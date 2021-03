Dwa razy Gigabyte Z590 poproszę! No dobra, bez przesady, trzeba wybrać jedną z dwóch naprawdę dobrych płyt głównych. Który model byś wybrał?

Na naszych łamach możecie zapoznać się już z recenzją procesorów Intel Core 11-tej generacji (Rocket Lake). Jeśli jesteście zainteresowani nowymi CPU Intela pozostaje wam tylko jedno - zakup odpowiedniej płyty głównej. W tym materiale przyjrzymy się pokrótce dwóm dobrym płytom głównym Gigabyte z topowym chipsetem (z segmentu mainstream), czyli Intel Z590.

Przed wami rzut okiem na dwa modele ze stajni Gigabyte. Pierwszy z nich czyli Gigabyte Z590 Vision G przeznaczony jest dla użytkowników zajmujących się pracą twórczą, natomiast Gigabyte Z590 AORUS PRO AX to oferta dla graczy i entuzjastów.

Gigabyte Z590 Vision G kontra Gigabyte Z590 Aorus Pro AX - która lepsza?

Obie konstrukcje to bardzo dobre płyty i wszystko zależy od tego jakiej funkcjonalności oczekujesz po takim sprzęcie. Oczywiście nie można zapominać o cenie, a topowe modele dla entuzjastów potrafią swoje kosztować. A ile konkretnie?

Płyty główne Gigabyte Z590 - ceny

Ceny modelu Gigabyte Z590 Vision G w polskich sklepach zaczynają się od 1199 złotych. Za model dla entuzjastów, czyli Gigabyte Z590 Aorus Pro AX zapłacimy już 1510 złotych.

Gigabyte Z590 Vision G - dla twórców

Podkręcanie i migające diody LED w 16 milionach kolorów niespecjalnie Cię interesują? Zerknij na Gigabyte Z590 Vision D. Płyta oczywiście obsługuje procesory Intel Core 10-tej (Comet Lake) i 11-tej generacji (Rocket Lake) oraz do 128 GB pamięci RAM taktowanej nawet 5333 MHz (wypada jednak przypomnieć, że w obecnej chwili dla procesorów Rocket Lake jest to wsparcie asynchroniczne).

Producent chwali się technologią GIGABYTE VisionLINK - jeden z portów USB C na tylnym panelu może się pochwalić nie tylko obsługą standardu 2x2 i wyjściem DisplayPort, ale i wsparciem PowerDelivery 60W - co pozwala na błyskawiczne przesyłanie danych i równoczesne ładowanie wielu urządzeń.

Z tą płytą możesz zapomnieć o ograniczonej ilości slotów M.2 z obsługą PCI Express 4.0 - płyta ma ich w sumie cztery i aż trzy z nich oferują wsparcie nowej wersji (oczywiście tylko na procesorach 11-tej generacji). W kwestii slotów PCIe tylko pierwszy z nich (wzmocniony) działa w oparciu o interfejs 4.0, a reszta (czyli dwa pełnowymiarowe PCIe z maksymalną przepustowością x4) o 3.0. Zabrakło tu miejsca dla slotów PCIe x1. Warto wspomnieć, że na PCB znalazło się również miejsce na dwa pinowe wejścia do podłączenia kart Thunderbolt.

Co znajdziemy na tylnym panelu? Dwa porty USB 2.0 (czarne), łączony port PS2, cztery porty USB 3.2 Gen1 (niebieskie), dwa wyjścia zintegrowanej grafiki (HDMI 1.4 i DP przez USB-C - zwracamy uwagę, że pełnowymiarowy port DisplayPort to WEJŚCIE) i dwa porty USB 3.2 Gen 2 (czerwone). Pierwszy z portów USB C oferuje przepustowość do 20 Gb/s (Gen 2x2), a drugi tylko do 5 Gb/s (Gen1). Mamy jednak możliwość wyprowadzenia kolejnego portu USB C 3.2 Gen2x2 na przód obudowy. Oczywiście znalazło się tu miejsce również dla gniazdka LAN (kontroler Intela 2.5G) oraz sześciu portów mini-jack do obsługi audio.

Gigabyte Z590 Aorus Pro AX - dla graczy i entuzjastów

Jako sprzętowy entuzjasta polujesz na topowe rozwiązania? Gigabyte Z590 Aorus Pro AX z pewnością Cię nie zawiedzie. Możesz w niej zainstalować procesory Intel Comet Lake oraz Rocket Lake razem ze 128 GB RAM taktowanymi nawet 5400 MHz (naturalnie można spróbować przebić ten wynik dzięki podkręcaniu).

Na pochwałę zasługuje mocna sekcja zasilania (12+1) oraz solidny radiator na niej umieszczony. To pozwoli wycisnąć jeszcze więcej mocy z procesorów dzięki OC. Gracze mogą cieszyć się również doskonałym audio opartym na kodeku Realtek ALC4080. Jak na płytę z tego segmentu nie mogło tu oczywiście zabraknąć podświetlenie RGB Fusion 2.0.

Podobnie jak w przypadku poprzednika na płycie możemy zainstalować cztery SSD M.2, z czego aż trzy mogą działać w standardzie PCIe 4.0. Obsługą tej wersji PCI Express może się też pochwalić jeden ze slotów x16. Płyta ta oferuje wyprowadzenie kolejnego portu USB C na przód obudowy, ale w odróżnieniu od poprzednika jest to "tylko" 3.2 Gen2 (10 Gb/s), a nie Gen2x2 (20 Gb/s).

Na tylnym panelu znalazły się cztery porty USB 3.2 Gen1 (niebieskie), wyjścia anten Wi-Fi, cztery porty USB 2.0 (czarne), wyjście obrazu zintegrowanej grafiki (DP), jeden port USB C 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s), cztery porty USB 3.2 Gen2 (czerwone), gniazdko LAN (Intel 2.5G), optyczne wyjście audio S/PDIF oraz pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio. Zabrakło tu miejsca na port HDMI dla zintegrowanej grafiki, ale taka płyta będzie raczej i tak wykorzystywana w duecie z zewnętrzną kartą graficzną.

Wypada zaznaczyć, że jest to tylko krótkie porównanie funkcjonalności - obszerniejszy materiał pojawi się już wkrótce na łamach benchmark.pl.

Materiał powstał we współpracy z firmą Gigabyte

Gigabyte Z590 Vision G - ocena końcowa

obsługa procesorów Intel Core 10 i 11 generacji

obsługa do 128 GB RAM 5333 MHz (OC)

1 slot PCIe ze wsparciem 4.0 (tylko Rocket Lake)

3 gniazdka M.2 ze wsparciem PCIe 4.0 (tylko Rocket Lake)

1 gniazdko M.2 PCIe 3.0

2 x USB C 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)

LAN Intela 2.5G

technologia VisionLINK

HDMI w wersji 1.4

brak Wi-Fi/BT w standardzie

92% 4,6/5

Gigabyte Z590 Aorus Pro AX - ocena końcowa

obsługa procesorów Intel Core 10 i 11 generacji

solidna sekcja zasilania z radiatorem

obsługa do 128 GB RAM 5400 MHz (OC)

1 slot PCIe ze wsparciem 4.0 (tylko Rocket Lake)

3 gniazdka M.2 ze wsparciem PCIe 4.0 (tylko Rocket Lake)

1 gniazdko M.2 PCIe 3.0

1 x USB C 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)

Wi-Fi 6 + BT5

LAN Intela 2.5G

doskonałej jakości audio z AMP

RGB Fusion 2.0

wysoka cena

92% 4,6/5

Może Cię również zainteresować: