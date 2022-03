Czym jest TVP GO? Jak działa? Co można tam obejrzeć? To tylko poboczne pytania, które warto zadać i na które warto odpowiedzieć. To główne brzmi zaś, komu to potrzebne?

Na wstępie przyznaję, że tytuł tego artykułu jest dość przewrotny, bo aplikacja TVP GO to aplikacja darmowa. Ale skoro płacę abonament za tę chałę niemożebną w telewizorze, to uznałem, że za aplikację zapłaciłem również. Taka wiecie, transakcja wiązana, czy tam łączona. No dobra, do rzeczy, co to właściwie jest to TVP GO i po co to komu? Albo inaczej, cytując klasyka, komu to potrzebne?

Czym jest TVP GO?

TVP GO to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego widza i próba ściągnięcia nowych oglądaczy. Aplikację, bo jest to aplikacja, można pobrać sobie na iPhone`a lub smartfon z Androidem i absolutnie za darmo cieczyć się contentem oferowanym zwykłym zjadaczom Baltonowskiego. A no i aplikacja pozwala również na dostęp do seriali i innych wydzielin TVP.

Jak działa TVP GO?

TVP GO działa tak, że najpierw instalujemy aplikację, a po jej zainstalowaniu logujemy się na konto TVP. Albo zakładamy konto z poziomu aplikacji, która wysyła nam maila aktywacyjnego na podany adres. No prosta sprawa. Jak przebrniemy przez formalności - co dzieje się szybciutko i to się akurat chwali - otrzymujemy pełny dostęp. Czym jest pełny dostęp? Otóż możemy pooglądać sobie na żywo programy nadawane w TVP1, TVP2, a TVP Kulutra. Z grubsza rzecz ujmując, TVP GO daje nam dostęp do wszystkich kanałów telewizji publicznej. Wszystkich, czyli dokładnie 32 kanałów. Fajnie. Można lubić bądź nie, ale jednak fajna sprawa.

Ficzersem, który docenią fani TVP jest możliwość oglądania programów, seriali i tak dalej do tygodnia po ich emisji w kanałach naziemnych. Jak zatem wypadnie nam spotkanie towarzyskie i nie obejrzymy jakiegoś popisu Norbiego, wygibasów Ogórkowej czy potłuczonej paplaniny Jakimowicza - cyk, pyk, możemy sobie to nadrobić jednym kliknięciem. No dobra, kliknięć jest kilka, ale i tak działa to sprawnie. Co więcej, można spokojnie przewijać sobie odtwarzany materiał, więc jak włączamy sobie tę kaszanę prowadzoną przez arcyudany duet Ogórek - Jakimowicz i nie chcemy słuchać typa, który był kiedyś prawie aktorem, ale z chęcią zobaczymy jak tańczy Ogórkowa - żaden problem!

A, byłbym zapomniał! Ważna kwestia - jak TVP GO działa pod kątem wygody użytkowania i technikaliów? No Netflix to nie jest, ale aplikacja się nie wiesza, nie jest jakaś ociężała, a interfejs jest nawet nowoczesny, a przynajmniej w pełni zjadliwy. Technicznie jest więc poprawnie.

TVP VOD też jest!

Jeśli zechcemy wskoczyć w świat wysokiej jakości produkcji oferowanych przez TVP, czyli telewizję z misją (sic!), to proszę bardzo! Z poziomu aplikacji mamy dostęp do wielu programów czy seriali lub filmów. Mamy tam dość standardowe kategorie, jak właśnie filmy, seriale, chętnie oglądane i takie tam. No i fajnie, jak komuś te produkcje pasują to jest to całkiem, całkiem przyzwoicie rozwiązane.

Faktem jest jednak, że ułożenie contentu jest zgoła chaotyczne w TVP GO, więc lepiej najsampierw ogarnąć sobie w głowie, co chcemy obejrzeć, a potem po prostu skorzystać z szukajki. W przeciwnym razie można się zagotować, szukając jakiegoś konkretnego serialu lub programu po kategoriach. Tak czy inaczej, działa to wcale nie najgorzej i to w sumie tyle dobrego, co można o ofercie TVP VOD powiedzieć, tfu, napisać.

Komu to potrzebne?

Na pytanie o to, czy warto pobrać na swój telefon TVP GO, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ot kwestia poglądów, preferencji, wrażliwości kulturowej. W mojej ocenie aplikacja ta jest tak ludziom potrzebna, jak facebookowa grupa Czy w Poznaniu pada? Jeśli ktoś mieszka w Poznaniu to wystarczy, że wyjrzy przez okno i widzi, czy pada czy nie pada. Jeśli ktoś nie mieszka w Poznaniu to ma dwie główne opcje:

może zadać sobie kluczowe pytanie o to, po co mu wiedzieć, czy w Poznaniu pada?

może zerknąć na prognozę pogody w telefonie dla Poznania.

Innymi słowy, zarówno ludziom mieszkającym w Poznaniu, jak i tym w Poznaniu niemieszkającym, grupa odpowiadająca na pytanie, czy w Poznaniu pada, jest potrzebna jak zeszłoroczny śnieg. I tak samo jest z TVP GO w moim odczuciu. Aplikacja ta jest nam potrzebna narciarska kurtka latem albo jak głuchemu walkman. Zanim ktoś podniesie lament, że marudzę na prawdziwie polskie media i przekonuję, że są nam niepotrzebne w większych dawkach - spieszę sprecyzować. Dla mnie, moim zdaniem TVP GO jest nam niepotrzebne. To czy Waszym zdaniem TVP GO jest nam potrzebne bądź niepotrzebne, to już Wasza sprawa, prawda?

Odstawiając śmieszkowanie na bok, jak ktoś chce sobie pooglądać Wiadomości na żywo z telefonu albo tak mu się złożyło, że przegapił odcinek Familiady - TVP GO jest super. Super, czyli można tam toto obejrzeć. Czy warto, rzecz dyskusyjna, ale można. Poza tym dzięki dostępowi do serwisu VOD można sobie na przykład taką Koronę królów obejrzeć, coby poumartwiać nieco ciało i ducha swego, albo odpalić S jak szpital, M jak miłość i popatrzeć na Kasię Cichopek, braci Mroczków i kogo tam jeszcze. No, także, TVP GO to całkiem… Nie! Dość! Dłużej nie dam rady.

Czas na podsumowanie! Warto pobrać TVP GO?

Nie. Dziękuję, kurtyna!

PS Tak na poważnie, ocena tego typu wypustów jest zawsze subiektywna i zwyczajnie nie mogłem sobie pozwolić na to, by swój subiektywyzm wyhamować. TVP to szkodliwy, polityczny twór, który najlepiej omijać z daleka. Łukiem tak szerokim jak horyzont wyobraźni osób pracujących nad paskami informacyjnymi w Wiadomościach.