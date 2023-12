Przy okazji Świąt często życzymy najbliższym radości na co dzień i tego, by mieli więcej czasu dla siebie. Wybierając prezent z katalogu Dreame rzeczywiście może im to ofiarować. Jedno i drugie.

Płatna współpraca z marką Dreame.

Dreame to młoda firma – jej historia rozpoczęła się w 2015 r. Szybko jednak zyskała dużą popularność i uznanie wśród użytkowników: przede wszystkim za sprawą świetnego sprzętu oferowanego w dobrej cenie. Nie bez znaczenia było także dołączenie do ekosystemu Xiaomi, dzięki czemu gadżety jednego i drugiego producenta mogą wspólnie tworzyć Inteligentny Dom.

W katalogu Dreame znajduje się wiele urządzeń, które wydają się wręcz idealnymi pomysłami na świąteczne prezenty. Zdejmują wszak z barków naszych najbliższych wiele domowych obowiązków, takich jak odkurzanie czy mopowanie podłóg albo też sprawiają, że czynności te są dużo mniej czasochłonne i dużo bardziej przyjemne. Oto najlepsze pomysły na prezent z logo Dreame…

Dreame L20 Ultra – brzmi jak spełnienie marzeń

Dreame L20 Ultra to spełnienie marzeń każdego, kto nienawidzi sprzątać, ale uwielbia mieć doskonale posprzątane. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych urządzeń, ten robot zasysa kurz i brud równie efektywnie, co pełnowymiarowy odkurzacz. Zawdzięcza to systemowi ssania Vormax, którego moc sięga aż 7000 Pa. Dodaj do tego dobrze przemyślany system szczotek, a uzyskasz pełen obraz: niezwykle skutecznego i efektywnego odkurzacza automatycznego.

Jednak Dreame L20 Ultra to nie tylko odkurzacz, ale i mop (a dla ścisłości: dwa mopy obrotowe). System CleanGenius sprawia, że robot potrafi skutecznie ocenić, z jak dużym zabrudzeniem ma do czynienia i odpowiednio dopasować do tego swoje działanie – np. jeśli trzeba, poświeci danemu obszarowi więcej czasu. Jako pierwszy robot na świecie, model L20 Ultra został także wyposażony w technologię MopExtend, umożliwiającej sprzątanie na mokro przy samych krawędziach (do 2 mm).

Przy tym wszystkim robot jest w pełni samodzielny. Bez trudu omija przeszkody na swojej drodze, dzięki czemu unika kontaktu ze zzutymi w pośpiechu kapciami czy porozrzucanymi po pokoju zabawkami. Z kolei unosząca się gumowa szczotka eliminuje ryzyko wplątywania się włosów. Nie musisz też obawiać się o to, że mop zamoczy dywany w twoim mieszkaniu – gdy tylko się do nich zbliży, robot automatycznie uniesie wilgotną nasadkę.

Dopełnieniem całości jest tu stacja czyszcząco-ładująca, do której robot dokuje za każdym razem, gdy skończy pracę, zabraknie mu energii, zapełni się jego zbiornik na kurz lub wyczuje potrzebę wyczyszczenia nakładek mopujących. Ze wszystkimi tymi problemami stacja jest w stanie uporać się sama: samodzielnie opróżnia zbiorniki na kurz i brudną wodę, a do tego sama czyści nasadki mopujące i uzupełnia energię. Dzięki temu użytkownik musi pamiętać tylko o tym, by raz na dwa-trzy miesiące opróżnić zbiornik na brudy.

Dreame L10S Ultra – inteligentnie skuteczny robot sprzątający

Świetnym wyborem może okazać się także Dreame L10S Ultra. To godny polecenia robot sprzątający, który dzięki sztucznej inteligencji i 24 czujnikom jest w stanie precyzyjnie zaplanować trasę czyszczenia, a następnie modyfikować ją na bieżąco w taki sposób, by skutecznie doczyścić miejsca, które tego wymagają i ominąć ewentualne przeszkody na swojej drodze. Rozpoznaje także dywany i gdy tylko się do nich zbliża, unosi nasadkę mopującą, aby nie dopuścić do zamoczenia tkaniny.

Skoro już przy tym jesteśmy, warto wspomnieć o tym, jak to jest, że Dreame L10S Ultra jest tak skuteczny. Otóż zawdzięcza to podwójnym, samonawilżającym się głowicom mopów, które obracają się z prędkością 180 obr./min. Dodajmy do tego obrotową miotłę i moc ssania sięgającą 5300 Pa, a uzyskamy sprzęt, który i na sucho, i na mokro zapewnia doskonałe rezultaty.

Częścią zestawu jest również stacja dokująca, która automatycznie opróżnia zebrany kurz, uzupełnia energię i wodę w robocie oraz myje i suszy głowice mopów. Dzięki temu urządzenie może pracować raz za razem, przy niemal zerowej ingerencji użytkownika.

Dreame R20 – bezprzewodowy odkurzacz dla wymagających

Czasem kurzu nie widać od razu, szczególnie gdy znajduje się w zaciemnionych częściach mieszkania. Z Dreame R20 nic nie umknie twojej uwadze – wbudowane diody LED dokładnie oświetlają otoczenie odkurzacza. Nawet zaś, gdy ty czegoś nie zauważysz, to on to zrobi – innowacyjny system wykrywania brudu sprawia, że urządzenie automatycznie dostosowuje siłę ssania do poziomu zanieczyszczenia, aby gwarantować perfekcyjne efekty w każdej sytuacji. Gdy trzeba, moc ssania może wzrosnąć nawet do 27 000 Pa.

Nierzadkim minusem tego typu urządzeń jest krótki czas pracy. Dreame R20 ma potężny akumulator, dzięki któremu może działać nawet 90 minut między ładowaniami. To powinno w zupełności wystarczyć na wysprzątanie całego mieszkania. Dodatkowy plus jest taki, że model ten sprawdzi się też w domach alergików. Dzięki 5-stopniowemu systemowi filtracji odkurzacz z powodzeniem zatrzymuje i eliminuje kurz oraz pył (skuteczność wynosi 99,95 proc.).

Jednak największym atutem odkurzacza Dreame R20 bez wątpienia jest jego uniwersalność. To jedno urządzenie może pełnić funkcję pełnowymiarowego odkurzacza pionowego, jak i przenośnego odkurzacza ręcznego – do czyszczenia mebli czy samochodu.

Lekka konstrukcja pozwala skutecznie sprzątać cały dom wszerz i wzdłuż. Producent dołącza do zestawu także szeroki zestaw akcesoriów: dysza szczelinowa ułatwia pozbycie się okruszków ze wszystkich zakamarków, elektroszczotka pomaga wyeliminować sierść i włosy, a elastyczny adapter sprawia, że bez trudu dostaniesz się np. pod meble.

Dreame H12 Dual – sprzęt dla Perfekcyjnej Pani Domu (lub Pana)

Dreame H12 Dual idzie o krok dalej. To nie tylko bezprzewodowy odkurzacz pionowy i ręczny (tak, dwa w jednym), ale też przenośny mop. Słowem: urządzenie z olbrzymią siłą zasysa kurz i okruchy, a następnie myje podłogi na mokro.

Dobrze przemyślana konstrukcja pozwala równie skutecznie czyścić główną powierzchnię pomieszczeń, jak i zakamarki czy przestrzeń tuż przy krawędziach. W dodatku samodzielnie dostosowuje moc działania do poziomu zanieczyszczeń (który na bieżąco sprawdza i analizuje). Jakby tego było mało, ma jeszcze wbudowany wyświetlacz LED, który ułatwia obsługę.

Pomimo tak dużej mocy i funkcjonalności, Dreame H12 Dual jest bardzo lekkim urządzeniem. Równocześnie oferuje długi czas działania, sięgający 60 minut w przypadku odkurzania oraz 35 minut w przypadku mopowania. Szeroki zestaw akcesoriów stanowi kolejny atut, a uzupełnieniem całości jest system automatycznego czyszczenia i osuszania (z wykorzystaniem gorącego powietrza).

Dreame Glory – mistrzowska suszarka do włosów

Mając już duże doświadczenie w produkcji sprzętu przeznaczonego do zasysania powietrza (wraz z kurzem i brudem), firma Dreame zaprojektowała urządzenie, które działa w odwrotny sposób: wydmuchuje powietrze. Suszarka Dreame Glory – bo o niej mowa – robi to w sposób mistrzowski.

Silnik o prędkości 110 000 obrotów na minutę zapewnia bardzo szybki przepływ powietrza. Sprawia to, naturalnie, że suszenie włosów przebiega w ekspresowym tempie. Równocześnie jest w pełni bezpieczne dla włosów – to zasługa niskiej temperatury (57 stopni Celsjusza) oraz technologii emisji jonów ujemnych (o wydajności 300 mln anionów na cm sześcienny), które zamykają łuski włosów, czyniąc je gładszymi.

Jeśli potrzeba wyższej temperatury, można ją wyregulować w zakresie czterech poziomów. Regulowana (dwupoziomowo) jest także prędkość przepływu powietrza. Sama obsługa jest wyjątkowo prosta, a codzienne użytkowanie – wygodne, dzięki poręcznej i lekkiej konstrukcji (poniżej 350 gramów) oraz niskiemu poziomowi hałasu (na poziomie niższym niż 76 decybeli).

Każde z wyżej wymienionych urządzeń kierowane jest do nieco innego odbiorcy. Każde z nich może też wywołać szeroki uśmiech na twarzach najbliższych nam osób. To praktyczne urządzenia, które mogą realnie poprawić komfort życia i sprawić, że codzienne sprzątanie czy przygotowywanie się do wyjścia z domu będzie szybsze i wygodniejsze. W tym roku nie tylko życz swoim najbliższym szczęścia – możesz im je rzeczywiście podarować.

