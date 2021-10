Jakie kryptowaluty są na topie? Niezależnie od tego czy jesteś zwolennikiem, czy przeciwnikiem kryptowalut, warto coś wiedzieć na ich temat, by nie wyjść na ignoranta. Przed wami TOP 10 kryptowalut.

Czy potrafiłbyś wymienić najpopularniejsze kryptowaluty pomijając Bitcoina i Ethereum, oraz powiedzieć po co zostały stworzone? Jeśli nie, a ciekawi Cię ten temat mamy dla Ciebie listę najpopularniejszych kryptowalut. Jeśli już jesteś posiadaczem kryptowalut warto wiedzieć jak je bezpiecznie przechowywać.

Kryptowaluty - rewolucja, czy bańka spekulacyjna?

Wiadomości dotyczące kryptowalut często mają negatywny wydźwięk. Gracze obwiniają kryptogórników za braki i wysokie ceny kart graficznych w sklepach, zewsząd napływają wiadomości o oszustwach "na kryptowalutę", praniu za ich pomocą brudnych pieniędzy, czy odkryciu nielegalnych kopalni krypto. O skali wydobycia wiele mówią doniesienia o kupowaniu przez kryptogórników własnych elektrowni.

Wiele obiegowych opinii o kryptowalutach jest po prostu mitem, jak choćby całkowita anonimowość transakcji, co ma sprzyjać wykorzystywaniu tego pieniądza do celów przestępczych. Anonimowy może być właściciel portfela, natomiast wszystkie transakcje zapisywane są na wieki wieków w danym blockchainie (ponoć FBI lubi to). Jeśli też myślicie, że pranie brudnych pieniędzy zostało wynalezione wraz z kryptowalutami, to nie możecie bardziej się mylić. Wedle danych portalu Messari, obecnie stosunek przestępczych operacji finansowych za pomocą dolara amerykańskiego do bitcoina wynosi 800:1, więc udział kryptowalut w nielegalnych operacjach jest bardzo niski. Jasne, przestępcy mogą wykorzystywać kryptowaluty, ale ulubioną walutą do wyprania pozostaje pieniądz fiducjarny.

Często można również spotkać się z opiniami, że kryptowaluty nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości i tym samym żadnej wartości. Jeśli tak uważacie, udostępnię wam adres mojego portfela - chętnie przyjmę darowiznę w postaci kilku bezwartościowych bitcoinów. Przede wszystkim pamiętajcie, że "zwykłe" waluty... również nie mają oparcia w dobrach materialnych. Ich wartość opiera się wyłącznie na zaufaniu do eminenta.

Owszem, dolar amerykański miał kiedyś pokrycie w złocie, ale prezydent Nixon zamknął ten rozdział finansowej historii pół wieku temu!

Przy takim zalewie nieprzychylnych newsów, często można zapomnieć o tym, że za kryptowalutami stoi niesamowita technologia blockchain która otwiera wiele nowych możliwości, a transformacja do cyfrowego pieniądza jest w taki czy inny sposób nie do zatrzymania. Przyszłością mogą być cyfrowe waluty takie jakie znamy w obecnym stanie, bądź też kontrolowane przez rządy. Niektóre kraje jak Salwador eksperymentują z przyjęciem Bitcoina jako oficjalnej waluty, inne jak Chiny wręcz zakazują obrotu kryptowalutami (po raz kolejny zresztą), by wprowadzić w pełni kontrolowanego cyfrowego juana. Niedawno prezydent Białorusi zachęcał mieszkańców tego kraju do wydobycia kryptowalut, ale umówmy się, że w tym przypadku można to traktować tylko jako ciekawostkę.

Artykuł ten ma charakter czysto informacyjny Benchmark.pl nie zachęca ani do inwestycji w kryptowaluty (które są obarczone bardzo wysokim stopniem ryzyka), ani do ich wydobycia.

Najpopularniejsze kryptowaluty - TOP 10

Bitcoin (BTC)

Chciałoby się sparafrazować - jaki jest bitcoin, każdy widzi. Jest na ustach wszystkich i nie bez powodu zwany jest królem kryptowalut. Stworzony przez osobę, bądź grupę osób ukrywających się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, stanowi sieć płatności i nowy rodzaj pieniądza oparty na technologi P2P. Pomimo tego, że sieć Bitcoina zmaga się kilkoma problemami, jak choćby niską przepustowością transakcji (co jest naprawiane takimi nakładkami jak Lightning Network), to wciąż pozostaje najpopularniejszą kryptowalutą na świecie. Aktualna wartość jednego BTC to około 220 tysięcy złotych (większość kryptowalut charakteryzuje się dużą zmiennością kursu i dane są aktualne tylko na czas publikacji artykułu).

Ethereum (ETH)

Ethereum nie bez powodu nazywany jest następcą Bitcoina. Platforma Ethereum w obecnej chwili znajduje się w fazie transformacji do wersji 2.0, która oprócz wielu ulepszeń, ma również praktycznie wyeliminować wydobycie tej kryptowaluty za pomocą kart graficznych. W odróżnieniu od Bitcoina, który jest w założeniu tylko systemem płatności, Ethereum ma znacznie szersze zastosowania. Platforma ta ma wiele możliwości, a jej celem jest tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, które mogą obejmować nie tylko systemy płatności, ale i zabezpieczeń, czy nawet głosowania. Aktualna wartość jednego ETH to około 14 tysięcy złotych.

Cardano (ADA)

Zdecentralizowana platforma przypominająca w działaniu Ethereum, która zapewnia wiele niespotykanych dotąd funkcji. Cardano powstała by połączyć zarówno wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników, jak i dostęp do wyłącznie niezbędnych operacji rozliczeniowych. Aktualna wartość jednego ADA to około 9 złotych.

Polkadot (DOT)

Polkadot powstał by weliminować problemy dręczące obecne sieci blockchain. Robi to poprzez łączenie wiele łańcuchów do jednej sieci. Polkadot sprawia, że operacje przetwarzane są bardziej efektywnie, a różne łańcuchy mogą bezproblemowo dzielić się informacjami. Aktualna wartość jednego DOT to około 130 złotych.

Solana (SOL)

Bezpośredni konkurent sieci Ethereum. Ten programowalny blockchain umożliwia błyskawiczne transakcje, nie rezygnując równocześnie z istotnej cechy jaką jest decentralizacja. Podobnie jak Ethereum Solana wykorzustuje smart kontakty, ale ich działanie jest znacznie lepiej zoptymalizowane. Aktualna wartość jednego SOL to około 650 złotych.

XRP (XRP)

XRP to waluta używana na platformie Ripple. Jest to system rozliczeń, wymiany i przekazów pienieżnych. Co istotne obsługiwane są nie tylko tokeny reprezentujące kryptowaluty, ale i rzeczywiste towary, czy też klasyczne rodzaje pieniądza. Aktualna wartość jednego XRP to około 4,3 złotego.

Tether (USDT)

Jeśli boisz się dużych wahań kryptowalut, zwróć uwagę na tzw. stablecoiny. Najpopularniejszym przykładem jest Tether, który jest powiązany stosunkiem jeden do jednego z dolarem amerykańskim. Tether powstał w oparciu o Bitcoina, ale obecnie w większości oparty jest na Ethereum. Jest to projekt scentralizowany i (w odróżnieniu od wielu innych kryptowalut) nietransparentny, ale który ma ponoć pełne pokrycie w walucie fiducjarnej. Pod zarzutem Tethera padło wiele oskarżeń, ale jak na razie właściciele platformy wychodzą z sal sądowych z tarczą. Tether jest stablecoinem i wartość jednego USDT ma zawsze wynosić jednego dolara amerykańskiego.

Uniswap (UNI)

Uniswap jest z kolei zdecentralizowaną giełdą, za której pomocą można w prosty sposób wymieniać różne kryptowaluty, a konkretnie rzecz biorąc różne tokeny Ethereum. Stworzona waluta UNI umożliwia ich posiadaczom wpływ na rozwój platformy. Aktualna wartość jednego UNI to około 100 złotych.

Stellar (XLM)

Założeniem Stellar jest połączenie światowej infrastrukry finansowej, dzięki czemu mają zniknąć problemy dotyczące transferów pieniędzy. Obejmuje to zarówno instytucje finansowe, firmy jak i osoby prywatne. Kryptowaluta sieci Stellar nazywa się lumen (XLM) i ułatwia ona uniwersalne płatności obarczone minimalnymi opłatami. Aktualna wartość jednego lumena to około 1,3 złotego.

Chia (XCH)

Popularność Chia, zwaną również (częściowo zgodnie z prawdą) Zieloną Kryptowalutą eksplodowała kilka miesięcy temu. Powodem powstania tej platformy jest ulepszenie systemu finansowego i płatniczego. Chia opiera się na udostępnianiu miejsca dyskowego, celem tworzenia farm pod "uprawę" tej kryptowaluty. Obecnie kurs XCH poleciał mocno w dół, a w sieci nie brakuje pogłosek o farmerach wyprzedających w panice dyski. Ale kto wie, może jeszcze Chia nas zadziwi? Aktualna wartość jednego XCH to około 660 złotych.