Testujemy najdroższą obudowę z oferty firmy Genesis. Czy Irid 505 ARGB za niecałe 400 zł ma szansę przebić się na tle konkurencji i zainteresować graczy?

Firma Genesis do tej pory była kojarzona z tańszymi obudowami dla graczy (jak np. testowany przez nas model Genesis Irid 300). Producent postanowił jednak wyjść na przeciw oczekiwaniom ciut bardziej wymagających klientów i przygotowuje coraz ciekawsze konstrukcje.

Dobrym przykładem jest tutaj najnowszy model Irid 505 / Irid 505 ARGB. Obudowa plasuje się w średnim segmencie, więc teoretycznie powinna zainteresować graczy i entuzjastów. Jak jest w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Czym się różni obudowa Genesis Irid 505 od Irid 505 ARGB?

No właśnie, w sprzedaży występują dwie podobne wersje obudowy – Genesis Irid 505 i Genesis Irid 505 ARGB. Czym się różnią?

Model Genesis Irid 505 Genesis Irid 505 ARGB Typ Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 510 x 220 x 447 mm – 6,46 kg 510 x 220 x 447 mm – 6,95 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0 Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 5x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 5x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 8x 380 mm 8x 380 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x 120 mm

» Tył: 120 mm » Przód: 3x 120 mm ARGB LED

» Tył: 120 mm ARGB LED Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280

» Góra: 120/140/240 » Przód: 120/140/240/280

» Góra: 120/140/240 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 165 mm 165 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: plastikowy (magnetyczny)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy » Przód: plastikowy (magnetyczny)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza 190 mm (ATX) 190 mm (ATX) Boki » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny Dodatkowe » Kontroler podświetlenia i obrotów » Kontroler podświetlenia i obrotów Cena 249 złotych 389 złotych

Różnica sprowadza się do zainstalowanych wentylatorów – w wersji Irid 505 zastosowano dwa zwykłe wentylatory, a w Irid 505 ARGB cztery z programowalnym podświetleniem RGB LED. Podświetlana wersja jest też odpowiednio droższa (249 vs 389 złotych).

Genesis Irid 505 ARGB wpadnie w oko graczom

Do naszej redakcji trafił model Genesis Irid 505 ARGB (więc ten efektowniejszy). To nowoczesna skrzynka o ciekawej stylistyce. Kluczową rolę odgrywają tutaj jednak podświetlane wentylatory, nadają konstrukcji ciekawszego wyglądu. Dodatkowym atutem jest szklany panel, który pozwala wyeksponować wnętrze komputera. Warto jednak zauważyć, że obudowa nie jest do końca czarna (to bardziej ciemnoszary kolor).

Głównym atutem Irida 505 jest meshowy front, pod którym schowano trzy podświetlane wentylatory. Takie rozwiązanie nadaje konstrukcji ciekawszego wyglądu, a przy tym powinno zapewniać dobrą wentylację podzespołów (co sprawdzimy podczas testów).

Co istotne, wentylatory schowano pod magnetycznym filtrem przeciwkurzowym, więc nie musimy się obawiać o porządek wewnątrz obudowy (żeby się do niego dostać, trzeba zdjąć przednią ściankę).

Panel ze złączami zlokalizowano na topie przy przedniej krawędzi. Znajdziemy tutaj wszystkie najpotrzebniejsze złącza: wejście i wyjście audio, dwa porty USB 2.0 i dwa porty USB 3.0. Trochę szkoda, że zabrakło USB typ C. Jest jednak dedykowany przycisk do zmiany trybu podświetlenia.

Na topie przewidziano też miejsca montażowe dla wentylatorów. Kratkę wentylacyjną osłonięto magnetycznym filtrem powietrza, który pozwoli wyłapywać zanieczyszczenia (a przy okazji można go łatwo zdjąć i oczyścić).

Genesis Irid 505 ARGB to obudowa zaprojektowana z myślą o graczach. Nie mogło więc zabraknąć panelu z hartowanego szkła, przez który można podejrzeć zainstalowane podzespoły (szkoda, że jest przykręcany czterema nakrętkami na rogach, bo wygodniejszym rozwiązaniem wydaje się wsuwanie lub zatrzaski). Druga ścianka jest blaszana, ale dosyć łatwo się wygina.

Obudowa spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, więc komputer powinien stabilnie stać na swoim miejscu. Gorzej wygląda kwestia ofiltrowania zasilacza – zastosowano tutaj najzwyklejszy filtr z plastiku, który nie jest zbyt łatwo dostępny (w obudowie tej klasy wolelibyśmy łatwiej dostępny filtr w plastikowej ramce).

W środku zmieści się wydajny komputer do gier

Irid 505 ARGB korzysta z dwukomorowej konstrukcji, która daje możliwość wyeksponowania najważniejszych komponentów (i ukrycia tych mniej reprezentatywnych). W tej cenie oczekiwalibyśmy trochę lepszej jakości wykonania i spasowania elementów.

Specyfikacja teoretycznie pozwala na montaż płyt głównych w formacie mini-ITX, mATX, ATX, a nawet potężnych modeli E-ATX. Oprócz tego udostępniono osiem miejsc na karty rozszerzeń – maksymalnie mogą one mieć 380 mm długości, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet najpotężniejsze grafiki pokroju GeForce RTX 3090.

To jednak nie wszystko! W głównej komorze zmieszczą się jeszcze trzy 2,5-calowe nośniki – trzeba je przykręcić do tacki na płytę główną tuż za przednimi wentylatorami (przy okazji daje to możliwość wyeksponowania SSD).



Koszyk na dyski można nieco przesunąć w głąb obudowy, dzięki czemu z przodu zmieści się grubsza chłodnica

Pozostałe miejsca na dyski przeniesiono na drugą stronę obudowy. Za tacką na płytę główną umieszczono stelaż do przykręcenia dwóch kolejnych dysków 2,5 cala, a w piwnicy znalazł się koszyk z plastikowymi sankami na dwa dyski 2,5 lub 3,5 cala (sanki nie są amortyzowane).

W piwnicy znalazło się także miejsce na standardowy zasilacz ATX (producent zabezpieczył je piankami tłumiącymi drgania). PSU może mieć maksymalnie 190 mm długości, ale znajdziemy tutaj jeszcze około 40 mm do podłączenia modularnych wiązek. Nie będzie więc problemu nawet z montażem mocniejszych jednostek.

Co z wentylacją podzespołów? Producent przemyślał i tę kwestię

Nie zapomniano też o odpowiedniej wentylacji podzespołów (w końcu mamy do czynienia z modelem dla graczy, gdzie z założenia będą montowane wydajniejsze i gorętsze podzespoły).

Konstrukcja pozwala na instalację maksymalnie sześciu wentylatorów: trzech z przodu, dwóch u góry i jednego z tyłu, a na procesorze można zamontować cooler o wysokości do 165 mm, więc w praktyce zmieści się tutaj większość wieżowych konstrukcji.

Irid 505 pozwala także na montaż chłodzenia wodnego - z przodu można zamontować chłodnice typu 240 lub 280 mm (do 60 mm grubości razem z wentylatorami), a na górze 240 mm (do 80 mm grubości razem z wentylatorami).

Fabryczne wyposażenie obejmuje cztery 120-milimetrowe wentylatory z podświetleniem ARGB LED – trzy zamontowano z przodu, a jeden z tyłu. Standardowy model Irid 505 wypada tutaj wyraźnie gorzej, bo jest dostarczany tylko z dwoma zwykłymi „śmigiełkami” (po jednym z przodu i z tyłu).

Przydatnym dodatkiem jest kontroler, który pozwala podłączyć sześć wentylatorów 3-pin (4-pin też się zmieszczą), a także sześć urządzeń ARGB LED ze złączem 3-pin 5 V i dwa LED ze złączem 3-pin 5 V. Zasilanie doprowadza złącze SATA.

Efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej (kontroler wykorzystuje standardową wtyczkę 3-pin 5V, którą można podpiąć do wszystkich nowszych płyt, ale oprócz tego jest jeszcze 3-pinowe złącze dla niektórych konstrukcji Gigabyte) lub za pomocą dedykowanego przycisku na panelu I/O.

Składanie komputera w obudowie Genesis Irid 505 ARGB

Testy przeprowadziliśmy na nowej platformie - to sprzęt, który idealnie oddaje charakterystykę gamingowej konfiguracji. Jest wydajniejszy, ale też większy i gorętszy, więc dla obudów może być sporym wyzwaniem.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425. To popularny model, który zalicza się do wieżowych konstrukcji. Chłodzenie cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy.

ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI) to jedna z topowych płyt głównych pod procesory AMD. Konstrukcja zalicza się do modeli standardowego formatu (ATX), a przy tym oferuje bardzo dobrą funkcjonalność i cechuje się efektownym designem.

Pamięci Thermaltake Toughram RGB oferują dobre parametry, a przy tym wyróżniają się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

No dobrze, a jak montaż wygląda w praktyce?

Genesis Irid 505 to całkiem przestronna konstrukcja, więc składanie komputera przebiegało prosto i przyjemnie. Szczególna pochwała należy się za wysoki top – montaż coolera czy podłączenie wiązek do płyty nie powinno sprawiać problemów nawet osobom z większymi dłońmi.

Obydwie ścianki można szybko zdemontować, ale do montażu większości podzespołów konieczne jest użycie śrubokręta (jedynie dyski 3,5 cala można zamontować beznarzędziowo, aczkolwiek jakość koszyków jest średniawa). Śledzie kart rozszerzeń są przykrywane toporną, źle spasowaną "zasuwą" - po obudowie prawie za 400 zł oczekiwalibyśmy czegoś lepszego.

Z tyłu znajduje się sporo miejsca do poprowadzenia kabelków, więc nie powinno być problemów z rozplanowaniem podłączeń (i to pomimo dosyć rozbudowanej „kabelkologii” przy kontrolerze).

Producent przewidział też sporo przepustów, które ułatwiają aranżację okablowania. Przydałoby się jednak dodatkowe otwory przy przednich wentylatorach. W naszym przypadku pojawiły się też problemy z montażem 2,5-calowych dysków w głównej komorze – wszystko przez sztywne końcówki kabli z zasilacza, które nie chciały się dobrze „ułożyć” w przepustach.

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Czy obudowa poradzi sobie z zapewnieniem odpowiednich temperatur dla wydajnych, gamingowych podzespołów? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji - trzy wentylatory z przodu wtłaczały chłodzne powietrze, a jeden z tyłu wydmuchiwał gorące (za sterowanie obrotami odpowiadał wbudowany kontroler).

Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 77

34 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 69

52 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 37

26 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 75

32 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 39

37 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 34

33

Zastosowanie meshowego frontu przekłada się na dobrą wentylację podzespołów. Spodziewaliśmy się jednak ciut niższych temperatur karty graficznej. Warto jednak podkreślić, że zastosowane wentylatory nie należą do wybitnie cichych, więc mogą być słyszalne (szczególnie, gdy pozostałe elementy komputera też będą ciche).

Genesis Irid 505 ARGB - najdroższa, ale czy najlepsza?

Prawdę mówiąc jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Genesis Irid 505 ARGB to zdecydowanie najlepsza obudowa producenta i bardzo ciekawa propozycja w segmencie obudów dla graczy do 400 złotych. Uważamy jednak, że przydałoby się poprawić kilka szczegółów.

Zacznijmy od tego, że Genesis Irid 505 ARGB to obudowa zaprojektowana dla osób nastawionych na budowę efektownego komputera. Konstrukcja została przyozdobiona LED-ami i pozwala ciekawie wyeksponować zamontowane podzespoły. Absolutnie nie można jej schować pod biurkiem! :-)

Nie jest to jednak obudowa, gdzie forma przerasta treść. W środku zmieści się bardzo wydajny zestaw do grania - głównym atutem jest obsługa dużych płyt głównych E-ATX oraz ośmiu kart rozszerzeń, ale producent przewidział też kilka miejsc na dyski i mocny zasilacz. W tym segmencie musimy jednak liczyć się z cięciem kosztów – widać to na malowaniu, spasowaniu elementów (koszyki na dyski, zaślepka śledzi kart rozszerzeń) czy jakości dolnego filtra.

Całkiem nieźle wypada też kwestia wentylacji. Standardowe wyposażenie obejmuje cztery wentylatory, które zapewniają optymalne temperatury pracy (i to nawet w przypadku gorętszych podzespołów). Gdyby fabryczne wyposażenie okazało się niewystarczające, można dołożyć dwa kolejne wentylatory lub zamontować chłodzenie wodne z grubszymi chłodnicami. Co więcej, producent udostępnił kontroler do podpięcia wentylatorów i LED-ów.

Genesis Irid 505 ARGB kosztuje niecałe 400 złotych (wersja z dwoma zwykłymi wentylatorami 250 złotych), więc porównywalnie do innych obudów o tych możliwościach. Jeżeli nie będzie Wam przeszkadzać jakość wykonania, na pewno jest to propozycja warta rozważenia.

Genesie Irid 505 ARGB - ocena końcowa:

wygląd, który może się podobać - podświetlenie ARGB LED, szklany panel

dobre możliwości wyeksponowania podzespołów

miejsce na płytę główną E-ATX

8 miejsc na karty rozszerzeń

cztery wentylatory 120 mm w komplecie

wygodny filtr przeciwkurzowy z przodu i na górze

kontroler wentylatorów i podświetlenia

prosty montaż podzespołów

przyzwoita wentylacja

jakość wykonania mogłaby być lepsza

nieamortyzowane sanki na dyski 3,5 cala

trudno dostępny filtry przeciwkurzowy na spodzie

