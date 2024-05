Monitoring od zawsze kojarzył się z przemysłem lub drogą i skomplikowaną inwestycją w domu. Kamery, takie jak Foscam B4, skutecznie ten stereotyp przełamują, ponieważ nie jest ani drogo, ani skomplikowanie, a wprost przeciwnie. Tylko czy działa to tak, jak byśmy tego oczekiwali?

4,5/5

Płatna współpraca z marką Foscam.

W nasze ręce trafiła najnowsza kamera od znanego i cenionego producenta Foscam. Jak przystało na firmę, która od ponad 15 lat funkcjonuje w tej branży, mamy tutaj do czynienia z bardzo funkcjonalnym, ale też solidnie wykonanym urządzeniem. Model ten wdzięcznie i zwięźle nazwano B4, co można przeczytać jako „Bi-for”, co sprytnie implikuje, że kamera ta nie tylko pokazuje nam to, co dzieje się przed nią obecnie, ale też co działo się wcześniej (z ang. before). My jednak nie uprzedzajmy przyszłych wniosków – po nie zapraszamy do zapoznania się z naszą, a jakże, wideorecenzją tej wyjątkowej pod wieloma względami kamery.

Wideorecenzja solarnej kamery IP Foscam B4

Specyfikacja testowanych kamer Foscam B4

Przeznaczenie: uniwersalne (zewnętrzne i wewnętrzne) Typ: Turret Sensor: 4 MPx;

2560 x 1440 px;

soczewka 3 mm / F 2.0 Pole widzenia: 98° (w poziomie)/ 51° (w pionie)/ 114° (przekątna);

zoom cyfrowy do 6x Płynność wideo: max 30 kl/s Tryb nocny: tak, do 10 m;

automatyczne przełączanie kolor/czarno-białe Detekcja ruchu: tak;

od 2 m do 9 m;

105° w poziomie Obsługa kart pamięci: tak, microSD;

do 256 GB Obsługiwany kodek: H.264 Dodatkowe funkcje: wbudowany procesor obazu (rozpoznawanie ludzi i pojazdów);

wspópraca z Google Home i Amazon Alexa;

możliwość wykupienia usługi zaawansowanego rozpoznawania w chmurze;

intercom;

syrena;

elektryczna regulacja położenia (355°/90°);

opcja lustra i odwrócenia obrazu; Obsługa RTSP: nie Odporności: na wodę - klasa IP65 Zasilanie: Panel solarny;

Bateria (5000 mAh);

USB (5 V, 1 A) Łączność bezprzewodowa: tak;

Wi-Fi 4 (2,4 GHz) Wymiary i waga: 97 x 88 mm;

770 gramów (z panelem) Cena i gwarancja: sugerowana cena 529 zł;

gwarancja producenta 2 lata

Do domu, mieszkania albo na działkę – tu Foscam B4 sprawdzi się idealnie

Omówione w powyższej wideorecenzji specyficzne podejście Foscam B4 do rejestracji obrazu sprawia, że sprawdzi się wyśmienicie głównie w domach jednorodzinnych jako kamera funkcjonalna, a niekoniecznie system monitoringu nadzorującego. To również świetne rozwiązanie do pilnowania cały rok działki letniskowej, zakładając, że macie na niej dostęp do Internetu, aby móc otrzymywać powiadomienia i zdalnie podglądać, co się dzieje. Nie jest to z pewnością produkt idealny, ale też w cenie tak niskiej (ok. 500 zł) trudno wymagać pełnoprawnego i autonomicznego systemu monitoringu. Mając na uwadze, że do produktów wolnych od wspomnianych w recenzji kompromisów trzeba dopłacić wielokrotność ceny testowanej dziś kamery Foscam B4, to trudno uznać takie kompromisy za wadę. Zwyczajnie w swojej cenie i do wskazanych przez producenta zastosowań jest to produkt faktycznie wart zakupu.

Opinia o Foscam B4 Plusy zasilanie bateryjne i z panelu solarnego (nie podnosi rachunków za prąd),

automatyczne nagrywanie po wykryciu ruchu (w promieniu 9 m),

wystarczająco solidne wykonanie,

powiadomienia "push" na telefon (lub zegarek) z podglądem kadru,

możliwość zdalnego obrotu i pochylenia,

komunikacja bezprzewodowa z bardzo dobrym zasięgiem,

wbudowany głośnik i mikrofon wysokiej jakości,

tryb nocny w kolorze i podczerwieni (do 10 metrów),

darmowy miesiąc dostępu do usługi chmurowej (przechowywanie, powiadomienia oraz inteligentne rozpoznawanie),

wysokiej jakości nagrania (4 MPx),

przyjazna w obsłudze aplikacja na telefon i bardzo rozbudowana aplikacja na PC,

współpraca z Google Home i Amazon Alexa,

atrakcyjna cena. Minusy sporadyczne problemy z nawiązaniem połączenia zdalnego z kamerą,

mniejsza funkcjonalność od podobnie wycenionych kamer ze stałym zasilaniem,

zaawansowane rozpoznawanie zdarzeń tylko z wykorzystaniem chmury (płatnej po pierwszym miesiącu),

brak wsparcia dla Apple Home.

Nasza ocena kamery Foscam B4 w segmencie budżetowych kamer domowego monitoringu: 90% 4.5/5

