Zostałem zaproszony na prezentację najnowszych monitorów Philips i AOC, podczas której dowiedziałem się sporo o tym, co obecnie łączy te marki oraz w jakim kierunku zmierzają w segmencie monitorów. Niektóre z nowości zaskakują.

Pomimo skrajnie różnego targetu obu brandów (Philips oraz AOC), oba ostatecznie należą teraz do jednego podmiotu - TP Vision - holenderskiej firmy, która już w 2011 roku przejęła większość udziałów Philipsa w zakresie wyświetlaczy, a od kilku lat należy do niej również tajwański AOC. TPV ostatecznie jednak zachowało charakter obu marek i monitory Philips nadal kojarzą się głównie z designem i jakością obrazu, podczas gdy AOC przywodzi na myśli wybitny stosunek ceny do wydajności.

Podczas prezentacji, która odbyła się ostatniego dnia września 2025 roku, dowiedziałem się, że obecnie ich udział w sprzedaży na całym świecie, ale również w samej tylko Polsce, plasuje się na drugim miejscu. Przy czym mowa tu o połączonych statystykach sprzedaży Philips i AOC. W kolejnych latach firma ma dalej rozwijać obie marki tak, aby monitory AOC spełniały oczekiwania graczy nastawionych na kompetytywną rozgrywkę w sieci, podczas gdy monitory Philips będą koncentrować się na graczach stawiających na immersję podczas gry. Nie oznacza to jednak, że te światy nie będą się na niektórych płaszczyznach przenikać.

AOC stawia na szybkość

Sercem prezentacji bez wątpienia były dwa nowe monitory AOC - oba oferujące topowe w swojej klasie odświeżanie. Wyróżniający się również wizualnie AOC Agon CS24A to propozycja skierowana głównie do fanów gry Counter-Strike 2, w której zastosowano panel TN o przekątnej 24,1” z odświeżaniem 600 Hz, które można jeszcze w ustawieniach podbić do 610 Hz. Na miejscu udało mi się dotrzeć do rezultatów realnych pomiarów, z których wynika, że panel ten oferuje uśredniony czas reakcji GTG dla wszystkich transformacji na poziomie 1,7 ms, co niemal idealnie pokrywa się z oknem czasu, jakie daje tak wysokie odświeżanie na zakończenie transformacji. To wyniki rekordowe w przypadku paneli LCD i miejscami bardzo bliskie temu, co oferują panele OLED.

Jest też tryb stroboskopowej pracy podświetlenia, który oferuje 0,3 ms czasu MPRT. Co jeszcze istotne, panel ten ma poprawione kąty widzenia i w ponad 95 proc. pokrywa przestrzeń kolorów sRGB, co też jest nie lada wyczynem dla paneli TN. W zestawie dostajemy też podświetlanego pilota do sterowania OSD (z możliwością przełączania profili jednym kliknięciem), a z boku monitora wyprowadzono uchwyt na słuchawki. Komunikacja przez HDMI 2.1 pozwala bez kompresji uzyskać pełnię parametrów, a do tego jest też wbudowany hub USB i podświetlenie RGB na plecach monitora. Cena? Ponad 3000 zł, zatem na poziomie OLEDów z 360 Hz odświeżania.

A skoro o OLEDach mowa - tutaj również mamy do czynienia z wybitną propozycją o wdzięcznej nazwie AOC Agon PRO AG276QKD2. Monitor ten wyposażono w 26,5-calowy panel QD-OLED trzeciej generacji (co oznacza znacznie czytelniejszy font) o rozdzielczości QHD (2560x1440 px) i rekordowym odświeżaniu 500 Hz. Wartość 500 pojawia się ponownie, jeżeli chodzi o jasność, jako że mamy tu certyfikat DisplayHDR True Black 500, co oznacza, że monitor dla okna 10 proc. oferuje ponad 500 nitów jasności (jednocześnie oferując idealną czerń poza tym rozjaśnionym oknem). Szczytowa jasność (dla “highlightów”, zatem obszarów poniżej 1 proc. powierzchni ekranu) ma sięgać ponad 1000 nitów, co też jest imponującym wynikiem.

W tym przypadku niezbędne było zastosowanie złącza DisplayPort 2.1, aby bez kompresji przesyłać tak dużo informacji. Jest też hub USB i wbudowane głośniki o mocy 5 W, a z tyłu monitora nie zabrakło podświetlenia RGB. Podstawka posiada pełną regulację (wysokość, pochył i obrót) i nie zajmuje wiele miejsca na blacie. Co jednak istotniejsze, to fakt, że producent udziela na ten monitor trzyletniej gwarancji, która obejmuje również wypalenia pikseli, co utwierdza w przekonaniu, że nowe technologie ochrony przed tym zjawiskiem sprawdzają się lepiej niż w monitorach LCD (tam takiej gwarancji żaden producent nie daje!). Cena tego monitora to około 4000 zł, co w praktyce czyni z niego najlepiej wyceniony OLED o tego typu specyfikacji.

Philips stawia na design i funkcjonalność

Philips w swojej ofercie ma również monitory dla graczy (seria EVNIA) i zdecydowanie są to panele godne uwagi, jeżeli interesuje nas najlepszy stosunek jakości obrazu do ceny monitora - zwłaszcza ultrapanoramiczne panele Philipsa wypadają w tej kwestii wyjątkowo atrakcyjnie. W ich przypadku nowości na prezentacji nie pokazano, za to Philips pochwalił się swoim nowym monitorem 5K, który wprost zawstydza swój odpowiednik od Apple. Mowa o E-Line 27E3U7903 - monitorze równie skomplikowanym, co i jego nazwa. Wspomniane 5K, zatem rozdzielczość 5120x2880 px (z odświeżaniem 70 Hz), upakowano na przekątnej 27”, co daje niesamowicie wysokie DPI wyświetlacza (wysoką ostrość obrazu). Panel wykonano w technologii typu IPS, choć zastosowano tu liczne usprawnienia, dzięki którym natywny kontrast to 2000:1, a ponadto można jeszcze aktywować strefowe wygaszanie krawędziowego podświetlenia, co jeszcze bardziej podbija kontrast dynamiczny (80M:1). Dzięki temu też monitor uzyskał certyfikację DisplayHDR 600.

Wyróżnia go też obecność aż dwóch złączy Thunderbolt 4, co czyni z niego optymalny wybór właśnie dla sprzętów Apple (lub laptopów z nowymi procesorami Intel), jako że umożliwia ich ładowanie z mocą 96 W. Jest możliwość wyprowadzenia sygnału na kolejny monitor (Daisy Chain), jest aktywny Smart KVM (przepinanie huba USB pomiędzy źródłami obrazu), a także jest wbudowana kamera 5 MP z podświetleniem podczerwienią (dla Windows Hello) i mikrofonem z funkcją usuwania szumów. Obok kamery umieszczono też czujnik obecności, który dezaktywuje monitor i aktywuje blokadę systemu Windows, gdy od monitora odejdziemy.

Monitor wyróżnia się też fabryczną kalibracją certyfikowaną przez Calman, co w praktyce oznacza, że już po wyjęciu z pudełka można zajmować się pracą z edycją zdjęć czy też filmów (ponad 99% pokrycia gamutów Adobe RGB i DCI-P3!). Nie bez znaczenia jest też obecność podstawki z pełną regulacją, jako że część konkurencyjnych rozwiązań wymaga zakupu podstawki osobno i to w 4-cyfrowej cenie… A skoro o cenie mowa - Philips E-Line 27E3U7903 otrzymał cenę sugerowaną w wysokości 4950 zł, co tylko podkreśla opłacalność zakupu tego modelu, jeżeli szukacie wybitnego monitora do pracy z grafiką.



Tutaj jeszcze kilka innych ciekawych modeli z opisywanej prezentacji.

Zuzanna Cichocka podpowiada, jak zaplanować pomieszczenie do pracy

Podczas prezentacji monitorów odbył się też mini wykład prowadzony przez Zuzannę Cichocką na temat tego, jak optymalnie ustawić pomieszczenie, aby zdrowo i komfortowo pracować na komputerze z monitorem. Najbardziej z tego wykładu zapamiętałem, aby nie stawiać biurka z komputerem pod oknem, a najlepiej przy ścianie prostopadłej do tej z oknem - wtedy nasz wzrok nie męczy się wysokim kontrastem pomiędzy światłem dziennym a tym generowanym przez monitor, ale też łatwo można zrelaksować spojrzenie, na chwilę spoglądając w bok przez rzeczone okno. Podczas prezentacji można było w formie VR zwiedzić przykładowe dobrze ustawione pomieszczenia z komputerami i przyznam, że faktycznie ta kwestia jest znacznie bardziej istotna, niż wcześniej sądziłem.