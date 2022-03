Xbox Game Pass Ultimate to usługa, którą łatwo pokochać w trzy miesiące. A teraz ta miłość może cię nic nie kosztować. Podpowiadamy, jakie tytuły sprawdzić, by dać się rozkochać.

Game Pass, czyli spełnienie marzeń gracza

Wyobraź sobie taką sytuację: kupujesz gamingowego laptopa i dostajesz w prezencie Xbox Game Pass Ultimate na trzy miesiące. Jeśli wiesz, z czym się to je, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że przyszykowano dla ciebie wyjątkowo smakowitą ucztę. Ale co jeśli nie wiesz? Cóż, wtedy przychodzimy my i wyjaśniamy, co trzeba. Tłumaczymy jak rozpocząć swoją przygodę z Game Passem – i przede wszystkim: od czego zacząć, by nie spudłować, lecz dobrze wykorzystać te trzy miesiące.

Stare powiedzenie głosi, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Jednak nie tym razem – Xbox Game Pass Ultimate szczerzy się bowiem uśmiechem, bijącym prawdziwym blaskiem i zachęca do tego, by dokładnie przyjrzeć się temu, co ma w paszczy bibliotece. A ma tam zawsze setki tytułów – co jakiś czas część z nich znika, a w ich miejsce pojawiają się nowe, ale liczba ani na moment nie przestaje imponować.

Podobnie imponująca jest różnorodność: w katalogu Xbox Game Pass Ultimate znajdują się zarówno premierowe produkcje, największe hity ostatnich lat, jak i klasyczne tytuły. Strategie, strzelanki, przygodówki, platformówki, erpegi, gry sportowe… – no słowem: dla każdego się coś znajdzie.

A jeśli ten temat jest ci zupełnie obcy i potrzebujesz jeszcze kroku wstecz, to… zróbmy go, zanim przejdziemy dalej. Najprościej rzecz ujmując, Xbox Game Pass Ultimate jest usługą, której najbliżej jest do wypożyczalni. Opłacasz abonament i w zamian możesz pobierać i grać w rozmaite gry bez ograniczeń. No dobra, ale przejdźmy wreszcie do tych gier, wszak to one występują tutaj w głównych rolach.

Jak wykorzystać 3 miesiące z Xbox Game Pass Ultimate na laptopie?

Trzy miesiące to szmat czasu, ale nie łudź się, że wystarczy, by zagrać we wszystkie interesujące tytuły z pecetowego katalogu Xbox Game Pass Ultimate. Zdecydowanie jednak wystarczy, by pokochać tę usługę. Od czego byśmy zaczęli? Cóż, to zależy od tego, jaki gatunek jest twoim ulubionym. Oto nasze propozycje dla osób o różnych preferencjach.

Gdy chcesz postrzelać…

Lubisz strzelać i chcesz jakoś przyjemnie spędzić te trzy miesiące? Trudno o lepszy sposób niż Halo Infinite – ta premierowa strzelanka to świetna historia, piękna oprawa i naprawdę sympatyczna mechanika. Co więcej, jeśli jesteś z tych, którzy szybko przechodzą gry, a równocześnie masz pewne zaległości, to w Xbox Game Pass Ultimate znajdziesz też kompletny zestaw Halo: The Master Chief Collection.

Jeśli wolisz bardziej zwariowane produkcje, to może cię zainteresować Outriders polskiego studia People Can Fly. Nawet jeśli nie wyśmienita, to na pewno jest to solidna strzelanka, której warto dać szansę. Podobnie jak DOOM Eternal – najnowszej części piekielnej (i piekielnie dobrej) serii. A jeżeli chcesz postrzelać wraz ze znajomymi, to absolutnie obowiązkową pozycją będzie dla ciebie Back 4 Blood.

Gdy szukasz dobrej fabuły…

Przejdźmy tymczasem do gier, które stoją fabułą. Jedną z najmocniejszych produkcji tego typu jest A Plague Tale: Innocence – poruszająca historia dzieci prześladowanych za to, na co nie mają wpływu, osadzona w niezwykle mrocznych czasach średniowiecza. Tytuł ten świetnie wypada też pod względem gameplayu, gdzie najbliżej jest mu do skradanki.

Mroczną opowieść serwują nam również twórcy Hellblade: Senua's Sacrifice. Fabuła jest tu o tyle nietypowa, że została zainspirowana przeżyciami schizofreników. Niezwykły klimat, budowany także przez bezbłędną oprawę audiowizualną, to kolejny powód, dla którego warto dać tej grze szansę.

Gdy lubisz pogłówkować…

Trudno tak naprawdę wybrać, czy Twelve Minutes powinno znaleźć się w sekcji powyżej czy też w tej. To bowiem świetna opowieść, ale żeby ją poznać, trzeba nieźle pokombinować. Nasz bohater utknął bowiem w pętli czasu i co dwanaście minut wraca do punktu wyjścia, aż uda mu się znaleźć sposób na jej zerwanie. W tym czasie sporo dowie się o sobie, swojej żonie i ich wspólnej historii.

The Pedestrian to tytuł, o którym niewiele osób słyszało, a to spory błąd. To intrygujący miks platformówki i gry logicznej z urzekającą oprawą wizualną i arcyciekawymi pomysłami na rozgrywkę. Jest stosunkowo krótka, ale wcale nie przechodzi jej się tak szybko. No chyba, że jest się mistrzem kombinowania.

Gdy masz umysł stratega…

Główkowania, ale w nieco innym wydaniu wymagają również gry strategiczne. W usłudze Xbox Game Pass Ultimate ten gatunek ma naprawdę silną reprezentację. Na miłośników RTS-ów czeka na przykład gra Iron Harvest (przedstawiająca alternatywną wersję lat 20. ubiegłego wieku) czy też jeszcze świeży Age of Empires IV (oraz gruntownie odświeżona trylogia, która go poprzedza).

Jest też Total War: Warhammer 3, jest Crusader Kings III i jest szeroki wybór strategii ekonomicznych czy też city-builderów. Od humorystycznego Tropico 6, przez rozbudowane Cities: Skylines, po survivalową i niezwykle ciężką produkcję „made in Poland”, mianowicie Frostpunk. Jeśli ten ostatni tytuł wciąż masz do nadrobienia, to te trzy miesiące wydają się na to idealnym momentem.

Gdy liczy się akcja…

Czas na zupełną zmianę klimatu, bo teraz mamy dwie propozycje z gatunku pod tytułem „gry akcji”. Obie są osadzone w superbohaterskim uniwersum Marvela. Pierwsza to Marvel's Avengers – nastawiona na kooperację produkcja z Iron Manem, Kapitanem Ameryką i innymi znanymi postaciami w rolach głównych.

Dostępne na rynku dopiero od pół roku Marvel's Guardians of the Galaxy jest z kolei prawdziwą perełką dla miłośników dobrych historii z ciekawymi dialogami, emocjonującej akcji i wciągającego systemu rozwoju postaci. Gorąco polecamy.

Gdy szukasz czegoś innego…

Wspomnieliśmy o kilkunastu tytułach, stanowiących zaledwie niewielki fragment obszernego katalogu gier w usłudze Xbox Game Pass Ultimate. Zdecydowanie nie wyczerpaliśmy tematu, no bo są tu też na przykład przepiękne i szalenie wciągające wyścigi w postaci Forza Horizon 5, jest pożeracz czasu pod tytułem Football Manager 2022 i jest też sympatyczna zręcznościówka dla fanów snowboardingu – Shredders.

Na miłośników zwariowanych produkcji czeka Two Point Hospital – symulator z akcją w szpitalu przyjmującym niezwykle osobliwe przypadki, a także Overcooked 2 – idealne do zabawy ze znajomymi. Zoo Tycoon pozwala zaprojektować własne zoo, a Farming Simulator 19 – zbudować rolnicze imperium. Nie można by też choćby słowem nie wspomnieć o Microsoft Flight Simulator.

Fani skradanek ucieszą się na Hitman Trilogy, a jeśli lubią przy tym czuć niepokojącą atmosferę, to i na Obcy: Izolacja. Na wielbicieli klasycznych erpegów czekają obie części Pillars of Eternity oraz Darkest Dungeon, a wśród platformówek wyróżniają się na przykład Limbo czy też Ori and the Will of the Wisps. I wiesz co, moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać, ale chyba zupełnie jasne jest już to, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Wróćmy więc do promocji…

Xbox Game Pass Ultimate aż na 3 miesiące za darmo – prezent od Lenovo

Xbox Game Pass Ultimate to świetna usługa i dostęp do niej często jest bonusem za zakup tego lub innego urządzenia. Z podobną promocją wystartowała ostatnio firma Lenovo, ale w przeciwieństwie do sporej części konkurencji, oferuje nie jeden, lecz właśnie trzy miesiące gratis.

Taki prezent firma Lenovo ma dla osób, które zdecydują się na zakup nowego laptopa. Wśród objętych akcją modeli znajdują się przede wszystkim reprezentanci serii Legion 5 (6. generacji), oraz IdeaPad 5 Pro. To gamingowe laptopy wyposażone w podzespoły, dzięki którym rozgrywka jest w pełni komfortowa. Wygodę zapewniają też wysokiej klasy wyświetlacze i superwygodne klawiatury. Szczególnie seria Legion wypada pod tym względem wyśmienicie: niedawno testowaliśmy model Legion 5 Pro z Ryzenem 7 i nowym RTX-em, a ocena 4,8/5 mówi chyba sama za siebie.

Co jeszcze warto wiedzieć o tej promocji? Przede wszystkim to, że trwa do 30 czerwca 2022 roku. Istotne jest również to, że dostęp jest przypisany do urządzenia, a nie dodawany do niego w formie kodu. Po szczegóły udaj się na stronę Lenovo i... to właściwie wszystko – nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć ci przyjemnej zabawy!

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo.