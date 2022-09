Philips AquaTrio z serii 9000 to pionowy odkurzacz bezprzewodowy, potrafiący sprzątać na sucho i na mokro jednocześnie. Również z użyciem detergentu. W komplecie ma też kilka nasadek, w tym trzy z napędem i jedną ze światłem LED. Ma dobry czas pracy na baterii i jest dość cichy.

Recenzja Philips AquaTrio z serii 9000

Odkurzacz bezprzewodowy Philips AquaTrio z serii 9000 dobrze sprząta na sucho i aktywnie myje podłogi na mokro (również jednocześnie), można go używać jako odkurzacza samochodowego, ma bogaty zestaw akcesoriów, działa dość długo na akumulatorze, jest świetnie wykonany, poręczny, łatwy w użyciu i w podstawowym trybie działa dość cicho. Jak spisuje się w praktyce? Zobacz na poniższym filmie.

Do odkurzania dywanów, wykładzin i podłóg na sucho służy nasadka z napędzaną szczotką i oświetleniem LED. Diody są przydatne podczas odkurzania przestrzeni pod sofą, fotelami lub szafami. Szczotka bardzo dobrze zbiera kurz, piasek oraz sierść, nawet na niższym trybie ssania. Do sprzątania podłóg twardych na mokro podłączyć trzeba zbiornik na wodę oraz nasadkę wyposażoną w dwie duże rolki (AquaSpin). Obracają się one w przeciwnych kierunkach, więc mycie jest skuteczne zarówno podczas ruchu do przodu, jak i do tyłu. Ponadto AquaTrio jest dość lekki i poręczny, dlatego można go używać do sprzątania samochodu lub trudno dostępnych zakamarków.

Zobacz też krótsze wideo YouTube Shorts, z kilkoma najważniejszymi cechami odkurzacza:

Podczas odkurzania na sucho można regulować moc ssania, a w czasie sprzątania na sucho i mokro jednocześnie regulujemy także ilość podawanej wody. Głośność i wrażenia oraz skuteczność sprzątania możecie zobaczyć na filmie. Po skończonym sprzątaniu odkurzacz można odłożyć do stacji dokującej 2 w 1. Przydaje się to szczególnie po sprzątaniu na mokro, bo można uruchomić funkcję autoczyszczenia. Dzięki niej odkurzacz będzie w stanie samoczynnie przepłukać i wyczyścić rolki oraz utrzymać w czystości wnętrze urządzenia. Przygotuje się tym samym do kolejnego sprzątania.

Kup Philips AquaTrio z serii 9000

Aktualną cenę odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000 znajdziesz w poniższym sklepie.

Jakie są Wasze opinie o odkurzaczu bezprzewodowym z funkcją aktywnego mycia Philips AquaTrio z serii 9000? Dajcie znać w komentarzach.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Philips