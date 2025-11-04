iiyama przyspiesza monitory Black Hawk i Red Eagle. Wcześniej to był luksus
iiyama zmienia reguły gry w monitorach dla graczy – nowa seria Black Hawk startuje od 144 Hz już w podstawowych modelach za 429 zł, a Red Eagle oferuje nawet 240 Hz i 0,3 ms reakcji. Płynniejszy obraz i przewaga w grach stają się teraz dostępne dla każdego.
Marka iiyama ponownie przesuwa granice w świecie monitorów dla graczy. Producent, znany z serii G-Master, ogłosił dwie duże aktualizacje swoich linii – Black Hawk i Red Eagle – które zmieniają to, co do tej pory uznawano za standard w segmencie sprzętu dla graczy.
Iiyama G-Master Black Hawk już w standardzie 144 Hz
Dotychczas podstawowe modele G-Master Black Hawk oferowały odświeżanie na poziomie 100 Hz. Teraz iiyama wprowadza 144 Hz oraz czas reakcji 1 ms MPRT nawet w najtańszych monitorach z tej serii. Oznacza to, że każdy gracz – niezależnie od budżetu – może liczyć na płynniejszy i bardziej responsywny obraz.
Nowa generacja Black Hawk to także matryca IPS z pełnym pokryciem sRGB i szerokimi kątami widzenia, technologia FreeSync/Adaptive Sync eliminująca zrywanie obrazu oraz funkcja Black Tuner, która poprawia widoczność w ciemnych scenach.
To wyraźny sygnał, że iiyama przenosi technologie z wyższych modeli do segmentu budżetowego – czyniąc profesjonalne wrażenia z gry bardziej dostępnymi niż kiedykolwiek wcześniej. Ceny nowych modeli zaczynają się już od 429 zł, a wersje 27-calowe QHD dostępne będą od 659 zł.
|Model
|Przekątna /
Rozdzielczość
|Częstotliwość,
Czas reakcji
|Najważniejsze cechy
|Cena
|G2441HSU-B1
|24” / Full HD (1920x1080)
|144 Hz, 1 ms
|IPS, FreeSync
|od 429 zł
|GB2441HSU-B1
|24” / Full HD (1920x1080)
|144 Hz, 1 ms
|IPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokości
|od 469 zł
|G2741HSU-B1
|27” / Full HD (1920x1080)
|144 Hz, 1 ms
|IPS, FreeSync
|od 499 zł
|GB2741HSU-B1
|27” / Full HD (1920x1080)
|144 Hz, 1 ms
|IPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokości
|od 549 zł
|G2741QSU-B1
|27” / QHD (2560×1440)
|144 Hz, 1 ms
|IPS, FreeSync
|od 659 zł
|GB2741QSU-B1
|27” / QHD (2560×1440)
|144 Hz, 1 ms
|IPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokości
|od 699 zł
Iiyama Red Eagle z szybszymi matrycami – nawet 240 Hz i 0,3 ms reakcji
Dla bardziej wymagających graczy iiyama przygotowała prawdziwą rewolucję. Nowa seria G-Master Red Eagle ma oferować odświeżanie 240 Hz w rozdzielczości Full HD lub 200 Hz w QHD. Do tego czas reakcji 0,3–0,5 ms MPRT oraz pełną zgodność z NVIDIA G-SYNC.
Dla graczy e-sportowych czy miłośników dynamicznych FPS-ów oznacza to maksymalną płynność, zero smużenia i przewagę w każdej rozgrywce. Modele z serii Red Eagle startują w cenie od 469 zł – wyjątkowo konkurencyjnie jak na monitory o takiej specyfikacji.
|Model
|Przekątna / Rozdzielczość
|Częstotliwość,
Czas reakcji
|Najważniejsze cechy
|Cena
|G2471HS-B1
|24” / Full HD (1920x1080)
|240 Hz, 0,3 ms MPRT
|podstawka bez regulacji, G-SYNC
|469 zł
|GB2471HSU-B1
|24” / Full HD (1920x1080)
|240 Hz, 0,3 ms MPRT
|ergonomiczna stopa, pivot, USB-C, G-SYNC,
hub USB (typu A i C)
|549 zł
|G2771HS-B1
|27” / Full HD (1920x1080)
|240 Hz, 0,4 ms MPRT
|podstawka bez regulacji, G-SYNC
|559 zł
|G2771HSU-B1
|27” / Full HD (1920x1080)
|240 Hz, 0,4 ms MPRT
|G-SYNC, hub USB (typu A i C)
|599 zł
|G2771QS-B1
|27” / QHD (2560×1440)
|200 Hz, 0,5 ms MPRT
|podstawka bez regulacji, G-SYNC
|679 zł
|GB2771QSU-B1
|27” / QHD (2560×1440)
|200 Hz, 0,5 ms MPRT
|pivot, G-SYNC, hub USB (typu A i C)
|769 zł
Co to oznacza dla graczy?
Zmiany wprowadzone przez iiyama to upowszechnienie wysokiej częstotliwości odświeżania. Jeszcze kilka lat temu monitory 144 Hz i więcej były zarezerwowane dla sprzętu premium. Dziś stają się nowym minimum nawet w podstawowych modelach.
