Dji Osmo Action 4 to dziwna kamerka sportowa – niby różni ją od poprzedniego modelu numeracja, a faktycznych zmian jest tu bardzo niewiele. Nie przeszkadza to jednak temu sprzętowi przejąć pałeczki lidera w wyścigu na najlepszą kamerkę sportową na rynku. Jak to możliwe?

4,4/5

Do niedawna Dji nie miało w zwyczaju wypuszczać co roku nowych modeli wszystkich swoich flagowych sprzętów. Proces produkcji trwał zazwyczaj 2-3 lata, a na rynek znane i lubiane serie trafiały wymiennie. Przy tak bogatej ofercie to miało sens, bo pozwalało na znacznie większe skoki ewolucyjne między kolejnymi numerkami. Przykład? A choćby Dji Mavic 3 Pro, jeden z najbardziej zaawansowanych konsumenckich dronów czy Dji Air 3, który powrócił niedawno po latach całkowicie odmieniony.

Ostatnio widać jednak coraz wyraźniej, że strategia chińskiego producenta mocno się zmienia. Teraz znacznie częściej kolejne modele flagowców pojawiają rok w rok, a to niestety oznacza znacznie mniejszą ilość potencjalnych zmian czy ulepszeń. Było to już widać w zeszłym roku w Dji Osmo Mobile 6. Dziś to samo da się zauważyć w najnowszej odsłonie kamerki sportowej Dji. Nie dość, że nowości można tu policzyć na palcach jednej ręki to jeszcze żadna z nich nie jest w stanie wywołać większej ekscytacji. To wręcz modelowy przykład poprawek w stylu nowoczesnych smartfonów – „coś trzeba przecież pokazać”. Ba, w zasadzie dałoby się zaoferować nam to wszystko już w zeszłym roku. A o czym mowa? Tego dowiecie się z naszej recenzji Dji Osmo Action 4.

Dji Osmo Action 4 - test

Porównanie specyfikacji technicznych Dji Osmo Action 4 i Dji Osmo Action 3

Dji Osmo Action 4 Dji Osmo Action 3 Sensor: CMOS 1/ 1.3"

2,4 μm-ekwiwalentem rozmiaru piksela CMOS 1/ 1.7"

o efektywnej rozdzielczości 12 Mpx Obiektyw: kąt widzenia 155 stopni, jasność f/2.8 kąt widzenia 155 stopni, jasność f/2.8 Dostępne czułości ISO: 100-12800 (wideo i zdjęcia) 100-12800 (wideo i zdjęcia) Elektroniczna migawka: 1/8000 - 30 sek. (zdjęcia)

1/8000 - limit klatek na sekundę (wideo) 1/8000 - 30 sek. (zdjęcia)

1/8000 - limit klatek na sekundę (wideo) Maksymalny rozmiar zdjęcia: 3648x2736 px

(około 10 MP) 4000x3000 px Rozdzielczości wideo: 4K (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

4K (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

2.7 (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

2.7 (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

1080p - 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240fps 4K (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

4K (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

2.7 (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

2.7 (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

1080p - 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240fps Max. przepływność wideo

(bitrate): 130 Mbps 130 Mbps Format wideo: MP4 (H.264/HEVC) MP4 (H.264/HEVC) Wbudowana pamięć: brak brak Obsługiwane karty pamieci: microSD max 512GB

(system plików exFAT) microSD max 256GB

(system plików exFAT) Dodatkowe funkcje: 2 ekrany dotykowe - przedni 1.4 cala (323 ppi) i tylny 2.25 cala (326 ppi)

zoom cyfrowy

3 wbudowane mikrofony

magnetyczne mocowania + dodatkowa ramka do trybu portretowego

4 tryby stabilizacji (HorizonSteady tylko do rozdzielczości 2.7K 16:9)

tryby slow motion/timelapse/hyperlapse

szybie ładowanie baterii

mrozoodporność do -20C i wodoodporność do 18m

sterowanie głosowe

aplikacja mobilna DJI MIMO 2 ekrany dotykowe - przedni 1.4 cala (326 ppi) i tylny 2.25 cala (326 ppi)

zoom cyfrowy

3 wbudowane mikrofony

magnetyczne mocowania + dodatkowa ramka do trybu portretowego

3 tryby stabilizacji + RockSteady+ (dodany w aktualizacji)

tryby slow motion/timelapse/hyperlapse

szybie ładowanie baterii

mrozoodporność do -20C i wodoodporność do 16m

sterowanie głosowe

aplikacja mobilna DJI MIMO Bateria:: 1770 mAh LiPo 1770 mAh LiPo Max. czas pracy:: do 160 minut (nagrywanie 1080p/24 + stabilizacja wł./WiFi wył./ekran wył.)

około 50 minut (nagrywanie 4K/60 + stabilizacja włączona/WiFi wył/ekran wł.) do 160 minut (nagrywanie 1080p/30 + stabilizacja wył.)

około 70 minut (nagrywanie 4K/60 + stabilizacja włączona) Wymiary: 70,5 x 44,2 x 32,8 mm 70,5 x 44,2 x 32,8 mm Waga: 145 gramów 145 gramów Cena w momencie publikacji: 2149 zł za zestaw Standard

2599 zł za zestaw Adventure Combo 1849 zł za zestaw Standard

2349 zł za zestaw Adventure Combo

Zdążyć przed konkurencją

Tak jak w zeszłym roku zastanawiałem się po co Dji zrezygnowało z innowacji (jaką mimo wszystko było Dji Action 2) na rzecz standardowej, dość nudnej już konstrukcji pod postacią Dji Osmo Action 3 tak w tym, podczas testów „czwórki”, wiele razy walczyłem z uczuciem deja vu. No bo w zasadzie mamy tu powtórkę z rozrywki, tyle że z nowym numerkiem i nową, większą matrycą. Doszukiwanie się jednak w Dji Osmo Action 4 jakichś spektakularnych nowości niestety z góry skazane jest na niepowodzenie.

Oczywiście można się spierać, że przecież sama zmiana sensora z 1/1.7-cala na 1/1.3-cala to spory postęp, który powinien przełożyć się na dużo lepszą jakość nagrań, szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych. Mam jednak wrażenie, że skoro już w tym roku mówiło się o przeskoku na 1-calowe matryce w kamerkach sportowych to Dji Osmo Action 4 jest na z góry przegranej pozycji, nawet jeśli faktycznie uda jej się zdeklasować nadchodzące GoPro Hero 12 Black. Wedle ostatnich doniesień także i ono jest bowiem jedynie delikatnym odświeżeniem poprzednika.

Spróbujmy jednak znaleźć pozytywy w nowej kamerce sportowej Dji. I tak jakość nagrań i kolory faktycznie wydają się tu odrobine lepsze niż w poprzedniku. Co więcej, „czwórka” już na starcie oferuje nam 10-bitowy, płaski profil kolorystyczny D-LogM, co z pewnością ucieszy bardziej zapalonych „filmowców” ekstremalnych lubiących własnoręcznie kolorować swoje klipy.

Lepsza matryca ma też oczywiście widoczne przełożenie na jakość nagrań nocnych, choć nie spodziewajcie się tutaj poziomu lustrzanek. Dość powiedzieć, że w porównaniu do Dji Osmo Action 3 jest wyraźniej lepiej, ale szumy czy artefakty pochodzące ze stabilizacji wciąż bywają widoczne. Między innymi dlatego Dji dorzucił już po premierze aktualizację oprogramowania kamerki, która teraz sama potrafi wykrywać słabsze warunki oświetleniowe i automatycznie redukować szumy. Możliwe jest też ręczne sterowanie ostrością i redukcją szumów.



Do Dji Osmo Action 4 bez problemów da się podłączyć system Dji Mic

Do tego wszystkiego dochodzi też jeszcze nieco lepsza wodoodporność – bez wodoszczelnej obudowy można teraz ponoć zejść na 18 metrów oraz poprawione działanie wbudowanych mikrofonów, które obecnie zdają się nieco lepiej zbierać dźwięk. Czego natomiast wciąż tutaj nie ma? A choćby rozdzielczości 5.3K, którą może pochwalić się konkurencja.



Co prawda Dji Osmo Action 4 potrafi robić zdjęcia, ale cudów nie oczekujcie – opcji nie ma tu za wiele (po kliknieciu w zdjęcie zobaczysz je w rzeczywistym rozmiarze)

Bezpiecznie, uniwersalnie, stabilnie

Po dwóch latach używania charakterystycznych, magnetycznych szybkozłączek do szybkiego montażu kolejnych kamerek sportowych Dji chyba czas uderzyć się w piersi i przyznać, że to najlepszy, najbardziej zmyślny patent w dorobku chińskiego producenta. Dji Osmo Action 4 też oczywiście z niego korzysta. I bardzo dobrze, bo dzięki temu mogłem błyskawicznie przepiąć kamerę z kierownicy motocykla na szelki, a potem jeszcze na wysięgnik teleskopowy.

Równie przyjemne doświadczenie zapewnia sam interfejs kamerki. Nie zmienił się on co prawda zbytnio przez ostatnie miesiące, ale chodzi płynnie i jest na tyle przystępny, że nikt nie powinien mieć kłopotów z opanowaniem sterowania. W zasadzie jedyne do czego mógłbym się tutaj przyczepić to nie do końca objaśnione różnice między dostępnością trybów stabilizacji. Wiem, że to wszystko znajduje się w instrukcji, ale powiedzmy sobie szczerze – kto w obecnych czasach czyta je od deski do deski?

W Dji Osmo Action 4 powracają zatem dobrze już znane tryby stabilizacji, z ikonicznym Rocksteady 3.0 na czele. Już na starcie jednak pojawia się tu także RockSteady+, który w poprzednim modelu został dodany w jednej z późniejszych aktualizacji, a który kosztem dużo większej części kadru potrafi skompensować niemal każde drgania. Do tego dochodzą jeszcze HorizonBalancing, czyli automatyczna korekta pochylenia obrazu w poziomie do 45 stopni oraz HorizonSteady pozwalający nam kręcić kamerką dookoła bez obaw o zawsze idealnie prosty horyzont. Jak to dokładnie wygląda w działaniu możecie zobaczyć na naszym filmie.

Zapytacie pewnie teraz - „skoro mamy tylko 4 rodzaje stabilizacji to w czym tkwi problem?”. Ano w tym, że niemal każdy tryb ma tu jakieś ograniczenia. Jeśli na przykład filmujcie tylko w 4K możecie nawet nie zauważyć, że jest coś takiego jak HorizonSteady, bo ta opcja jest dostępna jedynie do rozdzielczości 2.7K. Podobnie HorizonBalancing zniknie z menu przy wyborze filmowania z prędkością 100 bądź 120 klatek na sekundę. Słowem, przydałyby się jakieś ekranowe powiadomienia.

Podobieństwa konstrukcyjne Dji Osmo Action 4 do poprzedniego modelu muszą też siłą rzeczy rodzić pytania o największą bolączkę „trójki”, czyli przegrzewanie się kamerki podczas filmowania. Czy i tu ono występuje? Tak, ale w znacznie bardziej ograniczonym zakresie. Problem może pojawić przy statycznych ujęciach, podczas nagrywania w 4K i minimum 60 klatkach na sekundę. Wszędzie tam, gdzie kamerę owiewa jednak prąd powietrza – czy to podczas jazdy na rowerze czy śmigania na kite’cie o automatyczną aktywację zabezpieczenia przed przegrzaniem się nie powinniśmy się obawiać.

Dji Osmo Action 4 – czy warto kupić?

Jeśli akurat w tym roku stoicie przed wyborem kamery sportowej to zapewne lepiej trafić nie mogliście. Dji Osmo Action 4 ma bowiem wszystko czego po tym sprzęcie możemy oczekiwać plus naprawdę niezłą matrycę. Co więcej, wiele wskazuje na to, że Dji wyprzedzi w tym toku konkurencję w postaci GoPro Hero 12 Black. Może tylko o pół kroku, ale zawsze.

Gorzej, jeśli już posiadacie któryś z poprzednich modeli z tej serii – może to być Dji Osmo Action 3, może Dji Action 2. Wówczas raczej ciężko będzie uzasadnić zakup „czwórki”, szczególnie w świetle nowej, znacznie wyższej ceny. Powiedzmy sobie szczerze – zaoferowanym nam tutaj nowościom daleko do rewolucji. Na nią niestety przyjdzie nam jeszcze poczekać. Mimo wszystko trochę szkoda.

Opinia o Dji Osmo Action 4 Adventure Combo Plusy dokładnie ta sama, znana i lubiana konstrukcja z dwoma ekranami dotykowymi,

nowa, dużo lepsza matryca 1/1.3 cala,

10-bitowy profil kolorystyczny (D-log M) dostępny już na starcie,

kąt widzenia wynoszący maksymalnie 155 stopni,

znakomita stabilizacja RockSteady 3.0, teraz od razu w podwójnym wydaniu oraz dodatkowe tryby HorizonBalancing oraz HorizonSteady (tylko do rozdzielczości 2.7K),

w dobrych warunkach oświetleniowych świetna jakość zdjęć i filmów,

spora poprawa, jeśli chodzi o ujęcia nocne,

zoptymalizowane mikrofony dla lepszego nagrywania dźwięku,

szybkie do opanowania sterowanie,

wygodne mocowania na magnesy z dodatkowymi klipsami zabezpieczającymi,

specjalna ramka w zestawie umożliwiająca montaż pionowy i nagrywanie w trybie wertykalnym,

możliwość pracy w niskich temperaturach (do -20 stopni C),

całkiem niezły czas pracy na baterii,

wodoodporność do głębokości 18 m,

możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu,

dostępna po połączeniu kablowym opcja kamerki internetowej,

pełna zgodność z dotychczasowymi akcesoriami do kamerek z serii Dji Osmo Action oraz GoPro,

w zestawie Adventure Combo dodatkowe dwie baterię z etui oraz wysięgnik teleskopowy. Minusy niewielkie zmiany w porównaniu do Dji Osmo Action 3, a cena sporo większa,

wciąż występujące problemy z przegrzewaniem się kamery, szczególnie przy nagrywaniu w 4K i większej liczbie klatek,

brak wbudowanej pamięci,

brak gumowanej „stopki” na spodzie kamerki,

mimo widocznej poprawy jakości nocnych filmów i zdjęć to wciąż daleko tu do perfekcji,

czasami kłopotliwe łączenie z aplikacją DJI MIMO.

Ocena końcowa 88% 4.4/5

