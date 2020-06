ADATA XPG SX8200 PRO to fenomen wśród dysków SSD - model ten zadebiutował prawie dwa lata temu i nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Czy rzeczywiście jest tak dobry, jak mówi producent?

marketplace Ocena benchmark.pl









4,6/5 Plusy - bardzo dobra wydajność przy operacjach sekwencyjnych,; - dobra wydajność przy kopiowaniu dużych plików,; - 5 lat gwarancji z wysokim limitem TBW,; - bardzo atrakcyjna cena. Minusy - duże spadki wydajności po przekroczeniu bufora,; - spadki wydajności po zapełnieniu.

Dyski SSD NVMe zyskują na popularności. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo takie konstrukcje oferują dużo lepsze osiągi od standardowych modeli pod SATA, a przy tym są tylko niewiele droższe. W takiej sytuacji klienci wolą więc dopłacić do szybszej konstrukcji.

Jeżeli zerkniemy na zestawienia polecanych modeli pod M.2, bardzo często znajdziemy tam model ADATA XPG SX8200 PRO – to prawie dwuletnia konstrukcja, która nadal cieszy się sporym zainteresowaniem klientów. Postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście jest to sprzęt godny uwagi.

ADATA XPG SX8200 PRO - co się zmieniło w porównaniu do XPG SX8200?

XPG SX8200 PRO to następca testowanego przez nas modelu XPG SX8200 (bez dopisku PRO).

Model ADATA XPG SX8200 ADATA XPG SX8200 Pro ADATA XPG Gammix S11 Pro Interfejs PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 Format M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Pojemność » 240 GB

» 480 GB

» 960 GB

» 1,92 TB » 256 GB

» 512 GB

» 1 TB

» 2 TB » 256 GB

» 512 GB

» 1 TB

» 2 TB Deklarowane transfery (odczyt/zapis) » 240 GB: 3200/1100 MB/s

» 480 GB: 3200/1700 MB/s

» 960 GB: 3150/1700 MB/s

» 1,92 TB: 3000/1700 MB/s » 256 GB: 3500/1200 MB/s

» 512 GB: 3500/2300 MB/s

» 1 TB: 3500/3000 MB/s

» 2 TB: 3500/3000 MB/s » 256 GB: 3500/1200 MB/s

» 512 GB: 3500/2300 MB/s

» 1 TB: 3500/3000 MB/s

» 2 TB: 3500/3000 MB/s Deklarowana liczba operacji (odczyt/zapis) » 240 GB: 200 000/240 000 IOPS

» 480 GB: 310 000/280 000 IOPS

» 960 GB: 310 000/280 000 IOPS

» 1,92 TB: 310 000/280 000 IOPS » 256 GB: 220 000/290 000 IOPS

» 512 GB: 390 000/380 000 IOPS

» 1 TB: 390 000/380 000 IOPS

» 2 TB: 360 000/360 000 IOPS » 256 GB: 220 000/290 000 IOPS

» 512 GB: 390 000/380 000 IOPS

» 1 TB: 390 000/380 000 IOPS

» 2 TB: 360 000/360 000 IOPS Kontroler Silicon Motion SM2262

(8-kanałowy) Silicon Motion SM2262EN

(8-kanałowy) Silicon Motion SM2262EN

(8-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(64-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(64-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(64-warstwowe) Pamięć podręczna » 240 GB: 256 MB DDR3 DRAM

» 480 GB: 512 MB DDR3 DRAM

» 960 GB: 1 GB DDR3 DRAM

» 1,92 TB: 2 GB DDR3 DRAM » 256 GB: 256 MB DDR3 DRAM

» 512 GB: 512 MB DDR3 DRAM

» 1 TB: 1 GB DDR3 DRAM

» 2 TB: 2 GB DDR3 DRAM » 256 GB: 256 MB DDR3 DRAM

» 512 GB: 512 MB DDR3 DRAM

» 1 TB: 1 GB DDR3 DRAM

» 2 TB: 2 GB DDR3 DRAM Radiator - - TAK Podświetlenie - - - Deklarowany pobór mocy 0,33 W (aktywność)

0,14 W (uśpienie) 0,33 W (aktywność)

0,14 W (uśpienie) 0,33 W (aktywność)

0,14 W (uśpienie) Wymiary / waga 22 x 80 x 3,5 mm / 8 g 22 x 80 x 3,5 mm / 8 g 22 x 80 x 6,1 mm / 11 g Wytrzymałość/TBW MTBF: 2 000 000 godzin

» 240 GB TBW: 160 TB

» 480 GB TBW: 320 TB

» 960 GB TBW: 640 TB

» 1,92 TB TBW: 1280 TB MTBF: 2 000 000 godzin

» 256 GB TBW: 160 TB

» 512 GB TBW: 320 TB

» 1 TB TBW: 640 TB

» 2 TB TBW: 1280 TB MTBF: 2 000 000 godzin

» 240 GB TBW: 160 TB

» 480 GB TBW: 320 TB

» 960 TB TBW: 640 TB

» 1,92 TB TBW: 1280 TB Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat Cena (wycofany ze sprzedaży) » 256 GB: 270 zł

» 512 GB: 370 zł

» 1 TB: 670 zł

» 2 TB: 1200 zł » 256 GB: 240 zł

» 512 GB: 400 zł

» 1 TB: 700 zł

» 2 TB: 1400 zł

Nowe modele bazują na podobnej konstrukcji, ale mają większą pojemność i oferują lepsze osiągi. Warto dodać, że w sprzedaży dostępne są także bliźniacze modele XPG Gammix S11 Pro, które wyposażono w efektowny radiator (są one jednak dostępne w nieco wyższej cenie).

Jak zatem wypada XPG SX8200 PRO? Sprawdziliśmy to na przykładzie modelu o pojemności 512 GB, który kosztuje jakieś 370 złotych (jest to zatem jeden z tańszych dysków M.2 NVMe o tej pojemności).

Rzut okiem na dysk ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB

Dysk ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB wykorzystuje 8-kanałowy kontroler Silicon Motion SM2262EN oraz kości pamięci Micron 3D TLC NAND (64-warstwowe). Oprócz tego udostępniono 512 MB pamici podręcznej DDR3 DRAM (kostki NAND i DRAM umieszczono po obydwóch stronach PCB).

Nośnik standardowo nie ma radiatora, ale w zestawie znajdziemy przyklejaną blaszkę, która ma wspomagać odprowadzanie ciepła. Wg naszych testów ma ona niewielki wpływ na temperatury (nośnik bez blaszki rozgrzewał się do 54° C, a z blaszką do 51° C). Nie jest to jednak duża wada, bo większość obecnie sprzedawanych płyt głównych jest wyposażona w sloty M.2 z chłodzeniem (a do tego dysk bez radiatora bez problemu będzie można zamontować w laptopie).



Porównanie temperatur dysku przy mocnym obciążeniu - po lewej bez radiatora i po prawej z radiatorem

Jak wygląda kwestia wydajności? Producent deklaruje transfery sięgające 3500 MB/s przy odczycie i 2300 MB/s przy zapisie. Wartości mają jednak dotyczyć danych łatwo podatnych na kompresję (przy trudniej podatnych będą trochę niższe - odpowiednio 3000/2100 MB/s). Liczba operacji losowych dochodzi do 390 000 IOPS przy odczycie i 380 000 IOPS przy zapisie. Brzmi nieźle, ale jak to się przełoży na osiągi?

Nim przejdziemy do testów, warto jeszcze wspomnieć kilka słów o wytrzymałości dysku. Producent udziela na modele XPG SX8200 PRO 5-letniej gwarancji, ale została ona ograniczona współczynnikiem TBW – w przypadku testowanej przez nas wersji pozwala on na zapisanie 640 TB danych. Oznacza to, że codziennie można na nim zapisywać ponad 360 GB. Dzień w dzień! Cóż, taka wartość bez problemu wystarczy do intensywnego użytkowania w domu. Inna sprawa to to, że ADATA w praktyce nie zwraca uwagi na limit TBW.

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na naszej standardowej konfiguracji z procesorem Intel Core i5-6600, płytą główną MSI Z170A Tomahawk i 8 GB pamięci DDR4 2666 MHz. Za dysk systemowy posłużył nośnik AMD Radeon R7 240 GB (pod SATA 6 Gb/s). Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 64-bit (1903).

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 3477,3 Patriot VPN100 512 GB 3428,3 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3415,4 ADATA XPG SX8200 960 GB 3108,7 Toshiba RC500 500 GB 1762,4

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1737,9 ADATA XPG SX8200 960 GB 1333,9 Toshiba RC500 500 GB 1209,7 Patriot VPN100 512 GB 764,9 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 754,5

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 748,5 Patriot VPN100 512 GB 474,9 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 406,1 ADATA XPG SX8200 960 GB 399,5 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 388,9

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG SX8200 960 GB 59,96 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 59,58 Toshiba RC500 500 GB 57,66 Patriot VPN100 512 GB 53,9 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 49,67

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3018,1 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2519,7 Patriot VPN100 512 GB 2376 ADATA XPG SX8200 960 GB 1769,8 Toshiba RC500 500 GB 1642,4

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1985,8 Toshiba RC500 500 GB 1642,3 Patriot VPN100 512 GB 1292,1 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1159,1 ADATA XPG SX8200 960 GB 1154,2

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 677,5 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 288,5 Patriot VPN100 512 GB 287,7 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 286,3 ADATA XPG SX8200 960 GB 279,6

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 231 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 168,3 Patriot VPN100 512 GB 153 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 147,5 ADATA XPG SX8200 960 GB 143,1

CrystalDiskMark pokazują bardzo dobre osiągi przy operacjach sekwencyjnych. Wyniki operacji losowych są dobre, ale bez rewelacji jak na dysk M.2 PCIe - często na równi ze zwykłym modelem XPG SX8200.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3046,25 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2871,79 ADATA XPG SX8200 960 GB 2723,89 Patriot VPN100 512 GB 2697,45 Toshiba RC500 500 GB 1563,58

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot VPN100 512 GB 65,25 Toshiba RC500 500 GB 60,19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 58,31 ADATA XPG SX8200 960 GB 54,67 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 44,94

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1623,38 Toshiba RC500 500 GB 1586,72 ADATA XPG SX8200 960 GB 1252,67 Patriot VPN100 512 GB 1045,22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 715,94

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,025 Patriot VPN100 512 GB 0,029 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,03 Toshiba RC500 500 GB 0,048 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,091

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2700,15 Patriot VPN100 512 GB 2331,1 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2208,9 ADATA XPG SX8200 960 GB 1731,39 Toshiba RC500 500 GB 1548,67

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot VPN100 512 GB 154,46 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 145,25 Toshiba RC500 500 GB 144,86 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 132,15 ADATA XPG SX8200 960 GB 109,64

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2213,55 Toshiba RC500 500 GB 1351,3 Patriot VPN100 512 GB 1202,36 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1173,84 ADATA XPG SX8200 960 GB 1076,59

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 0,023 Patriot VPN100 512 GB 0,024 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,027 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,028 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,034

AS SSD Benchmark właściwie potwierdził nasze wcześniejsze obserwacje - ADATA XPG SX8200 PRO wyróżnia się w testach sekwencyjnych, ale przy losowych to średniak (jak na dysk M.2 PCIe).

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 5094 Toshiba RC500 500 GB 5093 Patriot VPN100 512 GB 5081 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 5052 ADATA XPG SX8200 960 GB 5031

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 642,97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 638,66 Patriot VPN100 512 GB 561,33 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 475,05 ADATA XPG SX8200 960 GB 409,34

PCMark 8 to benchmark, który symuluje pracę dysku w typowych, codziennych zastosowaniach. Dużych różnic nie uświadczymy, ale model ADATA XPG SX8200 PRO plasuje się na szczycie stawki.

Jak dysk ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB wypada w realnych testach?

Benchmarki, benchmarkami, ale pewnie jesteście ciekawi, jak dysk wypada w trakcie realnego użytkowania?

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 24 Toshiba RC500 500 GB 29 Patriot VPN100 512 GB 30

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 101 ADATA XPG SX8200 960 GB 120 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 121 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 Patriot VPN100 512 GB 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 21 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 23 Patriot VPN100 512 GB 23

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 Patriot VPN100 512 GB 9 Toshiba RC500 500 GB 19 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 20 ADATA XPG SX8200 960 GB 21

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 85 ADATA XPG SX8200 960 GB 87 Toshiba RC500 500 GB 95 Patriot VPN100 512 GB 97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99

W testach rzeczywistych nośnik wypadł całkiem nieźle. Dobrze mu poszło w kopiowaniu dużego pliku i pakowaniu/rozpakowywaniu archiwum, ale w kopiowaniu małych plików i instalacji gry wypadł gorzej od konkurentów.

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB - test bufora

Model XPG SX8200 PRO wykorzystuje pamięci 3D TCL NAND, które są wspomagane przez bufor pSLC. Sprawdziliśmy kiedy się zapełni i jak to wpłynie na osiągi.

Nośnik dysponuje około 30 GB szybkiego buforu, ale po jego przekroczeniu osiągi mocno spadają - nawet do około 400 MB/s.

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB (80%) 43

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB (80%) 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB (80%) 25

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB (80%) 13

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB (80%) 103

Okazuje się, że zapełnienie dysku mocno wpływa na wyniki kopiowania dużego pliku i rozpakowywania archiwum - tutaj czas wzrósł 1,5 - 2-krotnie. W pozostałych testach odnotowaliśmy tylko nieznaczne pogorszenie osiągów.

ADATA XPG SX8200 PRO to dysk godny polecenia?

ADATA XPG SX8200 PRO to jeden z najczęściej polecanych nośników SSD M.2 PCIe. Teraz nas to wcale nie dziwi. Dysk może nie zalicza się do najwydajniejszych dostępnych konstrukcji, ale za to został bardzo dobrze wyceniony, dzięki czemu jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku.

ADATA XPG SX8200 PRO bazuje na konstrukcji zbliżonej względem swojego poprzednika – modelu XPG SX8200, która w tym przypadku ma przekładać się na nieco lepsze osiągi. Nie jest to do końca prawdą. Wg naszych testów, dysk bardzo dobrze wypada przy operacjach odczytu/zapisu sekwencyjnego. W pozostałych radzi sobie tylko średnio (jak na model pod PCIe).

Warto również zauważyć, że model XPG SX8200 PRO jest narażony na spadki wydajności po znacznym zapełnieniu komórek pamięci. Różnica najbardziej będzie widoczna w testach odczytu/zapisu dużych plików, a więc tam, gdzie nośnik normalnie wyróżnia się na tle konkurencji. Dobrze to kontrolować i nie dopuścić do znacznego zapełnienia komórek.

Powiedzmy sobie szczerze: dysk ADATA XPG SX8200 PRO nie jest demonem wydajności. Jest jednak mistrzem opłacalności, dzięki czemu stanowi bardzo ciekawą propozycję dla sporej grupy klientów

Wydajność, wydajnością, ale ogólna ocena produktu zależy od ceny. I tutaj spore zaskoczenie – przetestowany przez nas model XPG SX8200 PRO 512 GB kosztuje około 370 zł. Jest to jeden z najtańszych SSD PCIe o tej pojemności. Nie bez znaczenia jest też długa, 5-letnia gwarancja z wysokim współczynnikiem TBW. Z czystym sumieniem przyznajemy odznaczenia: Dobry Produkt i Super Opłacalność.

Ocena końcowa - ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB

bardzo dobra wydajność przy operacjach sekwencyjnych

dobra wydajność przy kopiowaniu dużych plików

5 lat gwarancji z wysokim limitem TBW

bardzo atrakcyjna cena

duże spadki wydajności po przekroczeniu bufora

spadki wydajności po zapełnieniu

Może cię również zainteresować: