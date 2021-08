Na razie wygląda na to, że szkoły będą działać normalnie. W każdej chwili może jednak paść decyzja, że wracamy do nauki zdalnej. Dobrze jest być przygotowanym na taką ewentualność.

Nauka zdalna zdecydowanie nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale może się zdarzyć tak, że przejście na taki tryb będzie po prostu koniecznością. Na szczęście mamy już spore doświadczenie w tym temacie, dzięki czemu jesteśmy w stanie pomóc ci to ogarnąć. Nasi eksperci nawet na chwilę nie przestają trzymać swoich rąk na pulsie, aby w każdej chwili móc udzielić ci dobrej porady i polecić godny uwagi sprzęt. Robią to w strefie SchoolBoom 2021 i w artykułach, takich jak ten.

Kamerka, słuchawki i mikrofon – by dobrze było cię widać i słychać

Zakładamy, że komputer z monitorem albo po prostu laptopa już masz. Skupmy się więc na innych urządzeniach. Absolutnie najważniejszym jest oczywiście kamerka internetowa – z doświadczenia wiemy, że nie warto schodzić poniżej rozdzielczości Full HD i płynności 30 klatek na sekundę. Nawet po takim filtrowaniu wybór jest na szczęście niemały, a porządny sprzęt możesz kupić już za kilkadziesiąt złotych. Większość ma wbudowany mikrofon, ale w razie możesz kupić też osobny mikrofon – da pewność, że twój głos będzie doskonale słyszalny.

Jest jeszcze jedna opcja, mianowicie: słuchawki z mikrofonem, a więc jedno urządzenie, dzięki któremu ciebie słychać i ty słyszysz. Dostępnych opcji jest dosłownie mnóstwo: ustal swój budżet, zdecyduj czy wolisz konstrukcję nauszną czy dokanałową i wybierz sposób łączności (wygodniejszy bezprzewodowy albo stabilniejszy przewodowy). Nasi eksperci przygotowali zestawienia, w których polecają wiele różnych modeli – na pewno znajdziesz wśród nich coś dla siebie.

Sprawdź rankingi przygotowane przez ekspertów benchmark.pl:

Dobry router, bo stabilne połączenie z Internetem do podstawa

Stabilny i szybki Internet to pozycja obowiązkowa na liście tego, czego potrzebujesz do efektywnej nauki zdalnej. Oprócz odpowiednio dobranego pakietu u swojego operatora internetowego konieczny będzie również dobry router, najlepiej działający w najnowszym standardzie Wi-Fi 6, choć i Wi-Fi 5 jak najbardziej da radę. W przypadku, gdy mieszkasz na odludziu, rozwiązaniem godnym rozważenia może być zakup routera na kartę SIM, a jeśli masz już szybki router, ale jest ustawiony za daleko od twojego pokoju, to opcją dla ciebie będzie repeater Wi-Fi. Sprawdź polecane przez ekspertów benchmark.pl urządzenia, a jeśli to nie w sprzęcie jest problem, to zajrzyj do ostatniego z poradników na poniższej liście.

Sprawdź zestawienia i poradniki przygotowane przez naszych ekspertów:

A na koniec: drukarka. Dlaczego ma tak duże znaczenie?

Jest udowodnione naukowo, że czytając tekst na papierze uczymy się znacznie efektywniej niż gdybyśmy pochłaniali tę samą treść z ekranu. Poza tym tak jest po prostu zdrowiej dla oczu. Dlatego drukarka – nawet przy zajęciach zdalnych – jest niezwykle istotna. Choć są też inne opcje, najczęściej wybór odbywa się pomiędzy szybką i tanią w eksploatacji, ale monochromatyczną i jednofunkcyjną drukarką laserową a kolorowym i wielofunkcyjnym, ale nieco droższym w utrzymaniu urządzeniem wielofunkcyjnym na atrament. Mamy coś dla ciebie, niezależnie od tego, na który typ się zdecydujesz.

Sprawdź poradniki i rankingi przygotowane przez naszych ekspertów:

Zaglądaj regularnie na benchmark.pl, bo wkrótce znajdziesz u nas kolejne poradniki. Zresztą sporo jest ich już teraz – zajrzyj do strefy SchoolBoom 2021, by się o tym przekonać. Tam też czekają na ciebie konkursy i wiele innych atrakcji.

Źródło: informacja własna