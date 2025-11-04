iiyama przyspiesza monitory Black Hawk i Red Eagle. Wcześniej to był luksus

iiyama zmienia reguły gry w monitorach dla graczy – nowa seria Black Hawk startuje od 144 Hz już w podstawowych modelach za 429 zł, a Red Eagle oferuje nawet 240 Hz i 0,3 ms reakcji. Płynniejszy obraz i przewaga w grach stają się teraz dostępne dla każdego.

Marka iiyama ponownie przesuwa granice w świecie monitorów dla graczy. Producent, znany z serii G-Master, ogłosił dwie duże aktualizacje swoich linii – Black Hawk i Red Eagle – które zmieniają to, co do tej pory uznawano za standard w segmencie sprzętu dla graczy.

Iiyama G-Master Black Hawk już w standardzie 144 Hz

Dotychczas podstawowe modele G-Master Black Hawk oferowały odświeżanie na poziomie 100 Hz. Teraz iiyama wprowadza 144 Hz oraz czas reakcji 1 ms MPRT nawet w najtańszych monitorach z tej serii. Oznacza to, że każdy gracz – niezależnie od budżetu – może liczyć na płynniejszy i bardziej responsywny obraz.

Nowa generacja Black Hawk to także matryca IPS z pełnym pokryciem sRGB i szerokimi kątami widzenia, technologia FreeSync/Adaptive Sync eliminująca zrywanie obrazu oraz funkcja Black Tuner, która poprawia widoczność w ciemnych scenach.

To wyraźny sygnał, że iiyama przenosi technologie z wyższych modeli do segmentu budżetowego – czyniąc profesjonalne wrażenia z gry bardziej dostępnymi niż kiedykolwiek wcześniej. Ceny nowych modeli zaczynają się już od 429 zł, a wersje 27-calowe QHD dostępne będą od 659 zł.

Model Przekątna /

Rozdzielczość Częstotliwość,

Czas reakcji Najważniejsze cechy Cena G2441HSU-B1 24” / Full HD (1920x1080) 144 Hz, 1 ms IPS, FreeSync od 429 zł GB2441HSU-B1 24” / Full HD (1920x1080) 144 Hz, 1 ms IPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokości od 469 zł G2741HSU-B1 27” / Full HD (1920x1080) 144 Hz, 1 ms IPS, FreeSync od 499 zł GB2741HSU-B1 27” / Full HD (1920x1080) 144 Hz, 1 ms IPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokości od 549 zł G2741QSU-B1 27” / QHD (2560×1440) 144 Hz, 1 ms IPS, FreeSync od 659 zł GB2741QSU-B1 27” / QHD (2560×1440) 144 Hz, 1 ms IPS, FreeSync, pivot, regulacja wysokości od 699 zł

Iiyama Red Eagle z szybszymi matrycami – nawet 240 Hz i 0,3 ms reakcji

Dla bardziej wymagających graczy iiyama przygotowała prawdziwą rewolucję. Nowa seria G-Master Red Eagle ma oferować odświeżanie 240 Hz w rozdzielczości Full HD lub 200 Hz w QHD. Do tego czas reakcji 0,3–0,5 ms MPRT oraz pełną zgodność z NVIDIA G-SYNC.

Dla graczy e-sportowych czy miłośników dynamicznych FPS-ów oznacza to maksymalną płynność, zero smużenia i przewagę w każdej rozgrywce. Modele z serii Red Eagle startują w cenie od 469 zł – wyjątkowo konkurencyjnie jak na monitory o takiej specyfikacji.

Model Przekątna / Rozdzielczość Częstotliwość,

Czas reakcji Najważniejsze cechy Cena G2471HS-B1 24” / Full HD (1920x1080) 240 Hz, 0,3 ms MPRT podstawka bez regulacji, G-SYNC 469 zł GB2471HSU-B1 24” / Full HD (1920x1080) 240 Hz, 0,3 ms MPRT ergonomiczna stopa, pivot, USB-C, G-SYNC,

hub USB (typu A i C) 549 zł G2771HS-B1 27” / Full HD (1920x1080) 240 Hz, 0,4 ms MPRT podstawka bez regulacji, G-SYNC 559 zł G2771HSU-B1 27” / Full HD (1920x1080) 240 Hz, 0,4 ms MPRT G-SYNC, hub USB (typu A i C) 599 zł G2771QS-B1 27” / QHD (2560×1440) 200 Hz, 0,5 ms MPRT podstawka bez regulacji, G-SYNC 679 zł GB2771QSU-B1 27” / QHD (2560×1440) 200 Hz, 0,5 ms MPRT pivot, G-SYNC, hub USB (typu A i C) 769 zł

Co to oznacza dla graczy?

Zmiany wprowadzone przez iiyama to upowszechnienie wysokiej częstotliwości odświeżania. Jeszcze kilka lat temu monitory 144 Hz i więcej były zarezerwowane dla sprzętu premium. Dziś stają się nowym minimum nawet w podstawowych modelach.