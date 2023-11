Dreame L20 Ultra to topowy robot sprzątający, który jest obłędnie skuteczny podczas sprzątania, świetnie mopuje i ma stację dokującą, która czyni zeń urządzenie niemal bezobsługowe. Genialny sprzęt - teraz w super atrakcyjnej cenie na Black Friday 2023!

ocena redakcji:









4,8/5

Płatna współpraca z marką Dreame

Dreame L20 Ultra - wszystkomający robot sprzątający?

Dreame zna się na robotach sprzątających jak mało jaka firma! Potwierdzają to zresztą nasze testy - na benchmarku mieliśmy na testach choćby DreameBot W10, DreameBot L10s Ultra oraz DreameBot L10 Ultra. Urządzenia zawsze stawały na wysokości zadania i choć różniły się od siebie na wielu płaszczyznach - łączyła je skuteczność, efektywność odkurzania i atrakcyjna relacja ceny do jakości, tak w tańszych, jak i droższych modelach. Co ciekawe, to cechy, o których Dreame L20 Ultra również nie zapomina.

Dreame L20 Ultra to następca świetnego Dreame L10 Ultra, czyli robota, którego miałem przyjemność testować i który to zrobił na mnie świetne wrażenie. Fakt, że w przypadku nowego modelu mówimy o następcy, sugeruje wprost, że mowa tu o robocie z wyższej, jeśli nie najwyższej półki. Co wyróżnia L20 Ultra na tle konkurencji? Przede wszystkim robota wyposażono w zaawansowany system ssący Vormax o mocy 7000 Pa, który zapewnia świetną skuteczność odkurzania.

Gumowa szczotka doskonale radzi sobie nawet z sierścią zwierząt, a ultradźwiękowa technologia wykrywania dywanów precyzyjnie dopasowuje pracę robota do powierzchni, na której aktualnie się znajduje - po wjechaniu na dywan moc ssąca jest odpowiednio zwiększana. Tu warto dodać, że użytkownik może zdefiniować zachowanie robota po wykryciu dywanu, co jest szczególnie przydatne podczas wykonywania mopowania lub sprzątania hybrydowego: odkurzania i mopowania. Do wyboru mamy 3 rozwiązania:

odłączanie mopów: unikamy ryzyka zmoczenia dywanów o średnim lub długim włosiu,

unoszenie mopów: robot unosi mopy do poziomu 10,5 mm, co pozwala mu odkurzacz bez przeszkód dywany o krótkim włosiu,

omijanie dywanów: robot ignoruje zmapowane dywany podczas sprzątania.

Dreame L20 Ultra to robot mopujący, który zostawia wiele konkurencyjnych modeli daleko w tyle pod względem skuteczności mycia podłóg. Świetnie radzi sobie przy krawędziach - technologia MopExtend automatycznie zbliża mop na 2 mm od wykrytej krawędzi, co wymiernie zwiększa dokładność mopowania. Co ważne, robot analizuje stopień zabrudzenia mopów i kiedy uzna, że wymagają one czyszczenia, wraca do stacji dokującej, by umyć nakładki mopujące i wznowić mopowanie dopiero wtedy, kiedy będą one czyste i gotowe do dalszej pracy.

Zaznaczmy, że skuteczne mopowanie umożliwia autorski system DuoScrub, czyli dwa szybkoobrotowe mopy proaktywnie dociskane do podłoża - dodając do tego fakt, że, jak już wspomniałem, robot mopuje podłogę wyłącznie czystymi nakładkami mopującymi, dostaniemy opis jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego, robota mopującego na rynku. No dobra, a co z czasem pracy? Akumulator o pojemności 6400 mAh pozwala nawet na 260 minus pracy urządzenia w trybie samego odkurzania lub mopowania oraz na 180 minut, kiedy robot odkurza i mopuje jednocześnie.

Zawsze czysty

Konkurencyjną przewagą Dreame L20 Ultra jest bez wątpienia stacja dokująca. To dzięki niej robot potrafi samodzielnie czyścić oraz suszyć swoje mopy (nakładki mopujące) oraz opróżniać wewnętrzny pojemnik na kurz, piach i inne zanieczyszczenia, ale to, rzecz jasna, niejedyna jej zaleta. W stacji znajdziemy główny zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności aż 3,2 litra - ta pojemność sprawia, że nawet przez 75 dni nie trzeba go opróżniać! W bazie, stacji dokującej Dreame L20 Ultra umieszczono również dwa pojemniki na wodę: 4,5 litra na czystą wodę oraz 4 litry na brudną, które współdziałają razem dbając o to, by mopy L20 Ultra były zawsze czyste.

Świetna nawigacja i łatwa obsługa

Na brawa zasługuje w L20 Ultra również bezproblemowa nawigacja oraz szybkie i dokładne mapowanie pomieszczeń, o które dba autorski system Pathfinder. Robot w mgnieniu oka pozna nasze mieszkanie i doskonale poradzi sobie w przemieszczaniu się po nim, automatycznie dopasowując trasy sprzątania, by uzyskać jak najlepszy efekt. Urządzenie potrafi rozpoznawać 55 typów obiektów, zaplanuje sprzątanie wokół danego przedmiotu, jeśli taka będzie nasza fantazja i niestraszne mu pozostawione na podłodze zabawki czy domowe obuwie.

Świetna jest też aplikacja na smartfony z systemami Android i iOS do zarządzania pracą robota. Przejrzysty interfejs raz, że może się podobać, a dwa - że to soft napisany z głową, którego po prostu wygodnie się używa. Zaplanowanie harmonogramu sprzątania i ustawienie robota perfekcyjnie pod swoje wymagania trwa raptem kilka chwil i jest obłędnie intuicyjne.

Jakość premium i promocyjna cena z okazji Black Friday

Dreame L20 Ultra nie należy do najtańszych robotów na rynku. To zrozumiałe - sprzęt jest super zaawansowany, a z tym w parze musi iść ciągle optymalna i rozsądna, ale jednak wyższa niż w przypadku prostszych modeli, cena. Szczęśliwie producent doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy (a przynajmniej większość z nas) poluje na promocje, które z okazji Black Friday wyrastają jak grzyby po deszczu, czemu dowodzi spektakularna obniżka ceny.

O ile oryginalna cena Dreame L20 Ultra to 5499 zł, o tyle podczas Black Friday 2023 tego topowego robota kupimy za jedyne 4499 zł! Jak na sprzęt tej klasy, który okazuje się lepszą wersją cenionego DreameBot L10 Ultra, cena jest astronomicznie atrakcyjna, więc jeśli ktoś szuka robota sprzątającego z najwyższej półki, może śmiało wrzucić robota do wirtualnego koszyka zakupowego.

Płatna współpraca z marką Dreame