Testujemy Fujitsu Lifebook U9311 - naprawdę wyjątkową konstrukcję dla miłośników niewielkich laptopów. Lekki, wytrzymały, z wydajnymi (jak na tę klasę) podzespołami oraz niesamowicie wyposażony. Miodzio!

Fujitsu Lifebook U9311 to 13 calowy laptop wyposażony w topowy procesor Intel Tiger Lake oraz grafikę Xe (w najwydajniejszej wersji)

Może pochwalić się magnezową obudową, Thunderbolt 4 z USB 20 Mb/s, modemem LTE (lub 5G), licznymi zabezpieczeniami czy też czytnikiem kart Smart

Cena modelu w testowanej konfiguracji ma wynosić około 7300 złotych

4,7/5

Niewielkie i lekkie laptopy o ciekawym wyposażeniu często są obiektem westchnień użytkowników. Te arcydzieła technologii często oferują znakomite i bogate wyposażenie - jak choćby ekrany OLED - i zdają się być idealnymi towarzyszami podróży. Jasne, ze względu na rozmiary zwykle korzystają z zintegrowanych grafik, ale na możliwości Intel Iris Xe z pewnością narzekać nie można. Jeśli poszukujecie takiego ultrabooka, to koniecznie zerknijcie na możliwości naszego dzisiejszego gościa, a jest to Fujitsu Lifebook U9311.

Fujitsu Lifebook U9311 - lekki, wydajny i wytrzymały

Na pierwszy rzut oka Fujitsu Lifebook U9311 może wyglądać nieco plastikowo, ale to złudzenie. Obudowa została wykonana ze stopu magnezu i między innymi dzięki temu laptop waży niecałe 900 gramów.

Fujitsu Lifebook U9311 - cena

Laptop w testowanej przez nas konfiguracji, czyli z 16 GB RAM, SSD 512 GB, modemem LTE oraz procesorem Core i7 1185G7 ma kosztować około 7300 złotych.

Fujitsu Lifebook U9311 - specyfikacja

Model Fujitsu Lifebook U9311 Procesor Intel Core i7-1185G7 (4C/8T) 1,2-4,8 GHz (12-28W)

Tiger Lake 10-nm Pamięć RAM 16 GB LDDR4X

(4266 MHz) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe (96)

(maks. taktowanie 1350 MHz) Ekrany 13,3 cala (350 cd/m²), 1920 x 1080, IPS, matowa (LED backlight) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (Intel WiFi 6 AX201) + Bluetooth 5.2 Dysk SSD PCIe 512 GB - Micron 2300 MTFDHBA512TDV (3300/2700 MB/s) Wymiary 307 x 197 x 15,5 mm Waga 885 g Bateria 50 Wh Porty 2x USB C (Thunderbolt 4 i USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s) z funkcją ładowania (FC - 80% w 1 godzinę)

2x USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s)

HDMI 2.0b

1 x mini-jack (słuchawki/mikrofon)

czytnik kard Smart

czytnik kart SD (4.0)

LAN (Intel I219LM)

złącze kart nanoSIM (w naszej wersji 4G) System operacyjny Windows 10 Home lub Pro Dodatkowo Palm Secure, czujnik światła, kamera HD Windows Hello, Kensington Lock Obudowa magnezowa

Wow. Jest tu wszystko, a nawet jeszcze więcej. Są tu również takie dodatki jak czytnik kart Smart, ale można zamówić wersję bez tej opcji. Opcjonalnie można również zamówić sobie wersję z modemem 4G/5G czy ekranem dotykowym. Do wyboru, do koloru.

Nie zapomniano nawet o takim istotnym detalu jak fizyczna osłona kamery. Jest ona w opcji miniaturowej, więc łatwo ją przeoczyć - ale jest! Jest tu również opcja IR, więc kamerka w pełni obsługuje logowanie Windows Hello za pomocą twarzy.

Fujitsu Lifebook - budowa i porty

Co udało się zmieścić w takim maleństwie? Wbrew pozorom jest tego sporo.

Po lewej stronie znajdziemy gniazdo blokady Kensington oraz dwa porty USB C, które obsługują standard Thunderbolt 4 oraz USB 3.2 Gen2x2 (przepustowość do 20 Gb/s). Można za ich pomocą ładować inne urządzenia, nawet jak laptop jest wyłączony. Tuż obok znajdziemy pełnowymiarowe gniazdo HDMI 2.0b, jeden port USB typu A (3.1 Gen1 5 Gb/s) oraz mini-jack typu combo. Na samym końcu ukrył się port kart typu Smart.

Po prawej stronie znajdziemy czytnik kart flash, kolejny portu USB 3.1 Gen1 oraz gniazdko Ethernet (wraz z ciekawą zaślepką). Ale czekajcie - na zdjęciu nie widać pewnego istotnego elementu, a mianowicie gniazda karty nanoSIM (po lewej stronie czytnika kart SD), które sprytnie ukryło się na tej fotografii.

Złącze kart nanoSIM jest jednak doskonale widoczne od spodu. Poza tym nie ma tu żadnych klapek, które ułatwiały dostęp do podzespołów, aby dostać się do środka trzeba odkręcić pokrywę.

Po prawej stronie pod klawiaturą przycupnął również czytnik Palm Secure - nie zapomniano również o takich zabezpieczeniach.



Co to jest Fujitsu PalmSecure?



PalmSecure to ultranowoczesny, oparty na technologii biometrycznej system uwierzytelniania, który inaczej niż w przypadku skanerów tęczówki albo czytników linii papilarnych potwierdza tożsamość użytkownika na podstawie układu żył. Ponieważ naczynia krwionośne znajdują się wewnątrz ciała i mają szereg różnorodnych cech, podrobienie tożsamości weryfikowanej za pomocą czytnika naczyń krwionośnych jest niezwykle trudne, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. (źródło: Fujitsu)



Fujitsu Lifebook - testy wydajnościowe

Laptop jest niewielki, więc siłą rzeczy system chłodzenia również musi być skromny, ale wewnątrz kryje się przecież topowy Tiger Lake z układem graficznym Xe w najmocniejszej wersji (96 jednostek wykonawczych). Pamięć 4266 MHz powinna dzielnie wspierać działanie układu graficznego, więc wstydu na pewno nie będzie.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 5989 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5111 Fujitsu Lifebook U9311

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 4987 MSI Prestige 14 Evo

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 4918 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Huawei MateBook 13 - 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Fujitsu Lifebook U9310X

Core i5-10310U, Intel UHD 630 3805 Asus ZenBook UX430U

Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618 Asus ZenBook UX433FN

Core i7-8565U, Geforce MX150 3488 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 3453 Asus ZenBook UX434

Core i5-10210U, Geforce MX250 3329 Dell Inspiron 13 7386-8236

Core i7-8565U, Intel HD 620 2963 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7

Core i7-8565U, Intel HD 620 2829 HP Envy x360 13

AMD Ryzen 5 3500U, AMD Radeon Vega 8 2628 LG Gram 15

Core i5-8265U, Intel HD 620 2446

Laptop znajduje się w absolutnej czołówce maszynek wyposażonych w zintegrowaną grafikę Intel Xe. Oczywiście na wynik PC Marka mają też wpływ inne podzespoły - nie tylko procesor i układ graficzny.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 4700U 2338 Intel Core i7 1165G7 2055 Intel Core i7 1185G7 (Fujitsu Lifebook U9311) 1956 Intel Core i7-10510U 1533 Intel Core i5-1035G1 1201 Intel Core i3-10110U 822 Intel Core i3-8145U 728

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 578 Intel Core i7 1185G7 (Fujitsu Lifebook U9311) 552 Intel Core i7-10510U 449 AMD Ryzen 7 4700U 440 Intel Core i5-1035G1 411 Intel Core i3-10110U 403 Intel Core i3-8145U 387

Jak to w laptopach bywa, wydajność procesora jest w dużym stopniu zależna od systemu chłodzącego - w małych laptopach nigdy nie będzie to najwydajniejsza opcja. Tym niemniej do wydajności tego maleństwa nikt nie powinien się przyczepić.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Fujitsu Lifebook U9311

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 1863 ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1817 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 1332 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 487 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433 Lenovo IdeaPad S145-14IWL

Intel Core i3-8145U, Intel UHD 620 381

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5224 Fujitsu Lifebook U9311

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 5062 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 3398 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 1270 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093 Lenovo IdeaPad S145-14IWL

Intel Core i3-8145U, Intel UHD 620 941

Jedno jest pewne - najmocniejsza wersja zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Xe (90 EU) ma naprawdę sporo do zaoferowania. Gdyby jeszcze Intel dopracował nieco sterowniki, to Xe nie miałaby sobie równych.

Jeśli chodzi o wydajność SSD Microna to odczyt sekwencyjny jest nieco poniżej deklarowanych osiągów, ale i tak naprawdę nie ma tu na co narzekać.

A jak tam z czasem pracy na baterii? Niektóre laptopy tej klasy są wyposażone w baterie o pojemności 67 Wh i oferują ponad 16 godzin pracy na baterii. Akumulator w tym modelu Fujitsu do 50 Wh i wedle producenta może on pracować do 11 godzin i 20 minut na zasilaniu bateryjnym. Nasze testy w PC Mark Battery Test Modern Office wykazały, że w takim przypadku można liczyć na 10 godzin i 30 minut pracy. Rekordów nie należy więc się spodziewać, ale wynik i tak jest bardziej niż przyzwoity.

Fujitsu Lifebook U9311 - czy warto kupić?

Przyznam jedno - jestem pod wrażeniem konstrukcji Fujitsu, to naprawdę niesamowity biznesowy laptop, który dodatkowo możemy skonfigurować dokładnie wedle swoich potrzeb, wyposażając go choćby w czytnik kart Smart, dotykowy ekran, czy modem LTE, a nawet 5G. Jasne, ponad 7000 złotych piechotą nie chodzi, ale jak chce się mieć równocześnie jakość, wydajność i doskonałe wyposażenie, to trzeba się nieco wykosztować.

Fujitsu Lifebook U9311 to świetny i doskonale przemyślany towarzysz podróży - lekki, wytrzymały (magnezowa obudowa) i wydajny.

Przypomnijmy, że laptop w konfiguracji testowej był wyposażony w procesor Intel Core i7-1185G7, 16 GB RAM 4266 MHz i SSD NVMe 512 GB, dwa porty Thunderbolt 4 z obsługą USB 20 Mb/s i waży zaledwie 885 gramów. Na pierwszy rzut oka Fujitsu Lifebook U9311 wygląda delikatnie, ale nie dajcie się temu zwieść, bo otrzymał wojskowy standard wytrzymałości Military Standard MIL-STD-810H. Laptopy tej serii dostępne są w dwóch kolorach - czerwonym i czarnym.

Opinia o Fujitsu Lifebook U9311 (9U13A2) Plusy waga tylko 885 gramów

procesor Intel Core i7-1165G7 z najmocniejszą wersją Iris Xe

16 GB pamięci 4266 MHz

dwa porty USB C z obsługą Thunderbolt 4 i USB 3.2 2x2 (20 GB/s)

Fast Charge (80% w godzinę) i możliwość ładowania innych urządzeń nawet gdy laptop jest wyłączony

Wi-Fi 6 i BT 5.2

opcjonalny modem LTE/5G

czytnik PalmSecure i gniazdko blokady Kensington

kamera IR z funkcją Windows Hello z miniaturową fizyczną przesłoną

opcjonalny czytnik kart Smart

możliwość wyboru wersji z ekranem dotykowym Minusy cena

Ocena końcowa 94% 4.7/5