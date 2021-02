Cyfrowy Polsat czy CANAL+ – który operator ma dla ciebie lepszą ofertę? Sprawdź nasze wielkie porównanie, a szybko odnajdziesz odpowiedź na pytanie o to, którą telewizję wybrać.

Wielkie porównanie telewizji: Cyfrowy Polsat czy CANAL+?

Cyfrowy Polsat i Platforma CANAL+ (wcześniej znana jako nc+, a jeszcze wcześniej jako Cyfra+) to jedni z najczęściej wybieranych dostawców telewizji. Który z nich ma lepszą ofertę i czy da się w ogóle odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Jak się pewnie domyślasz, nie jest to wcale takie proste, bo wiele zależy od tego, czego się oczekuje. Jedna oferta okaże się bardziej atrakcyjna dla jednego użytkownika, inna dla innego. Dlatego postanowiliśmy dokładnie prześwietlić dostępne opcje i pomóc ci w wyborze tej najlepszej dla ciebie.

Co lepsze dla kibica? Pakiety sportowe w Cyfrowym Polsacie i CANAL+

Najtańszy pakiet Cyfrowego Polsatu (Pakiet S) kosztuje 20 złotych miesięcznie i kibicom ma do zaoferowania 4 polsatowskie kanały (Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News i Polsat Sport Fight HD oraz TVP Sport. W droższym o dychę Pakiecie M otrzymujesz do tego jeszcze dwa kanały Eurosportu.



Tak wygląda sportowa oferta w Pakiecie M (Cyfrowy Polsat).

Do obu tych opcji możesz dokupić Pakiet Premium. I tak, jeśli liczysz na dostęp do kanałów Polsat Sport Premium (1 i 2), to musisz liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł miesięcznie, a 3 kanały Eleven Sports kosztują 10 złotych miesięcznie. Jeżeli zaś jesteś fanem Ekstraklasy i chcesz oglądać programy CANAL+ Sport 3 i 4, to musisz kupić Pakiet L za 60 zł i dodatkowy pakiet kosztujący kolejne 10 zł. Dokładnie tyle samo (czyli dyszkę) możesz jednak zaoszczędzić na całym abonamencie, jeśli jesteś klientem smartDOM.

A jak to wygląda u konkurenta? Najtańszym sensownym pakietem dla miłośników sportu jest Optimum+ za 50 zł miesięcznie. Znajdziesz w nim między innymi dwa kanały Eurosportu, FightKlub, Eleven Sports 4 i nSport+.

Tak naprawdę jednak najlepiej jest postawić na jeden ze wzbogaconych wariantów tego ostatniego pakietu. Optimum+ z CANAL+ za 100 zł (gdzie znajdziesz jeszcze cztery kanały CANAL+ Sport) albo droższy o 12 złotych pakiet Optimum+ z CANAL+ i Eleven Sports z tym, co wcześniej plus jeszcze czterema kanałami Eleven Sports – gratka przede wszystkim dla fanów sportów motorowych. W obu przypadkach uzyskujesz również dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy na kanałach Polsat Sport Premium.



Bogata oferta pakietu Optimum+ z CANAL+ i Eleven Sports za 112 złotych.

Cyfrowy Polsat ma więc ciekawą ofertę dla osób, które lubią obejrzeć sobie jakiś meczyk czy wyścig od czasu do czasu, a CANAL+ ma świetną propozycję dla zapalonych kibiców – droższą, ale i bogatszą.

CANAL+ vs Cyfrowy Polsat - co powinien wybrać miłośników filmów i seriali?

Ani w Pakiecie S, ani w Pakiecie M nie ma zbyt wielu kanałów filmowych czy serialowych. Dla klientów Cyfrowego Polsatu, którzy preferują fabułę, powstał (kosztujący 60 zł miesięcznie) Pakiet L. W jego ofercie znajdują się między innymi kanały z rodziny AXN, Comedy Central, Paramount Channel, Sci-Fi, AMC, Fox i BBC First. Zarówno do niego, jak i do niższych abonamentów można również dokupić jeden lub kilka pakietów premium, na przykład 3 kanały HBO (i HBO GO) za 20 zł, 2 kanały Cinemax za 10 zł lub 5 kanałów FilmBox również za dychę.



Wszystkie dostępne pakiety premium w Cyfrowym Polsacie.

Najtańszy pakiet CANAL+, czyli Start+, jest niewiele mniej ubogi niż Pakiet M. W Optimum+ (za 50 zł) mamy dodatkowo dwa kanały AXN, Comedy Central, Fox i Fox Comedy oraz Paramount Channel, a za dodatkową dychę (to pakiet Extra+) – kolejne dwa AXN-y, AMC, BBC First, Kino TV i Sci-Fi. Podobnie jak w przypadku Cyfrowego Polsatu, możesz też dokupić pakiet HBO (plus HBO GO) za 20 zł.

Dla miłośników filmów i seriali zostały jednak tak naprawdę stworzone dwa inne, znacznie droższe pakiety: Optimum+ z CANAL+, gdzie do zestawu znanego z Optimum+ dochodzą kanały z rodziny CANAL+, na których nie brakuje nowości filmowych i serialowych. Trzeba się wtedy jednak liczyć z wydatkiem rzędu 100 zł miesięcznie. Najbogatszy jest natomiast pakiet Superpremium+ 4K za 140 zł, w którym masz jeszcze pięć kanałów FilmBox, trzy kanały HBO oraz kanały znane z Extra+ (w tym AXN-y, AMC, Sci-Fi i BBC First). To zatem wyśmienity zestaw, ale za bardzo duże pieniądze – do ciebie należy decyzja, czy warto.



Oto wszystkie kanały filmowe w pakiecie Optimum+ z CANAL+.

Najlepszy pakiet podstawowy. Tania telewizja satelitarna lub kablowa

Zarówno w przypadku Cyfrowego Polsatu, jak i CANAL+, podstawowy pakiet kosztuje 20 złotych miesięcznie (choć klienci tego pierwszego operatora mogą płacić zaledwie połowę tej kwoty, o ile przysługuje im rabat smartDOM). Czy u któregoś z dostawców jest on wyraźnie lepszy? Na pewno ten w CANAL+ – nazwany po prostu Start+ – jest bogatszy, ponieważ zawiera 85 kanałów, a nie 50 lub 56 (jak Pakiet S w wariancie satelitarnym lub kablowym).



Tak wygląda pakiet Start+ w CANAL+.

Sama liczba to oczywiście kiepski wyznacznik, więc przyjrzyjmy się temu, co konkretnie odnajdujemy na liście kanałów. W obu przypadkach otrzymujemy podstawowe kanały TVP, TVN i Polsat oraz zestaw takich kanałów jak TV Puls. Abonenci CANAL+ mogą dodatkowo liczyć między innymi na rozmaite kanały informacyjne i rozrywkowe, w tym trzy kanały 4 Fun, popularnonaukowe Planete+, Discovery Historia i Nat Geo People oraz tematyczne TVN Turbo i TVN Style.

W zamian w katalogu Cyfrowego Polsatu znajdują się tematyczne Polsat Play i Polsat Cafe, a także Polsat Film, Polsat Seriale i Polsat Doku, popularnonaukowe Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explore i Polsat Viasat Nature oraz kierowane do kibiców cztery kanały z rodziny Polsat Sport.



A tak wygląda Pakiet S w Cyfrowym Polsacie.

W obu przypadkach nie brakuje więc treści do oglądania, choć na pewno nie są to oferty rozpieszczające pod względem dostępu do najnowszych produkcji filmowych czy zróżnicowanych dokumentów i programów reality TV. Oczywiście możesz to zmienić, dokupując pakiety premium, ale wtedy cena może stać się nawet kilka razy wyższa, a nie o to nam w tym fragmencie chodziło.

Cyfrowy Polsat kontra CANAL+. Kto ma lepszą ofertę dla dzieci?

Zarówno w Pakiecie S, jak i M (odpowiednio za 20 i 30 zł miesięcznie), Cyfrowy Polsat oferuje dzieciom tylko TVP ABC i Polsat JimJam. Sytuacja zmienia się dopiero w Pakiecie L (za 60 zł), gdzie dochodzą kanały Nickelodeon, Nick jr. i Nick Toons, Cartoon Network HD, Disney Channel, Disney XD i Disney Junior wraz z kilkoma innymi. Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musisz jednak dla tych dziesięciu kanałów kupować najdroższego pakietu – możesz dokupić zestaw „Dla dzieci” (to dokładnie te same kanały) za 10 zł miesięcznie do Pakietu S lub M. W efekcie możesz więc zaoszczędzić połowę.



Ten pakiet 10 kanałów dla dzieci kosztuje tylko 10 zł miesięcznie.

W przypadku CANAL+ już tak miło nie jest. Bo choć w kosztującym 20 zł pakiecie Start+ masz nie 2, a 4 kanały dla dzieci: TVP ABC, MiniMini+, TeleToon+ i 4Fun Kids, to za coś więcej musisz i dużo więcej zapłacić. Albo 50 zł za pakiet Optimum+ (gdzie do wcześniej wymienionych kanałów dochodzą Baby TV, Cartoon Network, Da Vinci, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Nickelodeon i Polsat JimJam), albo 60 zł za pakiet Extra+ (i otrzymasz wtedy jeszcze Boomerang, Cbeebies, Nick Toons i Nick jr.). Za niewiele bogatszy zestaw zapłacisz więc dwa razy więcej.



Niezbyt imponująca (jak na cenę) oferta kanałów dla dzieci w pakiecie Extra+ (CANAL+).

A co wybrać, gdy nie chcesz anteny? Najlepsza telewizja przez Internet

A może nie chcesz albo nie możesz mieć anteny i interesuje cię telewizja przez Internet? W takim przypadku również i Cyfrowy Polsat, i CANAL+ ma coś dla ciebie. Ten pierwszy oferuje ci dwie możliwości: elastyczną i praktyczną. W obu przypadkach podpisujesz umowę na 24 miesiące i płacisz 10 złotych miesięcznie za dekoder, ale w elastycznej poszczególne pakiety wykupujesz na 30 dni (co miesiąc wybierając to, za co chcesz płacić i co chcesz oglądać), a w praktycznej wybierasz konkretny pakiet na cały czas trwania umowy.

Jakie są pakiety? Wygodny (za 20 zł) głównie z kanałami tematycznymi Polsatu, Komfortowy (za 30 zł), gdzie dochodzi kilka kanałów tematycznych grupy TVN/Discovery i dwa kanały Eurosport oraz Bogaty (za 60 zł) z większą liczbą kanałów rozrywkowych, informacyjnych i filmowych (w tym AXN, AMC, FOX i Cinemax). Możesz również dokupić pakiety dodatkowe, między innymi HBO/HBO GO (za 20 zł), Filmy i Seriale (za 20 zł), FilmBox Premium (za 10 zł), Eleven Sports (za 15 zł), Polsat Sport Premium (za 30 zł) czy Dzieci (za 10 zł).



Pakiety telewizji internetowej w Cyfrowym Polsacie.

W przypadku CANAL+ natomiast możesz skorzystać z wypożyczenia dekodera za 1 zł miesięcznie (przy umowie na 24 miesiące) albo też kupić go na własność – za 299 zł. Przez pierwszy miesiąc masz dostęp do pełnej oferty, a potem samodzielnie decydujesz, które pakiety chcesz wykupić, a które sobie darujesz.

Do wyboru masz pakiety: Film (za 50 zł) z 14 kanałami (w tym CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, HBO 1/2/3 i FilmBox razy pięć), Sport (za 50 zł) z 14 kanałami (w tym CANAL+ Sport 1-4, Eleven Sports 1-4, SportKlub i nSport+), Fun&Info (za 25 zł) z 45 kanałami (w tym AXN, Fox, Paramount Channel, Comedy Central, MTV, 4 Fun i TVN 24) oraz Kids (za 10 zł) z 10 kanałami (w tym Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network i MiniMini+).



Pakiety telewizji internetowej w CANAL+.

Cyfrowy Polsat czy CANAL+? Kilka słów podsumowania

Jak więc widzisz, zarówno Cyfrowy Polsat, jak i CANAL+ ma bardzo ciekawą ofertę. Ten pierwszy przyciąga często niższymi cenami, ten drugi zaś obszerniejszymi katalogami kanałów. Decyzja o tym, którą telewizję wybrać, nie należy zatem do najprostszych, ale wierzymy, że uda ci się znaleźć to, czego szukasz. Albo u jednego, albo u drugiego.

