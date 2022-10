Ecovacs Deebot T10 Turbo to robot sprzątający, który jednocześnie odkurza i myje podłogi za pomocą obrotowych mopów. Jest cichy, jeździ szybko nawet w nocy, rozpoznaje 18 rodzajów przeszkód i ma świetną stację do mycia mopów. Zobacz recenzję na filmie.

Ecovacs Deebot T10 Turbo - recenzja automatycznego odkurzacza

Jeśli szukasz robota sprzątającego z najwyższej półki, który dokładnie odkurza i zaskakująco dobrze myje podłogę, to szczerze polecam obejrzenie poniższego wideo. Znajdziesz w nim recenzję Ecovacs Deebot T10 Turbo, który ma kilka dużych zalet.

Moim zdaniem najmocniejszym atutem tego robota są dwa mopy, obracające się 180 razy na minutę. Dzięki nim czyszczenie podłogi jest tak skuteczne, że w zasadzie nie jest to zwykłe przecieranie, lecz prawdziwe mycie. Nasadki mopujące są dociskane do podłogi z siłą sześciu niutonów, a do tego obracają się w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu plamy i smugi schodzą z podłogi o wiele lepiej, niż w przypadku robotów ze zwykłym, nieruchomym mopem.

W dodatku robot nie jeździ z brudnymi mopami, lecz co określony czas wraca do stacji dokującej, aby umyć mopy świeżą, czystą wodą. Stacja odsysa w tym czasie brudną wodę do odpowiedniego zbiornika. Dzięki temu lepsza jest czystość i higiena. Po skończonym sprzątaniu mopy nie pozostają mokre, lecz są aktywnie suszone ciepłym powietrzem w stacji, przez określony czas. Wszystko po to aby nie było problemu z nieprzyjemnymi zapachami, a nasadki mopujące były czyste i gotowe na następne sprzątanie.

Wysoka siłą ssania 3000 Pa w połączeniu z tą szczotką zapewnia bardzo dobre usuwanie kurzu, sierści, piasku, żwirku, a nawet rozsypanych płatków, otrębów i innych drobinek. Ecovacs nie ma problemu z posprzątaniem piasku z dywanu lub wykładziny dywanowej. Jaka jest głośność pracy w poszczególnych trybach? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w wideorecenzji.

Robot tworzy mapę pomieszczeń nie tylko w 2D, ale też w 3D. Rozpoznaje część mebli, a resztę możemy dodać ręcznie. Jest to przydatna funkcja, bo pozwala wysłać robot tylko do posprzątania przestrzeni pod wybranymi meblami. Tam, gdzie najczęściej gromadzi się kurz lub sierść.

Ecovacs Deebot T10 Turbo - ocena

cicha praca i wysoka siła ssania,

bardzo skuteczne mycie podłogi (obrotowe mopy),

mycie i suszenie mopów w stacji dokującej,

duże zbiorniki na wodę w stacji,

rozpoznawanie 18 rodzajów przeszkód,

sprawna jazda w dzień i w nocy,

zwiększanie siły ssania na dywanach,

mapowanie pomieszczeń w 3D,

długi czas pracy na baterii,

dobra aplikacja na telefon po polsku,

możliwość sterowania robotem za pomocą komend głosowych,



komendy głosowe w języku polskim pojawią się w przyszłej aktualizacji.