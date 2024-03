Od wczorajszego wieczoru mamy do dyspozycji nowego 13-calowego MacBooka Air z M3. Przeprowadziliśmy testy, aby sprawdzić jak jego wydajność prezentuje się na tle poprzednich generacji. Rezultaty pozwalają na szybkie zapoznanie się z możliwościami nowego komputera od Apple.

MacBook Air M3 – test

Testowany egzemplarz wyposażony jest w układ Apple Silcon M3 z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU, czyli najmocniejszą konfigurację tego czipa. Jego bazowe taktowanie to 4,05 Hz. Komputer ma także 16 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.

Jest to zatem egzemplarz, który nie powinien cierpieć na przypadłości poprzedników. Przypomnijmy, że MacBook Air z M1 i 8 GB RAMu miał problemy z zarządzaniem pamięcią operacyjną i korzystał z tak zwanego swapa, co negatywnie wpływa na zużycie dysku SSD. W przypadku kolejnej generacji, czyli MacBooków Air z M2 (oraz MacBooków Pro z M2) trzeba było wybierać dysk o pojemności co najmniej 512 GB, ponieważ mniejsze charakteryzowały się dużo wolniejszym działaniem.

Dodajmy też, że taki sam procesor znajduje się na pokładzie najtańszego z nowych modeli MacBooków Pro. Trzeba jednak wiedzieć, że Air wyposażony jest w pasywny system chłodzenia, który nie jest tak wydajny jak wentylatory (czyli aktywny system) montowane w komputerach serii Pro. W związku z tym wcześniej wystąpi tutaj efekt thermal throttlingu, czyli w skrócie ograniczenie mocy (obniżenie taktowania) w celu zapobiegnięcia przegrzania się procesora.

Po tym nieco przydługim wstępie czas na wyniki porównawczych testów wydajności.

MacBook Air M3 – wydajność

Jak to zwykle bywa, przeprowadziliśmy kilka najbardziej popularnych tak zwanych testów benchmarkowych, które pozwalają na porównanie rezultatów z wynikami osiąganymi przez inne komputery.

Testy, które przeprowadziliśmy to:

Geekbench 6 Single Core/ Geekbench 6 Multi Core

Geekbench 6 Metal

Geekbench 6 OpenCL

Blacmagic Disc Write/ Blackmagic Disc Read

Blackmagic Raw 8K CPU/ Blackmagic Raw 8K GPU

Cinebench R23 Single Core

Cinebench R23 Multi Core

Speedometer 2.0

MacBook Air M3 – recenzja

Trudno jednoznacznie ocenić komputer po zaledwie kilku godzinach użytkowania. Patrząc na wyniki testów zapowiada się obiecująco. Na szczególną uwagę zasługuje rezultat uzyskany w Speedometer 2.0. Jest on o 59% wyższy niż w przypadku MacBooka Air z M2 i aż o 85% od MacBooka Air z M1. W swojej pracy sporo korzystam z przeglądarki, więc ten wynik napawa mnie optymizmem. Dodajmy też, że jest to komputer "konsumencki", więc sprawność działania przeglądarki ma w tym przypadku spore znaczenie.

Już niedługi pojawi się recenzja MacBooka Air z układem M3, ale muszę się z nim lepiej zapoznać zanim wydam werdykt. Czy warto kupić MacBook Air z M3? Już niedługo odpowiemy na to pytanie.