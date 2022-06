Szukacie ciekawej obudowy za rozsądne pieniądze? Fractal Design Pop Air RGB TG to propozycja, która powinna wam się spodobać – jest funkcjonalna, przewiewna i do tego bardzo fajnie wygląda. Koniecznie sprawdźcie nasz test.

W ofercie firmy Fractal Design pojawiła się nowa seria obudów Pop - to konstrukcje ze średniej półki, które mają zainteresować szerokie grono odbiorców. Producent stawia na zróżnicowanie oferty, więc w sprzedaży pojawi się kilkanaście różnych modeli.

Do naszej redakcji trafiła obudowa Fractal Design Pop Air RGB TG, która zalicza się do najciekawszych modeli z nowej serii - łączy prosty i efektowny design, a do tego ma oferować dobry przepływ powietrza.

Obudowa Fractal Design Pop Air RGB TG trafiła do nas na warsztat - sprawdziliśmy ją pod kątem funkcjonalności, montażu komputera i wentylacji podzespołów.

4,2/5

Firma Fractal Design przyzwyczaiła nas do high-endowych obudów, które wyróżniają się świetną jakością wykonania, bardzo dobrą funkcjonalnością, ale też kosztują niemałe pieniądze. Przykładów nie trzeba daleko szukać – niedawno testowaliśmy modele Fractal Design Torrent TG i Fractal Design Vector RS, które zaliczały się to topowych modeli (niestety również jeśli chodzi o cenę).

Tym razem producent postanowił przygotować propozycję ze średniej półki, która powinna zainteresować szersze grono klientów. Mowa o obudowach z serii Pop, które właśnie debiutują na rynku (w Polsce powinny pojawić się latem). Ma być ciekawie, funkcjonalnie i dużo taniej. Jak będzie w rzeczywistości? Sprawdźmy to!

Obudowy Fractal Design Pop - producent stawia na różnorodność

Seria Fractal Design Pop ma wyróżniać się uniwersalnością, niewygórowaną ceną i przede wszystkim różnorodnością. I wcale nie jest to tzw. papka marketingowa, bo w ofercie producenta znajdziemy kilkanaście (!) różnych modeli.



Obudowy Fractal Design Pop są dostępne w trzech rozmiarach - Mini, standardowym i XL

Przede wszystkim można wybrać odpowiednią wielkość – w ofercie znajdziemy obudowy w trzech rozmiarach: Mini pod małe płyty główne mATX, zwykłym (bez dopisku) pod standardowe płyty główne ATX oraz XL pod duże płyty główne E-ATX.



Producent przewidział także dwa warianty obudów - przewiewny Air i wyciszany Silent

Oprócz tego każdy rozmiar jest dostępny w dwóch wersjach: modele Air zostały wyposażone w przewiewne panele i oferują lepszą wentylację podzespołów, natomiast wersje Silent zostały dodatkowo wytłumione, dzięki czemu powinny zapewniać cichszą pracę komputera. W przypadku wersji Air dostępne są jeszcze warianty z kolorowymi wstawkami, podświetlanymi wentylatorami i przeszklonym bokiem.

Modele Fractal Design Pop Air występują też w różnych wersjach kolorystycznych

Musimy przyznać, że już dawno nie widzieliśmy takiego zróżnicowania oferty. To dobrze! Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i dobrać odpowiedni model do swoich oczekiwań – nie będzie problemu, aby zbudować mały, cichy komputerek o stonowanej stylistyce, albo też mocny, dobrze wentylowany zestaw dla entuzjastów, którzy składają ciekawy, efektowny sprzęt do gier.

Model Fractal Design Pop Air RGB TG Typ Midi tower Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX Panel I/O » 2x audio (słuchawki/mikrofon)

» 2x USB 3.2 Gen1

» przycisk do włączania

» przycisk zmiany trybu podświetlenia Miejsca na napędy/panele » 2x 5,25 cala Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5 + 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 405 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x Aspect 12 RGB

» Tył: 1x Aspect 12 RGB Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280

» Góra: 120/240 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 170 mm Filtry przeciwkurzowe » Góra: magnetyczny

» Dół: nylonowy w ramce Maty wyciszające brak Maksymalna długość zasilacza 230 - 400 mm (ATX) Ścianki » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny Dodatkowe » kontroler podświetlenia RGB LED Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 474 x 454 x 215 mm – 10,26 kg Cena 450 złotych

Fractal Design Pop Air RGB TG - niepozorna, ale oryginalna

Do naszej redakcji trafił model Fractal Design Pop Air RGB TG, który u nas powinien cieszyć się największym zainteresowaniem ze strony klientów. Producent postawił na prostą, stonowaną stylistykę, a całość dodatkowo przyozdobiono podświetlanymi wentylatorami - taki pomysł na komputer powinien zainteresować graczy i entuzjastów. W polskich sklepach skrzynka powinna kosztować jakieś 450 złotych.

Obudowa Fractal Design Pop Air RGB TG została utrzymana w prostej, stonowanej stylistyce, ale całość przyozdobiono efektownym podświetleniem RGB LED

Wprawdzie mamy do czynienia ze standardową obudową typu tower, ale Pop Air raczej zalicza się do tych mniejszych konstrukcji (jego wymiary to 474 x 454 x 215 mm). Wystarczy wspomnieć, że niektóre modele typu ITX są niewiele mniejsze (np. testowany przez nas Fractal Design Torrent Nano).



Z przodu znalazła się siatka mesh, która usprawni przepływ powietrza

Wersja Air została wyposażona w meshowy panel na froncie, który powinien zapewniać lepszy przepływ powietrza i niższe temperatury zamontowanych podzespołów. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdzimy to podczas testów.

Przedni panel można zdjąć – trzeba go mocniej pociągnąć za ramkę. Nie znajdziemy tutaj jednak żadnych filtrów osłaniających przednie wentylatory (taką funkcję pełni siatka mesh – po zabrudzeniu można ją zdjąć i odkurzyć).



Zatoki 5,25 cala schowano pod zaślepką z magnetycznym mocowaniem

Jest tutaj jednak pewna niespodzianka, bo w dolnej części znalazła się plastikowa zaślepka montowana na magnes, pod którą schowano dwie zewnętrzne zatoki 5,25 cala – można w nich zamontować napęd optyczny lub panel sterujący. W obecnych czasach to bardzo rzadko spotykane rozwiązanie, więc osoby poszukujące takiej funkcji na pewno powinny zainteresować się "popem".



Na górnym panelu wyprowadzono dwa porty USB 3.0 i dwa złącza audio. Opcjonalnie można jednak dokupic zestaw z portem USB typ C

Panel ze złączami umieszczono dosyć niestandardowo, bo na górnej ściance po prawej stronie – w podstawowej wersji wyprowadzono tutaj dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio, ale w sprzedaży jest dostępny też opcjonalny zestaw modernizacyjny z dodatkowym portem USB typ C. Większy przycisk służy do włączania komputera (jest on podświetlany tak samo jak wentylatory), a mniejszy do zmiany trybu podświetlenia wentylatorów. Nie znajdziemy tutaj przycisku do restartowania komputera.

W dalszej części górnego panelu przewidziano miejsca montażowe dla dwóch wentylatorów, które zabezpieczono prostym, magnetycznym filtrem przeciwkurzowym (po zabrudzeniu można go łatwo zdjąć i oczyścić).



Z boku wstawiono okno z hartowanego szkła, przez które można wyeksponować zamontowane podzespoły

W wersji Fractal Design Pop Air TG po lewej stronie wstawiono okno z hartowanego szkła, przez które można wyeksponować zamontowane wewnątrz podzespoły. To dobra opcja dla osób, które planują budowę wydajniejszego, ciekawszego zestawu i zwracają uwagę na wygląd sprzętu. Drugi bok jest standardowy, wykonany z litego kawałka blachy.



Miejsce na zasilacz zabezpieczono wygodnym filtrem powietrza

Na spodzie obudowy montowany jest zasilacz – miejsce to zabezpieczono wygodnym filtrem przeciwkurzowym w ramce (można go łatwo wyciągnąć i oczyścić). Skrzynka została jednak lekko oddalona od podłoża. Producent zastosował plastikowe nóżki z gumowymi podkładkami, które zapewniają stabilność komputera.

Fractal Design Pop Air RGB TG - niewielka, ale z miejscem na mocny sprzęt

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, model Fractal Design Pop Air RGB TG zalicza się do niedużych konstrukcji typu tower – wnętrze nie jest zbyt przestronne, ale projektanci całkiem nieźle je rozplanowali, dzięki czemu zmieści się tutaj porządna konfiguracja do pracy lub grania.



Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory

Środek podzielono na dwie komory, dzięki czemu główne, gorętsze podzespoły będą lepiej wentylowane i będzie można zbudować ciekawszy, estetyczny zestaw.

W głównej komorze przewidziano miejsce na płytę główną formatu mini-ITX, mATX lub ATX oraz siedem kart rozszerzeń – maksymalnie mogą one mieć 405 mm długości, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe konstrukcje pokroju GeForce RTX 3090 Ti czy Radeon RX 6950 XT.



W głównej komorze przewidziano miejsce na najważniejsze (i najefektowniejsze) podzespoły

Pozostałe podzespoły przeniesiono na drugą stronę obudowy.



Po drugiej stronie obudowy przewidziano miejsce na pozostałe podzespoły

Na dole w tzw. piwnicy znajdziemy dwa metalowe koszyki, do których można przykręcić po jednym dysku 3,5 cala (producent zastosował tutaj gumowe podkładki, które tłumią drgania z dysków HDD) i 2,5 cala. W ich miejsce można też zamontować urządzenie korzystające z zewnętrznej zatoki 5,25 cala (panel lub napęd optyczny).

Oprócz tego przewidziano tutaj miejsce na standardowy zasilacz typu ATX – domyślnie może on mieć maksymalnie 230 mm długości, więc powinna się tutaj zmieścić większość jednostek o mocy do 1000 W. Po zdemontowaniu koszyków na dyski przestrzeń wzrasta do ponad 300 mm, zatem bez problemu można tutaj przykręcić topowe konstrukcje o mocy powyżej 1000 W.



Dyski 2,5 cala są przykręcane do specjalnego stelaża

Za tacką na płytę główną znalazł się stelaż do przykręcenia dwóch dysków w rozmiarze 2,5 cala, ale opcjonalnie można go przenieść na górę „piwnicy” do głównej komory. Dodatkowo istnieje możliwość przeniesienia jednego koszyka 3,5 cala za tacką na płytę główną (np. w sytuacji, gdy byłby on zastąpiony przez napęd optyczny).

Producent daje też możliwość dokupienia dodatkowych ramek na dyski 2,5 i 3,5 cala, dzięki czemu w obudowie zmieści się nawet sześć nośników 2,5 cala i trzy 3,5 cala.

Obudowa Fractal Design Pop w wersji Air ma wyróżniać się lepszym przepływem powietrza – konstrukcja pozwala na montaż maksymalnie pięciu wentylatorów:

front: 2x 120 lub 2x 140 mm

góra: 2x 120 lub 2x 140 mm

tył: 1x 120 mm

Na procesorze można zamontować spory cooler – specyfikacja dopuszcza chłodzenia o wysokości do 170 mm, więc powinny się tutaj zmieścić nawet największe konstrukcje z wieżowym radiatorem.



Z przodu zamontowano dwa 120-milimetrowe wentylatory Fractal Design Aspect 12 RGB



Z tyłu zamontowano jeden 120-milimetrowy wentylator Fractal Design Aspect 12 RGB

Standardowe wyposażenie obejmuje trzy wentylatory Aspect 12 lub Aspect 12 RGB (z podświetleniem RGB LED) - dwa wtłaczają chłodne powietrze od frontu, a jeden wydmuchuje nagrzane do tyłu.



Podświetlane wentylatory i części w obudowie Fractal Design Pop Air RGB TG robią robotę

Producent przewidział również możliwość montażu radiatorów z chłodzenia wodnego - z przodu można zamontować chłodnicę w rozmiarze 120/140/240/280 mm (do 145 szerokości), a u góry 120/240 mm (do 121 mm szerokości i do tego moduły pamięci RAM mogą mieć maksymalnie 35 mm wysokości, ale przestrzeń można zwiększyć za pomocą zestawu Extended Radiator Bracket).

W wersji Silent przedni i górny panel został zabudowany, co ma przekładać się na lepsze wyciszenie podzespołów. Zrezygnowano tutaj jednak z górnych miejsc montażowych na wentylatory/chłodnicę.

Testy obudowy Fractal Design Pop Air RGB TG

W obudowie zamontowaliśmy podzespoły, które mogą służyć jako przykład wydajnego komputera do gier. Warto jednak zaznaczyć, że nasza konfiguracja testowa została nieco zmodyfikowana względem poprzednich recenzji obudów, więc teraz powinna ona lepiej obrazować współczesne zestawy PC.

Obudowa Fractal Design Pop Air RGB TG zalicza się do dosyć niedużych modeli tower, aczkolwiek konstrukcyjnie została całkiem nieźle zaprojektowana i składanie komputera jest dosyć wygodne. W przypadku mniej doświadczonych użytkowników bardzo przydatna jest tutaj dołączana instrukcja obsługi, w której w dokładny sposób opisano proces montażu poszczególnych podzespołów.

Obydwa boczne panele można zdjąć bez używania narzędzi. Główna komora jest przestronna, więc wszystkie części powinny się zmieścić bez większych problemów. Co więcej, w przypadku kart rozszerzeń producent zastosował beznarzędziowy montaż, co też powinno ułatwić instalację komponentów.

Nieźle wypada też system aranżacji okablowania. W tacce pod płytę główną umieszczono wygodne i dobrze rozplanowane przepusty do przeciągnięcia kabelków. Przy układaniu przewodów pomocne będą też opaski na rzep i dodatkowe opaski zaciskowe.



Krawędź szkieletu obudowy uniemożliwia wpięcie pinowego złącza USB 3.0 do płyty głównej

Podczas składania komputera napotkaliśmy na poważny problem. Producent nie przemyślał dokładnie rozplanowania szkieletu obudowy, przez co w niektórych przypadkach będzie on uniemożliwiać podłączenie pinowego złacza USB 3.0 do płyty głównej (w przypadku płyt głównych formatu ATX z gniazdem umieszczonym równolegle na krawędzi laminatu).

Testy - temperatury podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziliśmy na fabrycznej konfiguracji z trzema wentylatorami Fractal Design Aspect 12 RGB - dwa wtłaczały chłodne od frontu, a trzeci wydmuchiwał nagrzane do tyłu. Wszystkie trzy wentylatory podłączyliśmy szeregowo do płyty głównej, która automatycznie sterowała prędkością obrotową.

Obroty wentylatora na coolerze procesora ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 26 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 55

15 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 44

33 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 15

11 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 44

8 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 27

18 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 52

32

Wentylacja obudowy wypadła całkiem nieźle - temperatury najważniejszych podzespołów (tj. procesora, karty graficznej i płyty głównej) rzeczywiście były dosyć niskie. Co ważne, wentylatory Fractal Design Aspect 12 RGB cechują się też przyzwoitą kulturą pracy.

Fractal Design Pop Air RGB TG jest spoko, ale nie jest idealny

Fractal Design to jeden z tych producentów, który nie idzie na łatwiznę i potrafi zaskoczyć obudowami. Podobnie jest w przypadku modelu Pop Air RGB TG – to ciekawa propozycja, która na pewno znajdzie swoich zwolenników. Ta obudowa jest spoko, ale nie jest też idealna.

Obudowa została bardzo dobrze wykonana i wyróżnia się ciekawym designem – producent postawił na prostą stonowaną stylistykę, ale całość dodatkowo przyozdobił wentylatorami z efektownym podświetleniem RGB LED. Co więcej, zamontowane w środku podzespoły będzie można podejrzeć przez panel boczny z hartowanego szkła. Komputer w takiej obudowie będzie się dobrze prezentować na stanowisku pracy, więc obowiązkowo trzeba go umieścić w widocznym miejscu.

Sama obudowa nie jest specjalnie duża, ale można w niej zmieścić całkiem mocny zestaw do grania lub pracy – płytę główną ATX, wydajną kartę graficzną, nawet dziewięć dysków lub dwa napędy/panele sterujące (to spory wyróżnik, bo w obecnych czasach obudów z zatokami 5,25 cala ze świecą szukać, szczególnie wśród nowych konstrukcji). Na panelu I/O wyprowadzono dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio. Zabrakło przycisku reset, a nowy port USB typ C trzeba dokupić osobno. Trochę słabo. Do tego zauważyliśmy, że w niektórych przypadkach będzie też problem z podłączeniem portów USB 3.0.

Standardowe wyposażenie obejmuje trzy 120-milimetrowe wentylatory z podświetleniem RGB LED (można je podłączyć do wbudowanego kontrolera LED). Taki zestaw nieźle wypada pod względem wentylacji podzespołów, a przy tym cechuje się dobrą kulturą pracy, ale w razie potrzeby można tutaj dołożyć dwa kolejne „śmigiełka” lub pokusić się o montaż chłodzenia wodnego z dwoma dużymi chłodnicami. Miejsca u góry i na dole zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi. Szkoda, że lepiej nie zabezpieczono frontu, przez który obudowa zasysa chłodne powietrze.

Nowa seria Fractala obejmuje kilkanaście różnych modeli. Fractal Design Pop Air RGB TG powinien u nas kosztować około 450 złotych, więc mówimy o średnim segmencie obudów. Czy znajdą się chętni? Pewnie tak, aczkolwiek konkurencja na rynku jest dosyć spora – w podobnej cenie można znaleźć np. modele Genesis Irid 505 ARGB Black, Lian Li Lancool 215 ARGB czy Phanteks Eclipse P400A. Klienci na pewno będą szukać lepiej dopracowanej i tańszej propozycji. Modele Fractala mają być dostępne w polskich sklepach latem.

Opinia o Fractal Design Pop Air RGB TG Plusy Nowoczesna stylistyka z podświetleniem RGB LED,

Panel boczny z hartowanego szkła,

Możliwość wyboru kilku wersji kolorystycznych,

Dobra jakość wykonania,

Dwie zewnętrzne zatoki 5,25 cala,

Miejsce na 6 dysków 2,5 cala i 2 dyski 3,5 cala (+ możliwość dokupienia dodatkowych stelaży),

W zestawie trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB LED,

Wbudowany kontroler RGB LED,

Dużo miejsca na kartę graficzną,

Łatwy montaż podzespołów,

Przemyślana aranżacja okablowania,

Całkiem efektywna wentylacja. Minusy Brak przycisku reset,

Brak huba do podłączenia wentylatorów,

Brak portu USB typ C w standardzie (trzeba dokupić),

W niektórych przypadkach nie można podłączyć portów USB 3.0,

Dosyć wysoka cena.