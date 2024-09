Smartwatch dla dziecka – jaki wybrać?

Smartwatch dla dziecka daje frajdę najmłodszym, ale też robi coś ważniejszego: zapewnia spokój ducha dorosłym. W ostatnich latach zwłaszcza modele z funkcją dzwonienia cieszą się zainteresowaniem rodziców. Jaki dziecięcy smartwatch warto dziś kupić?

Mogłoby się wydawać, że wybór smartwatcha dla dziecka jest – nomen omen – dziecinnie prosty. Nic jednak bardziej mylnego. Po pierwsze: mamy co najmniej trzy grupy takich urządzeń, różnie bywa z jakością ich wykonania i czasem działania, trudno odróżnić tanie i kiepskie urządzenia od tych sprawdzonych w boju. Tworząc ten ranking, zwracaliśmy więc uwagę by znalazły się w nim tylko urządzenia o co najmniej dobrej opinii, niezależnie czy mowa o prostych opaskach aktywności, zegarkach z telefonem czy pierwszym smartwatchu starszego dziecka.

Staraliśmy się też wybierać modele, które mają coś do zaoferowania nie tylko rodzicom, ale zwłaszcza dzieciom. Stąd w naszym zestawieniu znajdziesz zegarki z funkcją liczenia kroków i kalorii, alarmami, grami czy wreszcie aparatem do robienia zdjęć. Nie zabrakło także coraz popularniejszych urządzeń o nieco "szpiegowskim" charakterze, a więc z opcją lokalizowania dziecka i z możliwością zdalnego podsłuchu.

Jaki jest najlepszy smartwatch dla dzieci? Ranking 2024/2025:

Smartwatch dla dziecka - zbędna zabawka czy przydatny gadżet?

Czy aby na pewno jest to dobry gadżet dla najmłodszych? Może taki być, o ile dobierzemy go właściwie. Bez wątpienia może on rozpraszać uwagę dziecka, a funkcje, takie jak powiadomienia o wiadomościach ze smartfona czy płatności zbliżeniowe, raczej trudno młodemu człowiekowi wykorzystać, zwłaszcza jeśli jeszcze nie ma telefonu lub nie zabiera go do szkoły. Z drugiej strony, jest to duże udogodnienie dla rodziców, by mieć na oku swoje pociechy i nauczyć dziecko dbać o osobiste akcesorium od najmlodszych lat. Nie mówiąc o tym, że smart zegarek może stanowić świetny prezent na komunię czy pod choinkę i po prostu sprawia dzieciom wiele frajdy.

Sektor „dziecięcych smartwatchy” rozwija się niezależnie od tego głównego i są to urządzenia nieco innego rodzaju. Określając przeznaczenie zegarka dla dziecka, łatwiej jest nam dobrać odpowiedni typ, a można je z grubsza podzielić na 3 grupy:

dziecięcy monitor aktywności

smartwatch z kontrolą rodzicielską (zastępujący telefon i wyposażony w lokalizator GPS)

pierwszy prawdziwy smartwatch dla dziecka starszego i nastolatka

Rozwijając temat - pierwszą grupę stanowią zegarki nastawione przede wszystkim na rozrywkę i edukację. Motywują do ruchu np licząc kroki, notują czas snu, pomagają w wypełnianiu codziennych obowiązków i pozwalają grać w mini-gry.

Drugą, znacznie powszechniejszą grupą, są tzw. lokalizatory GPS. Taki gadżet ma przeważnie kilka funkcji dedykowanych zainteresowaniu dziecka, jednak w głównej mierze zapewnia bezpieczeństwo małolatom i spokój rodzicom. Umożliwia ustalenie, gdzie znajduje się młody człowiek, wysyła powiadomienia, gdy wyjdzie poza ustaloną strefę i pozwala na prowadzenie rozmów głosowych.Takie gadżety są też często wyposażone w specjalny przycisk SOS, który wywołuje połączenie z rodzicem (lub inną zaufaną osobą) w przypadku zagrożenia.

Trzecią grupę stanowią zegarki najbliższe opcji smartwatcha w rozumieniu dorosłych. Mają więcej funkcji powiązanych z telefonem, nieco mniej dziecięcy wygląd, a dedykowane są starszym dzieciom, które chciałyby mieć już swój "dorosły" zegarek, jednak rodzice szukają czegoś w miarę bezpiecznego i do tego nieco bardziej wytrzymałego..

W naszym rankingu znajdziesz propozycje z każdej z powyższych kategorii.

Na co zwrocić szczególną uwagę?

Smartwatch dla dzieci nie zawsze jest wydatkiem małym, stąd warto wybierać modele o których wiadomo na forum, że sprawdziły się już w boju u innych użytkowników i mają dobre opinie. Na co warto zwrócić szczególną uwagę oprócz wyglądu?

Przyzwoity lokalizator: zegarki dla dzieci nie dysponują bardzo dokładnym GPS, stąd do tej funkcji należy podchodzić dość ostrożnie, nie licząc na jakość lokalizacji niczym z telefonu czy dobrego zegarka sportowego. Wciąż jednak można wybrać model który radzi sobie z przybliżoną lokalizacją lepiej - a wiec wskaże miejsce przebywania dziecka z marginesem błędu 100 metrów, a nie 5 kilometrów (nie mówiąc o wskazaniu innego miasta). Przydatną opcją oferowaną przez dziecięce smartwatche jest też GEOsiatka, to znaczy wyznaczenie terenu w obrębie którego dziecko powinno się znajdować i opuszczenie go zaalarmuje rodzica

Rodzaj karty SIM: w przypadku zegarków z opcją dzwonienia niezbędne jest uzupełnienie ich o kartę SIM: nabywając smartwatch z kontrolą rodzicielską należy liczyć się z tym, że karta SIM od danego operatora może nie działać lub wymagana będzie karta z obsługą 2G. Należy uważać także na zegarki nabywane od razu z kartą - często nie można użyć innej karty niż załączona, a wiąże się ona ze stałym abonamentem. Nie jest to nic złego, rozwiązanie taki stosuje m.in. producent zegarków Xblitz i Calmean, jednak jeśli nie chce się płacić comiesięcznej kwoty za użytkowanie karty, warto wybrać inną markę smartwatcha.

Czas pracy na baterii: dziecięce smartwatche z lokalizacją GPS nie imponują czasem pracy, jednak powinny działać bez problemu co najmniej dobę, a najlepiej 2-3 dni. Wystrzegaj się modeli, o których wieść niesie, że przy zwyczajnym użytkowaniu pod koniec dnia nie są już zdatne do dalszego użytku.

Wygląd: jeśli nowy smartwatch spodoba się dziecku, będzie go chętniej go nosić. Bez "przymuszania" zabierze go podczas wyjścia z kolegami i koleżankami, aby pochwalić się ładnym i funkcjonalnym gadżetem.

Większość smartwatchy dla dzieci dostępnych jest w różnych kolorach (często różowym i niebieskim), a zdarzają się modele wykorzystujące tematy ze znanych bajek i filmów, stąd wybranie atrakcyjnego wizualnie urządzenia powinno być łatwe zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki.

Jaki smartwatch dla dziecka wybrać? Oto polecane modele:

Maxcom FW59 Kiddo 4G - elegancki smartwatch dla dziecka Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wiele dziecięcych smartwatchy to zegarki z kolorową obudową i nieco "plastikowym" wykończeniem. Na ich tle Maxcom FW59 Kiddo 4G wygląda, niczym "prawdziwy smartwatcha dla dorosłych". Powinien więc sprawdzić się u nieco starszych dzieci. Wciąż mamy natomiast dostęp do kontroli rodzicielskiej, lokalizacji GPS, czy typowych funkcji dedykowanych dla rodziców. Ciekawym dodatkiem jest aparat fotograficzny. Rodzic też może podejrzeć, co aktualnie "widzi" to urządzenie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 240x280 px

Typ komunikacji Bluetooth

Wyświetlacz (przekątna) 1,84 cale/cali

Garett Kids Cute 2 4G - smartwatch dla dziewczynki Ocena benchmark.pl









4,5/5 Marka Garett jest od lat ceniona ze względu na wysoką jakość produkowanych zegarków dla dzieci. Model Kids Cute 2 4G sprawdzi się na ręce dziewczynki, choćby ze względu na piękny kolor. Jest przy tym stosunkowo niedrogi (nieco ponad 300 zł) i lekki - 48 g. Bateria o pojemności 700 mAh jest natomiast jedną z największych w tego typu urządzeniach. Poza typowymi dla dziecięcych smartwatchy funkcjami, jak GPS, krokomierz i alarm, mamy też dodatkowy przycisk SOS. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 240x284 px

Wyświetlacz (przekątna) 1,85 cale/cali

Garett Kids Sun Ultra 4G - smartwatch z dużym ekranem i Wi-Fi Ocena benchmark.pl









4,4/5 Ten model spodoba się miłośnikom gadżetów. Ma nie tylko wszystkie niezbędne funkcje, ale także łączność Wi-Fi i duży ekran 1,85". Wśród możliwości monitorowania stanu organizmu użytkownika znajdziemy m.in. pulsoksymetr. Obudowa jest wodoszczelna, a pasek z tworzywa sztucznego - bardzo wygodny. Garett Kids Sun Ultra 4G może być więc doskonałym towarzyszem wycieczek, sprawdzi się też podczas aktywności fizycznych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,85 cale/cali

Wymiary 43 x 55,5 x 16,5 mm

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Inne cechy smartwatcha krokomierz, stoper, alarm, aparat foto, gra

Waga 58 g

Garett Kids Essa 4G - wodoodporny smartwatch dla dziecka z dobrym ekranem Ocena benchmark.pl









0/5 Zaletami smartwatcha Garett Kids Essa 4G z pewnością są uszczelniona obudowa i spory, bardzo czytelny ekran 1,83". Ten model dziecięcego zegarka bardziej przypomina "prawdziwy smartwatch", niż zabawkę. Dostaniemy go w kilku wersjach kolorystycznych - dla dziewczynki lub chłopca. Rodzice i opiekunowie docenią możliwość prostego kontaktu z dzieckiem - wysyłając SMS lub dzwoniąc. W tym celu możemy wyposażyć zegarek w kartę SIM. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,84 cale/cali

Wymiary 48.8 x 42.8 x 16.5 mm

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Inne cechy smartwatcha krokomierz, wodoszczelność IP67, głośnik, mikrofon, monitor snu, budzik, lokalizator GPS, geosiatka, przycisk SOS, powiadomienia, aparat foto, gra, odpowiedzi tekstowe

Waga 55 g

Rozmowy telefoniczne tak

Samsung Galaxy Watch 6 40 mm - prawdziwy smartwatch jako gadżet dla dziecka Ocena benchmark.pl









4,8/5 W przypadku starszych dzieci i nastolatków dobrym wyborem może być standardowy smartwatch. Warto zwrócić przy tym uwagę na jego rozmiar. Wiele marek oferuje swoje zegarki w kilku wersjach - ta z najmniejszą tarczą może być świetnym wyborem także jako smartwatch dla dziecka. Przykładem może być Samsung Galaxy Watch 6 w wersji 40 mm. Pod względem funkcjonalności (m.in. związanych z monitorowaniem stanu organizmu użytkownika, czy mierzeniem postępów aktywności sportowych) jest zdecydowanie lepiej wyposażony, niż typowe "zegarki dziecięce". Może mieć jednak mniej funkcji przeznaczonych do kontroli rodzicielskiej. Otwarte oprogramowanie, nieco podobne do systemu Android, pozwoli jednak na instalowanie dodatkowych aplikacji. W wersji z obsługą sieci LTE możemy liczyć na sprawny i szybki kontakt z dzieckiem - użytkownikiem zegarka. Samsung Galaxy Watch 6 40 mm to przedostatnia generacja rynkowego hitu koreańskiej marki. Cena zegarka jest dziś atrakcyjna, a jego jakość nie budzi żadnych wątpliwości. Minusem może być natomiast dość krótki czas pracy na jednym ładowaniu. To cena, jaką płacimy za możliwość korzystania z w pełni wyposażonego smartwatcha. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Wymiary 40.4 x 38.8 x 9 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, kompas, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 28.7 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

A może smartwatch dla dorosłych?

Powyższy model, czyli popularny smartwatch Samsunga, to jedynie przykład. Dla starszych dzieci świetnym wyborem może być "normalny" smartwatch, niebędący modelem dedykowanym dla dzieci. Warto jednak wcześniej zastanowić się, na jakich funkcjach nam zależy i czy określony model je gwarantuje.

Dziecięce smartwatche przedstawione w dzisiejszym zestawieniu to zaledwie wycinek rynku, mamy jednak nadzieję, że udało nam się wyjaśnić jakimi opcjami dysponują obecnie rodzice i tym samym pomogliśmy Wam w dokonaniu wyboru. Niezależnie czy poszukujecie kolorowego zegarka majacego sprawić radość Waszym pociechom i rozwijać je przez zabawę, czy nastawieni jesteście na zakup sprzętu, który pozwoli mieć stały kontakt z dzieckiem i sprzyjać jego bezpieczeństwu - wiedząc na co zwrócic uwagę, raczej nie wybierzecie źle.

Co jednak jeśli Wasze dziecko jest już starsze i nieszczególnie uśmiechają mu się uproszczone funkcjonalności i dziecięce interfejsy?

Warto wówczas rozważyć zakup dobrego i niedrogiego "dorosłego" sprzętu, który będzie dobrym startem do przygody z coraz bardziej zaawansowanymi gadżetami.

Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie w takim wypadku zakup jednego z ogromnie popularnych smartbandów, na przykład Xiaomi Mi Band 6, albo niewielkiego zegarka w rodzaju Amazfit Bip U Pro. Sprzęty te są z powodzeniem używane przez dorosłych, jednak nie prezentują wysokiego stopnia skomplikowania, a do tego z powodzeniem sprawdzą się też na wąskich nadgarstkach.

Życzymy Wam tylko udanych wyborów!

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.