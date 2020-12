ESET udostępnił nową wersję swojego pakietu zabezpieczającego Internet Security 2021, w której pojawiły się nowe funkcje ułatwiające walkę z próbami przejęcia kontroli nad komputerem z Windows. To aktualizacja obowiązkowa dla posiadaczy Internet Security.

W październiku opisywaliśmy możliwości oprogramowania typu Internet Security z perspektywy funkcji, które odbiegają od stereotypowego pojmowania takiego oprogramowania jako antywirusa i zapory ogniowej. Jako przykład wybrane było oprogramowanie ESET Internet Security. Od tego czasu, to narzędzie doczekało się poważnej aktualizacji do ESET Internet Security 2021, której teraz bliżej się przyjrzymy.

ESET Internet Security z perspektywy nowego użytkownika

Użytkownik systemu Windows nie przykłada większej uwagi na to jak działa program, a na to czy robi to skutecznie. W tej skuteczności pomocny jest przejrzysty interfejs, który czytelnie informuje nas o statusie oprogramowania zabezpieczającego.

Zaletą ESET Internet Security jest właśnie nieskomplikowany interfejs użytkownika, który od razu prowadzi nas do najważniejszych informacji, funkcji. Pozwala stopniowo się zagłębić w zestawy ustawień, a nie atakuje nas od razu niekończącymi się ich listami. Czytelne zielone suwaki na poziomie podstawowych ustawień dostosowane są do preferencji mniej zaawansowanych użytkowników.

W ustawieniach ESET Internet Security trudno się zgubić nawet niedoświadczonemu użytkownikowi. To duży plus dla tego pakietu zabezpieczającego

Gdy zdecydujemy się wejść w Ustawienia zaawansowane, które przy okazji można zabezpieczyć hasłem, przełączniki są już inne, ale wciąż nie ma szans by omyłkowo wyłączyć lub aktywować daną funkcję.

Ciekawostką jest sygnalizacja zmian w oprogramowaniu po aktualizacji. Miejsca w ustawieniach zaawansowanych, w których pojawiły się zmiany, oznaczone są piktogramami z cyfrą informująca o liczbie zmian.

ESET Internet Security - okno główne aplikacji

Wróćmy jednak do głównego okna ESET Internet Security i przyjrzyjmy się jakie ustawienia nam oferuje. Są to kolejno:

Menu główne – tutaj mamy status ochrony użytkownika i szybki dostęp do trzech najważniejszych z perspektywy każdego użytkownika funkcji. Skanowania komputera i plików, zabezpieczonej przeglądarki oraz monitora sieci domowej

– tutaj mamy status ochrony użytkownika i szybki dostęp do trzech najważniejszych z perspektywy każdego użytkownika funkcji. Skanowania komputera i plików, zabezpieczonej przeglądarki oraz monitora sieci domowej Skanowanie komputera – narzędzie do skanowania na okoliczność wirusów i innych szkodników

– narzędzie do skanowania na okoliczność wirusów i innych szkodników Aktualizacja – tu nie trzeba nic tłumaczyć

– tu nie trzeba nic tłumaczyć Narzędzia – lista wszystkich modułów ESET Internet Security. Domyślnie wyróżnione są Sieć domowa, AntiTheft (prowadzi do witryny ESET na której konfigurujemy działania na okoliczność utraty komputera) i Ochrona Bankowości Internetowej (to ponownie link do bezpiecznej przegladarki). Ta lista może być myląca, bo dopiero po kliknięciu na Więcej narzędzi pojawią się wszystkie. Wśród nich funkcje przesyłania plików do analizy i Leczenie systemu (wskazuje ustawienia, których zmiana może być działaniem przez nas niezamierzonym).

– lista wszystkich modułów ESET Internet Security. Domyślnie wyróżnione są Sieć domowa, AntiTheft (prowadzi do witryny ESET na której konfigurujemy działania na okoliczność utraty komputera) i Ochrona Bankowości Internetowej (to ponownie link do bezpiecznej przegladarki). Ta lista może być myląca, bo dopiero po kliknięciu na Więcej narzędzi pojawią się wszystkie. Wśród nich funkcje przesyłania plików do analizy i Leczenie systemu (wskazuje ustawienia, których zmiana może być działaniem przez nas niezamierzonym). Ustawienia – tu skonfigurujemy ustawienia ESET Internet Security. Są dwa poziomy ustawień. Dla nie zaawansowanych użytkowników wystarczy podstawowa lista. Ci, którzy wiedzą trochę więcej o działaniu pakietów zabezpieczających mogą wybrać Ustawienia zaawansowane

– tu skonfigurujemy ustawienia ESET Internet Security. Są dwa poziomy ustawień. Dla nie zaawansowanych użytkowników wystarczy podstawowa lista. Ci, którzy wiedzą trochę więcej o działaniu pakietów zabezpieczających mogą wybrać Ustawienia zaawansowane Pomoc i obsługa – zestaw linków prowadzących do pomocy technicznej, instrukcji i encyklopedii zagrożeń. Tutaj też znajdziemy przyciski do zmiany typu licencji ESET i jej aktywowania, a także zmiany typu aktywowanego produktu. Dla przykładu licencja na ESET Internet Security może być zamiennie wykorzystana, by aktywować sam program antywirusowy ESET NOD32.

Nowości, które powinny zwrócić uwagę nie tylko posiadaczy oprogramowania ESET

Jeśli zastanawiacie się, czy ESET Internet Security wart jest waszej uwagi, a pozytywne oceny w testach skuteczności nie przekonują was wystarczająco, przyjrzyjcie się nowym funkcjom pakietu.

Pierwsza z nich to skaner rejestru systemowego. Ta bardzo ważna dla funkcjonowania systemu operacyjnego składnica ustawień powinna być nie tylko miejscem, które kojarzymy z bałaganem, ale też punktem zaczepnym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.To stara się jak może ukryć swoją obecność przed użytkownikiem, dlatego pakiet zabezpieczający powinien weryfikować jak największą ilość miejsc, gdzie ślady obecności szkodników mogą się znaleźć. Dodanie rejestru systemowego do analizowanych miejsc to bardzo dobry krok.

Cyberprzestępcy chętnie wykorzystują dziury w naszym systemie operacyjnym, które pozwalają niepostrzeżenie przejąć kontrolę nad naszymi zasobami. Z kolei użytkownik nie ma czasu, ani dostatecznej wiedzy by kontrolować działanie wszystkich usług, które są uruchamiane na naszym komputerze.

Dlatego kolejny miły dodatek do ESET Internet Security to skaner WMI, który kontroluje to jak wykorzystywane są informacje o pracy komputera (lista aktywnych programów, procesów, status sprzętu, itp) przez inne usługi i oprogramowanie.

Usprawnienia, którego jednym z elementów jest kontrola statusu funkcji RDP, czyli zdalnego pulpitu, doczekał się z kolei moduł ochrony bankowości internetowej. Pozwala on zamknąć kolejną furtkę, którą niezorientowany użytkownik Windows może pozostawić aktywną podczas logowania do bankowości internetowej.

Sam moduł ochrony bankowości wspiera teraz wszystkie przeglądarki internetowe. Działa to tak, że uruchomiona z poziomu ESET Internet Security przeglądarka pracuje w specjalnym trybie, w którym szyfrowana jest komunikacja pomiędzy witryną WWW, a klawiaturą komputerowa. Uniemożliwia to jej przejęcie przez keyloggery, monitorujące to co piszemy na klawiaturze. Poza tym moduł ochrony bankowości internetowej, tak jak poprzednio dba o zabezpieczenie naszych danych osobowych, które podajemy w banku, a także chroni przed próbami podstawienia oszukanych witryn lub podmianą ich części na moduły kontrolowane przez cyberprzestępców.

Ochrona bankowości pozwala na przypisanie adresów WWW, które będa uruchamiane w bezpiecznej przeglądarce ESET. Nie muszą to być wyłącznie witryny banków, ochrona przyda się także przy zakupach w sieci.

Ostatnią zmianą, a raczej usprawnieniem, są poprawki w skanerze sieci Wi-Fi. To już wcześniej opisane przez nas narzędzie pozwala zorientować się w tym co dzieje się w domowym lub firmowym eterze i dba o aktualność oprogramowania routera. Dostajemy wykres na którym pokazane są ikony urządzeń, z którymi nasz router lub komputer się ostatnio łączył. Ten tak zwany monitor sieci domowej, został w nowej wersji ESET Internet Security usprawniony pod kątem bezbłędnego wykrywania urządzeń i eliminacji ewentualnych problemów z ich zabezpieczeniami.



Ochrona sieci to element wspomagający, sugerujący ewenutalne problemy, jednak nie ostateczne narzędzie ochronne. ESET nie może ingerować w ustawienia urządzeń, które działaja pod kontrolą innego oprogramowania zabezpieczającego.

Użytkowanie ESET Internet Security

Raz zainstalowany ESET Internet Security powinien sam dbać o swoje działanie i aktualizować swoje moduły oraz bazę zagrożeń. Jedynie poważniejsze zmiany jak całkowicie nowa gałąź oprogramowania mogą wymagać potwierdzenia przez użytkownika i restartu komputera.

Do menu kontekstowego Eksploratora Windows dodane zostają dwie opcje. Pierwsza pozwala wymusić skanowanie na życzenie wybranego pliku, folderu lub ich grupy. Druga otwiera listę działań, które pozwalają nam zdecydować co zrobić z podejrzanym plikiem (skanowanie bez leczenia, kwarantanna, analiza przez ESET, informacja o reputacji pliku na podstawie danych od innych użytkowników).

W oknie ESET, które otworzymy klikając na ikonę aplikacji w zasobniku systemowym, w części Skanowanie możemy przeskanować cały komputer lub wybrane pliki przeciągając je na pole upuszczania.

Jeśli nie jesteście doświadczonymi użytkownikami, ale zdecydujecie się na zmiany w ustawieniach zaawansowanych i coś namieszacie jest dla was ratunek w postaci przycisku Domyślne. Zmienia on konfigurację ESET Internet Security na domyślną. Co prawda utracone zostaną wszystkie zmiany, które ewentualnie trzeba ponownie wprowadzić, ale lepsze to niż nieprawidłowe funkcjonowanie naszego komputera i sieci.

ESET Internet Security podsumowanie. Czy warto zainwestować?

Każdy użytkownik komputera Windows od pewnego czasu ma dostęp do zintegrowanych z systemem mechanizmów ochrony przed wirusami, spamem i atakami. Dlatego perspektywa płacenia za pakiet, który wydaje się powielać te funkcje, rodzi oczywiste pytanie czy warto.

Odpowiedź na to pytanie składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy nie tylko ESET Internet Security, ale każdego płatnego zewnętrznego oprogramowania. Choć ochrona oferowana przez Windows jest z roku na rok coraz lepsza, to wciąż jest ona elementem systemu, która jest narażona bardziej na zagrożenia niż oprogramowanie tworzone przez niezależne i przecież bardzo doświadczone firmy, do których zalicza się ESET.

Skuteczność przy niewielkim zapotrzebowaniu na zasoby komputera, kompletność oferowanych funkcji zabezpieczeń, stały rozwój i wciąż ta sama prostota obsługi to cechy, które wyróżniają ESET Internet Security

Oprogramowanie takie jak ESET Internet Security oferuje też zestaw narzędzi, których w systemowych aplikacjach nie znajdziemy, a które lepiej dopasowane są do naszych codziennych działań. Zaawansowana funkcja ochrony bankowości, blokada przed niepowołanym aktywowaniem kamery internetowej, to niektóre z nich.

Druga część odpowiedzi dotyczy już samej aplikacji. ESET Internet Security to oprogramowanie zabezpieczające, które łączy skuteczność z łatwością obsługi, a zarazem wygodą zaawansowanej konfiguracji. Warte uwagi, gdy stawiamy na maksymalną skuteczność zabezpieczeń.

Oprogramowanie ESET Internet Security 2021 sprawdzi się zarówno w firmie jak i w domowych zastosowaniach

ESET Internet Security kupimy jako pojedynczą licencję, ale także w zestawach 3+3 lub 1+1. Wtedy mamy dostęp do ochrony 3 lub 1 komputera i 3 lub 1 urządzenia innego typu, czyli telefonu, tabletu lub telewizora SmartTV z systemem Android. Dla dotychczasowych użytkowników dostępne są przedłużenia licencji w dużo niższej cenie niż przy pierwszym zakupie.

Tekst powstał we współpracy z ESET