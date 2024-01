Dji odświeża swój bezprzewodowy system mikrofonowy tym razem uderzając jednak w nieco bardziej profesjonalną nutę. Dji Mic 2 przynosi zatem nie tylko szereg poprawek podnoszących komfort użytkowania, ale też kilka opcji, które docenią bardziej wymagający użytkownicy.

ocena redakcji:









4,6/5

Pierwsze Dji Mic było sporym zaskoczeniem. Bezprzewodowy system mikrofonowy zamknięty w małym, poręcznym pudełku, do tego niesamowicie wszechstronny i oferujący naprawdę niezłej jakości nagrania – tego u chińskiego producenta jeszcze nie grali. Dji Mic 2, druga generacja tego sprzętu, już tak wielką niespodzianką nie jest. Dlaczego? Bo pierwsze oznaki nadchodzących zmian widzieliśmy już w wydanym pod koniec 2023 roku Dji Osmo Pocket 3, które w zestawie Creator Combo posiadało już jeden nowy, zewnętrzny mikron Dji Mic 2. Wówczas jednak nie zrobił on na nas jakiegoś przesadnie wielkiego wrażenia.

Teraz jednak, gdy w nasze ręce trafił pełen system Dji Mic 2, z dwoma nadajnikami i nowym odbiornikiem, wiemy już jak bardzo mylące było to pierwsze wrażenie. Nowy bezprzewodowy system mikrofonowy chińskiego producenta dopiero teraz odsłonił bowiem wszystkie swoje atuty. Jakie? O tym przeczytacie w naszej recenzji Dji Mic 2.

Specyfikacja techniczna DJI Mic 2

(zmiany w stosunku poprzedniego modelu zostały pogrubione)

Nadajnik (TX) – mikrofon (w zestawie 2 sztuki)

Typ mikrofonu: dookólny Transmisja: bezprzewodowa 2.4 GHz Wbudowana pamięć: 8GB

(około 14h nagrań 24-bitowego dźwięku 48kHz)

możliwość nagrywania w 32-bitowym trybie zmiennoprzecinkowymdodatkowym Zasięg: do 160 metrów (CE)/ do 250 metrów (FCC) Czas pracy na baterii: 6 godzin Wymiary: 46.06 x 30.96 x 21.83 mm Waga: 28 gramów

Odbiornik (RX)

Funkcje: ekran dotykowy 1.1-cala OLED

zestaw adapterów do podłączenia do smartfona/aparatu/kamery/komputera

wbudowana "gorąca stopka"

wielofuncyjne pokrętło Złącza: USB-C, gniazdo line-out, gniazdo słuchawkowe Czas pracy na baterii: 6 godzin Wymiary: 54.20 x 28.36 x 22.49 mm Waga: 28 gramów

Etui ładujące – powerbank

Zawartość: 2 nadajniki (TX), odbiornik (RX), adapter USB-C, adapter Lightning Dodatkowe akcesoria: dwie osłony przeciwwiatrowe o uproszczonym montażu

kabel 3.5 mm TRS

kabel USB-C

wygodne, poręczne etui Wymiary: 116 x 59.72 x 41.50 mm Waga: 200 gramów Cena DJI Mic 2 w momencie publikacji: 1799 zł

Jak już coś poprawiać to z rozmachem

Trzeba to Dji oddać – potrafi sprawić, że nawet z pozoru nudny sprzęt nabiera niezwykłych rumieńców. No bo sami popatrzcie na to jak prezentuje się Dji Mic 2 w porównaniu do poprzedniego modelu. Zamiast plastikowego pudełka z malutkim logo DJI – w pełni metalowe, z mechanicznym zatrzaskiem. Zamiast niepozornie wyglądających mikrofonów (nadajników) i odbiornika z niewielkim ekranikiem OLED – malutkie dzieła sztuki o przezroczystej obudowie i odbiornik z dużo bardziej profesjonalnym zacięciem.

Zresztą w Dji Mic 2 nawet dołączone do klipsów magnesy, pozwalające łatwo zamocować nadajniki na ubraniu, są większe i wygodniejsze w obsłudze niż te w pierwszej odsłonie tego sprzętu. Widać wyraźnie, że tym razem Dji z dużo większą uwagą podszedł do kwestii komfortu użytkowania. Stąd choćby większe osłony przeciwwiatrowe, z dużo łatwiejszym systemem montażu, większy ekran OLED czy wielofunkcyjne pokrętło na odbiorniku, z pomocą którego możemy między innymi błyskawicznie ustawić wzmocnienia na każdym elemencie zestawu czy podnieść jasność ekranu.



Dji Mic 2 dostępny jest w dwóch kolorach – Shadow Black, który możecie zobaczyć na naszych zdjęciach, oraz Pearl White – dla tych, którzy szukają nietypowej alternatywy

Wreszcie też pozbyto się tej nieszczęsnej odłączanej „gorącej stopki” z pierwszego Dji Mic. Jej której montaż przyprawiał tam o ból głowy, a dość specyficzne umiejscowienie w etui (po odłączeniu) niemal gwarantowało, że prędzej czy później przypadkowo nam gdzieś wypadnie podczas wyjmowania odbiornika. Wierzcie mi, przerabiałem to wielokrotnie.

Cieszy więc, że ktoś w Dji dostrzegł problem i po prostu zamontował w Dji Mic 2 „gorącą stopkę” na stałe, a slot na wymienne adaptery zamknął łatwo ściąganą zaślepką. Szkoda jednak trochę, że nie pomyślano jak ułatwić zakładanie i zdejmowanie adapterów, bo z tym wciąż mogą być czasami drobne kłopoty. Oczywiście, ktoś może powiedzieć teraz, że wszystkie te zmiany to raczej czysta kosmetyka i ciężko mówić tu o jakimś wielkim rozmachu. To prawda, ale największe nowości dotyczą tego co ten sprzęt potrafi. A potrafi sporo.

Po pierwsze Dji Mic 2 jeszcze zyskał na wszechstronności. Dołączone adaptery co prawda wciąż pozwalają podpiąć go „na sztywno” do smarftona, tableta, komputera czy aparatu, ale dorzucono tu dodatkowo specjalne menu dostosowane do konkretnych modeli kamer, dzięki któremu niemal jednym dotknięciem można uzyskać idealnie dopasowaną doń konfigurację.

A pamiętacie, jak narzekałem przy okazji recenzji Dji Osmo Pocket 3 na dołączony do zestawu mikrofon Dji Mic 2? No to teraz już wiadomo dlaczego. Nowe nadajniki można bowiem sparować bezpośrednio ze smartfonem bądź innymi urządzeniami (np. Dji Osmo Action 4), "zwyczajnie" po Bluetooth. Niestety, niesie to ze sobą pewne ograniczenia, co było już słychać w przypadku testów kieszonkowej kamerki od Dji.

Brak dedykowanego odbiornika powoduje, że cały proces nagrywania przejmuje wówczas sparowane urządzenie i nic nie zostanie zarejestrowane we wbudowanej pamięci. Nie zawsze jednak z tak połączonym mikrofonem Dj Mic 2 działają aplikacje domyślnie zainstalowane na naszym smartfonie. Sam producent sugeruje zresztą w instrukcji obsługi, by w takich wypadkach posiłkować się aplikacjami firm trzecich.

W trybie Bluetooth nie działa też niestety druga, duża nowość Dji Mic 2, czyli inteligentna redukcja szumów. Do jej aktywacji niezbędny jest bowiem odbiornik. Jak duża jest różnica w jakości nagrań pomiędzy Dji Mic 2, a poprzednim modelem, który posiadał uproszczoną redukcję szumów? No, całkiem spora. Zresztą nawet i bez aktywnej inteligentnej redukcji szumów nagrania z Dji Mic 2 wydają się nieco bardziej klarowne pod względem nagrywanego głosu i wytłumionego tła. Zresztą sami posłuchajcie nagranych przez nas próbek.

Dji Mic 2, podobnie jak Dji Mic pierwszej generacji posiada opcje nagrywania wewnętrznego, czyli do pamięci nadajników, które dysponują 8GB wolnej przestrzeni każdy. To się akurat nie zmieniło. Zmieniły się za to opcje zapisu. I to właśnie kolejna nowość Dji Mic 2. Bo choć w normalnym trybie system ten nadal oferuje 24-bitową jakość dźwięku, to ma jeszcze jedną, dodatkową opcje nagrywania – tym razem w 32-bitowym trybie zmiennoprzecinkowym (zapis float).

Cytując producenta - przekłada się na „znacznie lepsze wychwytywanie niuansów w złożonych środowiskach dźwiękowych”, czyli ogólnie lepszą jakość nagrań i szeroki ich zakres dynamiczny. Jak to brzmi w praktyce – posłuchajcie sami.

Oczywiście to nie koniec możliwości Dji Mic 2. I tak wszędzie dorzucono tu większe baterie - zarówno w nadajnikach jak i odbiorniku (zamieniając LiPo na Li-ion), co przedkłada się na nieco dłuższy czas pracy. Ponownie mamy tu też specjalny tryb Safety Track, w którym, prócz ścieżki głównej, równolegle rejestrowana jest zapasowa, o 6 decybeli ciszej, na ewentualność wystąpienia przesterów i konieczności dokonania poprawek w postprodukcji. Do tego dochodzi jeszcze spory zasięg – 160 metrów (ograniczenie wynikające z europejskiej certyfikacji CE) to naprawdę nie w kij dmuchał, a także 2-kanałowe nagrywanie.

A czy jest w Dji Mic 2 coś na co można narzekać? Tak, jest, choćby wspomniane na wstępie metalowe etui. Nie zrozumcie mnie źle, wygląda ono naprawdę pierwszorzędnie, tyle tylko, że przez swój rozmiar i wagę cały zestaw stracił nieco na poręczności – o ile Dji Mic pierwszej generacji spokojnie dało się schować do kieszeni spodni czy marynarki, z „dwójką” już tego raczej nie zrobimy. Pewnie dlatego tym razem, zamiast ortalionowego woreczka jak w przypadku Dji Mic pierwszej generacji, w zestawie z Dji Mic 2 otrzymujemy tu całkiem zgrabną, sztywną saszetkę na wzór tej z pakietu Dji Osmo Pocket 3 Creator Combo.

Dji Mic 2 – czy warto kupić?

Mogłoby się wydawać, że odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo prosta – skoro mamy tu szereg ulepszeń w porównaniu do Dji Mic pierwszej generacji to oczywiście, że warto. Tyle tylko, że szukając wszechstronnego mikrofonu, który możemy wykorzystać zarówno do nagrywania amatorskich vlogów z podróży przy pomocy smartfona, jak i bardziej profesjonalnych filmów kręconych aparatem czy kamerą, z pewnością natkniemy się na tańszą konkurencję, a nawet pierwsze Dji Mic, którego początkowa cena spadła dość drastycznie. W tym momencie wybór nie będzie już tak oczywisty.

Przypuszczam zatem, że Dji Mic 2 docenią przede wszystkim bardziej wymagający użytkownicy, którzy na wprowadzonych zmianach i ulepszeniach skorzystają najwięcej. Czy jesteś jednym z nich? Na to musisz już odpowiedzieć sobie sam.

Opinia o DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX) Plusy elegancki wygląd i świetne wykonanie

świetna jakość nagrań

całkiem nieźle działający inteligentny tryb redukcji szumów

niesamowicie praktyczne, wielofunkcyjne pokrętło na odbiorniku

znakomita wszechstronność - dzięki dołączonym adapterom bez trudu podepniemy ten system do telefonu, komputera, kamery czy aparatu

może działać jak mikroport, transmitując dźwięk, ale też jak dyktafon - wbudowana w nadajniki pamięć pozwalająca zapisać nawet 14h nagrań

możliwość bezpośredniego połączenia mikrofonów (nadajników) z telefonem, po Bluetooth

opcja nagrywania wewnętrznego w 32-bitowym trybie zmiennoprzecinkowym

dużo bardziej rozbudowane menu dotykowe, z ustawieniami konkretnych modeli aparatów

możliwość podłączenia własnych mikrofonów do nadajników

tryb bezpieczny nagrywający dodatkową ścieżkę, 6 decybeli ciszej, na wypadek wystąpienia przesterów w głównym nagraniu

przyzwoity czas pracy na jednym ładowaniu baterii nadajników i odbiornika

bardzo dobry zasięg działania (do 160 metrów)

dużo bardziej funkcjonalne osłony przeciwwiatrowe w zestawie

dobrze przemyślany system mocowania – na klips i sporej wielkości magnes, do wyboru

świetne, metalowe etui i dodatkowa, dużo bardziej praktyczna saszetka mieszcząca dodatkowe akcesoria Minusy momentami nieco kłopotliwe korzystanie z adapterów

cały zestaw z metalowym etui to już całkiem konkretny ciężar i średnia poręczność

dość wysoka cena

Ocena końcowa 92% 4.6/5

Dji Mic 2 na potrzeby testów i recenzji otrzymaliśmy bezpłatnie od producenta - firmy DJI

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.