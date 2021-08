Canon wie, jaka powinna być dobra drukarka dla ucznia lub studenta i stworzył kilka takich urządzeń. Sprawdź, w co warto się wyposażyć jeszcze przed rozpoczęciem nadchodzącego roku szkolnego i akademickiego.

Choć konkurencja nie śpi, Canon pozostaje jednym z najbardziej cenionych producentów drukarek i jest tak nie bez powodu. Jego sprzęt to naprawdę dobry wybór, gdy liczy się na wydruki o ładnych, żywych kolorach i z wyraźnym tekstem, a także szeroką funkcjonalność za wcale nie takie duże pieniądze.

Lada chwila rusza nowy rok szkolny i akademicki, a to dla wielu może być okazja, by kupić nową – a może pierwszą – drukarkę albo i urządzenie wielofunkcyjne. Uczniowie i studenci mają określone wymagania i potrzeby, a należą do nich przede wszystkim wygodna obsługa, wysoka jakość, przyzwoita szybkość i niskie koszty. Mając to na uwadze, chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę na tych kilka modeli. Sprawdź, a może za kilka minut nie będziesz już mieć wątpliwości co do tego, jaki sprzęt kupić.

Drukarki Canon MegaTank z uzupełnianym atramentem – wydajne i oszczędne

Jeśli liczysz na wysoką jakość druku, a równocześnie niskie koszty eksploatacji, to dobrze zrobisz, zwracając swój wzrok w kierunku rodziny MegaTank. Pod tą nazwą kryją się urządzenia ze zbiornikami na atrament, które możesz samodzielnie uzupełniać. To daje ci pełną kontrolę nad tuszami, a do tego zapewnia efektywne pod względem ekonomicznym korzystanie z drukarki.

Podstawowym modelem z rodziny MegaTank jest Canon PIXMA G1420. To opcja, którą powinny rozważyć przede wszystkim te osoby, które szukają samej drukarki (bez funkcji skanowania i kopiowania). Z tego względu możemy ją polecić przede wszystkim dla uczniów szkoły podstawowej, choć prawda jest taka, że z powodzeniem będą z niej korzystać wszyscy domownicy.

Oprócz wysokiej wydajności i niskich kosztów wydruku model G1420 może też pochwalić się przyzwoitą szybkością (do 9 stron na minutę) i wysoką rozdzielczością (4800 x 1200 dpi) zarówno w trybie mono, jak i w kolorze. Zwarta konstrukcja i niska waga to z kolei cechy, które sprawiają, że z odnalezieniem miejsca dla tej drukarki nie powinno być problemu nawet w małym, dziecięcym pokoju.

Taką samą wydajnością i efektywnością może pochwalić się Canon PIXMA G2420, ale w przypadku tego modelu mówimy już o urządzeniu wielofunkcyjnym. Możliwość kopiowania czy skanowania notatek to cechy, które na pewno doceni każdy student i uczeń liceum albo technikum. Najlepsze zaś jest to, że w obu tych dodatkowych zastosowaniach sprzęt japońskiego producenta sprawdza się równie dobrze, co w tym podstawowym.

Korzystanie z urządzenia jest maksymalnie wygodne, dzięki dwuwierszowemu panelowi LCD i dobrze opisanym przyciskom. Bezproblemowe jest również wspomniane już wcześniej uzupełnianie atramentu – producent pomyślał o tym, by zbiorniczki były przezroczyste (co pozwala kontrolować poziom tuszu) oraz zadbał o specjalny układ dysz (dzięki którym nie da się nalać złego atramentu do określonego zbiorniczka).

A jeżeli zależy ci na nieprzeciętnym komforcie i mobilności, to za niewiele większe pieniądze możesz kupić urządzenie Canon PIXMA G3420. Na pozór jest to bliźniak modelu, o którym wspominaliśmy przed momentem. Tylko „na pozór” jednak, bo ten sprzęt może dodatkowo pochwalić się wbudowaną kartą Wi-Fi, dzięki której możesz łączyć się z drukarką bezprzewodowo. Kable nie stanowią już w tym przypadku problemu.

Mało tego, połączenie Wi-Fi umożliwia drukowanie z usług chmurowych poprzez aplikację mobilną Canon Print i PIXMA Cloud Link. Pozwala także na bezpośredni wydruk ze smartfona lub podobnego urządzenia – zarówno z Androidem (przez Mopria), jak i z iOS-em (przez AirPrint). To świetna sprawa dla zawsze zabieganych, ale i wyjątkowo mobilnych studentów – dlatego też właśnie im polecamy ten konkretny model.

Maksimum funkcjonalności w dobrej cenie – Canon PIXMA z dopiskiem TS

W przypadku gdy drukujesz niewiele, mimo wszystko bardziej opłacalne może być dla ciebie urządzenie z klasycznymi kartridżami. Jego zakup jest zdecydowanie tańszy i choć eksploatacja może okazać się droższa, to przy niewielkiej liczbie wydruków możesz jednak wyjść na swoje. Canon ma w swojej ofercie kilka dobrych drukarek tego typu, dostępnych w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Spójrz choćby na Canon PIXMA TS5350. To kosztujące niespełna pół tysiąca urządzenie wielofunkcyjne o naprawdę niezłej specyfikacji. Oferuje rozdzielczość 4800 x 1200 dpi, prędkość dochodzącą do 13 stron na minutę, czytelny i uproszczony do granic możliwości panel sterowania oraz wygodną łączność bezprzewodową Wi-Fi z obsługą bezpośredniego wydruku ze smartfona.

Automatyczny druk dwustronny pozwala ci zaoszczędzić czas i pieniądze, a kasety FINE z tuszem ChromaLife100 zapewnia trwałe wydruki o żywych kolorach. Drukarka umożliwia też uwolnienie swojego kreatywnego potencjału (w aplikacji Canon Easy-PhotoPrint Editor) i bezproblemowe drukowanie zdjęć bez ramki w standardowym formacie 10 x 15 cm, a nawet do A4. To bardzo dobry sprzęt dla ucznia i studenta w każdym wieku.

Mierząc w jeszcze wyższą jakość wydruków, skieruj swój wzrok na model Canon PIXMA TS6350. Ten ma nie dwie kasety (z czarnym i kolorowym tuszem), lecz 5 oddzielnych atramentów, co pozwala ci liczyć na jeszcze żywsze i lepiej odwzorowane kolory. Co więcej, jednym z nich jest specjalny czarny tusz pigmentowy, który odpowiada za ostry i wyraźny tekst, co może być szczególnie istotne przy drukowaniu notatek i innych materiałów do nauki.

Drukarka z oznaczeniem TS6350 jest też nieco szybsza od wyżej wspomnianej siostry (oferując prędkość na poziomie nawet 15 stron na minutę), zachowując przy tym wszystkie pozostałe jej atuty. Oczywiście za to wszystko trzeba odrobinę dopłacić, choć wciąż pod względem relacji ceny do oferowanych możliwości mówimy tutaj o bardzo atrakcyjnej propozycji…

Która z tych propozycji przekonuje cię najbardziej?

