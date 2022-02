Testujemy obudowy Fractal Design Torrent Compact i Nano, czyli pomniejszone wersje cenionego modelu Fractal Design Torrent. Czy nowe konstrukcje powtórzą sukces „większego brata”?

Firma Fractal Design idzie za ciosem i wprowadza pomniejszone wersje cenionej obudowy Torrent - modele Torrent Compact i Torrent Nano.

Producent postawił na efektywną stylistykę, która powinna przyciągnąć entuzjastów. Co więcej, obydwa nowe modele występują w czterech wersjach kolorystycznych (też z podświetleniem ARGB LED).

Głównym atutem nowych modeli Fractal Design Torrent ma być ciekawy design, ale też dobra funkcjonalność i efektywne chłodzenie podzespołów.

W naszych testach sprawdziliśmy, jak fabryczna wentylacja radzi sobie z wydajną konfiguracją dla graczy. Wnioski mogą być... zaskakujące.

Fractal Design Torrent to jedna z najciekawszych obudów, jakie mieliśmy okazję testować w ubiegłym roku. Propozycja szwedzkiej marki zaskoczyła nas ciekawym designem, bardzo dobrą funkcjonalnością i wydajną wentylacją. Mówiliśmy o interesującej propozycji do budowy potężnego, wydajnego komputera (niestety też wyjątkowo drogiej, więc sprzęt był adresowany raczej do wąskiego grona odbiorców).

Producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotował pomniejszone wersje obudowy Torrent – modele Torrent Compact i Torrent Nano. Powinniśmy otrzymać porządne, przewiewne konstrukcje do budowy wydajnych komputerów w mniejszym rozmiarze. Czy tak jest w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Obudowa Fractal Design Torrent - trzy rozmiary do wyboru

Czym się różnią obudowy Fractal Design Torrent, Fractal Design Torrent Compact i Fractal Design Torrent Nano? Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji nowych modeli.

Model Fractal Design Torrent Fractal Design Torrent Compact Fractal Design Torrent Nano Typ Midi Tower Midi Tower Mini Tower Materiały Stal, tworzywa sztuczne, szkło Stal, tworzywa sztuczne, szkło Stal, tworzywa sztuczne, szkło Wymiary i waga 544 x 242 x 530 mm – 10,4 kg 450 x 222 x 467 mm – 7,4 kg 417 x 222 x 374 mm – 6,0 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mini-DTX, mATX, ATX

E-ATX, SSI-EEB, SSI-CEB mini-ITX, mini-DTX, mATX, ATX

E-ATX, SSI-CEB mini-ITX, mini-DTX Miejsca na napędy/panele brak brak brak Panel I/O » 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania » 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania » 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 423/461 mm 7x 330/355 mm 3x 310/335 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 2x 180 mm lub 3x 120/140 mm

» Dół: 2x 180 mm lub 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Przód: 2x 140/180 mm lub 3x 120 mm

» Dół: 2x 120/140/180 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 1x 180 mm lub 2x 120/140 mm

» Dół: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane

wentylatory » Przód: 2x 180 mm / 180 mm ARGB

» Dół: 3x 140 mm / 140 mm ARGB » Przód: 2x 180 mm / 180 mm ARGB » Przód: 1x 180 mm / 180 mm ARGB Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/180/240/280/360/420

» Dół: 120/140/240/280/360/420

» Tył: 120/140 » Przód: 120/140/240/280/360

» Dół: 120/140/240/280

» Tył: 120 » Przód: 120/140/240

» Dół: 120/140/240/280

» Tył: 120 Maksymalna wysokość

chłodzenia CPU 188 mm 174 mm 165 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy

» Dół: nylonowy (wysuwany) » Przód: nylonowy

» Dół: nylonowy (wysuwany) » Przód: nylonowy

» Dół: nylonowy (wysuwany) Maty wyciszające brak brak brak Zasilacz (maksymalna długość) ATX (230 mm) ATX (224/174 mm) ATX (210/172 mm) Ścianki » Przód: plastik

» Lewy bok: stal/hartowane szkło

» Prawy bok: stal/hartowane szkło » Przód: plastik

» Lewy bok: stal/hartowane szkło

» Prawy bok: stal/hartowane szkło » Przód: plastik

» Lewy bok: stal/hartowane szkło

» Prawy bok: stal/hartowane szkło Dodatkowe » hub Nexus 9P Slim » hub Nexus 9P Slim brak Cena » Torrent Solid - 1069 zł

» Torrent Black TG - 1139 zł

» Torrent Gray TG - 1139 zł

» Torrent White TG - 1139 zł

» Torrent Black RGB TG - 1319 zł » Torrent Compact Solid - 629 zł

» Torrent Compact Black TG - 679 zł

» Torrent Compact White TG - 679 zł

» Torrent Compact Black RGB TG - 779 zł » Torrent Nano Solid - 529 zł

» Torrent Nano Black TG - 579 zł

» Torrent Nano White TG - 579 zł

» Torrent Nano Black RGB TG - 628 zł

Jak nietrudno się domyślić, poszczególne modele różnią się rozmiarem, a co za tym idzie również funkcjonalnością. Nowe Torrenty pozwolą na budowę mniejszego komputera, ale oferują też mniej miejsca na podzespoły i wentylację. Warto o tym pamiętać, jeśli będziecie zastanawiać się nad wyborem "skrzynki".

Podobnie jak w zwykłym Torrencie, producent przygotował kilka wersji kolorystycznych modeli Torrent Compact i Nano. Takie podejście powinno ucieszyć osoby przywiązujące większą wagę do wyglądu komputera, bo każdy będzie mógł dobrać odpowiedni model do swoich preferencji.

Obudowa Fractal Design Compact występuje w czterech wersjach kolorystycznych

Obudowa Fractal Design Nano występuje w czterech wersjach kolorystycznych

I tu i tu przygotowano czarną wersję z zabudowanymi bokami, a także warianty z przeszklonymi panelami bocznymi – czarny, biały i czarny z podświetlanymi wentylatorami (to dobre propozycje dla osób, które chciałyby zbudować ciekawszy wizualnie zestaw i np. postawić go w widocznym miejscu). Zrezygnowano natomiast z szarej wersji, która pewnie nie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Co prawda nowe modele powinny być dostępne w wyraźnie niższych cenach, ale nadal mówimy raczej o propozycjach z wyższej półki, które są adresowane do osób składających wydajne komputery. W tym segmencie nie ma miejsca na wpadki czy niedociągnięcia.

Fractal Design Torrent Compact - obudowa w kompaktowej wersji

Do naszej redakcji trafił model Torrent Compact w najbardziej wypasionej (i najdroższej) wersji Black RGB TG, czyli w czarnym kolorze z przeszklonymi bokami i podświetleniem ARGB LED. Taka wersja powinna przyciągnąć entuzjastów, którzy budują efektowny zestaw i chcieliby go dodatkowo upiększyc LED-ami.



Obudowy Fractal Design Torrent utrzymano w charakterystycznej stylistyce, która niektórym może przypaść do gustu, ale innym niekoniecznie

Średni Torrent został utrzymany w podobnej stylistyce, jak jego większa wersja. Mamy zatem do czynienia z nowoczesnym, agresywnym designem, który pewnie znajdzie swoich zwolenników, jak i przeciwników. Na pewno można się przyczepić do dużej ilości plastiku (szczególnie, że sprzęt aspiruje do wyższej półki). Szkoda też, że plastikowe powierzchnie łatwo zbierają odciski palców.



Z przodu znalazł się charakterystyczny, plastikowy grill

Z przodu znalazł się charakterystyczny, plastikowy grill, która ma zapewniać lepszy przepływ powietrza. Element można łatwo zdemontować, co będzie przydatne się np. podczas czyszczenia przedniego filtra (jest on przyczepiany do ramki przedniego panelu).



Przedni panel można łatwo zdjąć - wystarczy lekko pociągnąć za górną część ramki. Domyślnie zamontowano pod nim dwa duże wentylatory (od strony panelu zabezpieczono je wygodnym filtrem powietrza)

Standardowo znajdziemy tutaj dwa ogromne wentylatory typu 180 mm, które wtłaczają chłodne powietrze do wnętrza komputera. W razie potrzeby można je wymienić na dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe wentylatory, bądź też pokusić się o montaż chłodzenia wodnego z chłodnicą maksymalnie w rozmiarze 280 lub 360 mm.

Duży przycisk służy do włączania komputera, a mniejszy do restartowania

Podobnie jak w większym modelu, panel ze złączami umieszczono przy przedniej krawędzi górnej ścianki. Znajdziemy tutaj wyjście i wejście audio, dwa porty USB 3.2 Gen1 5 Gb/s oraz jeden port USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s. Trochę szkoda, że nie dodano regulatora prędkości obrotowej wentylatorów lub czytnika kart pamięci.



Górny panel został zabudowany - osłonę wykonano z tworzywa sztucznego, które niestety łatwo zbiera odciski palców

Jest też pewna niespodzianka. Producent postawił na wentylację przebiegającą wzdłuż obudowy, zatem reszta górnego panelu została zabudowana (nie można tutaj zamontować dodatkowych wentylatorów). Szkoda, że zastosowana osłona została wykonana z tworzywa, które łatwo zbiera odciski palców.

Boczne ścianki można łatwo zdemontować – wystarczy je lekko pociągnąć za uchwyt w górnym rogu

W testowanym modelu obydwa boczne panele zostały wykonane z hartowanego szkła - lewy ze zwykłego, a prawy z przyciemnionego, więc można przez nie wyeksponować wnętrze komputera (chociaż prawą stroną chyba niekoniecznie warto się chwalić). W zwykłych modelach TG szklany jest tylko prawy bok, natomiast w wersji Solid obydwa boki są zabudowane.



Miejsca dla dolnych wentylatorów zabezpieczono dużym, wygodnym filtrem powietrza

Na spodzie zamontowano plastikowy stelaż z gumowymi podkładkami – pozwoli on oddalić komputer od podłoża i poprawia dopływ powietrza do dolnych, opcjonalnych wentylatorów (można tutaj zamontować dwa modele 120 lub 140 mm, a przy płycie głównej mATX nawet dwa 180 mm). Co ważne, miejsca montażowe zabezpieczono wygodnym, wysuwanym filtrem powietrza.

Kompaktowe rozmiary, a jak z miejscem na podzespoły?

Kompaktowa obudowa, więc mało miejsca na podzespoły? Niekoniecznie. Wnętrze obudowy może nie jest aż tak przestronne, jak w standardowym modelu, ale producent i tak przewidział sporo przestrzeni do montażu wydajnych konfiguracji.

Torrent Compact pomieści płyty główne nie tylko w standardowym formacie ATX, ale też większe modele SSI-CEB czy E-ATX (do 274 mm głębokości). Pozwoli to na montaż high-endowych platform pod AMD AM4 czy Intel LGA 1700.



W zestawie znajdziemy podpórkę dla karty graficznej, który przyda się przy masywniejszych konstrukcjach, gdzie istnieje ryzyko wyłamania złącza PCI-Express

Dla kart rozszerzeń przewidziano siedem slotów – przy zamontowanych przednich wentylatorach, maksymalnie mogą one mieć 330 mm długości, zatem powinny się tutaj zmieścić nawet większe, autorskie wersje kart GeForce RTX 3090 czy Radeon RX 6900 XT (aczkolwiek z tymi najdłuższymi może być już problem). Opcjonalnie można tutaj dokupić wspornik Flex B-20 Vertical Riser Bracket, który pozwala na pionowy montaż karty graficznej (jego koszt to około 250 złotych).



Do obudowy można dokupić wspornik Flex B-20 Vertical Riser Bracket, który pozwala na pionowy montaż karty graficznej

Pozostałe podzespoły zostały schowane, ale producent zdecydował się na trochę inne rozwiązanie niż w przypadku konkurencyjnych modeli.



Montaż dysku 3,5 cala ogranicza miejsce na zasilacz do 174 mm



Żeby dostać się do miejsca na zasilacz trzeba zdjąć górny panel z tworzywa

Miejsce na zasilacz przeniesiono na górę obudowy – jest on montowany w specjalnej „dobudówce” (niestety jego ułożenie wymusza pobieranie nagrzanego powietrza z głównej komory). Standardowo przewidziano tutaj 224 mm miejsca (+ dodatkowe 40 - 50 mm na okablowanie), więc w teorii powinny się zmieścić nawet mocniejsze modele o mocy powyżej 1000 W.

W dobudówce znajdziemy też stelaż z miejscem na dwa dyski w rozmiarze 2,5 lub jeden 2,5 cala i jeden 3,5 cala (miejsce pod "twardziele" wyposażono w gumowe podkładki tłumiące drgania). Niektórym może zatem brakować dodatkowych miejsc na większe dyski. Dodatkowo po jego zamontowaniu, przestrzeń na zasilacz zostaje zmniejszona do 174 mm.



Dyski 2,5 cala są przykręcane do blaszanych stelaży za tacką na płytę główną

Pozostałe miejsca na dyski przeniesiono na drugą stronę tacki na płytę główną – udostępniono tutaj trzy stelaże do przykręcenia nośników 2,5 cala. Co prawda nie jest to zbyt rozbudowana konfiguracja, ale taka opcja powinna wystarczyć większości użytkowników.

Bardzo dobrze wygląda też kwestia wentylacji podzespołów. Torrent Compact pomieści chłodzenia CPU o wysokości do 174 mm, więc w praktyce wszystkie wieżowe coolery.



Za tacką na płytę główną przewidziano sporo przepustów i opasek na rzep do aranżacji okablowania

Oprócz tego przewidziano kilka miejsc montażowych dla wentylatorów – dwa 180/140 mm lub trzy 120 mm z przodu, dwa 180/140 mm lub trzy 120 mm na dole i jedno 120 mm z tyłu. Zainteresowani „wodowaniem” sprzętu mogą pokusić się o instalację dwóch chłodnic – 280/360 z przodu i 240/280 na dole.



Na spodzie można zamontować dwa 180-milimetrowe wentylatory, ale tylko przy mniejszej płycie głównej formatu mATX lub mini-ITX/DTX



Obudowa pozwala na instalację chłodzenia wodnego z dwoma dużymi chłodnicami

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa 180-milimetrowe wentylatory Prisma AL-18 PWM ARGB na przodzie (w standardowych wersjach są to modele Dynamic X2 PWM). Śmigiełka bazują na wytrzymałym łożysku typu LLS (Long Life Sleeve), a ich prędkość obrotową można regulować w zakresie 300 - 1200 RPM (ich wydajność wynosi 43,1 - 146,8 CFM / 0,44 - 2,50 mmH2O).



Hub Nexus 9P Slim pozwala na podłączenie 9 wentylatorów

Dodatkowym atutem jest hub Nexus 9P Slim PWM do podłączenia 9 wentylatorów z wtyczką 4-pin (jest on zasilany ze złącza SATA, ale łączne obciążenie nie może przekroczyć 36 W). Do sterowania hubem można wykorzystać podłączenie do płyty głównej.

Fractal Design Torrent Nano – najmniejszy z całej rodziny

Model Torrent Nano został utrzymany w podobnej stylistyce co więksi „bracia”, lecz tym razem mamy do czynienia z jeszcze mniejszą propozycją (aczkolwiek warto zaznaczyć, że obudowa jest tylko trochę mniejsza od wersji Compact - nie jest to aż tak mała konstrukcja jakby mogła sugerować nazwa).



Torrent Nano to najmniejszy model z całej trójki

W do naszej redakcji trafiła wersja Torrent Nano White TG Clear Tint, czyli biała z jasnym przeszklonym panelem. Powierzchnia plastików jest szorstka, więc już tak łatwo nie zbiera odcisków palców – to zaliczamy na plus. Warto jednak zaznaczyć, że obudowa nie jest całkowicie biała (część elementów pozostała w czarnym kolorze).

Podobnie jak w większym modelu, z przodu znalazł się charakterystyczny, przewiewny panel - można go łatwo zdjąć (pod spodem przewidziano filtr powietrza i miejsca na wentylatory)

Z przodu oczywiście znalazł się charakterystyczny, przewiewny panel, pod którym można zamontować wentylatory (od spodu został on dodatkowo zabezpieczony wygodnym, nylonowym filtrem powietrza). Standardowo znalazł się tutaj jeden 180-milimetrowy model, ale w razie potrzeby można go zmienić na dwa 120- lub 140-milimetrowe.



Do dyspozycji oddano wszystkie najważniejsze porty, których oczekiwalibyśmy po nowoczesnej obudowie

Panel ze złączami umieszczono przy przedniej krawędzi górnej ścianki i jest taki sam jak w większych modelach – wyprowadzono tutaj wyjście i wejście audio, dwa porty USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) oraz jeden port USB 3.2 Gen2 typ C (10 Gb/s). I ponownie, niektórym może brakować regulatora prędkości obrotowej dla wentylatorów i czytnika kart pamięci.

Górna część obudowy została zabudowana (nie znajdziemy tutaj miejsc montażowych dla wentylatorów, jak to często bywa w przypadku innych, konkurencyjnych modeli).



W modelu White TG zastosowano tylko jeden szklany panel (po lewej stronie)

Nie zapomniano też o możliwości wyeksponowania podzespołów. W modelach TG zastosowano szklany panel tylko po prawej stronie, natomiast wersja TG RGB ma szklane panele z obydwóch stron (wersja Solid oczywiście ma zabudowane obydwa boki, więc zamontowane podzespoły będą niewidoczne z zewnątrz).



Na spodzie zamontowano duży, wygodny filtr powietrza

Spód obudowy też nie powinien być zaskoczeniem, bo... wygląda praktycznie tak samo jak w większych modelach. Producent zastosował dwa stelaże z gumowymi podkładkami. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy przepływ powierza dla dolnych wentylatorów (miejsca montażowe zabezpieczono dużym, nylonowym filtrem powietrza - można go wyjąć od przodu po zdjęciu frontu i oczyścić).

Mała obudowa o dużych możliwościach

Model Nano oczywiście oferuje dużo mniej miejsca na podzespoły, aczkolwiek producent całkiem nieźle przemyślał konstrukcję, więc da się tutaj upchnąć naprawdę niezłą konfigurację.

W głównej komorze zmieści się płyta główna formatu mini-ITX lub mini-DTX, a także trzyslotowa karta graficzna. Karta maksymalnie może mieć 335 mm, ale przy zamontowaniu dwóch wentylatorów 120/140 mm dostępne będzie tylko 310 mm (a to oznacza, że mogą się tutaj nie zmieścić najdłuższe, niereferencyjne wersje topowych modeli GeForce i Radeon). Podobnie jak w większym modelu, można tutaj skorzystać z podpórki - taki dodatek może być przydatny szczególnie przy masywniejszych kartach.



Na górze przewidziano miejsce na zasilacz (aby do niego się dostać konieczne jest zdjęcie górnej osłony)

Miejsce na zasilacz przeniesiono do górnej komory - konstrukcja wymusza obrócenie go wentylatorem do spodu, więc obieg powietrza wymusza zasysanie nagrzanego powietrza z okolic coolera CPU. Obudowa teoretycznie pozwala na montaż standardowych modeli w formacie ATX o długości do 210 mm (+ dodatkowe 40 - 50 mm na okablowanie), zatem nie powinno być problemów z instalacją nawet mocniejszych jednostek >1000 W.



Montaż dysku 3,5 cala ogranicza miejsce na zasilacz do 172 mm

Podobnie jak w wersji Compact, na górnym pokładzie przewidziano też koszyk do montażu dwóch dysków 2,5 cala lub jednego 2,5 i jednego 3,5 cala (blaszany stelaż został wyposażony w dodatkowe gumki, które pozwolą wytłumić drgania „twardziela”). Warto jednak zauważyć, że do montażu 3,5-calowego dysku stelaż trzeba lekko przesunąć, co ogranicza miejsce na zasilacz już do 172 mm.



Z tyłu przewidziano sporo przepustów i opasek na rzep do aranżacji okablowania

To jednak nie wszystko, bo za tacką na płytę główną przewidziano stelaż do przykręcenia dwóch kolejnych dysków – tym razem tylko w rozmiarze 2,5 cala. Łącznie w obudowie Torrent Nano można zainstalować maksymalnie cztery dyski (cztery 2,5 cala lub trzy 2,5 cala i jeden 3,5 cala). Niektórym może więc brakować miejsc na nośniki HDD 3,5 cala.

Pomimo kompaktowych rozmiarów, obudowa wyróżnia się też całkiem dobrymi możliwościami wentylacji podzespołów.

Torrent Nano pozwoli na montaż coolera CPU o wysokości do 165 mm, więc większości dostępnych modeli (może być problem tylko z największymi wieżowymi konstrukcjami). Oprócz tego przewidziano kilka miejsc na wentylatory. Szkoda jednak, że zabrakło huba dla wentylatorów, bo miniaturowe płyty główne zwykle nie oferują zbyt wielu gniazd do podpięcia chłodzenia.



Miejsca montażowe dla wentylatorów z przodu zabezpieczono filtrem powietrza

Standardowe wyposażenie obejmuje tylko jeden wentylator - producent zastosował duży, 180-milimetrowy model Dynamic X2 GP-18 PWM (w wersji TG RG jest to model Prisma AL-18 PWM ARGB). "Śmigiełko" wykorzystuje wytrzymałe łożysko LLS (Long Life Sleeve), a jego prędkość obrotową można regulować w zakresie 300 - 1200 RPM (wydajność wynosi 44,9 - 153,7 CFM / 0,4 - 2,26 mmH2O).

Co ciekawe, obudowa pozwala też na montaż skromnego chłodzenia cieczą. Z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze 240 mm, a z tyłu 120 mm. Dodatkowo w przedniej części da się upchnąć niewielki rezerwuar (szczelina do montażu ma 136 mm wysokości).

Składamy komputer w obudowach Fractal Design Compact i Nano

Pora na sprawdzenie sprzętu w prakyce. W obudowach zamontowaliśmy platformę, która może służyć jako przykład wydajnego komputera dla graczy (w modelu Compact ze standardową płytą główną, a w Nano z modelem formatu mini-DTX).

Fractal Design Torrent Compact

Torrent Compact nie należy do specjalnie przestronnych obudów, jednak producent całkiem dobrze przemyślał konstrukcję skrzynki, co w pewnym stopniu ułatwia montaż części. Mniej doświadczeni użytkownicy mogą skorzystać z instrukcji, gdzie bardzo dokładnie wyjaśniono poszczególne etapy składania komputera.

Sporym ułatwieniem przy składaniu PC-ta jest możliwość zdjęcia nie tylko bocznych paneli, ale też przedniej i górnej osłony, a nawet dolnych wsporników. Warto jednak pamiętać o ograniczeniu przy montażu dysku 3,5 cala. Dodatkowym problemem może być mało miejsca w okolicach tylnego panelu płyty głównej, więc wtyczki EPS polecamy podłączyć przed montażem coolera lub przez przykręceniem płyty w obudowie.

Cieszy całkiem dobrze rozplanowany system aranżacji okablowania. Producent przewidział sporo przepustów oraz dodatkowe opaski na rzep do spięcia kabelków (też tych podłączanych z tyłu komputera!). Przydałoby się jednak kilka dodatkowych otworów do podłączenia przewodów z obudowy w dolnej części szkieletu.

Fractal Design Torrent Nano

Fractal Torrent Nano to jeszcze mniejsza obudowa, więc składanie komputera siłą rzeczy jest jeszcze mniej wygodne. Całe szczęście producent całkiem dobrze przemyślał konstrukcję, co powinno trochę ułatwić zadanie. Warto tutaj się wspomóc instrukcją obsługi, która bardzo dokładnie opisuje sposób montażu podzespołów.

Także i tutaj sporym ułatwieniem przy składaniu PC-ta jest możliwość zdjęcia bocznych paneli, górnej ścianki, przedniej osłony i dolnych wsporników. Praktycznie wszystkie części są montowane przy użyciu śrubokręta (jedynie karta graficzna jest dokręcana na szybkośrubkach). Warto również pamiętać o ograniczonym miejscu na zasilacz przy montażu dysku HDD w górnym koszyku.

Mimo mniejszych rozmiarów, warto pochwalić aspekt aranżacji okablowania. Z tyłu przewidziano trochę miejsca do upchnięcia wiązek, a w tacce na płytę główną znalazły się dodatkowe przepusty. Są też opaski do spięcia przewodów z tyłu komputera. Warto jednak pamiętać, aby w konfiguracjach z płytą mini-DTX kabelki do podłączenia na dole laminatu, wyprowadzić przepustem jeszcze przed przykręceniem płyty do obudowy (w przeciwnym wypadku może ona przysłaniać przepust, co uniemożliwi przełożenie wtyczek).

Fractal Design Compact i Nano - testy chłodzenia

Oczywiście nie omieszkaliśmy sprawdzić jak fabryczna konfiguracja sobie radzi z wentylacją podzespołów. Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury - w pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 23 stopni Celsjusza).

W przypadku modelu Fractal Design Torrent Compact zastosowano dwa 180-milimetrowe wentylatory Prisma AL-18 PWM ARGB, które wtłaczają chłodne powietrze od frontu (obydwa podłączyliśmy do huba Nexus 9P Slim, ale za sterowanie obrotami odpowiadała płyta główna – wykorzystaliśmy standardową krzywę obrotów).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 46

11 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 41

31 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 6

1 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 48

4 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 22

8 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 34

14

Jak widać fabryczna konfiguracja bardzo dobrze sobie radzi z wentylacją podzespołów, co jednak było okupione dosyć słyszalną pracą wentylatorów (przy maksymalnych obrotach były już dosyć uciążliwe). Warto zwrócić uwagę na niskie temperatury karty graficznej, która otrzymuje bezpośredni dopływ chłodnego powietrza. Dobrze wyglądają też temperatury procesora i płyty głównej.

Mniejszy model Fractal Design Torrent Nano wykorzystuje jeden 180-milimetrowy wentylator Dynamic X2 GP-18 PWM, który też wtłacza chłodne powietrze od frontu. Wentylator podłączyliśmy bezpośrednio do płyty głównej (za sterowanie obrotami odpowiadała płyta - użyliśmy standardowego profilu ustawień).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 48

14 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Impact 37

34 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Impact 19

14 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 55

6 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 14

13 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 48

17

Tutaj małe zaskoczenie. Okazuje się, że model Nano wyraźnie gorzej poradził sobie z wentylacją podzespołów (a przy tym też cechował się słyszalną pracą wentylatora). Widać zatem, że mniejsze rozmiary obudowy i mniej wolnej przestrzeni przy karcie graficznej wpłynęły na wyraźnie wyższe temperatury GPU. Warto jednak zwrócić uwagę na przyzwoite temperatury procesora, który otrzymywał bezpośredni dostęp do chłodnego powietrza.

Małe znaczy lepsze? To zależy...

Jak oceniamy nowe skrzynki Fractala? Szwedzki producent przyzwyczaił nas do porządnych obudów, które są kierowane do klientów z porządnie wypchanymi portfelami. Podobnie jest i tym razem - modele Torrent Compact i Torrent Nano na pewno zaliczają się do całkiem udanych konstrukcji. Jest jednak kilka rzeczy, które przydałoby się poprawić.

Obydwa modele wyróżniają się efektownym wzornictwem, które nawiązuje do stylistyki większego modelo Torrent – taki sprzęt pozwoli zbudować ciekawy, nietuzinkowy komputer dla entuzjastów. Klienci mają do wyboru kilka wersji kolorystycznych (czarną, białą, a także czarną z podświetleniem ARGB LED), a do tego przewidziano możliwość wyeksponowania podzespołów przez boczny panel. Jest też czarny, zabudowany model dla „tradycjonalistów”.

Modele Torrent Compact i Torrent Nano są mniejsze od zwykłego modelu Torrent, co oczywiście ma na przełożenie na skromniejszą funkcjonalność. Konstrukcje zostały jednak całkiem nieźle przemyślane, więc i tu i tu w środku można zamontować naprawdę mocną konfigurację do gier. Do tego składanie komputera przebiega w intuicyjny sposób, a mniej doświadczeni użytkownicy mogą posłużyć się dokładną instrukcją obsługi.

Każda jednak oferuje inne możliwości co do "podstawy" PC-ta. Compact pomieści płyty główne nawet w formacie E-ATX, a Nano „wypasione” miniaturki typu mini-DTX. Do tego oczywiście całkiem sporo miejsca na kartę graficzną i chłodzenie CPU. Jest też kilka miejsc na dyski, aczkolwiek niektórym może brakować miejsca na dodatkowe nośniki 3,5 cala (szczególnie, że jedyna zatoka ogranicza miejsce na zasilacz).

Obudowy oferują też sporo miejsca na chłodzenie, co przy tym rozmiarze wcale nie jest takie oczywiste (można też pokusić się o instalację chłodzenia wodnego). Standardowe wyposażenie wygląda jednak… różnie. O ile średni model Compact zapewnia naprawdę niezłą wentylację komponentów, tak w mniejszym Nano wypada ona wyraźnie słabiej. Na pochwałę zasługują jednak wygodne filtry powietrza, które pozwolą utrzymać porządek wewnątrz komputera.

Komu polecamy nowe obudowy Fractala? Cóż, nowe modele nie są tanie (szczególnie wersje z podświetleniem RGB LED), więc ponownie będzie to sprzęt raczej dla wąskiego grona odbiorców. Modele Compact i Nano powinny zainteresować klientów z bardziej zasobnym portfelem, którzy szukają nowej skrzynki do budowy mniejszego, wydajnego komputera o ciekawej stylistyce.

Opinia o Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Plusy Efektowna stylistyka (przeszklone panele boczne, podświetlenie RGB LED),

Dwa porty USB 3.2 Gen1 i jeden USB 3.2 Gen2 typ C na panelu I/O,

Całkiem wygodny montaż podzespołów,

Miejsce na większą płytę główną formatu E-ATX,

Całkiem sporo miejsc na kartę graficzną,

W zestawie podpórka do podtrzymania karty graficznej,

Dużo miejsca na cooler CPU,

Możliwość zamontowania nawet 6 wentylatorów,

Miejsce na chłodzenie wodne (dwie duże chłodnice),

W zestawie 2 wentylatory 180 mm,

Hub do podłączenia 9 wentylatorów,

Wygodne filtry powietrza z przodu i na dole,

Bardzo dobra wentylacja podzespołów. Minusy Tylko jedno miejsce na dysk 3,5 cala...

...a do tego zamontowanie dysku 3,5 cala mocno ogranicza miejsce na zasilacz,

Zastosowane tworzywo zbiera odciski palców,

Głośne wentylatory na maksymalnych obrotach,

Ograniczone miejsce do podłączenia wiązki EPS12V,

Wysoka cena.





Opinia o Fractal Design Torrent Nano White TG Clear Tint Plusy Efektowna stylistyka,

Dwa porty USB 3.2 Gen1 i jeden USB 3.2 Gen2 typ C na panelu I/O,

Całkiem wygodny montaż podzespołów,

Miejsce na płytę główną formatu mini-DTX,

Całkiem sporo miejsc na kartę graficzną,

W zestawie podpórka do podtrzymania karty graficznej,

Możliwość zamontowania nawet 5 wentylatorów,

Miejsce na chłodzenie wodne (dużą chłodnicę i rezerwuar),

Wygodne filtry powietrza z przodu i na dole. Minusy Tylko jedno miejsce na dysk 3,5 cala...

...a do tego zamontowanie dysku 3,5 cala mocno ogranicza miejsce na zasilacz,

Brak huba do podłączenia wentylatorów,

Fabryczna wentylacja słabsza niż w większych modelach,

Głośne wentylatory na maksymalnych obrotach,

Wysoka cena.