(max. 36 dB) 19

13 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 24

16 obciążenie

spoczynek

Corsair A115 poradził sobie też z podkręconym procesorem (4200 MHz przy napięciu zasilającym 1,3 V). Co ciekawe, cooler wypadł tutaj tylko nieznacznie gorzej od chłodzenia wodnego AiO. Warto jednak zaznaczyć, że dobry wynik ponownie został okupiony wysokim poziomem generowanego hałasu wentylatorów (sugerujemy zatem obniżenie obrotów).

Świetna wydajność, za którą trzeba zapłacić

Firma Corsair obecnie nie jest zbytnio kojarzona z powietrznymi coolerami do procesorów, ale model A115 ma szansę to zmienić. Producent przygotował ciekawy model, który zalicza się do jednych z najlepszych konstrukcji na rynku. Szkoda jednak, ze osiągi zostały okupione bardzo głośną pracą i zaporową ceną.

Corsair A115 to cooler wagi ciężkiej, który powinien wpaść w oko entuzjastom. Na pochwałę zasługuje bardzo dobra jakość wykonania i przemyślana konstrukcja. Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji. Szkoda jednak, że producent trochę bardziej nie zadbał o wygląd radiatora, bo w tej klasie sprzętu mimo wszystko oczekiwalibyśmy czegoś jeszcze ładniejszego.

Chłodzenie wyróżnia się świetną wydajnością, która dorównuje niektórym zestawom AiO – A115 to jeden z najlepszych coolerów CPU. Warto jednak brać pod uwagę, że bardzo dobra wydajność została okupiona wysokim poziomem generowanego hałasu, który dla niektórych może okazać się nieakceptowalny. Konieczne będzie dostrojenie krzywej obrotów wentylatorów, co może także wpłynąć na pogorszenie osiągów chłodzenia.

Ciekawostką jest innowacyjny system mocowania wentylatorów, który ułatwia montaż całego chłodzenia. A115 pasuje do najpopularniejszych podstawek pod procesory AMD i Intel, a do tego jest kompatybilny z wysokimi modułami pamięci RAM (trzeba tutaj jednak liczyć się z dużymi rozmiarami coolera, co może być problemem w węższych obudowach). Sporym ułatwieniem byłoby dodanie papierowej instrukcji. Przydałaby się też dodatkowa tubka pasty termoprzewodzącej pod ewentualną konserwację lub modernizację sprzętu.

Corsair A115 to sprzęt z górnej półki, więc trzeba liczyć się z wysoką ceną – na premierę sprzęt został wyceniony na bagatela 500 zł. Mówimy zatem nie tylko o jednym z najwydajniejszych, ale też jednym z najdroższych coolerów CPU. Taka wycena dla wielu może być problemem, bo w podobnej cenie można kupić solidne chłodzenia wodne AiO, które będą oferować lepsze osiągi, a przede wszystkim też lepszą kulturę pracy.

Opinia o Corsair A115 Plusy Rewelacyjna wydajność (jak na cooler powietrzny),

Dobra jakość wykonania,

Kompatybilność z najpopularniejszymi podstawkami Intel i AMD,

Kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM.

Prosty montaż,

Możliwość dołożenia trzeciego wentylatora. Minusy Bardzo głośne wentylatory na maksymalnych obrotach,

Wysoki radiator może się nie zmieścić do mniejszych obudów...

... a po podniesieniu wentylatora całość jest jeszcze wyższa,

W tej cenie oczekiwalibyśmy ładniejszego wyglądu,

Przydałaby się tubka pasty termoprzewodzącej,

Zaporowa cena.

Ocena chłodzenia Corsair A115 84% 4.2/5





