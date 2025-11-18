Komplet Genesis łączy styl i funkcjonalność: kompaktowa klawiatura, lekka mysz, ogromna podkładka i uniwersalne słuchawki tworzą mobilne, kolorowe stanowisko idealne do pracy, nauki i gier – wszystko w jednym zestawie.

Na rynku akcesoriów komputerowych łatwo się zgubić, jedni szukają bowiem sprzętu stricte gamingowego, inni uniwersalnych rozwiązań, które sprawdzą się zarówno przy biurku, jak i w podróży. Miałem okazję przetestować produkty od marki Genesis, która proponuje cztery produkty, a można je traktować jako gotowy zestaw: klawiaturę Thor 660 G2, mysz Zircon 660 Pro, podkładkę Boron 500 XXL Logo oraz słuchawki Neon 764. Każdy z tych elementów można kupić osobno, ale dopiero razem tworzą spójne i funkcjonalne stanowisko, zarówno dla graczy, twórców treści i użytkowników domowych.

Genesis Thor 660 G2 to kompaktowa klawiatura mechaniczna z ambicjami

Thor 660 G2 to model w formacie 60%, czyli pozbawiona jest bloku numerycznego i części przycisków funkcyjnych. Dzięki temu zyskuje ona na mobilność i zapewnia wygodę użytkowania tam, gdzie liczy się przestrzeń. Dobra dla małych biurek, albo gdy po prostu chcemy mieć więcej miejsca na biurku.

Kluczowe cechy:

mechaniczne przełączniki Gateron Red lub Brown (50 mln kliknięć trwałości, sam testowałem na „czerwonych”),

Praca z PC, ale też z Playstation 4/5 i Xbox,

trzy tryby łączności: przewodowo (USB), Bluetooth 5.0 i 2.4 GHz RapidSpeed,

możliwość przełączania między czterema urządzeniami,

akumulator 3000 mAh z czasem pracy do 80 godzin,

podświetlenie RGB z 26 trybami.

Zastosowania:

Na biurku domowym: kompaktowy format pozwala zyskać więcej miejsca na mysz i akcesoria. Te małe rozmiary docenią zapewne osoby z mniejszymi blatami lub minimalistycznym stanowiskiem.

W pracy mobilnej: możliwość połączenia z laptopem lub tabletem przez Bluetooth sprawia, że Thor 660 G2 świetnie sprawdza się w terenie lub podczas wyjazdów. Pracuje z urządzeniami nie tylko na Windows, ale także Android czy Linux.

Dla gracza: przełączniki Gateron Red oferują liniowy, szybki skok, idealny do FPS-ów i dynamicznych gier, gdzie liczy się czas reakcji. Jest także wersja Gateron Brown.

Dla programisty lub użytkownika wielozadaniowego: szybkie przełączanie między urządzeniami (np. laptop, tablet, telefon) pozwala pisać, kodować lub odpowiadać na wiadomości bez odpinania kabla.

Thor 660 G2 to propozycja dla osób, które cenią porządek na biurku, elastyczność i dobre wykonanie, ale nie potrzebują pełnowymiarowego układu klawiszy.

Genesis Zircon 660 Pro, lekka mysz nie tylko dla graczy, ale też dla profesjonalistów

Mysz Zircon 660 Pro łączy kompaktową budowę z wysokiej klasy sensorem i potrójnym trybem łączności.

Kluczowe cechy:

sensor PixArt PAW3395 – do 26 000 DPI, z precyzyjnym śledzeniem ruchu,

trzy tryby połączenia: kabel, BT, 2.4 GHz,

lekka konstrukcja (ok. 57 g),

lekka konstrukcja (ok. 57 g), programowalne przyciski i własne profile DPI,

akumulator zapewniający do 80 h pracy bezprzewodowej.

Zastosowania:

Do gier FPS i e-sportu: niska waga i czujnik klasy turniejowej zapewniają precyzję i płynność ruchu.

Do pracy biurowej: tryb Bluetooth i lekkość sprawiają, że mysz nie męczy dłoni podczas długiej pracy.

W podróży: mała, bezprzewodowa i lekka, bardzo dobra do torby z laptopem.

Do pracy twórczej (grafika, montaż): wysoka rozdzielczość sensora ułatwia precyzyjne ruchy w programach do edycji zdjęć i wideo.

Zircon 660 Pro to sprzęt, który łączy mobilność z precyzją. Dzięki możliwości przełączania między trybami pracy, może być jednocześnie myszą biurową i gamingową. Staje się takim narzędziem, taką myszką, jakiej w danej chwili potrzebujesz.

Genesis Boron 500 XXL RGB, dla tych, którzy przestrzeń i wygodę na biurku

Podkładka Boron 500 XXL RGB Logo to klasyczny przykład produktu, który łączy funkcjonalność z efektem wizualnym. Jej rozmiar 800x400 mm pozwala na wygodne ułożenie klawiatury i myszy na jednej powierzchni. Dla niektórych użytwkoników może być ogromna, dla innych będzie w sam raz. Całości dopełnia podświetlenie RGB, ciekawa opcja nie tylko dla stanowiska gamingowego.

Kluczowe cechy:

powierzchnia typu „speed”, gładka, precyzyjna dla czujników optycznych,

podświetlenie RGB (12 trybów),

antypoślizgowy spód,

grubość 4 mm zapewniająca amortyzację i stabilność.

Zastosowania:

Dla gracza: duża powierzchnia eliminuje problem przesuwania się klawiatury i myszy podczas dynamicznych ruchów.

Dla pracy biurowej: zapewnia jednolitą, miękką powierzchnię pod nadgarstki, co przekłada się na wygodę przy długim pisaniu.

Dla estetów: podświetlenie RGB może stanowić atrakcyjny element aranżacji biurka, szczególnie w zestawie z innymi podświetlanymi urządzeniami. Chociaż nie ma przymusu podświetlania.

W studiu lub biurze domowym: duży format ułatwia utrzymanie czystości i porządku, tu wszystko leży na jednej powierzchni.

Boron 500 XXL RGB Logo to dodatek, który zwiększa komfort pracy i wprowadza spójność wizualną. Nie jest to sprzęt niezbędny, ale szybko okazuje się, że bez niego biurko wygląda tak jakby pusto.

Genesis Neon 764, dobre uniwersalne słuchawki z dźwiękiem 7.1

Ostatni element testowanego zestawu to słuchawki Genesis Neon 764. Model z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym, stworzony z myślą o grach, muzyce i komunikacji online.

Kluczowe cechy:

przetworniki 50 mm z obsługą dźwięku Hi-Res (24 bit/96 kHz),

wirtualny 7.1 surround,

regulowany equalizer i gotowe profile dźwięku,

odłączany mikrofon i pilot na przewodzie,

podświetlenie RGB w nausznikach.

Zastosowania:

Dla gracza: przestrzenny dźwięk 7.1 ułatwia lokalizację przeciwników w grach FPS.

Dla muzyki i filmów: tryby „Music” i „Movie” pozwalają dopasować brzmienie do rodzaju treści.

Dla komunikacji: mikrofon o regulowanej czułości sprawdzi się podczas rozmów wideo, streamów czy konferencji online.

Dla domowego biura: dobrze izolują dźwięki otoczenia, pozwalając się skupić w pracy zdalnej.

Neon 764 to słuchawki uniwersalne, odpowiednie zarówno dla gracza, jak i dla osób, które po prostu lubią dobrze brzmiące multimedia bez konieczności inwestowania w sprzęt studyjny.

Oprogramowanie i personalizacja – steruj światłem, makrami i ustawieniami

Każde z urządzeń Genesis można dostosować do swoich preferencji dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Genesis. Program pozwala na konfigurację podświetlenia RGB. Do wyboru macie zatem wybór kolorów, jak i trybów efektów (np. fala, pulsowanie, statyczny). Użytkownik może też tworzyć profile i makra, np. skróty klawiszowe w ulubionych grach lub zestawy komend do pracy biurowej.

W przypadku myszy Zircon 660 Pro możliwa jest precyzyjna regulacja DPI, przypisywanie funkcji do przycisków bocznych oraz zapis profili dla różnych zastosowań (np. inny dla gier FPS, inny dla pracy w Photoshopie). Klawiatura Thor 660 G2 pozwala na programowanie klawiszy i przypisanie indywidualnych efektów świetlnych, które zapisywane są w pamięci urządzenia.

Oprogramowanie Genesis jest intuicyjne i nie wymaga dużej wiedzy technicznej, wystarczy bowiem kilka minut, by cały zestaw nie tylko działał, ale też wyglądał dokładnie tak, jak użytkownik chce.

Zestaw jako całość, czyli jedno stanowisko, wiele zastosowań

Po połączeniu czterech powyższych urządzeń powstaje kompletne i spójne stanowisko, które sprawdzi się w różnych scenariuszach.

Przykłady zastosowań zestawu:

Domowe biuro i granie po pracy: klawiatura i mysz mogą łączyć się z laptopem służbowym w Bluetooth, a po godzinach jednym kliknięciem przełączyć się na PC do gier w trybie 2.4 GHz.

Pokój gracza: RGB w każdym urządzeniu (klawiatura, mysz, podkładka, słuchawki) tworzy jednolitą estetykę, którą można dopasować do własnego stylu.

Mobilny setup: klawiatura 60% i lekka mysz to zestaw, który bez problemu mieści się w plecaku, idealny na LAN-party, wyjazd, uczelnię czy pracę zdalną.

Tworzenie treści: słuchawki Neon 764 zapewniają wystarczająco czysty dźwięk do montażu audio i wideo, a podkładka Boron 500 XXL porządkuje przestrzeń roboczą pod myszką i klawiaturą.

Dla ucznia lub studenta: jeden zestaw obsługuje laptopa, tablet i telefon, dzięki temu można łatwo przełączać się między urządzeniami bez ciągłego przepinania kabli.

Podsumowanie

Zestaw Genesis Thor 660 G2, Zircon 660 Pro, Boron 500 XXL Logo i Neon 764 to przemyślane połączenie akcesoriów, które razem mogą tworzyć ergonomiczne, estetyczne i funkcjonalne stanowisko.

Klawiatura Thor 660 G2: kompaktowa i mobilna.

Mysz Zircon 660 Pro: lekka i precyzyjna.

Podkładka Boron 500 XXL: wygodna i stabilna.

Słuchawki Neon 764: uniwersalne i dopasowane do różnych potrzeb.

Dla użytkowników, którzy chcą zbudować kompletny zestaw do pracy, nauki i grania, Genesis oferuje spójne rozwiązanie w rozsądnej cenie. Nie jest to sprzęt high-endowy, ale za oferowane funkcje i elastyczność, więc trudno mu odmówić sensu. Zestaw ten to dobra propozycja dla osób, które szukają kompletnego wyposażenia stanowiska komputerowego, łączącego gamingowy styl z codzienną funkcjonalnością. Nie trzeba być profesjonalnym graczem, by docenić ergonomię, jakość wykonania i możliwość personalizacji. To sprzęt, który dobrze odnajdzie się zarówno w domowym biurze, jak i w gamingowym setupie, oferując po prostu, więcej komfortu i swobody na co dzień.

