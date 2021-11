Test GekkoScience Compac F 200 - miniaturowej i energooszczędnej koparki bitcoina na USB. Ten model na tle poprzednika jest wręcz niezwykle wydajny, ale czy to wystarczy, aby zakup takiego sprzętu do wydobycia kryptowalut stał się opłacalny?

GekkoScience Compac F to najnowsza wersja miniaturowej koparki kryptowalut na USB

W stosunku do swojego poprzednika (NewPac) jest ona od 10 do 20 razy szybsza!

Cena GekkoScience Compac F wynosi 299 euro

Osoby zajmujący się wydobyciem kryptowalut w oczach graczy to ewidentnie czarne charaktery - wykupują im karty graficzne, odbierają dzieciom w wózkach lizaki, spychają staruszki ze schodów, no i oczywiście biorą udział w szemranych operacjach finansowych, bo powszechnie wiadomo, że wszystko co związane z kryptowalutami to zło wcielone.

I wtedy wkraczam ja, cały na biało i do wydobycia kryptowalut nie używam karty graficznej, ale tej oto specjalizowanej koparki na USB. Jestem pewien, że w takiej sytuacji gracze wybaczyliby mi nie tylko leżące pod schodami staruszki, ale i stos patyków po lizakach które odebrałem małoletnim.

GekkoScience Compac F - koparka bitcoina na USB o zaskakującej wydajności

Że było? Na naszych łamach faktycznie mieliście się okazje zapoznać z recenzją koparki USB GekkoScience NewPac. Była to poprzednia wersja - fajna, ale o małej wydajności (która i tak była duża na tle innych koparek USB). Nowa wersja ma literkę F nazwie, co oznacza Ferrarri i jest czerwona, a wiadomo, że czerwone jest szybsze. Ale żarty na bok, zobaczcie sami różnice pomiędzy trzema generacjami koparki USB GekkoScience:

Model GekkoScience Compac F GekkoScience NewPac GekkoScience 2Pac ASIC AntMiner BM1397 AntMiner BM1387 AntMiner BM1384 Zakres taktowania* 400-800 MHz 50-200 MHz 50-200 MHz Wydajność 200 GH/s 22 GH/s 5 GH/s Wydajność po OC* 400 GH/s 45 GH/s 25 GH/s Pobór mocy 5-15 W 2-10 W 2-14 W Cena 299 euro 120 euro produkt niedostępny

*dane producenta - w sieci można znaleźć testy urządzeń podkręconych do jeszcze wyższych wartości

Przypomniały mi się pierwsze koparki Bitcoina na USB, czyli Block Erupter, które oferowały wydajność 330 MH/s (mega, nie giga!) - wzrost wydajności w takich urządzeniach jest wręcz niesamowity. Na OLX udało mi się wygrzebać ofertę sprzedaży jeszcze innej koparki na USB, a konkretnie Bitmain U2 Antminer o wydajności 3 GH/s w cenie 800 złotych! Nie dajcie się zrobić w konia.

GekkoScience Compac F - kopanie bitcoina w praktyce

Instalacja GekkoScience Compac F w porcie komputera jest kiepskim pomysłem. Ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię lepiej od razu zaopatrzyć się hub USB z zewnętrznym zasilaczem - im więcej mocy potrafi dostarszyć do portów USB, tym lepiej. Port wbudowany w płytę główną po prostu może ulec uszkodzeniu, zwłaszcza jeśli zaczniemy bawić się w OC.



Hama HUB USB 3.0 4xUSB-A z zewnętrznym zasilaczem

Podobnie rzecz ma się z chłodzeniem, bowiem od razu warto pomyśleć o aktywnym chłodzeniu radiatora. Można na przykład posiłkować się takim niewielkim wentylatorkiem jak AABCOOLING Super Silent R4 (40 mm).

Dlaczego więc producent nie wyposażył fabrycznie koparki w wentylator? Prawdopodobnie dlatego, że wiele osób decyduje się na zakup kilku takich urządzeń na raz. Instaluje się je obok siebie w replikatorach portów z zewnętrznym zasilaniem i chłodzi wszystkie za jednym zamachem za pomocą jednego, dużego zewnętrznego wentylatora.

Urządzenie nie ma wbudowanego czujnika temperatury, a organoleptyczne sprawdzanie stopnia nagrzania radiatora lepiej przeprowadzać ostrożnie. Raz zdarzyło mi się bez zastanowienia mocno złapać radiator i kolejne pół godziny spędziłem w łazience trzymając palce pod strumieniem zimnej wody.

Podobnie jak w przypadku modelu NewPac do wydobycia Bitcoina posłuży nam aplikacja cgminer, tym razem w wersji 4.12 (poprzednia wersja 4.11 nie rozpoznaje tego urządzenia). Oczywiście za pomocą wersji 4.12 można obsługiwać kilka koparek USB na raz, w tym starsze modele.

Na ile można liczyć w przypadku podkręcania? Wszystko zależy od tego jaką moc potrafi dostarczyć do urządzenia hub USB (z zewnętrznym zasilaniem). Oprócz zmiany taktowania możemy również zmieniać wartość napięcia.

Teoretycznie można sięgnąć nawet 800 MHz i osiągnąć 500 GH/s, ale to wymagałoby portu USB który dostarczy 4-5 amperów (20-25 watów). Mało który hub USB sprosta takiemu zadaniu.

Czy takie energooszczędne urządzenia mogą sprawić, ze kopanie krypto na GPU stanie się nieopłacalne?

No... nie. Nie w tej chwili, kiedy wciąż można wydobywać Ethereum za pomocą GPU. A gdybyśmy wzięli... dziesięć takich koparek na USB? Sprawdźmy:



10 x GekkoScience Compac F (podkręcone) - opłacalność wydobycia



1 x GeForce RTX 3060 Ti (zoptymalizowany pod mining, wersja normalna - nie LHR)

Zarobki nie uwzględniają opłat za prąd (pobór mocy w obu scenariuszach powinien być podobny, czyli 140-150W) oraz opłaty za pool (fee). Jedna karta GeForce RTX 3060 Ti może nas kosztować około 1000 euro (zakładając, że uda nam się znaleźć wersję bez LHR - co wcale nie musi być proste), natomiast 10 koparek GekkoScience Compac F to koszt 3000 euro (299 euro za sztukę). Pomijam już problemy z dostarczeniem do każdej z dziesięcu koparek USB 15 watów mocy.

Ten scenariusz przewiduje oczywiście kopanie w grupach (pool). Wygląda na to, że pomimo solidnego wzrostu wydajności wciąż najbardziej sensownym wykorzystanie koparki na USB pozostaje kopanie solo i liczenie na łut szczęścia (można również korzystać z tzw. solo-pool, które po prostu niwelują konieczność pobrania noda na komputer).

GekkoScience Compac F - czy warto kupić?

Przypomnijmy, że owa rewelacyjnie szybka koparka USB kosztuje 299 euro. To ponad dwa razy więcej od poprzedniej wersji, a na dodatek kurs złotówki w stosunku do euro znajduje się w miejscu gdzie słońce nie dochodzi. Mimo tego wszystkiego, nawet jeśli uparlibyśmy się na kopanie w pool'u to GekkoScience Compac F i tak zwróciłby się znacznie szybciej, niż znacznie tańszy NewPac.

Tym niemniej, nie jest to zakup, który należy rozważać w kategorii opłacalności. Ten niesamowicie szybki (jak na miniaturową koparkę USB) sprzęt pozostaje gadżetem dla entuzjastów wydobycia kryptowalut.

Pomimo znacznie większej wydajności, GekkoScience Compac F nie zmienia zasad gry - koparki USB wciąż pozostają sprzętem, który można polecić do celów edukacyjnych, a nie jako sensowne źródło zarobków. Ale i tak... uwielbiam takie gadżety.



Block Erupter - ten antyk jest 600 (!) razy mniej wydajny od GekkoScience Compac F, który pracuje na standardowych ustawieniach

Chcesz się pobawić w kryptogórnika nie zwiększając rachunków za prąd (mining w takim wydaniu naprawdę jest eko!) i... nie wywołując irytacji graczy wykupując karty graficzne ze sklepów? W takim wypadku koparki na USB są sprzętem właśnie dla Ciebie.

Urządzenie do testów otrzymaliśmy ze sklepu Bitshopper.de

Opinia o GekkoScience Compac F Plusy najwydajniejsza koparka USB na rynku w takim formacie

miniaturowe rozmiary

niewielki pobór energii

wydajność od 200 do 400 GH/s (SHA-256) (a nawet jeszcze wyższa)

możliwość podkręcania Minusy wysoka cena

konieczność dodatkowej inwestycji w zewnętrznie zasilany hub USB

konieczność stosowania aktywnego chłodzenia, które nie jest dołączone do zestawu

