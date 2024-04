Pamiętasz jeszcze telefony, które działały na jednym ładowaniu baterii nawet kilka dni? Dziś jest to niemal nieosiągalne dla wielu smartfonów, które zwykle ładujemy każdego dnia. Poznaj proste sposoby, dzięki którym wydłużysz żywotność baterii w smartfonie.

Telefony sprzed kilkunastu lat były w stanie działać na jednym ładowaniu przez kilka dni. Przede wszystkim była to zasługa ich niewielkich ekranów i alfanumerycznych klawiatur. Dziś, z powodu rosnącej liczby funkcji dostępnych na smartfonach, takie osiągi są niemal nie do pomyślenia. Mimo że producenci wyposażają swoje urządzenia w coraz większe baterie, to jednak nie brakuje w nich elementów, które skutecznie zużywają energię. W rezultacie często musimy ratować się powerbankami, aby podładować telefon w ciągu dnia.

Bateria w telefonie szybko się rozładowuje

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć smartfony, które mogłyby działać bez ładowania przez 2-3 dni. Większość z nas ma zwyczaj podłączania telefonu do ładowarki każdego wieczora, aby rano zobaczyć na ekranie 100 proc. naładowania. Ale jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zadbać o swoją baterię w smartfonie i wydłużyć jej żywotność.

Jeśli zauważasz, że bateria w twoim telefonie szybko się rozładowuje, mamy dla ciebie kilka porad, które pomogą ci wydłużyć jej żywotność. Są one na tyle proste do wykonania, że poradzi sobie z nimi każdy.

Kontroluj jakość ekranu

Duże ekrany to z pewnością zaleta dla użytkowników, ponieważ pozwalają na jednoczesne korzystanie z wielu treści, ale z drugiej strony są one prawdziwym wrogiem dla baterii. Każdy wyświetlacz potrzebuje dużej ilości energii do działania, dlatego ważne jest, aby kontrolować jasność ekranu. Im jaśniej świeci wyświetlacz, tym więcej energii zużywa - to oczywiste. Jeśli więc nie potrzebujesz pełnej jasności ekranu, dostosuj ją do panujących warunków.

Warto również włączyć tryb ciemny w aplikacjach, które na to pozwalają - to sprawdzi się szczególnie w przypadku telefonów z matrycą AMOLED, gdzie do wyświetlania czarnego koloru nie jest potrzebna energia.

Włącz tryb oszczędzania baterii

Ta funkcja sprawi, że twój telefon ograniczy działanie aplikacji w tle. Możesz ją znaleźć w ustawieniach, niezależnie od tego, czy posiadasz smartfon z iOS czy Androidem. Dzięki temu twój telefon będzie działał dłużej na jednym ładowaniu.

Wyłącz lub odinstaluj zbędne aplikacje

Jeśli korzystasz ze smartfona z Androidem, pamiętaj, że aplikacje działające w tle mogą zużywać dużo energii. Nie korzystasz z oprogramowania, które pracuje w tle? Wyłącz je. Sprawdź również, czy na twoim urządzeniu nie ma za dużo zbędnych aplikacji, których nie używasz. Jeśli tak, odinstaluj je.

Wyłącz udostępnianie Bluetooth w Google

Wyłączenie tej funkcji może znacznie wpłynąć na oszczędzanie energii. Opcja wykrywa pobliskie urządzenia za pomocą skanowania Bluetooth i kiedy jest włączona, telefon będzie w stanie łączyć się ze sprzętem w pobliżu, co może zużywać dodatkową energię.

Aby wyłączyć tę funkcję na telefonie z Androidem, przejdź do Ustawień, a następnie na dole menu znajdź zakładkę Google. Wybierz opcję Urządzenia i udostępnianie, a następnie Udostępnianie w pobliżu. W tym miejscu przesuń suwak opcji Widoczność urządzenia na pozycję wyłączoną.