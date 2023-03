OnePlus 11 jest zauważalnie tańszy od części konkurentów. Czy to opłacalny smartfon flagowy? Sprawdź, czy warto go kupić.

Czym wyróżnia się OnePlus 11?

OnePlus 11 ma najlepszy procesor mobilny spotykany w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 8 Gen 2. Telefon wyposażony jest w 16 GB RAMu, superszybką pamięć masową UFS 4.0, bardzo szybkie ładowanie akumulatora 100 W (ładowarka w komplecie), znakomity wyświetlacz AMOLED, przydatny suwak do wyciszania dźwięków, dobrze wykonaną i odporną na zachlapania obudowę, nowoczesną łączność oraz dobre aparaty z tyłu. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz poniższy film o smartfonie OnePlus 11.

Zdjęcia w oryginalnej jakości, a także filmy znajdziesz w pełnej recenzji OnePlus 11 na benchmark.pl. Jeśli chodzi o możliwości foto, to najnowszy smartfon od OnePlus może pochwalić się głównym aparatem 50 Mpx, ultraszerokokątnym 48 Mpx i zoomem optycznym z dwukrotnym powiększeniem - tutaj o jakości 32 Mpx. Najlepsze wrażenie robią przede wszystkim aparat główny oraz zoom, które oferują jakość na poziomie smartfonów flagowych, a zoom moim zdaniem wręcz mieści się w czołówce. Oba oferują bardzo dobrą ostrość i szczegółowość oraz atrakcyjne, naturalne kolory. Świetny jest też tryb nocny, który w połączeniu ze stabilizacją optyczną i cyfrową pozwala robić jasne, nieporuszone i ostre zdjęcia, nawet w bardzo słabym oświetleniu. Zdjęcia są znacznie jaśniejsze niż to, co widać gołym okiem. OnePlus 11 może nagrywać z tyłu wideo 8K, ale ja najbardziej polecam 4K 60 kl/s. Przykładowe wideo znajdziecie w powyższym filmie oraz w recenzji tego telefonu.

Warto też zauważyć, że OnePlus 11 jest znacznie tańszy od konkurencyjnego Samsunga Galaxy S23+. Wersja 256 GB kosztuje 4599 zł, a analogiczny Samsung 5799 zł, czyli jest aż o 1200 zł droższy. W dodatku OnePlus 11 oferuje w tej wersji aż 16 GB RAMu, a Samsung tylko 8 GB. Może to być odczuwalne podczas otwierania wielu zakładek w przeglądarce internetowej, a także obsługi kilku wymagających aplikacji lub gier. Nawet mniejszy Samsung Galaxy S23 w podstawowej wersji jest droższy od OnePlusa 11 (wersja 8/128 GB w Samsungu kosztuje 4599, a w OnePlusie 4199 zł). Słowem: jak na tak wydajnego i nowoczesnego flagowca sytuacja wygląda całkiem dobrze.

OnePlus 11 to smartfon ze świetną specyfikacją, która dorównuje droższym modelom konkurencji. Otrzymujemy bardzo dobry ekran AMOLED, dobrą jakość zdjęć, a do tego szybkie ładowanie 100 W. W środku zainstalowano topowe komponenty dostępne na rynku. Zapraszam do zapoznania się z pełną recenzją, bo w ogólnym rozliczeniu OnePlus 11 jest bardzo interesującym smartfonem.

