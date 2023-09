Przed chwilą zakończyła się prezentacja nowych modeli zegarków Apple Watch Series 9. Zgodnie z przewidywaniami analityków nie różnią się one wiele od swoich poprzedników, ale są pewne smaczki, na które warto zwrócić uwagę. Specyfikacja i cena Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 9

Fani zegarków Apple Watch mogą być trochę zawiedzeni, ponieważ nowe modele nie doczekały się dużej liczby zmian. Nie ma żadnych istotnych różnic w wyglądzie. Nie wprowadzono także żadnych nowości sprzętowych związanych z monitorowaniem zdrowia.

Największą nowością jest układ S9, który jest podobno znacznie bardziej wydajny od poprzednika. Analityk twierdzą, że nowy czip oparty jest na procesorze A15 Bionic, który montowany jest między innymi w iPhone’ach 13.

Trudno wyobrazić sobie do czego potrzebny będzie tak wydajny układ w zegarku. Podczas konferencji powiedziano, że dzięki niemu animacje w systemie watchOS 10 będą bardzo płynne. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, nowy czip nie przyczyni się do poprawy czasu pracy na jednym ładowaniu baterii. Nadal wynosić będzie on 18 godzin.

Apple Watch Series 9 posiada także nowy ultraszerokopasmowy czip drugiej generacji, który zapewni między innymi lepszą precyzję lokalizowania zegarka.

Najbardziej odczuwalną zmianą będzie wyświetlacz, którego maksymalna jasność została podwojona z 1000 do 2000 nitów. To dla tej funkcji warto będzie zmienić zegarek na nowszy.

Poza tym, specyfikacja nie uległa zmianie. Najważniejsze cechy nowych zegarków to:

klasa odporności na pył IP6X,

wodoodporność do 50 metrów,

pulsoksymetr,

EKG,

monitorowanie temperatury,

śledzenie cyklu menstruacyjnego,

alarmowe połączenia SOS.

Apple Watch Series 9 - cena

Zegarek dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych:

różowy,

północ,

księżycowa poświata,

srebrny,

czerwony.

Za najtańszy model z tarczą o wielkości 41 milimetrów zapłacić trzeba 2249 złotych, a model z obsługą sieci komórkowej kosztuje 2749 złotych. Większy wariant z 45 milimetrową tarczą kosztuje 2499 złotych (tylko Wi-Fi) lub 2999 złotych (Wi-Fi + Cellular). To ceny za modele z aluminiową kopertą. Te ze stali nierdzewnej są droższe.

Zgodnie z zapowiedziami firma Apple zrezygnowała ze skórzanych pasków, a na ich miejscu pojawią się opaski wykonane z bardziej ekologicznych materiałów.