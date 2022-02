Aplikacja TVP GO to kolejny krok na drodze podboju Internetu przez Telewizję Polską. Po odkryciu VOD, telewizji hybrydowej i jakości UHD przyszła pora na transmisje na żywo. Jak działa najnowsza aplikacja ze stajni TVP i czy ma szanse odebrać widzów Netflixowi oraz HBO?

TVP GO jest aplikacją przeznaczoną na urządzenia mobilne, przy pomocy której Telewizja Polska chce zmienić oblicze świata streamingu. Oprócz zaktualizowanej biblioteki z produkcjami Telewizji Polskiej, znajdziemy w niej transmisje na żywo z 32 kanałów publicznego nadawcy. Jak pobrać TVP GO i omijać w niej reklamu?

Co można zobaczyć w TVP GO?

Aplikacja TVP GO oferuje nam dostęp online do wszystkiego, co w Telewizji Polskiej aktualnie najlepsze: fantastyczną publicystykę, najnowsze odcinki niezapomnianych seriali, a także niezwykłe programy dziecięce i rozrywkowe. Wszystko to dostępne jest w formie relacji na żywo, a materiały niedostępne już w aktualnej ramówce możemy wyszukać w bibliotece VOD.

Biblioteka TVP GO

Menu biblioteki TVP GO jest zorganizowane tak samo, jak dobrze znane rozwiazania Netflixa, HBO GO i Amazon Prime Video. Dostępne produkcje to odświeżona zawartość TVP VOD, ale prezentowana w podziale na nowe kategorie, w których wyeksponowane są najpopularniejsze tytuły. Prezentuje się więc porządnie, ale przydatna jest przede wszystkim w celach rozrywkowych. Najwięcej zabawy dostarcza mocna strona TVP, czyli kategoria publicystyka. Czekają w niej na nas takie kwiatki, jak program Ziarno wśród polecanych.

Polecane produkcje w bibliotece TVP GO

Jak przystało na każdy szanujący się streaming, w bibliotece TVP GO nie warto czekać na rozsądne zmiany. Chcąc uniknąć zagubienia i zakoczeń, należy rozpoczynać poszukiwania ulubionych tytułów od pola wyszukiwania słownikowego. Nie zostało ono pozbawione swojej standardowej celności i bez problemu odnajduje dla nas takie hity jak Klan, M jak Miłość, a nawet Familiadę.

Jak oglądać kanały TVP za darmo w Internecie przy pomocy aplikacji TVP GO?

Największą nowością w aplikacji TVP GO jest strumieniowanie na żywo aż 32 kanałów należących do Telewizji Polskiej

Relacje na żywo kanałów Telewizji Polskiej w TVP GO

Kanały strumienionwane w TVP GO: TVP1

TVP2

TVP Info

TVP Sport

TVP Kobieta

TVP ABC

TVP Historia

TVP Dokument

TVP Kultura

TVP Polonia

TVP Rozrywka

TVP Historia

TVP ABC

TVP World

TVP Kultura 2

Belsat TV

16 stacji regionalnych TVP3

Wszystkie transmisje na żywo są dostępne w jakości Full HD, którą można obniżyć do 432p. Jest to przydatna funkcjonalność, ponieważ tylko ona uratuje nas w przypadku kiepskiej łączności internetowej. Aplikacja TVP GO nie pozwala na pobierania materiałów i odtwarzania ich offline. W zamian aktualną ramówkę kanałów TVP możemy cofnąć nawet o tydzień wstecz.

Jak ominąć reklamy w aplikacji TVP GO?

W aplikacji stremingowej TVP GO przewijanie odtwarzanego materiału jest możliwe także do przodu i ta funkcjonalność idealnie nadaje się do pomijania bloków reklamowych. Wystarczy rozpocząć kontakt z wybranym programem TVP z kilkuminutowym opóźnieniem. Wtedy reklamy farmaceutyków, banków i sklepów spożywczych, będą przeszłością w interesującej nas relacji. Możemy więc mocno przyspieszyć ich przegląd, posługując się znacznikiem 10 sekund do przodu:

Przewijanie do przodu w aplikacji TVP GO

Identycznie można postępować w aplikacji TVP GO z materiałami z biblioteki. Tam bloków reklamowych możemy spodziewać się tak samo jak w transmisjach na żywo: tylko na początku i końcu programu lub filmu.

Jak pobrać TVP GO?

Aplikację TVP GO pobierzemy z App Store oraz Sklepu Play. Jest nieodpłatna i nie ma ogromnych wymagań sprzętowych. Potrzebuje 30 – 40 MB wolnego miejsca i systemów operacyjnych Android 6.0 / iOS 13 lub ich nowszych generacji.

Dostęp do odtwarzania materiałów wymaga posiadania konta w serwisie TVP. Możemy posłużyć się tym samym, które posiadamy na potrzeby aplikacji TVP VOD lub założyć zupełnie nowe przy okazji uruchamiania aplikacji TVP GO. Jest ono nieodpłatne, a wymagane dane to adres e-mail oraz ustalenie hasła.

Logowanie do konta TVP w aplikacji TVP GO

Jak uruchomić TVP GO na telewizorze lub komputerze?

Obecnie aplikacja TVP GO nie jest dostępna dla urządzeń z systemami operacyjnymi obsługującymi smart TV. Nie ma też swojej swojej reprezentacji w postaci witryny internetowej, która mogłaby cieszyć przeglądarkowym dostępem do treści. Co więcej, TVP GO nie współpracuje z Chromecastem. Przeniesienie podglądu aplikacji z urządzenia mobilnego na telewizor lub monitor jest możliwe tylko w przypadku urządzeń zintegrowanych przez ich producentów.

Pewne nadzieje na korzystne zmiany w przyszłości budzi jednak telewizja hybrydowa. W HbbTV od dawna istnieje wiele mówiąca pozycja TVP Stream, której TVP GO jest przedstawicielem mobilnym.