Lenovo nazywa gamingowe laptopy z rodziny Legion optymalnym wyborem dla gracza. Co ważne – ma mocne argumenty. Decydując się na ich zakup, otrzymujesz nie tylko świetną konfigurację, ale też wsparcie techniczne godne VIP-a.

Moglibyśmy się teraz od początku rozpisywać o tym, jak świetne podzespoły mają te laptopy, jak dobrze się prezentują i jak wygodnie się na nich gra. Nie kłamalibyśmy, ale prawdą jest też, że wśród gamingowych laptopów konkurencja jest ogromna, a poziom – dość wyrównany. Jednym z powodów, dla których warto jednak postawić właśnie na Legiona, jest fakt, że już w standardzie otrzymujemy pakiet Premium Care.

Co to jest Premium Care? Opieka dla ciebie i twojego laptopa

Premium Care to pakiet wsparcia technicznego, którym Lenovo otacza ciebie i twojego laptopa. Możesz liczyć na przykład na błyskawiczne odpowiedzi ekspertów na pytania o oprogramowanie czy konfigurację urządzenia.

Technik przez infolinię każdorazowo spróbuje też pomóc ci w rozwiązaniu problemów, a jeśli to nie będzie możliwe, to przyjedzie do ciebie i naprawi laptopa w najszybszym terminie. Jeżeli zaś potrzebne będą części, twoje zgłoszenie zostanie potraktowane priorytetowo.

Dodatkowo co roku przysługuje ci kontrola kondycji komputera – dzięki niej masz pewność, że pozostaje w swoim optimum.

Lenovo obejmuje wsparciem Premium Care wszystkie laptopy z rodziny Legion, które są dostępne w Polsce i mają na pokładach karty graficzne z rodziny Nvidia GeForce RTX 30.

Lenovo Legion 7 – gamignowy laptop wyższej klasy

W taką właśnie kartę graficzną (GeForce RTX 30) wyposażony jest na przykład Lenovo Legion 7 (6. generacji), a w modelu, któremu mieliśmy się okazję przyjrzeć, towarzyszy jej nowy Ryzen 7 (5. generacji), terabajtowy SSD i 16 GB pamięci RAM. Takie podzespoły to gwarancja, że ruszy każda gra, o jakiej sobie pomyślimy – nawet, jeśli jej wymagania należą do tych wyższych. Lagi? Możesz zapomnieć, że coś takiego w ogóle istnieje.

Komponenty te zostały zamknięte w obudowie z aluminium klasy lotniczej. To z jednej strony oznacza bardzo ładny wygląd, z drugiej zaś – solidność i wytrzymałość.

Tym, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, jest wyświetlacz tego laptopa. Ma on nietypowe proporcje (16:10), dzięki którym widać więcej detali, szczególnie że przekątna wynosi 16 cali, a rozdzielczość to aż WQXGA (czyli 2560 x 1600 pikseli). Ekran cechuje się też jasnością na poziomie 500 nitów, obsługuje HDR i odświeża obraz z częstotliwością nawet 165 Hz.

Wyświetlacz obsługuje G-Sync i FreeSync, a dzięki funkcji OverDrive nie potrzebuje na reakcję więcej niż 3 milisekund. To ważne, żeby nic cię nie spowalniało podczas rozgrywki (szczególnie w dynamicznych grach, takich jak pierwszoosobowe strzelanki czy wyścigi) i Lenovo jest tego w pełni świadome.

Granie na takim laptopie to czysta przyjemność, szczególnie że producent postarał się też o precyzyjne, a zarazem miękko działające przełączniki w klawiaturze z podświetleniem RGB, realistyczne efekty 3D z głośników stereo oraz zaawansowany system chłodzenia, wykorzystujący sztuczną inteligencję do optymalizacji swojego działania.

Przy tym chłodzeniu warto się na moment zatrzymać. Konkretnie mówimy tu o technologii legion Coldfront 3.0, na którą składają się: wlot powietrza z ponad 10 tysiącami otworów (nawet pod każdym przełącznikiem klawisza), dwa wentylatory z turbodoładowaniem i czterokanałowy system wylotowy z komorą parową.

Lenovo Legion 5 Pro i Lenovo Legion 5 – bardzo dobry wybór

Lenovo Legion 5 Pro to bardzo podobny laptop to „Siódemki”. Oferuje równie wysoką wydajność, ale za nieco mniejsze pieniądze. Nie ma kilku wodotrysków, ale na dobrą sprawę nie brakuje mu niczego, co ważne, o czym przekonaliśmy się, testując jego najwyższą konfigurację. Ani do mocy, ani do wyglądu, ani wreszcie do kultury pracy nie można mieć większych zastrzeżeń, stąd też nota 4,8 na 5.

Co nas w nim urzekło? Ano przede wszystkim bezkompromisowa wydajność, ale też wyśmienity ekran, wygodna klawiatura i przyzwoite głośniki. Choć to rzadkość w tych czasach, producent postarał się też o dużą liczbę portów, które w dodatku są bardzo dobrze rozmieszczone. Za to wielki plus.

Jeżeli jednak szukasz czegoś przystępniejszego, to może ci się spodobać ta minimalistyczna konstrukcja, jaką jest Lenovo Legion 5 bez dopisku „Pro”. Taki laptop jest stosunkowo smukły i lekki, a równocześnie oferuje moc, jakiej potrzeba do komfortowej rozgrywki. Grafika GeForce RTX 30 i nowe procesory z rodziny Ryzen? Na jedno i drugie jak najbardziej możesz liczyć.

Laptopy spod tego znaku mają 15,6-calowe wyświetlacze IPS o jasności sięgającej 300 nitów i odświeżaniu 120, 144 lub 165 Hz. W stu procentach pokrywają paletę kolorów sRGB, więc na gry patrzy się bardzo dobrze. Nie ma też mowy o opóźnieniach czy spadkach płynności – AI Engine wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zwiększać liczbę klatek i redukować wszelkie opóźnienia.

Jedną z najmocniejszych stron Legiona z piątką w nazwie jest klawiatura. Reaguje błyskawicznie, a przy tym pozostaje bardzo przyjemna w użytku. Dzięki 100-procentowemu anti-ghostingu można na niej w pełni polegać, a jasne podświetlenie pozwala komfortowo grać także wtedy, gdy zapadnie już zmrok.

Niezłe chłodzenie i długi czas pracy między ładowaniami to kolejne atuty laptopa Lenovo Legion 5. I choć moglibyśmy się tak jeszcze długo rozpisywać, to najważniejszą informację dobrze już znasz: każdy z tych trzech modeli to gamingowa bestia z charakterem, stworzona tak, by z tobą współpracować i być zawsze gotowa do działania.