Fotele gamingowe Diablo Chairs cieszą się sporą popularnością. Po tym, co zobaczyliśmy, zupełnie nas to nie dziwi. Poznaj benchmarkową opinię na ich temat i sprawdź porównanie pięciu różnych modeli.

Gamingowy fotel Diablo – twój rogaty przyjaciel

Przyciągają wzrok swoją charakterystyczną, rogatą stylistyką. Fotele gamingowe Diablo Chairs mają jednak zdecydowanie więcej zalet niż tylko efektowny wygląd. Mieliśmy okazję się o tym przekonać – ostatnio do naszej redakcji trafiała paczka za paczką, a w środku czekały na nas one. Fotele X-One 2.0, Horn 2.0, X-Ray i X-Player 2.0. Ten ostatni nawet w dwóch rozmiarach.

Hasło marki Diablo Chairs rzecze, że diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze: trudno się z tym nie zgodzić. Po drugie: trudno nie zauważyć, że producent faktycznie zdaje się wychodzić z tego założenia. To, co cechuje jego fotele, to właśnie dbałość o detale. To dzięki nim nie tylko tak dobrze się prezentują, ale też zapewniają pierwszorzędny komfort. Charakterystyczne jest dla nich również to, że poszczególne modele dostępne są w aż trzech rozmiarach: standardowym (Normal), dużym (King) i dziecięcym (Kids). Dzięki temu to fotel dostosowuje się do nas, a nie my do fotela.



Od lewej: Diablo X-One 2.0 Normal Size, Diablo X-Horn 2.0 Normal Size, Diablo X-Ray Normal Size, Diablo X-Player 2.0 Normal Size i Diablo X-Player 2.0 King Size.

Fotel gamingowy Diablo X-Horn 2.0 Normal Size

Nasz wielki przegląd otwiera Diablo X-Horn 2.0 Normal Size. Jest to bodaj najbardziej charakterystyczny z foteli Diablo, a zarazem najbardziej uniwersalny z nich wszystkich. Jego specyfika powinna przypaść do gustu większości graczy. Stanowi wszak kwintesencję tego, czego należy się spodziewać po fotelach gamingowych tego producenta. A swoim rogatym zagłówkiem przyciąga wzrok i wzbudza respekt.

Diablo X-Horn 2.0 Normal Size ma solidną, metalową konstrukcję, 75-milimetrowe koła kauczukowe (PFC 360) i podnośnik gazowy klasy 4. (Tilttech Lift). Komfortowe siedzenie zapewnia wypełnienie ze sprężystej pianki HR (a producent zastosował naprawdę grubą warstwę). Pozytywne wrażenie podtrzymuje ponadto ekoskóra HDS wykorzystana do obicia fotela. To przyjemny w dotyku materiał, który równocześnie jest wytrzymały i sprawia bardzo dobre wrażenie wizualne. Obite zostały nim również poduszki wypełnione pianką Memory Foam. Dostosowują się do kształtu ciała, zapewniając idealne podparcie głowy i lędźwi.

Aby fotel gamingowy mógł zostać nazwany ergonomicznym, musi oferować odpowiedni zakres regulacji. Plusem modelu Diablo X-Horn 2.0 Normal Size jest właśnie fakt, że daje się on dopasować na wielu płaszczyznach. Dzięki Tilttech Butterfly możemy na przykład dostosować jego wysokość (w zakresie 9 cm). Tilttech Swing pozwala na swobodne bujanie się, a Tilttech Gear – na zablokowanie oparcia w dowolnym momencie odchylenia. Aż w trzech osiach można też ustawić podłokietniki Armtech Hybrid Softtouch. Ich nazwa nie jest przypadkowa – są bowiem z wierzchu pokryte miękką pianką.

Charakterystyka i specyfikacja:

Dla kogo? Dla osoby o wzroście 150-180 cm i wadze do 160 kg

Podnośnik gazowy: Tilttech Lift klasy 4

Konstrukcja siedzenia: metalowa

Konstrukcja oparcia: metalowa

Obicie: ekoskóra HDS, Nylon Lv2

Wypełnienie: pianka HR, pianka MF (w poduszkach)

Regulacja: wysokość, odchylenie oparcia, podłokietniki (3D)

Rozmiar kół: 75 mm

Waga: 26 kg

Wymiary:

Najważniejsze zalety:

solidna konstrukcja

przyjemne obicie z ekoskóry

sprężyste wypełnienie

szerokie możliwości regulacji

atrakcyjna cena

Fotel gamingowy Diablo X-Player 2.0 Normal Size

Diablo X-Player 2.0 Normal Size ma nieco bardziej stonowaną stylistykę (niż wyżej opisany X-Horn 2.0). Dzięki temu równie dobrze sprawdzi się w pokoju gracza, jak i gabinecie czy pokoju biurowym. Zarówno podczas zabawy, jak i pracy doceni się zapewnianą przez niego ergonomię. Fotel gwarantuje wygodną pozycję siedzącą i obniża ryzyko „przegrzania” pleców i kręgosłupa.

Jego sekretem są wyjątkowo przewiewne materiały. Kluczowe, czerwone elementy zostały wykonane z włókna EcoFiber, a czarne – z siateczki Honeycomb o strukturze plastra miodu. Tył i boki fotela zostały natomiast obite ekoskórą HDS, nadającą mu eleganckiego wyglądu. Siedzisko wypełnia podwójna warstwa pianki HR. W ten sposób producent zatroszczył się zarazem o miękkość, jak i odpowiednią amortyzację.

Pozytywny wpływ na ergonomię mają również poduszki wypełnione pianką Memory Foam i stanowiące wsparcie dla karku i lędźwi. Dopełnieniem całości są zaś szerokie opcje regulacji. System Tilttech Butterfly pozwala dostosować wysokość fotela do wzrostu użytkownika i poziomu biurka, Tilttech Swing umożliwia swobodne bujanie, a dzięki Tilttech Gear oparcie można zablokować niemal pod dowolnym kątem. Podłokietniki Armtech Hybrid Softtouch regulowane w trzech płaszczyznach pozwalają zaś zadbać o barki i przedramiona.

Charakterystyka i specyfikacja:

Dla kogo? Dla osoby o wzroście 150-180 cm i wadze do 160 kg

Podnośnik gazowy: Tilttech Lift klasy 4

Konstrukcja siedzenia: metalowa

Konstrukcja oparcia: metalowa

Obicie: EcoFiber, Honeycomb, ekoskóra HDS

Wypełnienie: pianka HR, pianka MF

Regulacja: wysokość, odchylenie oparcia, podłokietniki (3D)

Rozmiar kół: 65 mm

Waga: 25 kg

Wymiary:

Najważniejsze zalety:

przewiewne obicie

solidna konstrukcja

sprężyste wypełnienie

szerokie możliwości regulacji

stonowana stylistyka

Fotel gamingowy Diablo X-Player 2.0 King Size

Gamingowy fotel Diablo X-Player 2.0 King Size to brat poprzedniego modelu. Dzieli z nim niemal całą swoją charakterystykę, a różnica polega jedynie na tym, że jest od niego wyraźnie większy. Powierzchnia siedziska wynosi tu 60 x 55 cm (a nie 55 x 50 cm jak w przypadku Normal Size), oparcie zaś ma wysokość nie 82, lecz 92 cm. W efekcie z powodzeniem mogą z niego korzystać gracze o wzroście sięgającym nawet 205 cm.

Dzięki Diablo X-Player 2.0 King Size dwumetrowi gracze, dla których większość foteli na rynku jest po prostu za mała, mogą liczyć na w pełni komfortowe warunki do grania. Podobnie – do pracy biurowej, bo model ten równie dobrze sprawdza się w obu tych środowiskach.

Niezależnie od tego, gdzie będą korzystać z fotela, użytkownicy bez wątpienia docenią jego charakterystykę. Przede wszystkim – sprężyste i wygodne siedzisko, obicie wykonane z zarazem wytrzymałych i przewiewnych materiałów (włókno EcoFiber i siateczka Honeycomb) oraz szerokie opcje regulacji. Tej ostatniej podlegają: wysokość siedziska, odchylenie oparcia oraz wysokość i ułożenie podłokietników.

Charakterystyka i specyfikacja:

Dla kogo? Dla osoby o wzroście 175-205 cm i wadze do 160 kg

Podnośnik gazowy: Tilttech Lift klasy 4

Konstrukcja siedzenia: metalowa

Konstrukcja oparcia: metalowa

Obicie: EcoFiber, Honeycomb, ekoskóra HDS

Wypełnienie: pianka HR, pianka MF

Regulacja: wysokość, odchylenie oparcia, podłokietniki (3D)

Rozmiar kół: 65 mm

Waga: 30 kg

Wymiary:

Najważniejsze zalety:

duży rozmiar

przewiewne obicie

sprężyste wypełnienie

szerokie możliwości regulacji

stonowana stylistyka

Fotel gamingowy Diablo X-One 2.0 Normal Size

Następnie przyszła pora na Diablo X-One 2.0 Normal Size. Jednym z istotnych atutów tego modelu jest bardzo atrakcyjny stosunek oferowanych możliwości do ceny, która nie przekracza 1000 złotych. Pod względem wygody siedzenia i jakości wykonania reprezentuje ten sam poziom, co wcześniej wymienione modele.

Diablo X-One 2.0 Normal Size może pochwalić się solidną, stalową konstrukcją oraz wypełnieniem i obiciem z wysokiej klasy materiałów. Siedzisko i oparcie tworzą grube warstwy pianki HR pokryte ekoskórą HDS. Całość jest przyjemna w dotyku i zapewnia odpowiedni poziom komfortu. W dodatku miękki zagłówek podpiera szyjny odcinek kręgosłupa, a wypełniona pianką HR poduszka lędźwiowa – jego dolną część. Razem pomagają zachować właściwą, naturalną pozycję siedzącą.

Mechanizm Tilttech Butterfly umożliwia dopasowanie wysokości siedziska, a Tilttech Gear rozłożenie oparcia pod kątem nawet 140 stopni i zablokowanie go w dowolnym punkcie. Z kolei system Tilttech Swing zapewnia użytkownikowi relaksujące bujanie. Różnicę względem poprzednich modeli widać w podłokietnikach, których regulacja obejmuje jedynie zmianę wysokości.

Charakterystyka i specyfikacja:

Dla kogo? Dla osoby o wzroście 150-180 cm i wadze do 160 kg

Podnośnik gazowy: Tilttech Lift klasy 4

Konstrukcja siedzenia: metalowa

Konstrukcja oparcia: metalowa

Obicie: ekoskóra HDS, Nylon Lv2

Wypełnienie: pianka HR

Regulacja: wysokość, odchylenie oparcia, podłokietniki (góra-dół)

Rozmiar kół: 75 mm

Waga: 26 kg

Wymiary:

Najważniejsze zalety:

solidna konstrukcja

przyjemne obicie z ekoskóry

sprężyste wypełnienie

swobodna regulacja wysokości i odchylenia

bardzo atrakcyjna cena (poniżej 1000 zł)

Fotel gamingowy Diablo X-Ray Normal Size

Ostatnim modelem w naszym przeglądzie jest Diablo X-Ray Normal Size. To jeden z najlepiej wyposażonych foteli gamingowych w katalogu tego producenta. Nietuzinkowy design, bardzo wysoka jakość wykonania, nienaganna dbałość o ergonomię oraz szeroki obszar regulacji to jego cechy charakterystyczne.

Wysoki komfort gwarantuje między innymi siedzisko Dual Layer – z podwójnej warstwy pianki. Podobnie jak oparcie zostało ono obite dwoma rodzajami ekoskóry: gładką HDS i perforowaną HDS Air. Szczególnie istotny jest ten drugi, wyjątkowo przewiewny materiał, chroniący kark i plecy przed „przegrzaniem”. Nawet najdłuższe sesje z ulubionymi grami nie powodują więc żadnego dyskomfortu. Wypada dodać, że tapicerka jest też odporna na przetarcia i przyjemna w dotyku.

Technologia Tilttech Swing umożliwia bezpieczne bujanie dla relaksu, a Tilttech Gear – na swobodne ustawienie odchylenia oparcia. Regulować można również wysokość fotela – w zakresie 7 centymetrów. Największe wrażenie robią jednak podłokietniki Armtech Quatro Softtouch. Tym, co je wyróżnia, jest regulacja w aż czterech płaszczyznach: góra-dół, przód-tył, lewo-prawo i do wewnątrz-na zewnątrz. Wygodnie i szybko można więc dostosować X-Ray do swoich potrzeb i preferencji.

Charakterystyka i specyfikacja:

Dla kogo? Dla osoby o wzroście 150-180 cm i wadze do 150 kg

Podnośnik gazowy: Tilttech Lift klasy 4

Konstrukcja siedzenia: metalowa

Konstrukcja oparcia: metalowa

Obicie: ekoskóra HDS i HDS Air, Nylon Lv3

Wypełnienie: pianka HR, pianka MF (w poduszkach)

Regulacja: wysokość, odchylenie oparcia, podłokietniki (4D)

Rozmiar kół: 50 mm

Waga: 25 kg

Wymiary:

Najważniejsze zalety:

przewiewne obicie z ekoskóry

solidna konstrukcja

podwójna warstwa pianki w siedzisku

szerokie możliwości regulacji

podłokietniki 4D

Fotele Diablo Chairs są warte grzechu

Gamingowe fotele Diablo Chairs zdecydowanie zasługują na to, by je polecić. Każdy z modeli ma nieco inną charakterystykę i trafi w gust innego gracza, ale ostatecznie wszystkie cechują się tym, co najważniejsze. Są solidne, wytrzymałe, estetyczne i ergonomiczne. A o to w tym wszystkim przecież chodzi, by dobrze prezentowały się na stanowisku gracza i pozwalały mu bez końca oddawać się wirtualnej rozrywce – bez obaw o ból czy dyskomfort.

Na koniec, słowem podsumowania, nasuwa się na myśl tylko jedno stwierdzenie: te fotele są po prostu diabelsko dobre.

