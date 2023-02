EcoFlow River 2 to przenośna stacja zasilająca, która dostarczy energię do Twojego komputera, smartfona, aparatu, a nawet małego sprzętu AGD. Przyda się na pikniku, w samochodzie, przyczepie kempingowej, pod namiotem, a także w domu, gdy zabraknie prądu. Recenzja EcoFlow River 2.

EcoFlow River 2 - stacja zasilająca do domu, samochodu i w plener

Gdy zabraknie prądu w domu, gdy musisz zasilić kilka urządzeń w samochodzie, gdy chcesz doładować komputer, smartfon lub przygotować sobie owocowe smoothie na wycieczce poza miasto, to przyda Ci się wydajna, przenośna stacja zasilania z wbudowanym akumulatorem. Taka właśnie jest EcoFlow River 2.

Ma moc wyjściową 300 W, a nawet 600 W w trybie X-Boost, więc poradzi sobie z zasileniem małego sprzętu AGD, biurowego komputera stacjonarnego, laptopa albo kilku smartfonów i tabletów. Może być ładowana z sieci elektrycznej 230 V, gniazdka samochodowego 12 V / 24 V, ładowarki USB-C, a nawet panelu solarnego. Proces ładowania jest szybki, a obsługa ekstremalnie prosta.

Jak spisuje się w praktyce? Zapraszam do recenzji EcoFlow River 2.

Konstrukcja

EcoFlow River 2 to kompaktowa stacja zasilająca, od początku zaprojektowana pod kątem łatwego przenoszenia i maksymalnej użyteczności nie tylko w domu, ale przede wszystkim poza nim. Jej wymiary to 245 x 214 x 142 mm (sz/wy/gł), a masa netto wynosi 3,5 kg. Innymi słowy jest relatywnie mała i lekka, a dzięki zintegrowanemu, bardzo wytrzymałemu uchwytowi również łatwa do przenoszenia.

Konstrukcja wykonana jest z twardego, solidnego tworzywa sztucznego, więc typowe lekkie uderzenia czy przetarcia nie robią na niej wielkiego wrażenia. Całość wygląda całkiem dobrze, choć na szczęście producent nie skupiał się zbyt mocno na pięknym wyglądzie, lecz podszedł do tej kwestii pragmatycznie. Stacja EcoFlow River 2 ma być wytrzymała, prosta w użyciu oraz powinna szybko i bezpiecznie zasilać sprzęt. I to udało się idealnie.

Obudowa stoi na czterech, miękkich, gumowych nóżkach, zapewniających dobrze trzymanie do podłoża. Nie przesuwa się po gładkiej powierzchni nawet, gdy jest ona lekko pochylona.

Złącza, przyciski i wyświetlacz

Najważniejsze złącza i elementy sterujące umieszczono w łatwo dostępnym miejscu, czyli z przodu. Po lewej stronie widoczne jest gniazdo samochodowe 12 V, z którego stacja może dostarczać maksymalnie 100 W mocy. Po prawej stronie jest klasyczne gniazdo sieci elektrycznej 230 V (50/60 Hz) które dostarcza już 300 lub maksymalnie 600 W. Oba wyjścia mogą być włączane lub wyłączane przyciskiem, dzięki czemu można odciąć lub dostarczyć zasilanie, bez konieczności wypinania i ponownego podłączania wtyczki.

Poniżej widoczne są też dwa pełnowymiarowe gniazda USB typu A oraz jedno USB typu C. Można z nich naładować smartfon, tablet, laptop, słuchawki, aparat, powerbank albo wiele innych sprzętów przenośnych. Warto dodać, że USB-C może być używane również do ładowania stacji, np. przy użyciu ładowarki od laptopa. Jeszcze niżej umieszczono główny włącznik stacji zasilającej.

Oprócz tego warto pochwalić bardzo czytelny wyświetlacz, prezentujący najważniejsze informacje o ładowaniu, rozładowywaniu, czasie ładowania, pozostałym czasie pracy na akumulatorze, a także dostarczanej mocy wejściowej i wyjściowej. Widoczne są też ikony łączności Bluetooth i Wi-Fi (połączenie z aplikacją na smartfonie) oraz powiadomienia o wysokiej lub niskiej temperaturze i przeciążeniu (np. zbyt dużym poborze mocy z podłączonego urządzenia).

Z tyłu widoczne są trzy elementy: gniazdo ładowania z sieci elektrycznej 220 - 240 V, gniazdo ładowania z zapalniczki samochodowej (odpowiednie przewody są dołączone do kompletu), a także szczeliny aktywnego chłodzenia, czyli wentylatora. Wentylator automatycznie reguluje obroty, w zależności od aktualnego obciążenia stacji (dostarczanej przez nią mocy).

Czas pracy na akumulatorze

Akumulator ma pojemność 256 Wh, co przy napięciu akumulatora 12,8 V, daje 20000 mAh. Rzecz jasna te miliamperogodziny nie są takie same, jak ze zwykłego powerbanka. Tutaj napięcie jest znacznie wyższe, a akumulator jest wysokowydajny i zasili nawet komputer stacjonarny w czasie grania (co zresztą miałem okazję przetestować).

Odpaliłem więc kilka razy różne gry na PC i sprawdziłem jak długo będę mógł “ekspić” gdy zabraknie prądu. Okazało się, że przy ciągłym obciążeniu w zakresie 260 - 290 W mogłem grać przez prawie 45 minut. Jest to zakres mocy zbliżony do maksymalnej, nominalnej wartości (300 W), więc 45 minut zasilania to bardzo dobry wynik.

A jaki jest czas zasilania laptopa? Mój testowy model pobierał średnio 30 - 35 W ze stacji (włączone odtwarzanie filmu, kopiowanie plików i skanowanie antywirusowe w tle), a mimo to stacja była w stanie zasilać go przez 6 godzin. Przy typowym przeglądaniu internetu, odbieraniu e-maili i korzystaniu z pakietu Office laptop zużywał mniej energii, około 12 - 18 W. Wtedy stacja zasilała go przez więcej niż cały dzień roboczy (ponad 8 godzin). Oczywiście stacja nie tylko podtrzymuje zasilanie, lecz jednocześnie ładuje akumulator w laptopie. Innymi słowy nawet po wyczerpaniu energii ze stacji, na końcu dnia pracy mogłem jeszcze korzystać z w pełni naładowanego komputera.

Nawet jeśli zapomnisz ładowarki od laptopa, to możesz ładować go bezpośrednio z wbudowanego w stację portu USB-C. Wiele nowych laptopów obsługuje już ładowanie tego typu. W ten sam sposób doładujesz smartfon. Przy ładowaniu 7 - 8 W stacja wytrzymuje nawet ponad 35 godzin.

A co się stało, gdy do stacji podłączyłem czajnik? Cóż, ma on pobór mocy ponad 2000 W, więc stacja automatycznie odłączyła zasilanie gniazdka i wyświetliła napis OVERLOAD, czyli przeciążenie. Z typowego czajnika kuchennego nie da się korzystać, chyba, że ktoś ma taki, którego pobór mocy nie przekracza 600 W, wtedy się da. Generalnie zasilany może być każdy sprzęt do 600 W.

Zasilacz awaryjny? Dlaczego nie?

EcoFlow River 2 może dostarczać energię w trybie ciągłym, czyli pobiera ją z sieci i zasila podłączony sprzęt. Ale dzięki funkcji EPS potrafi się w ciągu 30 ms przełączyć na zasilanie z wewnętrznego akumulatora. Oznacza to, że zanik prądu może być niezauważalny dla ładowanego urządzenia, czyli jego praca nie zostanie przerwana.

Żywotność akumulatora

Zastosowano tutaj akumulator litowo-żelazowo-fosforanowe (Li-FePO4 lub po prostu LFP). Tego typu ogniwa mają bardzo dużą trwałość, wytrzymują tysiące cykli ładowania, nie występuje u nich efekt pamięci i można je ładować bezpiecznie tak zwanym “wysokim prądem”. Producent podaje, że stacja EcoFlow River 2 może być ładowana od zera do pełna 3000 razy. Przy założeniu, że będziesz rozładowywać i ładować stację codziennie jeden raz, to wystarczy na 3000 dni, czyli ponad 8 lat.

Czas ładowania akumulatora

Stacja EcoFlow River 2 ładuje się w około godzinę od 1 do 100%, z gniazdka sieci elektrycznej (230 V). To bardzo dobry wynik, zgodny z tym, co deklaruje producent. Oprócz tego jest również możliwe ładowanie przez USB-C, z panelu solarnego lub gniazdka samochodowego. Rzecz jasna jest ono znacznie wolniejsze i zależy od mocy generowanej przez ładowarkę lub panel słoneczny. Po podłączeniu ładowarki o realnej mocy 58 W, stacja ładowała się przez 4,5 - 5 godzin. To już przeciętny wynik, ale ważne, że jest w ogóle taka opcja. Kolejny plus dla EcoFlow River 2.

Głośność pracy

Zauważyłem, że aktywne chłodzenie ma przynajmniej trzy tryby pracy: niski, średni i wysoki, w zależności od poboru mocy. Przy ciągłym obciążeniu około 300 W z odległości 1 metra stacja generuje szum około 37 dB, co oznacza, że nie jest głośna. Oczywiście szum jest słyszalny, ale raczej nie przeszkadza, a dźwięk wentylatora nie jest irytujący. Podobny szum generowany jest w czasie ładowania akumulatora w stacji z gniazda sieci elektrycznej. Wtedy moc dostarczana do EcoFlow River 2 wynosi około 330 - 345 W.

Rzecz jasna głośność pracy ma znaczenie niemal wyłącznie podczas używania stacji w domu, przyczepie kempingowej lub namiocie. Jeśli będziesz z niej korzystać w plenerze, to szum nie ma realnie żadnego znaczenia.

Warto także dodać, że podczas ładowania urządzeń niewielką mocą (kilka, kilkanaście, czasami ponad 20 W), stacja może w ogóle nie aktywować wentylatora. Będzie wtedy całkowicie bezgłośna. Ewentualnie w razie potrzeby włączy chłodzenie tylko na chwilę, po czym wyłączy je ponownie.

Aplikacja na telefon

Program nosi nazwę EcoFlow, jest darmowy i dostępny na smartfony z systemem Android oraz iOS. Wstępne połączenie następuje przez Bluetooth, a następnie konfigurowana jest komunikacja Wi-Fi. To bardzo łatwe - w zasadzie trzeba tylko wykryć stację, wskazać sieć Wi-Fi i podać hasło do niej. Małą wadą jest to, że program nie jest przetłumaczony na język polski, ale działa np. po angielsku, a interfejs jest tak prosty, że nawet jeśli się nie zna angielskiego, to można zrozumieć zdecydowaną większość.

Aplikacja EcoFlow wyświetla aktualny stan ładowania akumulatora w stacji, a także dostarczania energii do podłączonych urządzeń (oddzielnie gniazdo 230 V, samochodowe, USB-A i USB-C). Pokazuje też na ile czasu wystarczy wbudowany akumulator i prezentuje temperaturę stacji.

W ustawieniach można zdefiniować ile watów energii ma pobierać stacja w czasie ładowania się z sieci elektrycznej (maksymalnie 360 W), ile amperów ma pobierać z gniazda zapalniczki w samochodzie, czy ma być aktywny tryb X-Boost (czyli szczytowy pobór mocy 600 W), przy jakich poziomach naładowania stacja ma przestać ładować się sama lub zatrzymać ładowanie podłączonego sprzętu, a także ustawić można timer, czyli automatyczne wyłączanie.

Czy warto kupić EcoFlow River 2?

Stacja EcoFlow River 2 kosztuje niecałe 1500 zł. Moim zdaniem jak na tak dobry czas zasilania, wybór różnorodnych złączy, długą żywotność akumulatora, stabilne i bezpieczne działanie, solidną obudowę, niewielkie wymiary i masę, a także łatwość używania jest to produkt zdecydowanie wart zakupu.

Szczególnie polecam go osobom, które często wyjeżdżają i chcą mieć gwarantowane zasilanie komputera, smartfonów, a nawet małego sprzętu AGD na w samochodzie, w przyczepie kempingowej, pod namiotem, na pikniku lub gdziekolwiek na łonie przyrody. Z resztą w domu EcoFlow River 2 też może być bardzo przydatna, zwłaszcza jeśli od czasu do czasu borykasz się z brakiem prądu w Twojej okolicy. W czasach gdy wiele osób przeszło już na regularny tryb pracy z domu, taka stacja może być wartościowym zabezpieczeniem i zapewnić spokojną głowę.

Czy taka stacja przydałaby się Tobie? Napisz w komentarzu.

Plusy moc wyjściowa 300 do 600 W,

dobry czas zasilania (np. laptop przez cały dzień pracy),

szybkie ładowanie stacji z sieci elektrycznej,

gniazda 230 V, samochodowe 12 V, USB-C i USB-A,

możliwość ładowania stacji z gniazdka zapalniczki w samochodzie lub z panelu słonecznego,

długa żywotność akumulatora (3000 cykli ładowań),

dość niski poziom generowanego szumu,

aplikacja na telefon do kontroli i sterowania stacją,

dobra jakość wykonania,

bardzo łatwa obsługa, Minusy aplikacja nie jest przetłumaczona na język polski





