W tym poradniku dowiesz się jak bezpiecznie pożyczyć komuś telefon, ale z dostępem tylko do jednej aplikacji, a nie wszystkich prywatnych danych. Kontroluj swoją prywatność.

Bezpieczne użyczanie smartfonu innej osobie. Dostęp tylko do jednej aplikacji

W obecnych czasach dobry telefon pod ręką to podstawa. Ma go niemal każdy. Czasami jednak bywa tak, że ktoś zapomniał wziąć swojego lub rozładowała mu się bateria, a musi koniecznie skorzystać z jakiejś aplikacji. Rodzice pożyczają też często telefony swoim dzieciom na chwilę, żeby pograć lub sprawdzić jakieś informacje. Nie ma nic złego w pożyczeniu komórki innej osobie, ale warto upewnić się, że ta osoba ma dostęp tylko do tej jednej aplikacji z której chce skorzystać, a nie do Twoich prywatnych zdjęć, notatek i wiadomości z komunikatorów internetowych.

To jedna z tych porad na Androida, które warto znać, zwłaszcza jeśli często pożyczasz telefon dziecku lub innej osobie.

Jak pożyczyć komuś telefon bez dostępu do prywatnych danych? Przypnij aplikację!

Procedurę opisuję na smartfonie z czystym Androidem, ale dodam też zrzuty ekranu pokazujące jak to wygląda na telefonie Samsung z One UI 5.

Wysuń górne menu powiadomień w telefonie z Androidem i wejdź w Ustawienia.

Wejdź w Zabezpieczenia.

Znajdź menu Przypinanie aplikacji i wejdź w nie.

Włącz opcję Używaj przypinania aplikacji. Jeśli wyświetli się powiadomienie, to zatwierdź je przyciskiem OK.

Upewnij się, że pozycja Podaj PIN, aby odpiąć jest aktywna.

Teraz otwórz aplikację, której dziecko lub inna znajoma osoba chce używać. W moim przykładzie jest to przeglądarka internetowa Chrome, ale może to być również inny program lub gra.

Aby przypiąć aplikację i zablokować dostęp danej osobie wyłącznie do tej aplikacji, wykonaj ruch palcem od dołu wyświetlacza ku górze i przytrzymaj palec do momentu, gdy wyświetlą się ostatnie aplikacje.

UWAGA! Jeśli nie masz włączonych gestów, to użyj przycisku do wyświetlania ostatnich aplikacji.

Na górze, tuż nad oknem programu do którego dostęp chcesz dać, widoczna jest ikona tej aplikacji. Dotknij jej. Wyświetli się małe menu, w którym dotknij opcji Przypnij.

Wyświetli się komunikat, że ta aplikacja jest przypięta.

Pojawi się również informacja, że w tej aplikacji możliwy jest dostęp do pewnych danych osobowych, takich jak kontakty, czy e-maile. To oczywiście nie dotyczy każdego programu (np. gra może nie mieć dostępu do e-maili). Przykładowo sprawdziłem, czy w przeglądarce Chrome da się wysłać stronę (udostępnić) przez e-mail, SMS lub Dysk Google i okazało się, że to niemożliwe. System wyświetla informację o tym, że konieczne jest odblokowanie (odpięcie) aplikacji poprzez podanie PINu. Jeśli jednak na danej stronie jesteśmy zalogowani na własny profil, to wciąż te logowanie będzie aktywne. Warto o tym pamiętać i w razie potrzeby wylogować się przed przekazaniem telefonu.

Od tej chwili aktualny użytkownik telefonu może korzystać tylko z tego programu, który jest przypięty (na dostęp do którego pozwoliliśmy).

Jak odpiąć aplikację i wrócić do normalnej obsługi?

Gdy wyświetlana jest aplikacja przypięta wykonaj gest palcem z dołu ekranu do środka i przytrzymaj palec przez kilka sekund.

Pojawi się ekran blokady, na którym należy podać PIN, hasło lub po prostu przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych.

UWAGA! Jeśli nie używasz gestów, lecz przycisków, to przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski: Cofnij i Ostatnie aplikacje. Wtedy pojawi się prośba o podanie PINu, hasła lub przyłożenie palca do czytnika linii papilarnych.

Po prawidłowym uwierzytelnieniu nastąpi odpięcie aplikacji i powrót do normalnego trybu obsługi smartfonu.

Procedura przypinania aplikacji na telefonie Samsung z One UI 5

Napisz proszę w komentarzu, czy ta funkcja będzie dla Ciebie przydatna. Podziel się opinią.