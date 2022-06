Firma Apple zaprezentowała ostatnio nowy układ M2. Producent chwali się, że montowany w nim CPU jest o 18% bardziej wydajny niż w przypadku M1. A jak jest naprawdę? W sieci pojawiły się pierwsze wyniki testów benchmarkowych układu M2.

Układ Apple M2

M2 produkowany jest w udoskonalonym 5-nanometrowym procesie technologicznym, dzięki czemu posiada ponad 20 miliardów tranzystorów.



Układ M2

Taktowanie wykorzystanego w nim 8-rdzeniowego procesora wynosi 3,49 GHz, w porównaniu do 3,2 GHz w przypadku M1.Nowy układ obsługuje maksymalnie 24 GB pamięci RAM o przepustowości 100 GB/s.

Warto też dodać, że na pokładzie M2 znajduje się procesor graficzny, a kupując urządzenie z tym układem do wyboru jest 8-rdzeniowe lub 10-rdzeniowe GPU.

Apple M2 - wydajność

Vadim Yurev, twórca popularnego w serwisie YouTube kanału Max Tech, opublikował na Twitterze pierwsze wyniki testów benchmarkowych nowego układu Apple.

rozwiń

W teście Geekbench 5 uzyskał on 1919 punktów dla operacji jednordzeniowych oraz 8928 punktów dla operacji wielordzeniowych. To odpowiednio o około 12 i 20% więcej niż w przypadku M1.

Dostępny jest także wynik testu Metal dla układu graficznego, który montowany jest w M2. Wynosi on 30627, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do poprzednika, który osiąga średnio 21001 punktów.



MacBook Air z M2

Należy pamiętać, że testy syntetyczne nie do końca odzwierciedlają rzeczywistą wydajność komputera, ale orientacyjnie informują o ile różni się wydajność poszczególnych procesorów.

Źródło: Twitter, Grafiki: Apple