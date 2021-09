Epson radzi, jak połączyć przyjemne z pożytecznym, a my tłumaczymy, dlaczego ma to tak duże znaczenie. Czas wybrać drukarkę i projektor na powrót do szkoły.

Dlaczego uczeń i student potrzebuje drukarki? A potrzebuje zdecydowanie…

Wielkimi krokami zbliża się powrót do szkoły. To nieważne, czy nauka będzie odbywać się w szkołach i na uczelniach, czy też uczniowie i studenci będą musieli łączyć się ze swoimi nauczycielami online. To znaczy: jasne – ma to ogólnie bardzo duże znaczenie, ale w jednym i drugim przypadku nie obejdziesz się bez drukarki, a najlepiej wyposażyć się w urządzenie wielofunkcyjne, które pełni przy okazji funkcje skanera i kopiarki.

Drukarka przyda się na przykład wtedy, gdy trzeba przygotować referat albo jakąś większą prezentację do szkoły. A takie zadania to norma na studiach czy w liceum, a obecnie także w wyższych klasach podstawówki. Zwykle i tak przygotowuje się je na komputerze, a nie zawsze szkolne sale umożliwiają zreferowanie ich z wykorzystaniem takich cyfrowych technik.

Drukarka odgrywa również duża rolę w przypadku notatek. Nawet jeśli piszesz je na komputerze – bo tak szybciej – to dobrze jest je sobie później wydrukować, bo też czytanie tekstu na kartce jest zdecydowanie zdrowsze dla Twoich oczu niż wlepianie wzroku w ekran długimi godzinami.

Tak jak wspomnieliśmy, warto postawić na urządzenie wielofunkcyjne 3w1. Z dodatkowych funkcji – czyli skanera i kopiarki – można skorzystać na przykład wtedy, gdy ma się do przepisania notatki po krótszej lub dłuższej nieobecności. Nie trzeba wtedy ruszać się z domu ani przetrzymywać zeszytów koleżanek i kolegów przez wiele dni, kiedy do nadrobienia jest naprawdę sporo.

Nic też nie stoi wreszcie na przeszkodzie, by zeskanować i wydrukować mapkę, wykres czy jakąś ilustrację z podręcznika, aby wzbogacić swoje notatki. To sprawdzony sposób na efektywniejszą naukę.

Skaner możesz wykorzystać również do tego, by zapisać cyfrowe kopie swoich wszystkich podręczników i zeszytów. Dzięki temu zawsze ma się je pod ręką, a nie trzeba dla nich rezerwować specjalnego miejsca w pokoju. Nie zajmują przestrzeni, a Ty w każdej chwili możesz zajrzeć do notatek z poprzednich klas – kiedy ich właśnie potrzebujesz.

Postaw na drukarkę bez kartridżów, by oszczędzać nawet 90%

Z badania przeprowadzonego przez firmę Epson wynika, że drukarka z samodzielnie uzupełnianymi tuszami pozwala zaoszczędzić nawet 90 procent na kosztach druku w porównaniu do urządzeń wykorzystujących tradycyjne kartridże. Korzyści są tym większe, im więcej się drukuje, a to nie tajemnica, że w czasach szkolnych i studenckich drukarka działa niemalże bez przerwy.

A czy takie urządzenie samo w sobie nie jest drogie? Wcale nie musi. Przykładowo za Epson L3250 zapłacisz około 1200 złotych (jeśli to wydaje Ci się dużo, to wiedz, że w zestawie dostajesz atrament, który może Ci wystarczyć nawet na 3 lata). Sama drukarka może pochwalić się bardzo wysoką rozdzielczością (5760 x 1440 DPI), szybkością dochodzącą do 33 stron na minutę oraz łącznością Wi-Fi, pozwalającą na wygodne przesyłanie plików do druku bez przewodów.

Jeszcze więcej czasu i pieniędzy zaoszczędzisz, decydując się na zakup urządzenia takiego jak Epson L4260. Jest tak ze względu na funkcję automatycznego druku dwustronnego. Dodatkowo model ten umożliwia skorzystanie z technologii mobilnego druku Apple AirPrint oraz skanowania do chmury (Scan-to-Cloud), a kolorowy wyświetlacz LCD sprawia, że obsługa jest jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna.

Jeśli zależy Ci na nieprzeciętnie wysokiej jakości wydruków, maksymalnych oszczędnościach i rozwiązaniach, które pozwolą Ci uwolnić swój kreatywny potencjał, to postaw na Epson L8160. Wykorzystuje 6 atramentów, aby poza klarownymi dokumentami, zaoferować również zdjęcia w jakości niczym z fotolabu, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Odwzorowanie kolorów i szczegółowość stoją tu na naprawdę wysokim poziomie.

Niedawno testowaliśmy drukarkę Epson L8160 i wywarła na nas bardzo pozytywne wrażenia. Opuściła redakcję z notą 4,5/5, a Karol, który miał przyjemność ją recenzować, był pod jej ogromnym wrażeniem. Pochwalił między innymi niskie koszty eksploatacji, łatwą obsługę, bardzo wysoką jakość druku, ciche działanie oraz obsługę najrozmaitszych nośników.

Projektor Epson EH-TW750 – zabawa i edukacja w jednym

Nadszedł czas, by zmienić temat i to całkiem poważnie. Choć kolejne (i zarazem ostatnie) urządzenie, o którym chcielibyśmy wspomnieć (tak samo jak ostatnia z wymienionych drukarek) świetnie sprawdzi się zarówno w celach edukacyjnych, jak i rozrywkowych. A mamy tu konkretnie na myśli projektor Epson EH-TW750. Ot, taka nasza wisienka na przysłowiowym torcie.

Ten projektor Full HD kosztuje tyle co średniej klasy telewizor, ale za to primo: jest w stanie wyświetlić obraz o imponującej przekątnej – 300 cali i secundo: jego żywotność jest szacowana na 18 lat, co jest wynikiem iście zdumiewającym.

Projektor, taki jak Epson EH-TW750, pozwala urządzić sobie kino w swoich czterech ścianach i oglądać na olbrzymim ekranie filmy, seriale, programy popularnonaukowe i rozrywkowe czy nawet wydarzenia sportowe. Konfiguracja i późniejsza obsługa jest dziecinnie prosta, a jasność na poziomie 3400 lumenów oznacza, że nie ma konieczności idealnego zaciemnienia pokoju na czas seansu.

Taki projektor to dobre uzupełnienie domowego centrum rozrywki, a przy okazji może pomóc w nauce, choćby za sprawą filmów edukacyjnych. Taka inwestycja na pewno się zwróci.