Pojawienie się Dji Osmo Pocket 3 wzbudziło niemałą sensację. Nie dlatego, że nikt nie spodziewał się kolejnej odsłony tej kieszonkowej kamerki z mechaniczną stabilizacją. Po prostu nikt nie spodziewał się, że będzie ona aż tak dobra.

Przyznam szczerze, że po ostatnich, raczej mało porywających premierach nie spodziewałem się, że Dji będzie w stanie aż tak mocno nas zaskoczyć. I nie chodzi tu o drony - w tym segmencie chiński producent wciąż radzi sobie znakomicie czego dowodem może być choćby Dji Mavic 3 Pro czy najnowszy maluch - Dji Mini 4 Pro. Dużo gorzej sytuacja wygląda w kamerkach i ręcznych gimbalach. O ile bowiem w profesjonalnej serii Dji Ronin wciąż widać jakiś skok ewolucyjny, o tyle ostatnim wydaniom sprzętów dla, nazwijmy to, „zwykłego Kowalskiego”, czyli Dji Osmo Mobile 6 i Dji Osmo Action 4 wyraźnie brakowało „pary”. Ot, ciekawe urządzenia o całkiem sporych możliwościach, które jednak nie wywołują tak oczekiwanego dreszczyku emocji.

I wtedy, parafrazując klasyka, na scenę wchodzi Dji Osmo Pocket 3, całe na biało. Możecie nie wierzyć, ale ta malutka kamerka okazała się potężną niespodzianką. Co ciekawe, od premiery poprzedniego modelu - Dji Pocket 2 minęły 3 lata, ale postęp jaki dokonał się w tym sprzęcie jest nawet większy niż to co zaserwowało nam Dji wracając po latach do swojej kamerki sportowej. Dji Action 2, które mimo rewolucji, było niestety obarczone sporymi wadami. Czy w Dji Osmo Pocket 3 udało się uniknąć podobnych wpadek? A to już sami zobaczcie i oceńcie – zapraszamy naszą wideorecenzję Dji Osmo Pocket 3.

Dji Osmo Pocket 3 - test

Dji Osmo Pocket 3 vs Dji Pocket 2 vs Dji Osmo Action 4 – porównanie specyfikacji sprzętowej

DJI Osmo Pocket 3 Dji Pocket 2 Dj Osmo Action 4 Sensor: CMOS 1” CMOS 1/ 1.7” o efektywnej rozdzielczości 64Mpx CMOS 1/ 1.3" z 2,4 μm-ekwiwalentem rozmiaru piksela Obiektyw: odpowiednik formatu 20mm, jasność f/2.0

odpowiednik formatu 20mm, kąt widzenia 93 stopnie, jasność f/1.8 kąt widzenia 155 stopni, jasność f/2.8 Dostępne czułości: 50-6400 (wideo i zdjęcia)

50-16000 (tryb Low Light) 100-6400 (wideo i zdjęcia) 100-12800 (wideo i zdjęcia) Elektroniczna migawka: 1/8000 – 1 sek. (zdjęcia)

1/8000 - limit klatek na sekundę (wideo) 8 sek.- 1/8000 sek. 1/8000 - 30 sek. (zdjęcia)

1/8000 - limit klatek na sekundę (wideo) Maksymalny rozmiar zdjęcia: 16:9 – 3840x2160

1:1 – 3072x3072

(9.4Mpx) 9200x6900 px (64Mpx) 3648x2736 px

(około 10 MP) Rozdzielczości wideo: 4K (16:9) - 24/25/30/48/50/60fps

4K Slow Motion – do 120fps

2.7K (16:9) - 24/25/30/48/50/60 fps

2.7K Slow Motion – do 120fps

1080p (16:9) - 24/25/30/48/50/60 fps

1080p Slow Motion – 120/240fps

3K (1:1) – 24/25/30/48/50/60 fps

2160p (1:1) – 24/25/30/48/50/60 fps

1080p (1:1) - 24/25/30/48/50/60 fps

3K (9:16) - 24/25/30/48/50/60 fps

2.7K (9:16) - 24/25/30/48/50/60 fps

1080p (9:16) - 24/25/30/48/50/60 fps

4K UHD – 3840x2160 24/25/30/48/50/60fps

2.7K 24/25/30/48/50/60fps

FHD – 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 4K (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

4K (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

2.7 (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

2.7 (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

1080p - 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240fps Maksymalna przepływność wideo (bitrate): 130Mbps 100Mbps 130Mbps Format wideo: MP4 (H.264/HEVC) MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) MP4 (H.264/HEVC) Format foto: JPEG/JPG+DNG JPEG/DNG JPG/RAW Wbudowana pamięć: brak brak brak Obsługiwane karty pamięci: microSD max 512GB (system plików exFAT) microSD 256GB microSD max 512GB (system plików exFAT) Dodatkowe funkcje: 2- calowy, obrotowy ekran OLED

(o jasności 700 nitów i z podglądem na żywo)

(o jasności 700 nitów i z podglądem na żywo) możliwość nagrywania portretowego za jednym pociągnięciem palca

(obrócenie ekranu)

(obrócenie ekranu) wbudowany joystick 5D

3 wbudowane mikrofony

(redukcja szumu wiatru, Directional Audio – 3 szablony nagrywania)

(redukcja szumu wiatru, Directional Audio – 3 szablony nagrywania) możliwość bezpośredniego połączenia z zewnętrznymi mikrofonami Dji Mic 2

zoom (2x w trybie foto, 4x w trybie wideo 1080p, 2x w trybie wideo 4K)

inteligentne tryby nagrywania

(ActiveTrack 6.0, dynamiczny tryb kadrowania, automatyczne wykrywanie twarzy, Spin – automatyczny obrót kamery)

szybka regulacja ostrości w pełnym zakresie pikseli (PDAF)

szybkie ładowanie

Livestreaming

aplikacja mobilna DJI MIMO 1-calowy ekran dotykowy (z podglądem na żywo)

4 wbudowane mikrofony (Dji Matrix Stereo, SoundTrack,

redukcja szumu wiatru, AudioZoom)

redukcja szumu wiatru, AudioZoom) technologie FastAwake, DropAware

zoom (8x w trybie Foto 64MP, 4x bezstratny zoom w trybie wideo 1080p i trybie foto 16MP)

inteligentne tryby nagrywania (m.in. ActiveTrack 3.0)

dwa tryby zdjęć - 16MP albo 64MP

autofocus Hybrid 2.0 AF

możliwość nagrywania z HDR

Livestreaming

aplikacja DJI MIMO 2 ekrany dotykowe - przedni 1.4 cala (323 ppi)

i tylny 2.25 cala (326 ppi)

i tylny 2.25 cala (326 ppi) zoom cyfrowy

3 wbudowane mikrofony

magnetyczne mocowania + dodatkowa ramka

do trybu portretowego

do trybu portretowego 4 tryby stabilizacji

(HorizonSteady tylko do rozdzielczości 2.7K 16:9)

(HorizonSteady tylko do rozdzielczości 2.7K 16:9) tryby slow motion/timelapse/hyperlapse

szybie ładowanie baterii

mrozoodporność do -20C i wodoodporność do 18m

sterowanie głosowe

aplikacja mobilna DJI MIMO Bateria: 1300 mAh LiPo

(ładowanie przez port USB-C) LiPo 875 mAh

(ładowanie poprzez port USB-C)

1770 mAh LiPo

Maksymalny czas pracy: około 166 min - nagrywanie 1080p/24 + włączone WiFi + wyłączony ekran

około 95 min - nagrywanie 4K/60 + WiFi wyłączone + włączony ekran 140 min (przy filmowaniu w rozdzielczości 1080p i 30kl/s) do 160 minut - nagrywanie 1080p/24 + stabilizacja wł./WiFi wył./ekran wył.

około 50 minut - nagrywanie 4K/60 + stabilizacja włączona/WiFi wył/ekran wł. Wymiary: 139.7 x 42.2 2 33,5 mm 124,7 x 38,1 x 30 mm

(z nasadką z gwintem statywowym -135 x 38,1 x 30 mm) 70,5 x 44,2 x 32,8 mm Waga: 179 gramów 117 gramów 145 gramów Cena w momencie publikacji testu: 2749 zł – zestaw standardowy

3449 zł – zestaw Creator Combo 1929 zł – zestaw standardowy

2649 zł – zestaw Creator Combo 2149 zł - zestaw standardowy

2599 zł - zestaw Adventure Combo

Kieszonkowy mocarz

Jeśli obejrzeliście film to chyba już wiecie, że Dji Osmo Pocket 3 zrobił na mnie naprawdę potężne wrażenie. Trochę się jednak dziwie tym wszystkim eksperymentom z nazwą Osmo – że raz jest, a raz jej nie ma, a także faktem wyposażenie tej kamerki w 1-calową matrycę, gdy niedawno wypuszczone Dji Osmo Action 4 musiało zadowolić się 1/1,7-cala. Ale nie ma co tego roztrząsać – ważne, że Dji Osmo Pocket 3 potrafi miło zaskoczyć już od pierwszego uruchomienia.

Pewnie pomyślicie teraz, że przedkładam bajery pokroju obracanego ekranu jako włącznika nad funkcjonalność sprzętu. Nic z tych rzeczy. Jasne, 2-calowy, obracany wyświetlacz OLED to całkiem miły dodatek (choć trzeba odnotować, że w sieci pojawiły się doniesienia o pewnych problemach z tym rozwiązaniem), ale znacznie ciekawsze jest to co kryje się w tym sprzęcie dalej. Tak się akurat zdarzyło, że Dji Osmo Pocket 3 otrzymałem do testów na dzień przed wyjazdem do Gdańska. I było to chyba zrządzenie losu, bo wdzięczniejszego obiektu do filmowania jak gdańska starówka nie można było sobie wymarzyć.

Dość powiedzieć, że gdy uruchomiłem kamerkę podczas nocnego spaceru po Długim Targu byłem absolutnie zachwycony – nie tylko wyglądem i atmosferą, ale też, i przede wszystkim tym, jak fenomenalną jakość nagrań nocnych oferuje Dji Osmo Pocket 3. Posiadam jeszcze na dysku filmy zarejestrowane w trakcie testów Dji Pocket 2 i powiem Wam jedno – te dwa urządzenia pod względem jakości obrazu, szczególnie tego nocnego (przy użyciu trybu Low Light), dzieli absolutna przepaść..



Zdjęcia, mimo że wyglądają nieźle, nie są w stanie oddać jakości nagrań w trybie Low Light. W tym celu lepiej obejrzyj nasz film

Oczywiście, jak przystało na nowy sprzęt Dji nie mogło tu też zabraknąć 10-bitowego, płaskiego profilu kolorystycznego D-LogM, który pasjonatom wideo daje dużo większe możliwości późniejszej obórki filmu i nadania mu najbardziej pożądanej kolorystyki. Co ciekawe jednak, na tym jednak nie poprzestano i Dji Osmo Pocket 3 wyposażono dodatkowo w 10-bitowe nagrywanie HLG (Hybid Log-Gamma), które pozwala uzyskać większy zakres dynamiki obrazów HDR wyświetlanych na obsługującym je sprzęcie.

Mnie ucieszyła jednak inna, mniej oczywista zmiana. Pamiętacie w jaki sposób można było kontrolować kamerkę na gimbalu w Dji Pocket 2? Niezbędna była specjalna nasadka z mini joystickiem, którą nasuwało się w miejsce służące też do podłączenie smartfona do kamerki. No to w Dji Osmo Pocket 3 te dwie rzeczy mamy od razu dostępne, bez jakichkolwiek nasadek, złączek czy dodatkowych uchwytów. I tak umieszczony pod ekranem joystick 5D, wyglądający trochę jak miniatura manipulatora z Dji Osmo Mobile 6, pozwala nie tylko sterować ruchami kamerki, ale też tymczasowo blokować gimbal. Z kolei wbudowany moduł WiFi umożliwia szybkie łączenie z aplikacją Dji MIMO, dla tych którym opcje ekranowe nie wystarczają (o ile tacy się znajdą, bo funkcjonalność wyświetlacza jest tu naprawdę pierwsza klasa).

A skoro już o wbudowanych modułach mowa to trzeba też wspomnieć o module Bluetooth, który podobnie jak w poprzedniku (choć tam wymagało to podłączenia do kamerki specjalnego uchwytu) pozwala skorzystać z zewnętrznego mikrofonu, o czym więcej za chwilę.

Jako że seria Dji Osmo Pocket wywodziła się od gimbali umieszczonych na dronach od zawsze jednym z jej atutów była obecność technologii śledzenia obiektów. W „trójce” mamy jej najnowszą wersję – ActiveTrack 6.0 co przekłada się ponoć na znacznie pewniejsze „trzymanie” wybranego przez nas obiektu w środku kadru. „Ponoć”, bo z tym bywa różnie, szczególnie przy bardziej dynamicznym ruchu. Za to złego słowa nie można powiedzieć o związanych z tą technologią dodatkowych trybach śledzenia.

Dji Osmo Pocket 3 poza zwykłym zaznaczaniem obiektu, który chcemy śledzić oferuje bowiem również automatyczne wykrywanie twarzy (w trybie selfie możemy skorzystać z dodatkowej opcji) i coś co w ustawieniach kamery nazwane zostało „dynamicznym ustawianiem ramki”. Pojawia się tu znana chyba wszystkim amatorom fotografii i filmowania złota spirala, która pozwala określić najważniejszy element kadru, a potem skupić na nim kamerę wyznaczając punkt śledzenia i utrzymania ostrości.

W tym miejscu koniecznie trzeba też dodać, że Dji Osmo Pocket 3 posiada już nie hybrydowy autofocus, jak to było w poprzednim modelu, ale autofocus z detekcją fazy (PDAF) w pełnym zakresie pikseli. Oznacza to znacznie szybsze ustawianie ostrości, także podczas śledzenia poruszających się obiektów. Co ciekawe, chiński producent dołożył tu jeszcze specjalny tryb prezentacji produktu (Product Showcase), który błyskawicznie ustawia ostrość na obiektach znajdujących się na pierwszym planie.

Innymi słowy wystarczy przybliżyć coś do obiektywu kamery by ta błyskawicznie skupiła ostrość na tym przedmiocie, a potem przełączyła z powrotem np. na naszą twarz, gdy tylko obiekt ten zniknie z kadru. To jak sprawnie to działa faktycznie potrafi zrobić naprawdę niezłe wrażenie.

Jednym z ciekawszych patentów Dji Osmo Pocket 3 jest możliwość nagrywania w pionie. W domyślnych ustawieniach wystarczy do tego obrócić ekran, przerwać wyłączanie się kamerki i już można filmować wertykalnie. Trzeba jednak wiedzieć, że wówczas rozdzielczość obrazu obniżana jest do 3K. Co istotne, pionowe nagrywanie można aktywować też po prostu włączając stosowną opcje orientacji obrazu w ustawieniach urządzenia.

No i oczywiście jest jeszcze kwestia pakietu Creator Combo, którego zawartość może być ważna przy ewentualnej decyzji zakupowej. Dlaczego? Bo Dji pomyślało tu o wszystkim. Czujesz, że Dji Osmo Pocket 3 jest dla Ciebie trochę za małe? Sięgasz po niewielki uchwyt z gwintem 1/4-cala. Bateria się kończy, a zostało jeszcze sporo do filmowanie? Żaden problem, w poręcznej torbie transportowej znajdziesz większy uchwyt z wbudowanym akumulatorem (950 mAh), który po podłączeniu pozwoli ci dalej korzystać z kamerki.

Ba, w zestawie znalazła się też magnetyczna, szerokokątna nakładka na obiektyw zwiększająca pole widzenia do 108 stopni, poręczny statyw oraz chyba największa nowość tego pakietu – zewnętrzny mikrofon Dji Mic 2. Czemu akurat nowa wersja, a nie dotychczasowa - Dji Mic pierwszej generacji? Bo ta łączy się z Dji Osmo Pocket 3 bezpośrednio, poprzez Bluetooth i wbudowany odbiornik. Niestety, nie da się w ten sam sposób skorzystać z nadajników poprzedniego modelu, co może być lekkim zaskoczeniem. Można jednak podłączyć do kamerki, po USB-C, dedykowany im odbiornik i wówczas taki zestaw zadziała bez problemu.

Ideał? Nie, wciąż sporo można poprawić

Dji Osmo Pocket 3 to bez cienia wątpliwości świetny sprzęt, po brzegi wypakowany nowościami, ale i on nie jest pozbawiony wad. Wiadomo, część z nich zostanie zapewne wkrótce wyeliminowana stosownymi aktualizacjami (kilka zmian już się pojawiło), jak to chiński producent ma w swoim zwyczaju. Z pewnością przydałoby się poprawić efektywność wspomnianego wyżej nadajnika Dji Mic 2, który w naszych testach brzmiał nieco słabiej niż podłączony do kamerki „pierwszy” Dji Mic.

Ponarzekać można też na kilka innych rzeczy. I tak z funkcji ActiveTrack 6.0 nie skorzystamy w trybie Low Light, stabilizacja, choć świetna, nie skompensuje nam w całości niektórych drań, a samo urządzenie lepiej chować przy pierwszych kroplach deszczu, bo nie jest wodoodporne. Do tego choć Dji Osmo Pocket 3 nagrywa całkiem niezłe filmy od razu po wyciągnięciu z pudełka, to jednak dużo więcej da się z niego „wyciągnąć” nieco zmieniając ustawienia ekspozycji.

Warto też wiedzieć o pewnych ograniczeniach nowej wersji tego sprzętu względem poprzednika. Chyba najbardziej jaskrawym tego przykładem jest wyraźnie gorsza jakość oferowanych zdjęć. W Dji Pocket 2 fotki mogły mieć 64-megapiksele, w „trójce” zaś mają jedynie 9.4-megapiksela.

Skoro ostatnie kamerki chińskiego producenta miewały problemy z przegrzewaniem się nie da się nie zapytać w tym miejscu czy Dji Osmo Pocket 3 też cierpi na podobną przypadłość. No cóż, tak - Pocket 3 również potrafi się przegrzać, ale wymaga to dłuższego nagrywania w 4K w 60 klatkach na sekundę. W trakcie naszych testów urządzenie wyłączyło nagrywanie po około 20-25 minutach ciągłej pracy. Co ciekawe uchwyt był wówczas jedynie ciepły, a nie gorący. Do wznowienia nagrywania niby zaś wystarczy około 5 minut, choć wówczas trzeba przygotować się, że kamera dość szybko znów „odmówi nam posłuszeństwa” (po jakichś 5-6 minutach).

No i jest jeszcze kwestia zestawu efektów upiększających - Glamour 2.0, którymi w założeniach można pobawić się wyglądem naszej twarzy (bądź filmowanej osoby) powiększając bądź zmniejszając wielkość oczu, wybielając zęby czy choćby dodając szminkę na usta, ale dopóki wszystkie te opcje nie będą dostępne bezpośrednio z poziomu samej kamerki, a nie wyłącznie aplikacji Dji MIMO to raczej trudno mówić tu o czymś więcej niż tylko ciekawostce czy chwilowym gadżecie.

Dji Osmo Pocket 3 - czy warto kupić?

Już dawno żaden sprzęt chińskiego producenta nie dostarczył mi tylu pozytywnych emocji co właśnie Dji Osmo Pocket 3 – odpowiedź nasuwa się więc sama. A właściwie „nasuwałaby się”, gdyby nie jedna, ale bardzo zasadnicza rzecz, czyli cena. Niestety, pod tym względem, w porównaniu z Dji Pocket 2, nowa kamerka wypada dość blado. Nawet jeśli „trójka” przynosi imponującą liczbę ulepszeń i zmian udowadniając, że w temacie kieszonkowych kamerek z mechaniczną stabilizacją nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa, ciężko polecić każdemu bez wyjątku sprzęt za bagatela 3500 zł (w wydaniu Creator Combo).

Jeśli więc nie jesteś jednym z vlogerów bądź influencerów, do których przede wszystkim kierowany jest Dji Osmo Pocket 3, lepiej dobrze się zastanów, czy będziesz w stanie w pełni wykorzystać możliwości tej kamerki. Do filmów z podróży, spotkań ze znajomymi czy rodzinnych wypadów na łono natury starczy przecież kamerka sportowa czy dobry smartfon. No chyba że marzą Ci się prawdziwie niezapomniane, nieomal perfekcyjne filmowe wspomnienia. Wówczas Dji Osmo Pocket 3 będzie chyba najlepszym wyborem.

Opinia o DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo [rozszerzony] Plusy fenomenalna, świetnie wykonana, kieszonkowa kamerka z niezłą stabilizacją

znacznie poprawiona konstrukcja, od razu z joystickiem 5D

1-calowa matryca

aż 2-calowy, obrotowy ekran OLED o niezłej jasności

szybki autofocus PDAF (ustawianie ostrości w pełnym zakresie pikseli)

tryb Slow Motion z opcją nagrywania w 4K/120 klatek na sekundę

dwa 10-bitowe tryby – płaski profil kolorystyczny D-LogM oraz HLG HDR

tryb Low Light pozwalający nagrywać naprawdę świetne ujęcia nocne

wbudowany moduł WiFi i Bluetooth

śledzenie ActiveTrack 6.0 z kilkoma dodatkowymi trybami - wykrywanie twarzy, dynamiczne kadrowanie

niezła jakość dźwięku rejestrowanego przez 3 wbudowane mikrofony

szybkie ładowanie

możliwość synchronizacji nagrań z różnych urządzeń dzięki funkcji kodów czasowych

spore możliwości personalizacji ustawień w menu kamery + tworzenie własnych profili

fantastyczny zestaw Creator Combo m.in. z mikrofonem Dji Mic 2 Minusy nadal nieco irytujące umiejscowienie przycisku włącznika - łatwo o przypadkowe uruchomienie podczas chowania kamerki do etui

funkcja ActiveTrack 6.0 nie działa w trybie Low-Light

słabsze zdjęcia względem Dji Pocket 2 i brak części dawnych funkcjonalności poprzedniego modelu

nieco zero-jedynkowo działający joystick 5D

stabilizacja, mimo że świetna, wciąż nie do końca potrafi skompensować niektórych drgań

dołączony do zestawu mikrofon Dji Mic 2 jakością nagrań nieco odbiega od tego co potrafi zaoferować pierwsza generacja tego sprzętu

kamerka nie jest wodoodporna

znacznie wyższa cena niż Dji Osmo Pocket 2

