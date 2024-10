Galaxy Tab S10+ to tablet, który przyda się praktycznie każdemu

Galaxy Tab S10+ reprezentuje serię tabletów, które mocno stawiają na możliwości sztucznej inteligencji. Wbudowane funkcje Galaxy AI zapewniają mnóstwo możliwości, wśród których każdy znajdzie coś, co ułatwi mu codzienne obowiązki.

Twój inteligentny asystent Galaxy AI

Wspierając się sztuczną inteligencją, możemy ułatwiać sobie pracę, naukę i inne wyzwania codzienności. Z pewnością wielu z was korzystało już z darmowych narzędzi AI i zauważyło, że coraz bardziej są one okrojone z możliwości. Oczywiście opcje płatne są bardziej rozbudowane i przede wszystkim stale aktualizowane. Chcąc wycisnąć z AI maksimum możliwości, najlepiej postawić właśnie na nie lub najnowszy sprzęt na rynku, który fabrycznie jest już wyposażony w AI.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem sprzętu, to warto wziąć pod uwagę tablety z serii Galaxy S10, które fabrycznie wyposażone są w Galaxy AI.

Funkcje Galaxy AI – zaawansowana inteligencja pod ręką

Na przykładzie modelu Galaxy Tab S10+ możemy potwierdzić, że wbudowane funkcje Galaxy AI to mnóstwo możliwości, które mogą przydać się każdemu. Zdecydowanie ułatwią one naukę oraz pracę. Przydadzą się osobom, które często potrzebują szybkiego tłumaczenia przeróżnych treści. Będą też świetnym rozwiązaniem dla osób pracujących kreatywnie, np. artystów, grafików, tatuażystów czy architektów.

Na szczególne wyróżnienie zasługują:

Asystent notatek – umożliwia nagrywanie dźwięku, transkrypcję dźwięku na tekst oraz wygenerowanie podsumowania najważniejszych informacji z nagranej treści. Dodatkowo notatki możesz edytować w widoku Split View i tworzyć ciekawe graficzne podsumowania.

– umożliwia nagrywanie dźwięku, transkrypcję dźwięku na tekst oraz wygenerowanie podsumowania najważniejszych informacji z nagranej treści. Dodatkowo notatki możesz edytować w widoku i tworzyć ciekawe graficzne podsumowania. Tłumaczenie plików PDF – bardzo wygodna nakładka ekspresowo tłumacząca treści.

– bardzo wygodna nakładka ekspresowo tłumacząca treści. Sketch to Image (Szkic na obraz) – możesz zmieniać swoje rysunki w obrazy wygenerowane przez AI.

(Szkic na obraz) – możesz zmieniać swoje rysunki w obrazy wygenerowane przez AI. Circle to Search – możesz zaznaczyć interesujące cię słowo lub obraz i przejść od razu do informacji o nim w wyszukiwarce Google.

Spory ekran i maksymalna wygoda użytkowania

Możliwości AI są przekonujące, ale oczywiście warto zwrócić też uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z wygodną użytkowania tabletu Galaxy Tab S10+. Kluczowy jest duży, 12,4- calowy ekran. Urządzenie jest też ultralekkie i wygodnie układa się w dłoni. W zestawie otrzymujemy rysik S Pen do wykonywania odręcznych notatek lub szkiców.

Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ dostępny jest w wersji grafitowej i srebrnej. Wersja srebrna, która trafiła do naszej redakcji, prezentuje się bardzo elegancko i nowocześnie.

Wydajność i przydatne technologie

Galaxy Tab S10+ napędza bardzo wydajny 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6989 wspierany przez 12 GB RAM (+ dysk o pojemności 256 GB). Na pokładzie jest już system operacyjny Android 14.

Ekran (2800 x 1752 pikseli) wykorzystuje technologię Dynamic Amoled 2X, co zapewnia żywe naturalne kolory oraz minimalizację odblasków, gdy korzystamy ze sprzętu w świetle dziennym. Dodatkowo technologia ta redukuje szkodliwe światło niebieskie, co zmniejsza zmęczenie oczu przy wielogodzinnym użytkowaniu. Warto też podkreślić, że tablet oferuje odświeżanie 120 Hz, które zapewnia płynność wyświetlania filmów, wideo lub dynamicznych gier.

Tablet ma 3 aparaty: przedni 12 Mpix oraz dwa na tyle: główny 13 Mpix i dodatkowy 8 Mpix. Mamy też cztery wbudowane głośniki (Dolby Atmos), które dodatkowo korzystając ze sztucznej inteligencji, mogą zapewnić jeszcze większą czystość dźwięku (wzmacniać głosy i wyciszać hałasy).

Z pewnością dla użytkowników ważna będzie także wysoka odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP68). Możemy też liczyć na długą pracę baterii (pojemność 10 090 mAh) oraz szybkie ładowanie.

Czy warto kupić Galaxy Tab S10+?

Galaxy Tab S10+ to tablet, który łącząc świetne parametry oraz funkcje Galaxy AI, doskonale sprawdzi się w życiu codziennym, nauce i pracy. Będzie też niezastąpionym narzędziem do twórczości kreatywnej, tabletem do gier czy oglądania seriali w wysokiej jakości. Ciężko tutaj się do czegokolwiek przyczepić. A to… zazwyczaj idzie w parze z dość wysoką ceną. Za ten tablet obecnie zapłacimy około 4699 zł, co niestety nie jest ceną przystępną dla każdego.

Plusy

rozbudowane funkcje Galaxy AI,

wygodny rysik S Pen w zestawie (z magnetycznym mocowaniem),

antyrefleksyjny ekran (eliminuje odblaski i nie męczy oczu),

płynna praca (wydajne podzespoły),

świetna jakość wykonania,

wydajna bateria,

bardzo dobre głośniki stereo.

Minusy

brak ładowarki w komplecie (tylko kabel),

dość wysoka cena.

Ocena Galaxy Tab S10+ 90% 4.5/5