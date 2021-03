Płyty główne do ekstremalnego podkręcania wracają do łask! Dobrym tego przykładem jest najnowszy model ze stajni Gigabyte – to sprzęt, który został zaprojektowany z myślą o wyciskaniu ze sprzętu ostatnich potów.

Firma Gigabyte ma na swoim koncie całkiem pokaźną kolekcję płyt głównych Intel Z590. Ostatnio w jej ofercie pojawił się jeszcze jeden model. Tym razem to wyjątkowa konstrukcja, która ma zainteresować pasjonatów podkręcania sprzętu.

Gigabyte Z590 Aorus Tachyon – płyta główna do ekstremalnego podkręcania

Nowa płyta została zaprojektowana typowo pod kątem podkręcania sprzętu. Nie mówimy jednak o zwykłym, domowym podkręcaniu na chłodzeniu powietrznym czy nawet wodnym, ale o ekstremalnym overclockingu z ciekłym azotem w roli głównej.

Model Z590 Aorus Tachyon obsługuje procesory Intel Core 10. i 11. generacji pod gniazdo LGA 1200 oraz dwukanałowe zestawy pamięci DDR4 (do dyspozycji oddano tylko dwa banki).

Głównym atutem płyty jest mocna sekcja zasilania – producent zastosował 12-fazową konstrukcję z mosfetami o obciążalności 100A oraz cyfrowy kontroler PWM. Co ważne, cała sekcja VRM wykorzystuje tantalowe kondensatory o lepszych parametrach (przy okazji ułatwiają one montaż kontenera do chłodzenia ciekłym azotem).

Uwagę zwraca też sekcja OC poniżej banków pamięci, która powinna ułatwić podkręcanie procesora - znajdziemy tutaj m.in. punkty pomiarowe napięć, przyciski do zmiany mnożnika CPU, a nawet przełączniki do aktywowania trybu LN2 (ekstremalnego podkręcania z ciekłym azotem).

Choć Tachyon jest przystosowany głównie do OC, to i tak oferuje bardzo bogaty zestaw portów. Producent przewidział cztery sloty PCI-Express x16 (x16/x8/x4/x1), a także trzy gniazda M.2 i osiem gniazd SATA 6 Gb/s (dwa wyprowadzono z zewnętrznego kontrolera ASMedia ASM1061). Taka konfiguracja pozwoli też na budowę nowoczesnego i wydajnego PC-ta.

Jeżeli chodzi o złącza na tylnym panelu, też jest „na bogato” - znajdziemy tutaj m.in. cztery porty USB 3.0, trzy porty USB 3.1, jeden port USB 3.2 Gen2x2, a także kartę sieciową 2.5G LAN i Wi-Fi 6E. Oldschoolowych overclockerów powinny też zainteresować dwa porty PS/2.

Do ilu można podkręcić procesor na płycie głównej Gigabyte Z590 Aorus Tachyon?

Płyta Z590 Aorus Tachyon została zaprojektowana pod kątem bicia rekordów wydajności, ale producent póki co nie ujawnia jej możliwości (zapewne czeka aż „zejdzie” NDA na premierę nowych procesorów Intel Rocket Lake).

Dla nas to nie problem. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się tajemnicze nagranie, które przedstawiało Tachyona w akcji – overclockerom udało się podkręcić na nim procesor Core i9-11900K do 6,923.56 MHz, a pamięci DDR4 RAM do 6666 MHz. Wygląda więc na to, że sprzęt rzeczywiście zadowoli ekstremalnych overclockerów. Cena? 529 dolarów, więc wcale nie tak dużo jak na płytę do OC.

