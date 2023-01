Jak obrócić zdjęcie na smartfonie za darmo, szybko i bez wysiłku? Nie musisz instalować żadnej aplikacji! Zobacz ten krótki poradnik krok po kroku, opisujący jak to zrobić na telefonie z Androidem i iOS.

Jak obrócić zdjęcie w telefonie?

Jeśli masz telefon z dobrym aparatem i często robisz zdjęcia, to zapewne od czasu do czasu zdarza się, że zdjęcie zapisze się w złej orientacji. Najczęściej zdarza się to w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy robisz zdjęcie przedmiotu leżącego na blacie lub ziemi, a telefon trzymasz płasko, równolegle do powierzchni. Orientacja zdjęcia zapisywana jest na bazie odczytu z czujnika rozpoznającego kierunek oddziaływania grawitacji. Gdy trzymasz telefon płasko, to czasami zdarza się, że zamiast orientacji poziomej, rozpoznaje pionową lub odwrotnie. Wtedy zdjęcie może zapisać się obrócone. Drugim przypadkiem kiedy tak może się stać jest ręczna blokada wykrywania obrotu telefonu (wyłączone automatyczne obracanie).

Ten poradnik przeznaczony jest dla osób początkujących i pokazuje jak szybko odwrócić zdjęcie na telefonie, przy użyciu darmowych aplikacji, które są najczęściej zainstalowane od nowości w systemach Android i iOS. Oba programy noszą nazwę Zdjęcia, przy czym oczywiście w Androidzie jest to aplikacja Zdjęcia Google, a w iPhone fabryczna apka Apple. Obie są darmowe i zapewne masz je już zainstalowane na swoim smartfonie, więc możesz od razu wykonać poniższe kroki.

Jak obrócić zdjęcia na telefonie z Androidem? Sposób 1

Pierwsza metoda na Androidzie jest bardzo prosta i szybka. Wymagany jest w zasadzie tylko jeden krok.

Wejdź w aplikację Zdjęcia i otwórz fotografię, którą chcesz obrócić. Jest szansa, że aplikacja sama przeanalizuje zdjęcie i wykryje nieprawidłową orientację. Jeśli tak się stanie, to na dole wyświetli się przycisk Obróć. Dotknij go.

Zdjęcie zostanie odwrócone automatycznie do odpowiedniej orientacji.

Teraz wystarczy dotknąć przycisku Zapisz kopię. Dzięki temu nie nadpisujesz oryginalnego zdjęcia, lecz tworzysz oddzielną kopię. O utratę jakości nie trzeba się martwić - kopia będzie wyglądała równie dobrze, jak oryginał.

Jak odwrócić zdjęcie na telefonie z Androidem? Sposób 2

Jeśli jednak aplikacja Zdjęcia Google nie rozpozna automatycznie orientacji fotografii, to użyj metody drugiej. Ona również jest prosta i wymaga tylko kilku kroków.

Wejdź w program i otwórz fotografię, którą chcesz obrócić, a następnie dotknij przycisku Edytuj na dole ekranu.

Domyślnie otworzy się funkcja Sugestie, ale tuż obok, na dole wyświetlacza, wyświetli się przycisk Przytnij - dotknij go.

Teraz nad przyciskiem Przytnij pojawią się dodatkowe opcje, w tym zaokrąglona strzałka. Dotknij jej tyle razy ile trzeba, aby obrócić zdjęcie do odpowiedniej orientacji.

Gdy ustawisz orientację ręcznie, użyj przycisku Zapisz kopię. Oryginalne zdjęcie nie zostanie nadpisane, więc możesz go użyć w przyszłości jeszcze raz lub ewentualnie usunąć.

Na dole ekranu wyświetli się komunikat: Zapisano. Twoje odwrócone zdjęcie znajdziesz w galerii, tuż obok oryginału.

Jeśli nie masz aplikacji Zdjęcia Google, to pobierz ją stąd:

Jak obrócić zdjęcie na telefonie z iOS (iPhone)?

Otwórz aplikację Zdjęcia, znajdź fotografię którą chcesz obrócić, wybierz ją, a następnie na górze wyświetlacza dotknij przycisku Edycja.

Gdy jesteś w edycji na dole ekranu pojawią się dodatkowe opcje. Dotknij przycisku przycinania i obracania (ikona ze strzałkami).

Teraz na górze wyświetlacza pojawią się kolejne opcje. Interesuje Cię drugi przycisk w lewym, górnym narożniku ekranu (ikona z kwadratem i jedną strzałką). Dotknij go tyle razy ile trzeba, aby obrócić zdjęcie do prawidłowej orientacji.

Po obróceniu dotknij przycisku Gotowe na dole ekranu.

UWAGA! Program Zdjęcia w iOS zapisuje edytowane zdjęcie na miejscu oryginału. Nie tworzy kopii. Na szczęście zapisuje w systemie informację o edycji, więc można dane zdjęcie przywrócić bardzo łatwo do oryginalnego stanu.

Aby cofnąć zmiany wyświetl edytowany obraz w programie Zdjęcia, dotknij przycisku Edycja na górze, a następnie przycisku Przywróć na dole wyświetlacza.