Gdzie jest śnieg? Radar opadów śniegu

Gdzie jest śnieg? Zobacz mapę z aktualną głębokością pokrywy śnieżnej i sprawdź gdzie warto jechać na narty. Radar opadów śniegu pomoże zaplanować wypoczynek w górach i pozwoli sprawdzić warunki na trasie. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort.

Śnieg w Polsce

Radar opadów śniegu przydaje się zimą z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze: aktywny wypoczynek na śniegu. Gruba pokrywa śniegu w górach, to marzenie narciarzy i snowboardzistów. W tym przypadku zasada jest prosta - im więcej, tym lepiej. Jeśli wyjeżdżasz na wyczekiwany urlop, z zamiarem spędzenia go na stoku, to nie chcesz zastać na miejscu kamieni, lecz grubą, białą pierzynkę.

Drugi powód jest nawet ważniejszy, bo chodzi o bezpieczeństwo. Dzięki radarowi opadów śniegu osoby często podróżujące samochodem mają szansę sprawdzić warunki na drodze. Można lepiej zaplanować trasę lub chociaż mentalnie przygotować się na trudne warunki, a to ma przełożenie na bezpieczeństwo jazdy.

Gdzie jest śnieg? Radar w aplikacji na telefon

Skorzystaj ze znanego i wiarygodnego źródła map opadów śniegu (i nie tylko), jakim jest serwis Windy.

Zacznij od zapoznania się z aktualnym stanem okrywy śnieżnej. Aby mieć stały dostęp do informacji o śniegu, ściągnij darmową aplikację Windy.com (Android i iOS).

Wysuwając boczne menu możesz wybrać interesujące Cię dane. W tym przypadku skupiamy się na dwóch pozycjach: Gł. okrywy śnieżnej oraz świeży śnieg. Pierwsza z nich pokazuje śnieg zalegający na powierzchni ziemi od dłuższego czasu i jest to najlepsza opcja, aby sprawdzić okrywę śnieżną do warunków narciarskich. Z kolei świeży śnieg to najnowsze opady, które mogą (choć nie muszą) być trwałe.

Mapa okrywy śnieżnej na komputerze

Korzystanie z aplikacji jest wygodniejsze, bo telefon masz niemal zawsze przy sobie i możesz go szybciej oraz łatwiej użyć w trasie. Jeśli jednak wolisz sprawdzić gdzie jest śnieg na komputerze, to też masz taką możliwość.

Wejdź w ten link, aby sprawdzić głębokość okrywy śnieżnej.



kliknij obrazek, aby przejść do strony z mapą

W bocznym menu możesz zmienić to na informację o świeżym śniegu.



kliknij obrazek, aby przejść do strony z mapą

Jest też opcja, żeby sprawdzić radar aktualnych opadów śniegu albo mapę opadów śniegu i deszczu jednocześnie (kliknij odpowiedni link).



kliknij obrazek, aby przejść do strony z mapą



kliknij obrazek, aby przejść do strony z mapą

Przybliżając mapę masz możliwość dokładnego sprawdzenia jaka jest grubość okrywy śnieżnej w konkretnym rejonie. Jest to przydatne zwłaszcza jeśli chcesz skupić się na miejscu, do którego planujesz jechać na narty.

Wystarczy, że klikniesz kursorem myszki w dany punkt, a otrzymasz informację o grubości zalegającego śniegu.

A jeśli oprócz śniegu interesuje Cię prognoza pogody dla danego miejsca, to kliknij strzałkę w dół przy chorągiewce. Tutaj możesz zobaczyć informacje o deszczu, wietrze, chmurach, temperaturze i ciśnieniu powietrza.

Grubszej okrywy śniegu w Polsce należy oczekiwać w styczniu i lutym, ale jeśli wybierasz się na urlop w Alpy, to już w listopadzie możesz oczekiwać 3-5 metrów śniegu w wielu miejscach.

Dobrą alternatywą dla Windy.com jest inny znany i lubiany serwis pogodowy AccuWeather.com. On również oferuje aplikację na telefon (choć moim zdaniem gorszą niż Windy) i pozwala sprawdzić gdzie jest śnieg za pomocą mapy online na komputerze lub telefonie.