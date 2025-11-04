Monitory

iiyama przyspiesza monitory Black Hawk i Red Eagle. Wcześniej to był luksus

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

iiyama zmienia reguły gry w monitorach dla graczy – nowa seria Black Hawk startuje od 144 Hz już w podstawowych modelach za 429 zł, a Red Eagle oferuje nawet 240 Hz i 0,3 ms reakcji. Płynniejszy obraz i przewaga w grach stają się teraz dostępne dla każdego.

Marka iiyama ponownie przesuwa granice w świecie monitorów dla graczy. Producent, znany z serii G-Master, ogłosił dwie duże aktualizacje swoich linii – Black Hawk i Red Eagle – które zmieniają to, co do tej pory uznawano za standard w segmencie sprzętu dla graczy. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Iiyama G-Master Black Hawk już w standardzie 144 Hz 

Dotychczas podstawowe modele G-Master Black Hawk oferowały odświeżanie na poziomie 100 Hz. Teraz iiyama wprowadza 144 Hz oraz czas reakcji 1 ms MPRT nawet w najtańszych monitorach z tej serii. Oznacza to, że każdy gracz – niezależnie od budżetu – może liczyć na płynniejszy i bardziej responsywny obraz.

Nowa generacja Black Hawk to także matryca IPS z pełnym pokryciem sRGB i szerokimi kątami widzenia, technologia FreeSync/Adaptive Sync eliminująca zrywanie obrazu oraz funkcja Black Tuner, która poprawia widoczność w ciemnych scenach. 

To wyraźny sygnał, że iiyama przenosi technologie z wyższych modeli do segmentu budżetowego – czyniąc profesjonalne wrażenia z gry bardziej dostępnymi niż kiedykolwiek wcześniej.  Ceny nowych modeli zaczynają się już od 429 zł, a wersje 27-calowe QHD dostępne będą od 659 zł. 

ModelPrzekątna /
Rozdzielczość		Częstotliwość,
Czas reakcji		Najważniejsze cechyCena
G2441HSU-B124” / Full HD (1920x1080)144 Hz, 1 msIPS, FreeSyncod 429 zł
GB2441HSU-B124” / Full HD (1920x1080)144 Hz, 1 msIPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokościod 469 zł
G2741HSU-B127” / Full HD (1920x1080)144 Hz, 1 msIPS, FreeSyncod 499 zł
GB2741HSU-B127” / Full HD (1920x1080)144 Hz, 1 msIPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokościod 549 zł
G2741QSU-B127” / QHD (2560×1440)144 Hz, 1 msIPS, FreeSyncod 659 zł
GB2741QSU-B127” / QHD (2560×1440)144 Hz, 1 msIPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokościod 699 zł

Iiyama Red Eagle z szybszymi matrycami – nawet 240 Hz i 0,3 ms reakcji 

Dla bardziej wymagających graczy iiyama przygotowała prawdziwą rewolucję. Nowa seria G-Master Red Eagle ma oferować odświeżanie 240 Hz w rozdzielczości Full HD lub 200 Hz w QHD. Do tego czas reakcji 0,3–0,5 ms MPRT oraz pełną zgodność z NVIDIA G-SYNC. 

Dla graczy e-sportowych czy miłośników dynamicznych FPS-ów oznacza to maksymalną płynność, zero smużenia i przewagę w każdej rozgrywce. Modele z serii Red Eagle startują w cenie od 469 zł – wyjątkowo konkurencyjnie jak na monitory o takiej specyfikacji. 

ModelPrzekątna / RozdzielczośćCzęstotliwość,
Czas reakcji		Najważniejsze cechyCena
G2471HS-B124” / Full HD (1920x1080)240 Hz, 0,3 ms MPRTpodstawka bez regulacji, G-SYNC469 zł
GB2471HSU-B124” / Full HD (1920x1080)240 Hz, 0,3 ms MPRTergonomiczna stopa, pivot, USB-C, G-SYNC,
hub USB (typu A i C)		549 zł
G2771HS-B127” / Full HD (1920x1080)240 Hz, 0,4 ms MPRTpodstawka bez regulacji, G-SYNC559 zł
G2771HSU-B127” / Full HD (1920x1080)240 Hz, 0,4 ms MPRTG-SYNC, hub USB (typu A i C)599 zł
G2771QS-B127” / QHD (2560×1440)200 Hz, 0,5 ms MPRTpodstawka bez regulacji, G-SYNC679 zł
GB2771QSU-B127” / QHD (2560×1440)200 Hz, 0,5 ms MPRTpivot, G-SYNC, hub USB (typu A i C)769 zł

Co to oznacza dla graczy? 

Zmiany wprowadzone przez iiyama to upowszechnienie wysokiej częstotliwości odświeżania. Jeszcze kilka lat temu monitory 144 Hz i więcej były zarezerwowane dla sprzętu premium. Dziś stają się nowym minimum nawet w podstawowych modelach.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login