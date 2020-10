Testujemy kartę graficzną Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS. Kolejne podejście do grania w rozdzielczości 8K i to całkiem udane!

marketplace Ocena benchmark.pl









4,4/5 Plusy fabrycznie podkręcony model najwydajniejszej karty na rynku; dwa standardowe gniazdka zasilające 8-pin, zamiast jednego 12-pin (FE); wydajność wyższa od Titana RTX; bardzo wysoka wydajność w ray-tracingu i DLSS; 8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0; 24 gigabajty pamięci VRAM GDDR6X; 1 x HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a; technologia RTX IO i NVIDIA Reflex; duża kultura pracy i tryb 0db; podświetlenie LED z dodatkową listwą Minusy wysoka cena; duży pobór mocy - lepiej sprawdź, czy nie musisz wymienić zasilacza

Premierę karty GeForce RTX 3080 należy uznać za bardzo udaną, jednak co do pojawienia się na rynku topowego modelu GeForce RTX 3090 to... zdania są podzielone. Przypomnijmy, że na naszych łamach testowaliśmy zarówno model GeForce RTX 3080, jak i recenzowaliśmy mocarną GeForce RTX 3090.

GeForce RTX 3090 to z pewnością najwydajniejsza karta na rynku, wyposażona w potężną ilość pamięci VRAM, a konkretnie 24 GB. To sprawia, że jest łakomym kąskiem dla osób wykorzystujących GPU do obliczeń, ale w przypadku grania w rozdzielczości 4K, jest ona tylko od 10 do 20 procent wydajniejsza od modelu RTX 3080.

NVIDIA jednak reklamuje swój topowy model jak pierwszą kartę do grania w 8K, co oczywiście nie omieszkaliśmy sprawdzić (przetestowaliśmy kartę w 8K w grach Wolfenstein: Youngblood, Metro: Exodus, World War Z oraz Shadow of The Tomb Raider. W naszej redakcji właśnie gości kolejny autorski model RTX 3090, a konkretnie Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS - zaraz sprawdzimy na co go stać!

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS - test

Dziś dalej drążymy temat grania w 8K - wykorzystamy dwa kolejne tytuły które otrzymały nowy tryb DLSS Ultraperformance (przeznaczony specjalnie do 8K) - czyli Death Stranding i Control, ale sprawdzimy również w akcji grę w natywnej rozdzielczości 8K, a konkretnie mówiąc - Star Wars: Battle Squadron.

Firma Gainward ma swojej ofercie aż cztery modele RTX 3090 - Phoenix, Phoenix GS, Phantom oraz Phantom GS. Model Phoenix pracuje ze standardowymi zegarami i jego boost wynosi 1695 MHz. Testowany przez nas model Phoenix GS podbija tę wartość do 1725 MHz. Jeszcze lepsze modele Phantom oferują odpowiednio boost na poziomie 1740 MHz i 1845 MHz (wersja GS).

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS - budowa i porty

Chłodzenie karty zajmuje 2,7 slota, a wymiary to 294 x 112 mm. Karta wymaga podłączenia dwóch dodatkowych 8-pinowych wtyczek zasilających.

Tylna część chroniona jest przez solidny backplate, ale oczywiście nie zabrakło tu otworu wentylacyjnego w tylnej części karty.

Mamy tu do czynienia z trzema portami DisplayPort oraz jednym HDMI 2.1 - trochę szkoda, że nie ma tu dwóch portów HDMI.

Gainward GeForce RTX 3090 - gramy w 8K!

Dziś wyjątkowo bez wykresów i tabelek - same materiały wideo z włączonym licznikiem klatek na sekundę.

Death Stranding - natywne 8K versus tryb DLSS Ultrawydajność

Natywne 8K działa zbyt wolno - możemy liczyć zaledwie na 30 klatek na sekundę. Zastosowanie DLSS Ultrawydajność zmienia sytuację diametralnie - nagle możemy liczyć na 60-70 klatek na sekundę przy naprawdę mało widocznym spadku jakości obrazu. Przypomnijmy, że w trybie DLSS Ultrawydajność gra renderowana jest w rozdzielczości 1440p, więc tryb nowy tryb DLSS działa naprawdę świetnie!

Control - DLSS 2880p versus 1440p

Control ma już znacznie wyższe wymagania od Death Stranding. Są one na tyle wysokie, że darowaliśmy sobie włączanie ray-tracingu. Materiał wideo porównuje wydajność w dwóch przypadkach - w trybie DLSS 2800p i DLSS 1440p (ultrawydajność). O ile w pierwszym przypadku możemy liczyć na około 40 klatek na sekundę, to w drugim już około 70 klatek na sekundę.

Oczywiście tu również wykorzystaliśmy najwyższe ustawienia graficzne - nie licząc wyłączonego ray-tracingu.

Star Wars: Squadrons - rozgrywka w natywnej rozdzielczości 8K (wideo w 8K 30 fps)

To "czysty" materiał (bez obróbki) nagrany za pomocą narzędzia NVIDIA ShadowPlay (GeForce Experience) w rozdzielczości 8K i 30 klatkach na sekundę. Licznik klatek na sekundę w lewym górnym rogu jest całkowicie nieczytelny, ale szybkość działania gry w natywnej rozdzielczości 8K (w ustawieniach ultra) waha się od 40+ do 70+ klatek na sekundę. Minimalna zmiana ustawień graficznych (np. zmiana AA, którego działania w 8K praktycznie nie widać) i można grać w 60 klatkach na sekundę - bez DLSS i żadnych innych wspomagaczy.

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS - czy warto kupić?

Zacznijmy od tego, że dostępność kart Ampere nadal nie jest najlepsza (delikatnie mówiąc). Podejrzewam, że wielu amatorów kart Ampere kupiłoby każdą dostępną kartę, nie oglądając się na producenta.

Co samego wykonania karty ze stajni Gainwarda nie mamy większych zastrzeżeń. Karta charakteryzuje się dobrą kulturą pracy, utrzymuje w normie temperatury rdzenia, jest fabrycznie podkręcona (minimalnie - ale zawsze coś) oraz oferuje tryb 0dB (całkowite wyłączenie wentylatorów przy niskim obciążeniu).

Ten model Gainwarda można obecnie kupić (o ile będzie dostępny) w cenie nieco ponad 8000 złotych. Teoretycznie to nieco powyżej średniej a w praktyce to... sklepy czekają na dostawy i w każdej chwili mogą zmienić ceny. Zanim sięgniemy po ten model, po prostu skonfrontujmy jego cenę z aktualnie dostępnymi modelami 3090.

Osobną kwestią jest ogólna opłacalność modeli GeForce RTX 3090. Przypomnijmy, że karta ta jest wydajniejsza w gamingu 4K od modeli RTX 3080 zaledwie o 10-20%, a kosztuje dwa razy więcej. Pozwolimy sobie powtórzyć to, co pisaliśmy już w premierowej recenzji GeForce RTX 3090 - to karta dla tych, którzy potrzebują dużej ilości VRAM do obliczeń (zastosowania bardziej profesjonalne), czy też po prostu entuzjastów, którzy koniecznie chcą mieć najwydajniejszą kartę na rynky nie oglądając się na cenę. W większości przypadków warto po prostu sięgnąć po model RTX 3080 - dobrze wyceniony (chociaż słaba dostępność oznacza również wyższe ceny) i bardzo wydajny.

Czy wiesz że... GeForce RTX 3090 jest szybsza od dotychczasowego lidera w zastosowaniach profesjonalnych, czyli Titana RTX? Dodatkowo Titan RTX debiutował na rynku w cenie 2500 dolarów, a GeForce RTX 3090 w cenie 1500 dolarów. GeForce RTX 3090 góruje nad Titanem RTX między innymi szybszą i nowocześniejszą pamięcią GDDR6X, niższą litografią GPU (8-nm w stosunku do 12), znacznie większą ilością jednostek cieniujących, obsługą PCI Express 4.0, czy w końcu nowszą i znacznie wydajniejszą wersją rdzeni Tensor odpowiedzialnych za obliczenia AI (sztuczna inteligencja). Jeśli więc zawsze marzyłeś o Titanie, teraz możesz mieć lepszą kartę w niższej cenie!

Nie wątpimy, że znajdzie się parę osób, które faktycznie będą chciały wykorzystać tę kartę do grania w 8K. Mniej wymagające gry, jak Star Wars Squadrons mogą zapewnić płynne działanie w takiej rozdzielczości nawet bez wspomagania DLSS - wystarczy nieco obniżyć jakość grafiki. W innych przypadkach... cóż, zainteresujmy się, czy gra ma wsparcie nowego, ultrawydajnego trybu DLSS, a jak na razie pochwalić się nim mogą Wolfenstein: Youngblood, Death Stranding, Justice, Minecraft RTX i Control. Wsparcie zapowiedziano już dla Boundary, Bright Memory: Infinite, Ready or Not, Scavengers oraz Watch Dogs: Legion.

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS - ocena

fabrycznie podkręcony model najwydajniejszej karty na rynku

dwa standardowe gniazdka zasilające 8-pin, zamiast jednego 12-pin (FE)

wydajność wyższa od Titana RTX

bardzo wysoka wydajność w ray-tracingu i DLSS

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

24 gigabajty pamięci VRAM GDDR6X

1 x HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a

technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

duża kultura pracy i tryb 0db

podświetlenie LED z dodatkową listwą

wysoka cena

duży pobór mocy - lepiej sprawdź, czy nie musisz wymienić zasilacza

88% 4,4/5

Może cię również zainteresować: