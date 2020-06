Darmowy antywirus na Androida może okazać się zbawienny i uchronić użytkownika przed często pojawiającym się szkodliwym oprogramowaniem. Polecamy 5 najlepszych propozycji.

Antywirus na telefon Android za darmo może zaoferować całkiem sporo

Coraz częściej da się słyszeć o złośliwym oprogramowaniu i atakach cyberprzestępców na urządzenia mobilne. Przede wszystkim z systemem Google Android, głównie z tego powodu, iż to właśnie on cieszy się największą popularnością, liczbą użytkowników, a tym samym potencjalnych ofiar. Nawet jeżeli w dużej mierze ostrzeżenia są przesadzone, warto dmuchać na zimne i zawczasu zabezpieczyć smartfon czy tablet. Podobnie jak antywirusami zabezpiecza się komputery.

Współczesny smartfon to miejsce przechowywania mnóstwa danych, którymi raczej nie chcemy się dzielić.

Tym bardziej, że od dłuższego czasu nie są to urządzenia służące jedynie do komunikacji czy zabawy z grami. Wiele osób wykorzystuje je do pracy, przechowuje na nich wiele prywatnych oraz służbowych danych, a nawet korzysta z bankowości internetowej. A to już nie lada pokusa dla cyberprzestępców. Poza często akcentowanym zdrowym rozsądkiem w przeglądaniu Internetu i instalowaniu dodatkowych aplikacji warto rozważyć sięgnięcie po program antywirusowy.

Jaki darmowy antywirus na telefon z Androidem?

Podpowiadamy, które z nich sprawdzą się najlepiej. Oto godne polecenia antywirusy na urządzenia mobilne, które cechują się wysoką skutecznością, nie stanowią dużego obciążenia, a przede wszystkim, dostępne są za darmo. Znajdziecie tu propozycje od znanych i cenionych producentów, zarówno mniej skomplikowane, jak i bardziej rozbudowane.

Avira Antivirus 2020 - Virus Cleaner & VPN

Avira Antivirus 2020 - Virus Cleaner & VPN to najnowsza odsłona jednego z lepszych mobilnych programów antywirusowych. Nie brakuje nawet głosów, że jest to najlepszy antywirus na Androida. Przede wszystkim z racji faktu, iż zastosowany tu skaner antywirusowy ma niemal 100-procentową skuteczność potwierdzoną testami AV-TEST. Skanuje pliki z urządzenia i pamięć zewnętrzną, wyszukuje adware, potencjalnie niechciane aplikacje oraz riskware. Proces ten może odbywać się ręcznie lub wedle ustalonego harmonogramu.



Dodatkowe opcje oferowane przez ten antywirus Android to VPN, Applock (blokowanie dostępu do aplikacji), narzędzie ochrony tożsamości (monitorowanie poczty elektronicznej), ochrona przed kradzieżą oraz tzw. doradca prywatności, który klasyfikuje zainstalowane programy według tego, jak bardzo naruszają prywatność użytkownika (wysokie ryzyko, niskie ryzyko, zaufane aplikacje). Avira Antivirus 2020 - Virus Cleaner & VPN ma dobrze przemyślany interfejs, co sprawia, że obsługa jest bardzo intuicyjna. Dużym plusem jest bezbłędne i szybkie działanie.

Niestety, w darmowej wersji Avira Antivirus 2020 - Virus Cleaner & VPN nie znajdziemy skanera stron internetowych, ochrony aparatu oraz mikrofonu. Te opcje zarezerwowano dla płatnej wersji PRO. Mimo tego należy mówić tu o szerokiej funkcjonalności.

Avast Antywirus darmowy 2020

Avast to od lat bardzo popularny program antywirusowy wśród użytkowników komputerów. Okazuje się jednak, że także jego mobilna wersja cieszy się ogromnym wzięciem i trzeba przyznać, że ma do zaoferowania całkiem sporo. Jest to zasługa nie tylko wysokiego poziomu wykrywania zagrożeń, ale też warstwy estetycznej aplikacji. Avast Antywirus darmowy 2020 może pochwalić się czytelnym, ale także bardzo ładnym interfejsem w języku polskim, którego obsługa nikomu nie sprawi najmniejszych trudności.



Liczyć można tutaj na ochronę przed wirusami i malware, a skanowanie obejmuje sieć, a także pliki i aplikacje na smartfonie. Na tym funkcjonalność się jednak nie kończy. Avast Antywirus darmowy 2020 oferuje również usuwanie zbędnych danych z pamięci urządzenia mobilnego, a także funkcje Magazyn zdjęć i Oszczędzanie energii. Ciągły rozwój tej propozycji zaowocował ostatnio funkcjami Informacje o aplikacjach (monitorowanie spędzanego przy nich czasu, zużywanych danych czy potencjalnych problemów) i VPN.

Warto w tym miejscu dodać, że bardzo podobnym programem, dla niektórych wręcz bliźniaczym, pod względem wyglądu interfejsu oraz funkcjonalności jest AVG Antywirus – Ochrona na Android po polsku 2020.

Panda Security - Bezpłatny antywirus i VPN

Panda Security - Bezpłatny antywirus i VPN można być umiejscowiony niemalże na drugim biegunie, bo względem omówionej wyżej propozycji jego popularność jest zdecydowanie mniejsza. Nie ona jest jednak w tym zestawieniu decydująca, a pod względem działania i funkcjonalności również Panda Security - Bezpłatny antywirus i VPN wydaje się programem godnym polecenia. To szybko działający antywirus Android, który dla wielu osób będzie w pełni wystarczający.

Zapewnia bowiem nie tylko podstawową ochronę, ale też wykrywanie potencjalnie niechcianych aplikacji czy skanowanie aplikacji z nieznanych źródeł. Poza tym, w darmowej wersji można liczyć także na funkcję Ochrona przed kradzieżą oraz, jak sugeruje tytuł, na VPN.

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender to marka, której nikomu nie trzeba chyba przedstawiać, a jej mobilny antywirus to kawał dobrego oprogramowania. I w tym przypadku sendo okazuje się tkwić w prostocie. Oprócz sprawdzonej, bardzo skutecznej technologii skanowania w chmurze ten program antywirusowy na telefon charakteryzuje się także bardzo prostym w obsłudze interfejsem, w którym odnajdzie się także zupełny laik. To wyjątkowo prosty antywirus na telefon ograniczający się do podstawowej funkcjonalności i na szczęście wywiązujący się dobrze ze swojej roli.

Jego darmowa wersja daje dostęp wyłącznie do funkcji skanowania aplikacji i ich aktualizacji w poszukiwaniu szkodliwych programów. Dzięki temu jednak praktycznie w ogóle nie obciąża systemu i nie wpływa negatywnie na czas pracy smartfona czy tabletu. W dodatku antywirus nie ma potrzeby pobierania sygnatur wirusów do pamięci (bo ma od tego chmurę) i nie wymaga żadnej konfiguracji: po instalacji jest od razu gotowy do działania.

Antywirus Mobilny Kaspersky: Ochrona & App Lock

W przypadku Antywirus Mobilny Kaspersky: Ochrona & App Lock w pierwszej kolejności w oczy rzuca się niezwykle estetycznie wyglądający interfejs. To propozycja, którą możemy polecić wszystkim osobom przywiązującym wagę do wyglądu każdego programu zainstalowanego na smartfonie. Oczywiście Antywirus Mobilny Kaspersky posiada też kilka innych zalet, bez których trudno było go rekomendować.



Możliwe jest tutaj skanowanie urządzenia w kilku trybach (szybkie skanowanie, pełne skanowanie, skanowanie folderu), podczas którego wykrywane są nie tylko wirusy, ale też adware oraz potencjalnie szkodliwe aplikacje. Pod względem wykrywalności Antywirus Mobilny Kaspersky: Ochrona & App Lock wypada bardzo dobrze, w testach AV-TEST uzyskuje maksymalne lub niemal maksymalne oceny. W darmowej wersji ten program antywirusowy Android daje również dostęp do takich funkcji jak Filtr połączeń (blokowanie połączeń i smsów) oraz rozbudowany moduł Anti-Theft.

Czy używacie antywirusa na telefonie?

Korzystacie z dodatkowej ochrony swoich urządzeń mobilnych? Jeśli tak, dajcie znać na jakie oprogramowanie postawiliście.

