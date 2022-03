Jeśli wydaje się Wam, że gdzieś już to widzieliście, to macie rację. Nowy mechanik Genesis Thor 303 TKL to konstrukcja, która nie jest nowością w kontekście wzornictwa. Ale co z tego, skoro wygląda świetnie, a do tego jest tania? Sprawdźmy jak spisuje się na co dzień.

Chciałem zacząć ten tekst od wymienianki, jak ogromny jest obecnie wybór klawiatur mechanicznych, ale chyba wystarczy, że użyję liczby: niemal 30 tysięcy. Tyle właśnie ofert sprzedaży mechaników znalazłem na najpopularniejszej w Polsce platformie sprzedażowej.

Mam wrażenie, że podchodząc do zakupu klawiatury mechanicznej (lub klawiatury gamingowej, o zgrozo!) trzeba sobie przygotować kilka wolnych dni, żeby przede wszystkim zapoznać się z ofertą chociaż kilku producentów i poczytać o każdej z nich choć kilka słów.

Cóż, dziś do tej jakże potężnej grupy klawiatur mechanicznych dołącza kolejny model od Genesis - Thor 303 TKL. Przełączniki Outemu Brown, śliczny design, rozsądna cena (229 zł) i rozmiar TKL - jak to połączenie spisuje się w praktyce? Zapraszam do zapoznania się z moją opinią.

Opakowanie śmiało może wylądować na specjalnej szafce gracza

Cała zawartość opakowania na jednym obrazku. Zestaw w zupełności wystarczający

Jak na Genesis przystało - opakowanie klawiatury robi całkiem niezłe wrażenie. Klasyczne już dla tej marki połączenie szarości z czerwienią komponuje się świetnie i nie pozostawia wątpliwości, z jakim producentem mamy do czynienia.

Wiem, że dla niektórych opakowanie po elektronice ma swoje miejsce w śmietniku, ale też znam osoby, dla których jest to swego rodzaju ozdoba w pokoju. W przypadku Genesisa, kartonik po Thor 303 TKL będzie się ładnie prezentować na szafce.

Na kartoniku, poza uwielbianym przeze mnie efektem połysku na wybranych elementach, przedstawiono właściwie wszystkie niezbędne informacje o klawiaturze. Pełna specyfikacja, skąd ściągnąć oprogramowanie, co znajduje się wewnątrz i jakimi cechami charakteryzuje się sprzęt.

A wewnątrz opakowania - jeszcze jedno opakowanie

Główny kartonik, tzn. ten, w którym znajdziemy klawiaturę znajduje się wewnątrz opakowania z nadrukiem (tego szaro-czerwonego). Ten wewnętrzny wygląda równie dobrze i został wykonany z grubej tektury z jednym, minimalistycznym nadrukiem na wierzchu.

To całkiem fajnie, że w stosunkowo taniej klawiaturze nie zdecydowano się na oszczędności w opakowaniu.

W tekturowym kartonie znajdziemy przede wszystkim klawiaturę zabezpieczoną pianką, szczypce do zdejmowania przełączników (i klawiszy), 2 sztuki zapasowych przełączników (jest opcja hot-swap), instrukcję w 16 językach oraz zestaw naklejek dla fana marki.

Zdecydowanie mam słabość do elektroniki w białym kolorze. Z tym podświetleniem Thor 303 TKL wygląda niesamowicie!

Czy w tym zestawie czegokolwiek brakuje? Według mnie - nie. Szczególnie cieszy obecność zapasowych przełączników, ale fajnie też, że znalazły się naklejki. To nie taki oczywisty dodatek, ale miło ze strony producenta, że dorzuca taką drobnostkę.

Gdybym był bardzo uparty - można przyczepić się do braku podkładki pod nadgarstki w zestawie, szczególnie z uwagi na dość uniwersalne przełączniki Outemu Brown, które nie są przeznaczone wyłącznie do gier, ale też do pracy. Można jednak przeboleć ten brak ze względu na raczej zadowalającą cenę Genesis Thor 303 TKL (229zł).

Specyfikacja techniczna Genesis Thor 303 TKL

Typ/rozmiar TKL (ten keys less) Przełączniki Outemu Brown (Hot Swap) Połączenie przewodowe (USB) Podświetlenie tak, RGB 16 mln Nacisk do aktywacji 55 g Odległość do aktywacji 1,8 mm Całkowita długość skoku 4 mm Żywotność klawiszy 50 000 000 Wymiary i waga 355 x 136 x 36 mm, 865 g Dodatkowe funkcje oprogramowanie do personalizacji;

regulowana stopka;

podwójne pokrycie klawiszy;

przyciski multimedialne;

aluminiowa obudowa;

4 antypoślizgowe podkładki;

obsługa makr;

anti-ghosting i N-key rollover.

Genesis Thor 303 TKL wygląda naprawdę ładnie

Po wyjątkowo szybkim i sprawnym rozpakowaniu zestawu wreszcie można poświęcić chwilę, aby w pełnej krasie podziwiać tę naprawdę ładną klawiaturę mechaniczną.

Zdejmowanie przycisków odbywa się bez najmniejszych problemów - szybko i sprawnie

Ostatnio do czynienia z klawiaturą o rozmiarze TKL miałem dość dawno temu, bo podczas testu debiutu Dream Machines (klawiatura TKL White). Różnica między tymi klawiaturami jest kolosalna, przede wszystkim z uwagi na kolorystykę. Niemal całkowicie czarna klawiatura, bez widocznych na górze klawiszy oznaczeń (z przełącznikami Kailh Box White) stoi w całkowitej opozycji do śnieżnobiałej Genesis Thor 303 TKL.

Biała kolorystyka jest według mnie praktycznie zawsze ciekawsza od nudnych szarości i czerni. Wątpliwości można mieć jednak do podatności na zabrudzenia takich urządzeń.

Białego Thora 303 TKL oczywiście nie mogłem sprawdzić przez kilka miesięcy w kontekście tego, jak szybko zacznie się brudzić. Jedyne, co mogę na ten moment powiedzieć, to tyle, że po kilku dni moich testów nadal wygląda jak nowa.

Klawisze Genesis Thor 303 TKL są gładkie, więc czyszczenie z nich jakichkolwiek zabrudzeń przychodzi z łatwością.

Na spodzie nie dzieje się zbyt wiele. Są 4 podkładki, 2 podpórki, naklejka producenta... i to właściwie wszystko

No to podepnijmy tę ślicznotkę do komputera. Pierwsze wrażenia

Genesis Thor 303 TKL to klawiatura wyłącznie przewodowa. Podłączymy ją zatem do komputera za pośrednictwem przewodu USB (zamontowanym na stałe do klawiatury) o długości 1,8 m. W mojej opinii to całkowicie wystarczy, nawet dla tych, którzy trzymają swoje komputery w dużej odległości od biurka.

Dla wszystkich, którzy nie lubią plątającego się po biurku kabla producent przygotował specjalne wyżłobienie na spodzie klawiatury, które wyjątkowo stabilnie trzyma przewód.

Klawiatura jest gotowa do pracy natychmiast po podłączeniu. Producent zapewnia dedykowane oprogramowanie do jej obsługi (nagrywanie makr, ustawienia podświetlenia etc.), ale generalnie rzecz biorąc, do zwyczajnego użytkowania nie jest ono niezbędne. Dobrze, że jest, bo to zdecydowanie rozszerzenie funkcjonalności dla bardziej wymagających użytkowników, ale dla osób, które wykorzystają Thora 303 TKL do pisania i odpalenia gry raz na jakiś czas - nie będzie narzędziem tzw. must have.

Pierwsze wrażenia związane z tym nowym mechanikiem od Genesisa są jak najbardziej pozytywne. Dla mnie, jako osoby która na co dzień korzysta z klawiatury membranowej o możliwie cichej pracy i płaskich klawiszach (Apple Magic Keyboard), przestawienie się na przyciski Outemu Brown nie stanowiło najmniejszego problemu.

Praca z Thor 303 TKL jest przyjemna już od pierwszych minut po podłączeniu do komputera. Ręce układają się na klawiaturze naturalnie, nie bolą nawet po kilku godzinach pisania i ani przez chwilę nie przeszło mi przez myśl, aby jak najszybciej odłączyć tę klawiaturę i wrócić do swojej prywatnej.

Genesis Thor 303 TKL spodobała mi się od razu po podłączeniu do komputera. Zwracając ją po testach naprawdę będę żałował, że nie została ze mną na dłużej.

Wysokość klawiatury jest odpowiednia. Nie sprawia problemów podczas pracy. Jeśli jednak dla kogoś będzie za niska - z tyłu znajdują się rozkładane podpórki.

Podpórki zostały zabezpieczone gumowym materiałem - nie będą przesuwać się po biurku

Przyciski same w sobie są stabilne. Podczas pisania lub grania nie przesuwają się na boki i nie sprawiają wrażenia luźnych. Sam zwracam dość dużą uwagę na takie zachowanie klawiszy i w tej kwestii jestem nadzwyczaj krytyczny, ale klawisze w Genesis Thor 303 TKL spisały się na medal.

Przełącznikom Outemu zwykle zarzuca się, że nie są stabilne. Według mnie jednak, podczas pracy lub gry nie ma najmniejszych powodów, aby odczuć, że chwieją się na boki.

Pozostając jeszcze na moment przy stabilnej pracy - stabilna jest również cała klawiatura. Na spodzie umieszczono 4 gumowe podkładki, które mają gwarantować zachowanie pozycji na biurku nawet w przypadku najbardziej agresywnych graczy po przegraniu dziesiątego z rzędu meczu w League of Legends - i sprawdzają się w tej roli świetnie.

Stabilności dodaje również aluminiowa obudowa, która znacząco wpływa na wagę całej konstrukcji (w sumie 865 g).

Brązowe przełączniki to właściwie jedyny element tego śnieżnobiałego krajobrazu

Dedykowane oprogramowanie i podświetlenie klawiatury

Jak w przypadku każdego produktu Genesis - również klawiatura Thor 303 TKL ma dedykowane oprogramowanie do jej obsługi i personalizacji.

Oprogramowanie jest stosunkowo proste w obsłudze i nie ma wyszukanego designu. Mimo wszystko, spełnia swoją funkcję w 100%

Co za jego pośrednictwem można zrobić? Przede wszystkim nagrywać makra, które pozwolą przyśpieszyć wiele wykonywanych systematycznie czynności.

Nie ukrywam jednak, że najciekawszą opcją jest konfigurowanie podświetlenia. Wybór trybów świecenia jest bardziej niż zadowalający. Klasyczny Prismo wydawał mi się najlepszym wyborem, ale ostatecznie nie mogę znaleźć ulubionego.

Samo oprogramowanie Genesis Thor 303 TKL działa sprawnie. Może nie jest wybitnie wyszukane pod względem designu, ale spełnia swoją funkcję w zupełności. Gdyby tylko komunikacja z klawiaturą była szybsza, byłoby świetnie.

Własny tryb podświetlenia można ustawić wyłącznie w oprogramowaniu

Genesis Thor 303 TKL pozwala wybierać spośród 25 trybów podświetlenia. Każdy można konfigurować w dedykowanym oprogramowaniu, ale też przy użyciu funkcyjnych klawiszy.

Jeśli ktokolwiek wybierając klawiaturę kieruje się wyłącznie jej podświetleniem, bo z jakiegoś powodu to jest ono dla niego najważniejsze (być może żeby wyglądało ładnie w przypadku osób streamujących z kamerą), to Genesis jest według mnie jednym z najlepszych wyborów.

Regulowanie podświetlenia (zmiana trybu, szybkości i barw) odbywa się też poprzez klawisze funkcyjne na klawiaturze. Razem z nimi producent oddał do dyspozyczji klawisze, które pozwalają sterować muzyką lub uruchamiać konkretne aplikacje (przeglądarka, kalkulator etc.).

Klawisze w nocy są w pełni czytelne, a podświetlenie w warunkach bez żadnego oświetlania robi oszałamiające wrażenie na tej białej konstrukcji

A jak Genesis Thor 303 TKL sprawdza się podczas pracy lub gry?

Przyznam szczerze, że klawiaturę w zdecydowanej większości czasu wykorzystuję do pracy. Ot, po prostu piszę na niej i niezmiernie daleko mi do miana gracza (częściej decyduję się na grę na konsoli), stąd też moje odczucia mogą być nieco inne niż w przypadku wszystkich tych, którzy spędzają godziny dziennie podczas gry w CS:GO, Call of Duty, czy jakichkolwiek innych gier sieciowych (lub jakichkolwiek innych).

Na szczęście jednak, przełączniki zastosowane w Genesis Thor 303 TKL są dość uniwersalne. Outemu Brown z wymaganą siłą nacisku 55 g są kompromisem pomiędzy swoimi niebieskimi (60 g) oraz czerwonymi (50 g) odpowiednikami.

To właśnie ta wartość kategoryzuje klawiaturę Genesis Thor 303 TKL pomiędzy sprzętem przeznaczonym głównie dla graczy, a tym, który sprawdzi się najlepiej do pisania. Wszystko co prawda jest kwestią gustu i każdy gracz ma swoje indywidualne wymagania względem siły nacisku przełącznika, ale ostatecznie klawiatura w każdych warunkach sprawdzi się równie dobrze.

Genesis Thor 303 TKL nie należy traktować go jako klawiatury wyłącznie gamingowej lub biurowej. To uniwersalny sprzęt, który w obu warunkach sprawdzi się dobrze, ale nie wybitnie.

Klucza do zdejmowania przełączników również nie zabrakło w zestawie - to jednak nie powinno dziwić

Z perspektywy osoby, która dość dużo pisze - mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że ten model spisuje się w tym zadaniu bardzo dobrze. Skok klawisza jest wyczuwalny, delikatna (i szybka) reakcja przełącznika jasno informuje, że klawisz został użyty i ogólnie rzecz biorąc - na Thorze 303 TKL pisze się naprawdę wygodnie.

Na uwagę zasługuje również głośność pracy. Z racji, że jest to klawiatura mechaniczna - dźwięku raczej nie zredukujemy do minimum i trzeba być przygotowanym na słyszalne kliki, jednak w ogólnym rozrachunku nie są one irytujące.

Przełączniki Outemu Brown są stosunkowo ciche (choć to nadal klawiatura mechaniczna), więc nie będą irytujące zarówno w domowym zaciszu, jak i wspólnej przestrzeni biurowej.

Test N-Key Rollover klawiatury Genesis Thor 303 TKL

Brak tutaj głośnych klików (chyba, że bardzo się postaramy podczas klikania, ale w praktyce na Thor 303 TKL da się pisać dość cicho) i potwierdzić to mogę nie tylko ja, ale przede wszystkim moja partnerka, która ani razu nie stwierdziła, że tego hałasu nie da się znieść i powinienem przemyśleć relokację biurka na balkon.

W przypadku gier - ten niewielkich rozmiarów Genesis radzi sobie równie sprawnie. Nie zdarzyło mi się ani razu podczas kilku godzin rozgrywek narzekać na jakiekolwiek opóźnienia, brak zarejestrowania użycia przycisku czy też przypadkowego kliknięcia niechcianego klawisza.

Bez podświetlenia też wygląda nieźle

Czy warto kupić Genesis Thor 303 TKL? Opinia

Wszystko oczywiście zależy od tego, do czego potrzebujesz klawiatury i jakie są Twoje wymagania. W mojej opini Thor 303 TKL będzie świetnym wyborem dla osób, którym nie przeszkadza rozmiar TKL (brak pola numerycznego, ale wyodrębniona sekcja ze strzałkami, której brak w mniejszych 6/10).

Genesis ma w ofercie również pełnwymiarową klawiaturę Thor 303 w niewiele wyższej cenie 269 zł.

Trudno też nie przejść obojętnie obok koloru, który dla wielu użytkowników może stanowić o ostatecznej decyzji zakupowej. Dla niektórych to tylko kolor, który praktycznie nie ma wpływu na pracę, ale dla innych liczy się też to, jak wygląda zestaw, który ląduje na biurku i będzie oglądany przez najbliższe miesiące lub lata.

Jeśli obie te rzeczy - rozmiar i kolor nie stanowią problemu, a wręcz są największą zaletą: to już właściwie najważniejsze mamy z głowy. Brązowe przełączniki Outemu, uniwersalne w swoim zastosowaniu są według mnie świetnym rozwiązaniem dla osób, które zaczynają przygodę z klawiaturami mechanicznymi i jeszcze nie są do końca świadome swoich potrzeb.

Nie ma najmniejszych obaw, aby martwić się o to, czy przełączniki w Thor 303 TKL będą dla Ciebie problemem. Są naprawdę wygodne, wbrew wielu opiniom w internecie o ich „luźnym” mocowaniu trzymają się dość stabilnie i w najmniejszym stopniu nie wpływają negatywnie na odczucia w trakcie pracy.

Czy jest ktoś, komu szczególnie warto polecić tę klawiaturę? Raczej nie. Myślę, że jest ona na tyle uniwersalna, że znajdzie użytkowników zarówno wśród zapalonych graczy (którzy z pewnością docenią konfigurację podświetlenia), ale też zwykłych „klepaczy” tekstu, którzy w życiu nie skorzystają z dedykowanego oprogramowania i nie użyją Thora w trakcie gry.

Opinia o Genesis Thor 303 TKL Plusy minimalistyczny wygląd,

jakość wykonania (aluminiowa obudowa),

dość ciche, wygodne i uniwersalne przełączniki (z hot swap),

długi przewód USB,

możliwości personalizacji, Minusy brak podpórki pod nadgarstki,

brak wbudowanego gniazda USB,

dziwne umieszczenie diod (caps i scroll lock) - są słabo widoczne,

białe wykończenie może po czasie zacząć się brudzić.

Ergonomia: 4.0 / dobry

Jakość wykonania: 4.5 / dobry plus

Stylistyka: 4.0 / dobry

Mechanizm klawiszy: 4.0 / dobry

Możliwości personalizacji: 4.5 / dobry plus

Szybkość reakcji: 5.0 / bardzo dobry

Funkcjonalność: 4.5 / dobry plus