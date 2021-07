Epson wprowadził do swojej oferty EcoTank L8160, który pełni rolę domowej drukarki fotograficznej dla wymagającego użytkownika ale wspiera też druk standardowych dokumentów oraz ma funkcje kopiowania i skanowania. Sprawdzamy czy faktycznie nic jej nie brakuje

Drukarka jest dziś standardowym wyposażeniem domowego biura, zaś w przypadku urządzeń opartych na wprowadzonej przez Epson technologii stałego zasilania w atrament, która trafiła do urządzeń seryjnie produkowanych przez najważniejsze firmy w branży, jej praca nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Co ważne, także w sytuacji, gdy drukujemy dużo obrazów, w tym zdjęć na papierze fotograficznym.

Testowaliśmy już jako niedrogą kolorową drukarkę ze skanerem oraz monochromatyczny odpowiednik sprzętu laserowego. Urządzenia tego typu można podzielić jeszcze w inny sposób: te tańsze, „dla każdego”, i te droższe oferowane wymagającym użytkownikom. Mamy tu na myśli sprzęty domowe, nie skierowane do profesjonalnych fotografów czy grafików.

Jednak ten sprzęt potwierdza, że także zwykły użytkownik ma prawo mieć spore oczekiwania co do jakości druku, jego niskiej ceny i funkcjonalności samego urządzenia, i jest w stanie wyjść znacznie poza ograniczenie cenowe do 500 złotych.

Granica, którą przekraczają profesjonaliści

Wymagania co do urządzenia zarówno domowego, jak i fotomogą rosnąc i rosnąć, ale jest taki pułap, którego nie ma potrzeby przekraczać, o ile dane urządzenie spełnia już praktycznie wszystkie oczekiwania. Epson EcoTank L8160 jest przykładem właśnie takiego modelu. Urządzenie typu trzy w jednym ze skanerem i zintegrowaną drukarką klasy fotograficznej, w której położono nacisk na jakość wydruków z odcieniami szarości, czyli klasowych zdjęć czarnobiałych.

Wynika to z zastosowania sześciu tuszów Epson Claria ET Premium (115), wśród których mamy dedykowany tusz szary i dwa tusze czarne: Jeden pigmentowy przeznaczony do druku dokumentów, jeden barwnikowy podobnie jak atramenty kolorowe (C M Y) do prac graficznych i zdjęć. Dzięki temu mamy trwałość wydruków jaką daje materiał pigmentowy i jakość odwzorowania barw jaką dają atramenty barwnikowe.

Specyfikacja Epson EcoTank L8160

zintegrowane urządzenia: drukarka, skaner, funkcja kopiarki,

technologia druku: micro piezo,

głowica drukująca: 360 dysz czarny, 180 dysz na kolor,

rozmiar kropli: zmienny / 1,9 pl,

rozdzielczość druku: 5760 x 1440 dpi,

atramenty: Epson Claria ET Premium - pigmentowy czarny, barwnikowe - czarny, szary, cyjan, purpurowy, żółty,

obsługiwane papiery: rozmiar A4 i mniejsze,

podawanie papieru: 3 podajniki - 100 + 50 arkuszy / 20 arkuszy papieru foto,

dodatkowe możliwości: podajnik specjalny dla grubych nośników, druk na CD, automatyczny druk dwustronny,

ekran kontrolny: dotykowy kolorowy LCD / 4,3 cala,

obsługa nośników danych: karty SD, pamięci USB,

komunikacja: USB, Ethernet, Wi-Fi 5,

obsługa urządzeń mobilnych: aplikacja Epson Smart Panel,

zużycie energii: 17W w przypadku kopiowania / 7,5 W tryb gotowości / 0,8W tryb uśpienia,

wymiary i waga: 403‎ x 369 x 162 mm i 8,4 kg.

Wygląd drukarki i jakość wykonania

Sama drukarka prezentuje się atrakcyjnie, jest dobrze wykonana, choć przede wszystkim jest praktycznym urządzeniem, nie traktowałbym jej jako element designerskiego wyposażenia salonu. Charakteryzuje się technicznym wyglądem jasnoszarego plastiku, jaki zastosowano jako materiał obudowy (czarne i błyszczące jest tylko wykończenie wyświetlacza i pojemnika na tusze), decydując się na wybór miejsca warto zaplanować jej ustawienie tak, by pojemniki z tuszami nie były oświetlone bezpośrednim światłem słonecznym.

Obudowa jest dość głęboka, więc trzeba przewidzieć około 40 cm na samo urządzenie i przewód zasilający z tyłu. Jeśli zechcemy korzystać z dolnego tylnego podajnika, musimy mieć dostęp do tylnej części drukarki. Nie można też zapomnieć o tacy odbiorczej, która po wysunięciu zajmuje miejsce, jednakże zauważalnie mniej niż w innych drukarkach. Spora częśc zadrukowanego papieru A4 mieści się bowiem wewnątrz drukarki.

Mimo tych zastrzeżeń udało mi się zgrabnie zmieścić L8160 na niewielkiej przestrzeni mojego biurka. W kwestii ergonomii warto mieć na uwadze, że Epson zrezygnował z automatycznego chowania tacy odbiorczej. Wysuwa się automatycznie, ale by ją schować należy nacisnąć przycisk na ekranie kontrolnym.

Dostęp do wnętrza drukarki jest podobny jak w innych sprzętach tej marki przeznaczonych dla domowego użytkownika. By wlać tusze trzeba unieść górną pokrywę (nie tylko pokrywę skanera) i pokrywę komory na atramenty.

Ewentualne zakleszczenie się papieru (zdarza się najlepszym!) nie jest dużym problemem, z tyłu możemy wyjąć także mechanizmy z prowadnicami zawijającymi, by łatwo usunąć przeszkodę w druku.

Panie, żeby tu wlać tusz źle to trzeba mieć talent

Zintegrowany zasobnik na atramenty w L8160 mieści 70 ml tuszu każdego koloru. Głowica drukująca jest zintegrowana na stałe z mechanizmem drukującym i nie będziemy tu musieli nic zmieniać bezpośrednio po zakupie i usunięciu taśm blokujących. Dopiero gdy zechcemy sprzęt transportować trzeba przesunąć blokadę głowicy w pozycję transportową. Trzeba pamiętać o odblokowaniu jej przed ponownym uruchomieniem.

Pierwsze (drukarka dostarczana jest w stanie nienapełnionym) jak i kolejne uzupełnienia tuszu są bardzo proste. W trakcie instalacji drukarki wykonujemy polecenia wyświetlane na ekranie LCD. Końcówki buteleczek są tak skonstruowane, że dany kolor pasuje jedynie do pojemnika na ten kolor. Wlewanie tuszu odbywa się automatycznie, po napełnieniu zbiornika po prostu włącza się blokada i przestaje on płynąć - nie ma mowy o zalaniu . Trudno tu cokolwiek popsuć nawet „domowym magikom”.

Epson L8160 - ile w to trzeba zainwestować. Cena drukarki i eksploatacji

Drukarka dostępna jest na stronie Ceneo za około 2550 złotych. Jednorazowy wydatek tej kwoty wydaje się spory, ale biorąc pod uwagę, że jest to drukarka foto, jakość druku (w tym fotografii czarno białej) i niską cenę pojedynczej „odbitki” wcale nie jest źle. Można też pocieszyć się, że będzie to opłacalna inwestycja na długo. W tej cenie dostajemy od producenta tusze, które normalnie kosztowałyby około 82 zł za pojemnik (Epson Claria ET Premium 115) czyli łącznie prawie 500 złotych.

Wydajność każdego z nich wynosi około 6200 stron w przypadku dokumentów lub 2300 zdjęć. Dołączony w zestawie atrament w trakcie pierwszego uruchamiania drukarki jest pobierany w około 22% na potrzeby wypełnienia mechanizmu drukowania, więc trzeba się liczyć z mniejszą wydajnością, ale 1800 zdjęć to wciąż bardzo duża liczba.

Po kilkudziesięciu miesiącach eksploatacji Epson L8160 (podobnie jak wszystkich atramentówek) może być potrzebna wymiana pojemnika na zużyty do celówkonserwacji atrament. Element ten znajduje się z przodu drukarki, jest wymienialny, a jego koszt to wydatek ok. 122 złotych. Warto pamiętać ,że jego wydajność zależy od sposobu eksploatacji drukarki i tego jak często będziemy korzystać z funkcji konserwacyjnych.

Źródła drukowania w Epson EcoTank L8160 i podajniki papieru

W tanich drukarkach producenci oszczędzają na takich elementach jak czytniki kart pamięci czy pendrive, funkcje Wi-Fi, nie mówiąc już o porcie Ethernet. To wszystko znajdziemy w Epson EcoTank L8160, jest też standardowy port USB. Źródeł obrazu może być więc wiele, doliczyć do nich trzeba także skaner, gdy korzystamy z funkcji kopiarki.

Drukarkę wyposażono w cztery podajniki papieru. Dwa zintegrowane są w obudowie. Jeden z nich przeznaczony jest na standardowy papier i mieści 100 arkuszy papieru A4 lub mniejszego, drugi pozwala na jednoczesne załadowanie nośników o mniejszym rozmiarze.

Dodatkowo możemy wykonywać nadruki na płytach CD. Taca na płyty schowana jest na spodzie drukarki.

Dwa kolejne podajniki umieszczono z tyłu drukarki. Jeden wysuwany z obudowy zarówno na zwykły papier jak i papier foto, drugi pozwalający na podawanie grubych papierów, które nie powinny być zginane w procesie drukowania. To wszystko, że praca z drukarką jest ergonomiczna także dla naszych pleców. Nie musimy wstawać, by odpowiednio dostarczyć papier.

Jedyna obawa jaką mam pod tym względem, odnosi się do tylnego górnego podajnika, który ma oryginalną konstrukcję. Po wysunięciu z obudowy podtrzymywany jest on na podpórkach, których trwałość (czyli wysuwanie i wsuwanie) można będzie ocenić dopiero po wielu miesiącach intensywnej eksploatacji.

Pozytywnym zaskoczeniem może być taca odbiorcza papieru. Wysuwa się sama przy rozpoczęciu druku, nawet nie trzeba odchylać pokrywki, która jednocześnie jest uchwytem od dolnej tacy papieru. Na dodatek po rozpoczęciu druku aktywowany jest pasek LED, który podświetla wysuwający się z wnętrza drukarki wydruk.

Możemy tu sobie zadać pytanie czy wysuwana taca i podświetlenie to bardziej wodotryski niż użyteczne elementy wyposażenia? Szczególnie dotyczy to tego pierwszego mechanizmu, który jako mechaniczny może ulec kiedyś usterce.

Epson EcoTank L8160 wyposażono w funkcję duplex, czyli automatyczny druk dwustronny w przypadku zwykłego papieru.

Duży plus za aplikacje, łatwość instalacji drukarki i duży ekran kontrolny

Jeśli nasza wiedza na temat oprogramowania Epson przeznaczonego dla drukarek i skanerów pochodzi sprzed kilku lat, na pewno teraz ucieszymy się z jego poprawy. Epson zrobił dobrą robotę, a mobilne narzędzie Epson Smart Panel w pełni zasługuje na ocenę powyżej 4 jaką wydali użytkownicy sklepu Google Play.

Jest bardzo intuicyjne i proste w obsłudze. Zarówno na etapie instalacji drukarki jak i później, gdy chcemy drukować zdalnie ze smartfona. Mamy tu sporo ustawień dotyczących jakości i sposobu druku, jak i skanowania.

Drukarka po połączeniu z domową siecią Wi-Fi jest widoczna z telefonów zarówno poprzez aplikację Epson jak i narzędzia systemowe do drukowania. Miłym zaskoczeniem dla mnie było pojawienie się L8160 w menu Huawei Share.

Epson EcoTank L8160 może funkcjonować także jako samodzielne urządzenie. Źródłem wydruków mogą być zdjęcia odczytywane z karty pamięci (drukarka ma odpowiednie gniazdo) lub pendrive, albo te przesłane z telefonu. Możemy też skonfigurować połączenie Wi-Fi Direct bez dodatkowego routera jeśli chcemy używać drukarki w terenie, na przykład w roli "fotobudki" do drukowania zdjęć podczas wesela.



Okna ustawień druku, jest podobnie jak w innych modelach Epson, ale tym razem zmiana typu papieru nie ogranicza dostępnych opcji. Wyjątkiem jest druk czarno-biały, gdzie jakość druku jest ustawiona na stałe



Zakładka Konserwacja dla drukarki w komputerze z systemem Windows 10 i info o statusie drukarki

W ten sposób drukarkę możemy uczynić centrum fotograficznym na przykład do drukowania zdjęć w trakcie wesela. Problemem mogą okazać się zdjęcia zapisane w niestandardowy sposób, na przykład takie edytowane intensywnie w Photoshopie, ale tego typu dane raczej będziemy drukować i tak z poziomu komputera, który wciąż daje maksymalną kontrolę nad ustawieniami sterownika. Trzeba tu pamiętać, że funkcję wyrównania głowic znajdziemy jedynie w ustawieniach drukarki. Nie ma jej na zakładce Konserwacja w sterowniku.

W kontroli ustawień w samej drukarce pomaga zintegrowany 4,3 calowy dotykowy panel LCD. Nie ma on superparametrów, ale jakość kolorów jest wystarczająca, by poprawnie zaplanować wydruk, skan czy kopię. Nie należy obawiać się, że coś tu zepsujemy dopóki będziemy korzystać z funkcji pomocy przed ostatecznym naciśnięciem przycisku drukuj, skanuj lub kopiuj. Pomoc jest dostępna w postaci animowanych i tekstowych porad, które wyjaśniają co należy zrobić, by w przypadku problemu.

By sprawdzić poziom tuszy należy odchylić ekran LCD. Dlaczego?

Ekran drukarki można odchylić w górę, by zapewnić lepszą widoczność obrazu, ale też po to by zobaczyć oznaczenia koloru atramentów w pojemnikach. Bo o ile widać ich poziom przez półprzejrzyste osłony, to określenie, który zawiera jaki kolor może być kłopotliwe.

Skaner: uzupełniający, choć bardzo przydatny dodatek

Skaner w tym przypadku jest oczywiście dodatkiem, który spełnić ma podstawowe potrzeby domowego użytkownika, czyli skanowanie pojedynczych dokumentów, ewentualnie wykonywanie ich kopii czyli klasyczne ksero. Nie mamy tu podajnika ADF czy skanowania dwustronnego, ale też są to funkcje, z których korzystać będą przede wszystkim użytkownicy biznesowi.

Parametry skanera zintegrowanego z L8160 są następujące:

typ: CIS

rozdzielczość: 1200 x 4800 dpi (poziom x pion)

Skaner działa bardzo cicho i to niezależnie od tego, czy ustawimy niewielką rozdzielczość 300 dpi czy wysoką 1200 dpi. Szybkość nie odbiega od tego czego należy spodziewać się po urządzeniu tego typu. Czas przesyłania obrazu na komputer lub do chmury, albo zapisu na karcie pamięci w drukarce, zależy od parametrów zastosowanego połączenia lub nośnika. Samo skanowanie A4 trwa:

5s dla 100 dpi

12 s dla 300 dpi

120 s dla 1200 dpi

Możemy korzystać z dołączonej aplikacji Epson Scan Smart, która prowadzi nas krok po kroku przez proces skanowania. Docięcie kadru wykonywane jest już po zeskanowaniu obrazu, jako kolejny krok procedury przez zapisem na dysku lub w innym medium.

Możemy też wywołać sterownik skanera z innej aplikacji, na przykład z IrfanView - będzie to to samo okno z ustawieniami co w domyślnym narzędziu Epson, ale docięcie kadru będzie trzeba przeprowadzić już w aplikacji IrfanView.

Gdy zdecydujemy się na skanowanie z poziomu urządzenia, wynik będzie można zapisać jako JPEG lub PDF na podłączonym nośniku pamięci, w komputerze podłączonym przewodowo do L8160 lub w chmurze Epson Connect.

Jakość skanowania zależy od ustawionej rozdzielczości. Przy niskim dpi (300) i materiałach, które są bardzo szczegółowe, na wynikowych plikach, może pojawić się efekt mory lub artefakty kompresji, wtedy warto podnieść rozdzielczość. Skanowanie z rozdzielczością 1200 dpi daje już bardzo precyzyjne skany.

Funkcja kopiarki

Kopiowanie jest połączeniem skanowania z wydrukiem. Różnica polega na tym, że mamy tu mniejszą swobodę doboru jakości wydruku. Za to możemy kopiować z wykorzystaniem funkcji automatycznego druku dwustronnego, zmniejszać rozmiar dokumentu, łączyć więcej niż jedną skanowaną stronę na jednej stronie.

Pozwoli to na oszczędność papieru podczas archiwizacji domowych dokumentów, które nie muszą być zachowane w dużym rozmiarze, na przykład rachunki. A także w sytuacji, gdy skanowany materiał jest znacznie mniejszy niż rozmiar kartki papieru A4.

Drukowanie na Epson EcoTank L8160 w praktyce

Choć L8160 to urządzenie 3 w 1 czyli oferujące skan, kopiowanie i drukowanie, najczęściej będziemy korzystać z funkcji drukowania, dlatego ocena tego elementu jest w naszym przypadku najistotniejsza. W trakcie pracy z drukarką doszedłem do następujących wniosków:

drukarka bardzo dobrze sprawdza się przy druku z urządzeń mobilnych,

trzeba pilnować z jakiego źródła papieru korzystamy, by nie wydrukować dokumentu na niewłaściwym papierze (no ale to skutek atutu, jakim jest duża liczba podajników),

jakość wydruków czarno-białych dokumentów jest bardzo wysoka, zauważalnie lepsza niż na drukarce bez szarego atramentu,

jakość wydruków zdjęć nawet przy ustawieniu standardowym jest bardzo dobra, a jednocześnie drukowanie bardzo szybkie,

drukowanie w najwyższej jakości nie zajmuje zbyt wiele czasu, biorąc pod uwagę osiągnięty efekt,

podświetlenie tacy odbiorczej przydaje się głównie przy drukowaniu w słabym oświetleniu, gdy chcemy mieć pewność, że druk przebiega poprawnie,

drukarka działa bardzo cicho, nawet bez włączonego trybu cichego, można z niej korzystać także w nocy

dobre odwzorowanie kolorów, ładnie nasycone barwy inne niż podstawowe CMY, takie jak czerwień, zieleń lub fiolet,

można drukować bez obramowania także na zwykłym papierze, co nie jest możliwe w tańszych urządzeniach,

wysoka jakość wydruku na papierze nawet klasy ksero,

wydruk roboczy w trybie foto, mimo zużycia mniejszej ilości atramentu, zachowuje ogólnie dobrą jakość i jest użyteczny.

Szybkość drukowania

Do testu szybkości druku wykorzystaliśmy fotograficzny papier Epson Glossy oraz zwykły papier i odpowiadające im ustawienia w drukarce oraz sterowniku. Dane wysyłane były poprzez łącze Wi-Fi.

Gdy drukarka jest w stanie spoczynku po kilkunastu sekundach wysuwa się taca. Gdy taca jest wysunięta około 10 sekund trwa oczekiwanie na reakcję drukarki. Następnie w przypadku druku na papierze o rozmiarze A4:

dla ustawienia jakości Wysoko wydruk trwa 224 sekundy

dla ustawienia jakości Standardowa wydruk trwa 57 sekund

dla ustawienia jakości Kopia robocza wydruk trwa 33 sekundy

W przypadku papierów foto wyższej klasy, możemy nie mieć dostępu do jakości Kopia robocza, a czas wydruku może jeszcze się wydłużyć. Jednak papier Epson Glossy to najpopularniejszy nośnik, który ma bardzo dobrą relację jakość cena.

Fotograficzny druk monochromatyczny odbywa w tym samym tempie co kolor. Dla papieru Epson Premium Glossy i trybu zdjęcie czarno-białe mamy tylko jedno ustawienie jakości, najwyższe.

Zastosowanie papieru zwykłego nie wpływa znacząco na czas wydruku w jakości Najwyższa i Wysoka (tu są inne ustawienia niż przy papierze foto). Jedynie w trybie jakości „Niska” czas wydruku to 22 sekundy.

Czas druku przy ustawieniu papier zwykły:

jakość niska: 22 sekundy

jakość wysoka: 60 sekund

jakość najwyższa: 240 sekund

Podane czasy dotyczą 100% zapełnienia strony drukiem. Gdy drukujemy tekst, otrzymamy go około 2 razy szybciej.

Dokładność druku

Poniżej porównanie skanów z wydruków zdjęć przy trzech ustawieniach jakości na papierze foto. Skany wykonano w rozdzielczości 1200 dpi, skanerem zintegrowanym z drukarką.



Niska jakość wydruku



Normalna jakość wydruku



Wysoka jakość wydruku

W przypadku tekstu, wydrukowany został tekst o różnej wielkości na papierze zwykłym. Skany pokazują precyzję i graniczną rozdzielczość. Dla przypomnienia rozmiar 2 pt to odpowiednik 0,07 mm, czyli rozmiar, którego w zasadzie nie da się odczytać bez szkła powiększającego.



Niska jakość tekstu



Wysoka jakość tekstu



Bardzo wysoka jakość tekstu

Wnioski z powyższych testów są następujące:

drukarka bardzo dobrze toleruje nośniki niskiej jakości,

druk tekstu nawet na papierze ksero jest w stanie osiągnąć jakość wzorcową,

fotografie wydrukowane przy jakości ustawienia Normalna, zadowolą większość użytkowników i nie będą dla nich do odróżnienia od druku przy ustawieniu Wysoka,

jakość Wysoka to druk, który porównywalny jest z najlepszymi drukarkami fotograficznymi bez technologii EcoTank, tak wydrukowane zdjecia można prezentować na wystawie

Czyli? Więcej nie potrzebujesz. Wystarczy Epson L8160

Owszem, zawsze można określić się jako profesjonalista, który ma wymagania wyższe niż większość użytkowników drukarek. Ale nawet biorąc pod uwagę takie wygórowane oczekiwania, przede wszystkim w przypadku domowego użytkownika, Epson EcoTank L8160 jest urządzeniem w pełni satysfakcjonującym jako drukarka fotograficzna.

Trzeba pamiętać, że jest to prostsza wersja 3 w 1, czyli funkcja skanera, a zarazem kopiarki, jest ograniczona do minimum. Nie mamy tu funkcji faksu, ale to ostatnie narzędzie jest domeną sprzętów firmowych, a nie drukarek o fotograficznym zacięciu.

Epson EcoTank L8160 jest urządzeniem typu all-in-one dla fotoamatora, który jest skłonny zapłacić nawet dwa razy więcej niż za inne produkty, ale jednocześnie oczekuje:

bardzo dobrej jakości druku zdjęć w kolorze jak i odcieniach szarości na różnej jakości nośnikach,

łatwej obsługi i instalacji w środowisku bezprzewodowym,

wygodnego druku z poziomu urządzeń mobilnych,

możliwości pracy niezależnie od komputera,

szybkości a zarazem wysokiej ekonomiczności urządzenia,

szerokich możliwości konfigurowania wydruku i doboru nośników,

cichej pracy zarówno drukarki jak i skanera,

urządzenia uniwersalnego, zarówno do druku dużej ilości dokumentów jak i zdjęć,

nie potrzebuje druku na papierach większych niż A4.

Może nim zainteresować się także profesjonalista, który chce mieć tanie w eksploatacji urządzenie do dużej ilości wydruków, a jednocześnie nie chce iść na znaczący kompromis pod względem jakości.

W trakcie testów zauważyłem parę mankamentów, ale dotyczą one przede wszystkich sfery konstrukcyjnej, nie wpływają na osiągane rezultaty. Trzeba też pamiętać, że precyzja odwzorowania kolorów zależy od tego jak przygotowaliśmy materiał do druku, jaki nośnik stosujemy, a także jakiej klasy jest nasz monitor.

Rozbieżności pomiędzy tym co widzicie na ekranie, a na papierze nie muszą być winą drukarki. Jeśli je dostrzeżecie to znaczy, że czas podszkolić się w technikach przygotowywania do druku, a jeśli to nic nie da, konieczna będzie przesiadka na jeszcze lepsze i droższe urządzenia. Które niekoniecznie będą tak łatwe w obsłudze.

Opinia o Epson EcoTank L8160 Plusy łatwa instalacja i uruchomienie,

niskie koszty eksploatacji (technologia EcoTank),

sześć atramentów Claria ET Premium, w tym tusz szary,

bardzo dobra jakość druku w odcieniach szarości i kolorze,

dobra jakość druku nawet na papierach niskiej jakości,

wygodne drukowanie z urządzeń mobilnych,

cicha praca drukarki i skanera,

podświetlenie tacy odbiorczej papieru,

cztery źródła papieru, w tym jest tylny podajnik, który umożliwia płaskie przejście papieru

obsługa różnych nośników, w tym płyt CD,

wbudowany czytnik kart pamięci SD i port USB dla pendrive,

obsługa sieci Wi-Fi i Ethernet,

wygodny ekran kontrolny LCD,

trzy lata bezpłatnej gwarancji producenta po rejestracji na stronie Minusy podstawka prowadnicy górnej papieru, budzi obawy o trwałość,

niezbyt wygodny dostęp do portu USB na pendrive

